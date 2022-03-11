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Білоруська армія не готова до наступу на територію України, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Білоруська армія не готова до наступу на територію України, - Арестович

Війська Білорусі не хочуть йти в наступ на територію України.

Про це під час телемарафону заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"За нашими даними, зараз білоруська армія не готова до вступу на територію України. Просто офіцери, солдати принципово саботують таку можливість", - сказав він.

За словами Арестовича, навіть якщо такий наказ буде, то білоруські військові його або проігнорують, або виконуватимуть його неефективно.

"Не варто чекати бойової активності від білоруської армії не тому, що вони боягузи, а тому що вони не хочуть цього робити", - сказав радник глави ОП.

Арестович зазначив, що вся білоруська армія це 45-47 тисс військових. З них боєздатні лише 17 тис. Найбільш боєздатною є 103-тя вітебська повітряно-десантна дивізія, але настрої всередині неї далекі від наступальних.

Читайте: Білоруську армію буде знищено, якщо Лукашенко віддасть наказ про вторгнення в Україну, - Арестович

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+42
та это понятно....., лучше зацените видос )))
https://twitter.com/i/status/1502346166566014980
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11.03.2022 22:36
+16
Если бы кацапы зашли бы в Киев, то БульбаФюрер был ты тут как тут.
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11.03.2022 22:36
+14
На пальцах: со всех 38-й и 103-й можно собрать лишь по одной БТГр. Аналогично со 120-й и 11-й.
ВСЁ. Аж целых 4 БТГр.
О мотивации молчу, её нет. На всё потешное войско наберётся пара сотен отменных дегенератов, готовых сдохнуть за вИликую раису и таракана.
Вот чью отправку приветствовал бы, так это мусорских банд типа омона и собра. Чтобы этих мразей замочили, всех до одного, в первом бою. Ни капли не жаль будет.
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11.03.2022 22:43
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Если бы кацапы зашли бы в Киев, то БульбаФюрер был ты тут как тут.
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11.03.2022 22:36 Відповісти
100 процентов, ещё бы с калашом пофоткался.
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11.03.2022 22:53 Відповісти
та это понятно....., лучше зацените видос )))
https://twitter.com/i/status/1502346166566014980
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11.03.2022 22:36 Відповісти
Це бомба!
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11.03.2022 22:40 Відповісти
🤣
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11.03.2022 22:41 Відповісти
Моему отцу, которьій много лет проработал в космической отрасли и авиации (и плюется на них нещадно и по делу), точно такой же вопрос то и дело задавали профессора математики. Он сначала думал, что они прикидьіваются.
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11.03.2022 22:44 Відповісти
армія Білорусі-це єдине що може навести лад всередині країни. Знищити бульбозавра,перебити останки кацапів на своїй землі і поставити президентом законновибрану Тіхановську. Бульбохунта-вперед!
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11.03.2022 22:44 Відповісти
Хе,чудово сказав:
Для того щоб бути тупим потрібно мозги

А мозгів у роССіян НЕМА!!!!🤓🇺🇦
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11.03.2022 22:45 Відповісти
Рыдаю
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11.03.2022 22:46 Відповісти
Перділи гусенята... 😂😂😂 лілював вголос! 🤣🤣🤣
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11.03.2022 22:52 Відповісти
Вони бачать як тут русню метелять.Розуміють що зними будуть моментально.І в полон брати нікого не будуть.
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11.03.2022 22:36 Відповісти
А це, бачу, тільки для мене написано: "Не варто чекати бойової активності від білоруської армії не тому, що вони боягузи, а тому що вони не хочуть цього робити", - сказав радник глави ОП."
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11.03.2022 22:41 Відповісти
скоріш бачать що усі шпиталі в Білорусів забиті трупаками та підранками
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11.03.2022 23:01 Відповісти
❗️Русская служба Би-би-си пишет, что ей удалось получить информацию о том, что происходит в морге белорусского Мозыря.

Ранее в независимых белорусских и украинских СМИ стала появляться информация о том, в городах на юге Беларуси больницы якобы переполненных телами российских военных.

«Трупы свозят даже не в холодильник, а в обычное помещение - 5 на 5 квадратных метров, там их складируют некоторое время, они гниют, воняют - потом тела куда-то увозят, - рассказал Би-би-си источник, который знаком с сотрудниками морга. - Это делают сами солдаты, все охраняется, доступ имеет только заведующий отделом».

