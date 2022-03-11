Викрадення мера Мелітополя Федорова російськими окупантами кваліфікується як воєнний злочин, - заява МЗС

Викрадення мера міста Мелітополь Івана Федорова російськими окупантами кваліфікується як військовий злочин.

Про це йдеться в заяві МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Збройна агресія Російської Федерації проти України супроводжується грубими порушеннями норм і принципів міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права, воєнними злочинами і злочинами проти людяності, а також іншими порушеннями прав людини з боку російської армії.

Одним із таких грубих порушень стало викрадення 11 березня міського голови міста Мелітополь Івана Федорова. Російські війська, які вже другий тиждень завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах та інфраструктурі в Україні, зокрема дитячих лікарнях та школах, цинічно звинувачують мера в "тероризмі".

Викрадення міського голови Мелітополя кваліфікується як воєнний злочин за Женевськими конвенціями та І Додатковими протоколом, які забороняють захоплення цивільних заручників під час війни.

Читайте: Російські окупанти викрали депутатку Запорізької облради з власного будинку

Ми закликаємо міжнародну спільноту негайно відреагувати на викрадення Івана Федорова та інших цивільних людей в Україні, посилити тиск на Росію, аби змусити її припинити варварську війну проти українського народу.

Факти викрадення міського голови Мелітополя, так само як і сотні інших фактів воєнних злочинів російських окупантів на українській землі, ретельно документуються правоохоронними органами. Винні у цьому та інших злочинах будуть притягнуті до найсуворішої відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти викрали мера міста Мелітополя Федорова, який відмовився з ними співпрацювати.

Пізніше було опубліковано відео з камер спостереження, на якому зафіксовано викрадення російськими окупантами мера Мелітополя Івана Федорова.

Також дивіться: Викрадення мера Мелітополя Федорова. ВIДЕО з камер спостереження