"Якщо ми не можемо бути членами НАТО, то можемо побудувати навколо себе щось на зразок НАТО", - Кулеба
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на думку влади нейтралітет України означає створення союзу із сусідніми державами на зразок НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
"Якщо ми не можемо бути членами НАТО, то можемо побудувати навколо себе щось на зразок НАТО", - наголосив міністр.
Топ коментарі
+30 Історик Воєнрук
показати весь коментар11.03.2022 22:54
+27 Dron
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+22 Solsky Wasyl
показати весь коментар11.03.2022 22:52
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"А останні 2 тижня всі коментарі і офіційні заяви переповнені гнівом "чого НАТО не йде нас захищати"."
Бо ЗЕ-влада хоче помиритися з пуйлом (хз які в них там домовленості, але напевно Коломойський теж в них є) і здати інтереси України.
Вони хотіли б здатися на 2-3 день війни, тільки не врахували стійкості ЗСУ та низької боєздатності кацапських військ.
Допомога НАТО їм дуже шкодила (можна було зауважити, як останній рік перед війною ЗЕ пробував посваритися з усім Заходом) і шкодить зараз "піти на територіальний компроміс та оголосити нейтралітет" (слова ЗЕ).
Тому зараз (як і останні роки, але активніше) в Україні ведеться ДУЖЕ АКТИВНА інформаційна кампанія ПРОТИ НАТО!
В неї дуже добре вписуються заяви офіційних осіб.
Але прошу не думати, що ці коментарі - від українців. Ні !
Вони від сліпих як котенята ботів ("найманців пера"), що мати рідну продадуть за кілька ********* і похвалу від Подоляка. І навіть українців серед них мало - по лексиці видно слабо підівчених младоригів (малоросів, хохлів або й нацменів) !
Майте на увазі, всі ваші кроки ми ще в квітні 2019 знали.