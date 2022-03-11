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США запровадили санкції проти дружини Пєскова та його дорослих дітей, - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

США запровадили санкції проти дружини Пєскова та його дорослих дітей, - Держдеп

США запровадили санкції проти дружини прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова та його дорослих дітей

Про це повідомив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми запроваджуємо санкції проти 12 членів Держдуми Росії, які керували процесом із визнання так званих "Донецької" та "Луганської народних республік", а також дружини та дорослих дітей представника Кремля Дмитра Пєскова", - сказав він.

Читайте: Заяви Пєскова підтверджують, що у Росії процвітає нацизм, - Ткаченко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+37
Дочку лошади лаврова из США вышлите на родину, то то она папане благодарна будет
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11.03.2022 22:32
+33
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11.03.2022 22:30
+32
Требуем вернуть отпрысков Путина и Кабаевой из Швейцарии в РФ
https://www.youtube.com/watch?v=-Fra1-73yTw
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11.03.2022 22:29
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https://www.youtube.com/watch?v=pnVGnrzOYUY

переброска войск с беларуси
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11.03.2022 22:25 Відповісти
И что эти дЭбилы на Ковель попрут???
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11.03.2022 22:30 Відповісти
Мне вот интересно а Поречнеков уже у кобздона в гостях или еще бегает ... Если еще бегает тоже нужно не забыть за эту ГНИДУ
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11.03.2022 23:17 Відповісти
Та ну? Цікаво скільки налічки за 2 тижні вони вже зняли, скільки переказів зробили на підставних осіб і ще різних фінансових муток? Це я вже не кажу, що вони це могли робити ДО початку війни. Кончений імпотент джо.
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11.03.2022 22:27 Відповісти
Это против нявки?
И шо ей теперь делать? Брать развод?
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11.03.2022 22:27 Відповісти
не поможет, это же цивилизация...
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11.03.2022 22:29 Відповісти
Так и вопрос был риторический...
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11.03.2022 22:33 Відповісти
Хоть за щеку брать, не поможет...
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11.03.2022 23:35 Відповісти

Ну а вдруг? Дело ведь привычное, наверное. ))
Хотя я постом выше уже ответил на этот вопрос.
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11.03.2022 23:39 Відповісти
Требуем вернуть отпрысков Путина и Кабаевой из Швейцарии в РФ
https://www.youtube.com/watch?v=-Fra1-73yTw
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11.03.2022 22:29 Відповісти
Краще в Маріуполь...
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11.03.2022 22:30 Відповісти
А ещё лучше в ЧАЭС
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11.03.2022 22:44 Відповісти
в ХАРЬКОВ!!!
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11.03.2022 23:26 Відповісти
В трех бандеролях, отправить морем.
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11.03.2022 23:30 Відповісти
otobratj VSE i naher vygnatj obratno na parashu vseh
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11.03.2022 22:30 Відповісти
Та невже, я гадала що ці "пекельні" санкції вони залишать на випадок ядерного удару.
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11.03.2022 22:30 Відповісти
держдеп ще має ..подарунки
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11.03.2022 22:34 Відповісти
Ніяки санкції вже геть нічого не вирішують. Всі ці сенкціі мали бути ще за анексію Криму. Окурок буде зараз йти до останнього. він вже не зупиниться. Зупинити зараз його можна лише силою.
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11.03.2022 22:38 Відповісти
тому його оточення ************ до заколоту
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11.03.2022 23:17 Відповісти
Підштовхнути до заколоту може лише поразка росії у війні.
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11.03.2022 23:21 Відповісти
кто?
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12.03.2022 00:09 Відповісти
Аналогично, помню санкции против кадырова - тот ржал с них . Через месяц против его семьи и тот буквально блеял " при чём здесь семья" , бизнесу семейные на жену и дочерей в Турции и у арабов накрылась . Так и тут писькин в кацапии без выездно сидит ему все равно а семья в Англии Франции Америке
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11.03.2022 22:43 Відповісти
І шо, думаєте, що зараз вони припинять війну і підуть назад? Неіснує вже таких санкцій, щоб вони зупинилися. Занадто далеко вони зайшли.
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11.03.2022 22:47 Відповісти
санкції не завадаять
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11.03.2022 23:13 Відповісти
Зараз ці санкціі вводяться як раз задля випередження атак на країни НАТО, а не для того, щоб росія припинила війну з Україною. У війні з Україною, росія значно послабне у військовому плані, а через введені санкції, вона не зможе так швидко відновитися.
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11.03.2022 23:18 Відповісти
да не будет никакой атаки на НАТО. окурок *******, но инстинкт самосохранения у него есть.
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12.03.2022 00:11 Відповісти
Поки що він бачить, що НАТО не рішуче. Він буде потроху провокувати та дивитись на реакцію, якої, звісно не буде, окрім озабоченностей. Потім візьме маленьку територію десь у Балтиці. І ніхто не захоче розв'язувати третю світову заради невеличкої території. Поки що йде все за його сценарієм.
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12.03.2022 00:15 Відповісти
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11.03.2022 22:30 Відповісти
Дочку лошади лаврова из США вышлите на родину, то то она папане благодарна будет
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11.03.2022 22:32 Відповісти
Пєсков певно вуса вже побрив...
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11.03.2022 22:33 Відповісти
Они сами отсохли и отвалились Ой а что это а как это а я не виноватая
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11.03.2022 22:40 Відповісти
Вилавливать мразоту по всему миру и кончать.
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11.03.2022 22:37 Відповісти
а против дочери унылой лошади когда?
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11.03.2022 22:37 Відповісти
Вышлите всех любителей СССР на РОДИНУ и всё сразу вернётся в мироутворённое русло.
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11.03.2022 22:37 Відповісти
Не помогло Лизе Песковой то что она выходила на митинг против войны в Англии,
Ну и пост в Instagрам "Нет войне" (который папа сразу сказал удалить) тоже не помог.
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11.03.2022 22:37 Відповісти
Пропєсковчілі...
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11.03.2022 22:38 Відповісти
санкції це добре але треба їх депортувати додому, сумніваюся що вони у кацапстані
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11.03.2022 22:40 Відповісти
США ввели санкції проти дорослих дітей Піськова...
Еле ці діти живуть у Парижі!!! А Макрон товариш Фуйла
Тому чхали вони на ці санкції
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11.03.2022 22:41 Відповісти
Всех тварей на родину. Ещё и ЕС пусть введут санкции, тогда деваться только в Африку.
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11.03.2022 22:43 Відповісти
в Индонезию лучше
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11.03.2022 23:27 Відповісти
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11.03.2022 23:11 Відповісти
Обійміть санкціями першу дружину, кабаєву та виродків *****
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11.03.2022 23:29 Відповісти
Може відрядити частину наших захисників вбивати їх виродків у теплих лігвах по усьому світові, це спрацює не гірше джавелінів. Бункер тільки у ***********...
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12.03.2022 05:55 Відповісти
 
 