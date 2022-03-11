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"Якщо ми не можемо бути членами НАТО, то можемо побудувати навколо себе щось на зразок НАТО", - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на думку влади нейтралітет України означає створення союзу із сусідніми державами на зразок НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Якщо ми не можемо бути членами НАТО, то можемо побудувати навколо себе щось на зразок НАТО", - наголосив міністр.

Також читайте: Надання Україні членства в ЄС не погіршить ситуацію, Путін зациклений на НАТО, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
СПОЧАТКУ ТРЕБА КАЦАПНЮ РОЗБИТИ ТА ЗВІЛЬНИТИСЯ,ПОТІМ ПОБАЧИМО!
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11.03.2022 22:54
+27
Украина-Польша-Британия
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11.03.2022 22:54
+22
тому жодних позаблокових статусів, з ким захочемо з тим і побудуємо. Наш край - наші правила.
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11.03.2022 22:52
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"А останні 2 тижня всі коментарі і офіційні заяви переповнені гнівом "чого НАТО не йде нас захищати"."

Бо ЗЕ-влада хоче помиритися з пуйлом (хз які в них там домовленості, але напевно Коломойський теж в них є) і здати інтереси України.
Вони хотіли б здатися на 2-3 день війни, тільки не врахували стійкості ЗСУ та низької боєздатності кацапських військ.
Допомога НАТО їм дуже шкодила (можна було зауважити, як останній рік перед війною ЗЕ пробував посваритися з усім Заходом) і шкодить зараз "піти на територіальний компроміс та оголосити нейтралітет" (слова ЗЕ).

Тому зараз (як і останні роки, але активніше) в Україні ведеться ДУЖЕ АКТИВНА інформаційна кампанія ПРОТИ НАТО!
В неї дуже добре вписуються заяви офіційних осіб.

Але прошу не думати, що ці коментарі - від українців. Ні !
Вони від сліпих як котенята ботів ("найманців пера"), що мати рідну продадуть за кілька ********* і похвалу від Подоляка. І навіть українців серед них мало - по лексиці видно слабо підівчених младоригів (малоросів, хохлів або й нацменів) !
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12.03.2022 03:05 Відповісти
Попроси Подляка про цукерок. Бо 30 грн. не заслужив - комент безсенсовний, а до того ж виказує узкоязичну щелепу і базову неграмотність.
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12.03.2022 13:25 Відповісти
Фактично ВЖЕ побудували - лишилося тільки офіційно закріпити. Всі вже розуміють що руками українців вирішуються старі проблеми Европи - ІГІЛ, Росія, Білорусь, Чечня... Все це розбивають об нас, надаючи зброю. Зараз випливе реальний стан ядерної зброї з РФ і всі гуртом кинуться її грабити, але всі ці нові республіки знову ж таки будуть на базі російскього менталітеру, і від них треба буде якось відбиватися, робити буферну зону знову ж таки вигідніше з України. То ж ми можем вже зараз диктувати ЯК воно має бути, щоб НАМ було зручно та вигідно зайняти цю позицію.
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12.03.2022 01:14 Відповісти
Рідкістні ідіоти!"Побудують" вони!Ми будемо в НАТО!І крапка!
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12.03.2022 06:07 Відповісти
Звісно, ви, зелені консерви вже три роки нав'язуєте думку що нато нам не потрібно. Потім скажете що треба дружити з рашкою, що не всі росіяни погані.
Майте на увазі, всі ваші кроки ми ще в квітні 2019 знали.
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12.03.2022 06:12 Відповісти
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