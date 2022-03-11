США запровадили санкції проти дружини Пєскова та його дорослих дітей, - Держдеп
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
США запровадили санкції проти дружини прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова та його дорослих дітей
Про це повідомив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми запроваджуємо санкції проти 12 членів Держдуми Росії, які керували процесом із визнання так званих "Донецької" та "Луганської народних республік", а також дружини та дорослих дітей представника Кремля Дмитра Пєскова", - сказав він.
Топ коментарі
+37 Sergei UA
показати весь коментар11.03.2022 22:32
+33 Sav UA
показати весь коментар11.03.2022 22:30
+32 Совестно за Брата
показати весь коментар11.03.2022 22:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
переброска войск с беларуси
И шо ей теперь делать? Брать развод?
Ну а вдруг? Дело ведь привычное, наверное. ))
Хотя я постом выше уже ответил на этот вопрос.
https://www.youtube.com/watch?v=-Fra1-73yTw
Ну и пост в Instagрам "Нет войне" (который папа сразу сказал удалить) тоже не помог.
ко вчілі...
Еле ці діти живуть у Парижі!!! А Макрон товариш Фуйла
Тому чхали вони на ці санкції