По его словам, «сколько этих трупов - никто не знает, но все в ужасе от происходящего. Врачи думают, что где-то существует мобильный крематорий или просто захоранивают».
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11.03.2022 23:03 Відповісти
Так там от них ПУ-ЛУ и не будет ждать побед,их цель оттянуть на себя резервы от киева и др.городов-а то войдут они на 2 километра или на 20-все равно
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11.03.2022 22:36 Відповісти
Так и путинская была не готова. Разве их вождей это останавливает?
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11.03.2022 22:37 Відповісти
70% москалей это дегенераты поклоняющиеся царю, которые ненавидят всю Европу, запад и Украину. А 90% белорусов ненавидят усатого, хотят нормально жить и нехотят войны. Это разные народы и разные ситуации.
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11.03.2022 22:44 Відповісти
Ударные группировки не сформированы.
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11.03.2022 22:37 Відповісти
gde to ja uzhe eto slyhal
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11.03.2022 22:42 Відповісти
А так як слабких ми не б'ємо, а якщо й б'ємо, то для того, щоб пригостити чаєм та смачною булочкою і всім показати які вони няшки, то поки що чекаємо нічого не роблячі, доки вони не сформуються.
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11.03.2022 22:43 Відповісти
Резников тоже говорил що русня не готова, сил мало и все такое...
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11.03.2022 22:40 Відповісти
Краще їх зовсім не слухати.
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11.03.2022 22:48 Відповісти
Так русня і не була готова. Зайти то вони зайшли, а вийшли не всі. Багато кого винесли, ще хтось гниє в Україні.
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11.03.2022 23:20 Відповісти
eto pisec kakoi ta....sha esho iz priednestrove poprut....
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11.03.2022 22:41 Відповісти
готова. не ***** троцкий и не рамслабляй булки. потому что война - это искусство лжи
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11.03.2022 22:41 Відповісти
Так само і про орків говорили...до речі можливість воювати проти України це не можливість а самогубство
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11.03.2022 22:41 Відповісти
На пальцах: со всех 38-й и 103-й можно собрать лишь по одной БТГр. Аналогично со 120-й и 11-й.
ВСЁ. Аж целых 4 БТГр.
О мотивации молчу, её нет. На всё потешное войско наберётся пара сотен отменных дегенератов, готовых сдохнуть за вИликую раису и таракана.
Вот чью отправку приветствовал бы, так это мусорских банд типа омона и собра. Чтобы этих мразей замочили, всех до одного, в первом бою. Ни капли не жаль будет.
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11.03.2022 22:43 Відповісти
в этом деле "лучше перебдеть чем недобдеть". так что "рой окопы и запасайся рисом".
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11.03.2022 22:47 Відповісти
Так точно!
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11.03.2022 22:48 Відповісти
Арестовичу верить,шо Ермаку,шото по притих,кчему бы это?!
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11.03.2022 22:44 Відповісти
Арестович ще 2 роки тому казав, що буде велика війна, а за її результатами - вступ до НАТО.
Зі всіх "експертів" він помиляється найменше.
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11.03.2022 23:51 Відповісти
Готова не готова, а ви на схід і південь уважніше дивіться.
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11.03.2022 22:48 Відповісти
Кацапи вибрали свою улюблену тактику.Закидаємо їх срочниками та курсантами..А коли в нас закінчаться патрони тоді на білому танкові заїде фюрер ...
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11.03.2022 22:48 Відповісти
может белоруска и нет , но кацапы с "удовольствием" полезут или потом можно что-то спи-стеть по поводу "неожиданности"...прикрывайте тыл от ракет или вчера вас ничему не учит..
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11.03.2022 22:49 Відповісти
кстати прямо сейчас -журналисты засняли колону техники которая движется в сторону Бреста...
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11.03.2022 22:51 Відповісти
Це колонка а не колонна
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11.03.2022 23:26 Відповісти
Блин, у белорусов есть чуйка - не влазить в кацапское дерьмо
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11.03.2022 22:57 Відповісти
Не учитывают, что на данный момент есть вторжение рф в Украину, т.е. одна страна на одну страну - и это можно назвать "военной операцией". Если это соотношение изменится, т.е. две страны на одну, а это полноценная война, то вполне возможна ситуация, когда Турция возьмет под контроль юг Украины, т.е. 2 страны против 2 стран. Или еще какие-нибудь комбинации.
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11.03.2022 22:57 Відповісти
да-да, ми вже це чули про москальню - аж до самого 24.02
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11.03.2022 23:08 Відповісти
 
 