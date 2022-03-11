Білоруська армія не готова до наступу на територію України, - Арестович
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Війська Білорусі не хочуть йти в наступ на територію України.
Про це під час телемарафону заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.
"За нашими даними, зараз білоруська армія не готова до вступу на територію України. Просто офіцери, солдати принципово саботують таку можливість", - сказав він.
За словами Арестовича, навіть якщо такий наказ буде, то білоруські військові його або проігнорують, або виконуватимуть його неефективно.
"Не варто чекати бойової активності від білоруської армії не тому, що вони боягузи, а тому що вони не хочуть цього робити", - сказав радник глави ОП.
Арестович зазначив, що вся білоруська армія це 45-47 тисс військових. З них боєздатні лише 17 тис. Найбільш боєздатною є 103-тя вітебська повітряно-десантна дивізія, але настрої всередині неї далекі від наступальних.
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/i/status/1502346166566014980
Для того щоб бути тупим потрібно мозги
А мозгів у роССіян НЕМА!!!!🤓🇺🇦
Ранее в независимых белорусских и украинских СМИ стала появляться информация о том, в городах на юге Беларуси больницы якобы переполненных телами российских военных.
«Трупы свозят даже не в холодильник, а в обычное помещение - 5 на 5 квадратных метров, там их складируют некоторое время, они гниют, воняют - потом тела куда-то увозят, - рассказал Би-би-си источник, который знаком с сотрудниками морга. - Это делают сами солдаты, все охраняется, доступ имеет только заведующий отделом».
По его словам, «сколько этих трупов - никто не знает, но все в ужасе от происходящего. Врачи думают, что где-то существует мобильный крематорий или просто захоранивают».
ВСЁ. Аж целых 4 БТГр.
О мотивации молчу, её нет. На всё потешное войско наберётся пара сотен отменных дегенератов, готовых сдохнуть за вИликую раису и таракана.
Вот чью отправку приветствовал бы, так это мусорских банд типа омона и собра. Чтобы этих мразей замочили, всех до одного, в первом бою. Ни капли не жаль будет.
Зі всіх "експертів" він помиляється найменше.