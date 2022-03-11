"Якщо ми не можемо бути членами НАТО, то можемо побудувати навколо себе щось на зразок НАТО", - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на думку влади нейтралітет України означає створення союзу із сусідніми державами на зразок НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Якщо ми не можемо бути членами НАТО, то можемо побудувати навколо себе щось на зразок НАТО", - наголосив міністр.

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