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Викрадення мера Мелітополя Федорова російськими окупантами кваліфікується як воєнний злочин, - заява МЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Викрадення мера Мелітополя Федорова російськими окупантами кваліфікується як воєнний злочин, - заява МЗС

Викрадення мера міста Мелітополь Івана Федорова російськими окупантами кваліфікується як військовий злочин.

Про це йдеться в заяві МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Збройна агресія Російської Федерації проти України супроводжується грубими порушеннями норм і принципів міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права, воєнними злочинами і злочинами проти людяності, а також іншими порушеннями прав людини з боку російської армії.

Одним із таких грубих порушень стало викрадення 11 березня міського голови міста Мелітополь Івана Федорова. Російські війська, які вже другий тиждень завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах та інфраструктурі в Україні, зокрема дитячих лікарнях та школах, цинічно звинувачують мера в "тероризмі".

Викрадення міського голови Мелітополя кваліфікується як воєнний злочин за Женевськими конвенціями та І Додатковими протоколом, які забороняють захоплення цивільних заручників під час війни.

Читайте: Російські окупанти викрали депутатку Запорізької облради з власного будинку

Ми закликаємо міжнародну спільноту негайно відреагувати на викрадення Івана Федорова та інших цивільних людей в Україні, посилити тиск на Росію, аби змусити її припинити варварську війну проти українського народу.

Факти викрадення міського голови Мелітополя, так само як і сотні інших фактів воєнних злочинів російських окупантів на українській землі, ретельно документуються правоохоронними органами. Винні у цьому та інших злочинах будуть притягнуті до найсуворішої відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти викрали мера міста Мелітополя Федорова, який відмовився з ними співпрацювати.

Пізніше було опубліковано відео з камер спостереження, на якому зафіксовано викрадення російськими окупантами мера Мелітополя Івана Федорова.

Також дивіться: Викрадення мера Мелітополя Федорова. ВIДЕО з камер спостереження

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+2
Ну і навіщо його вкрали? Кацапи, вам все одно *******. Всюди.
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11.03.2022 23:22
+2
??? Місто окуповане,яка поліція?
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11.03.2022 23:31
+1
Де була поліція, чому не було єлементарної охорони будинку та особової охорони мера міста?
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11.03.2022 23:23
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Не шутка, инфа от араба: сирийцы пишут в соцсетях, что в "отправке на войну против Украины" видят шанс сбежать из Сирии, сдаться Украине и потом попасть в ЕС.
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11.03.2022 23:17 Відповісти
Ви там переажіть сирійцям, що їх на кордоні і завалят. Хай не біжат.
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11.03.2022 23:25 Відповісти
Це все ясно кеп навіть їжакам у лісі !

Що робити краще напиши
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11.03.2022 23:20 Відповісти
Ну і навіщо його вкрали? Кацапи, вам все одно *******. Всюди.
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11.03.2022 23:22 Відповісти
Де була поліція, чому не було єлементарної охорони будинку та особової охорони мера міста?
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11.03.2022 23:23 Відповісти
??? Місто окуповане,яка поліція?
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11.03.2022 23:31 Відповісти
Та ну *ля! Цей зрадник здав місто окупантам 24-го лютого і розпустив поліцію, що призвело до мародерства. Офіційно він визнав що місто окуповане тільки на п'яту добу в ефірі національного марафону. Передивіться всі його відео починаючи з 24.02.2022. В них навіть натяку немає на окупацію, хоча насправді рашиди зайшли в місто 24.02 о 20 приблизно і не зустріли жодного спротиву
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11.03.2022 23:24 Відповісти
Треба розбиратися в ситуації, поліцію він розпустити не міг, бо він не має на то повноважень. Скоріш за все кловун до останнього хотів комус там кудись заглянути і напад для нього став великою несподіванкою, тому не було військових. Ті, що були, як могли відбивалися.
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11.03.2022 23:37 Відповісти
Не неси херню ,придурок. Город он не сдавал. Для защиты города у ВСУ было всего два танка и один БТР,который кацапы утром сразу уничтожили.Мэр просто оттянул время до утра чтобы наши перегруппировались на северном выезде с городаКацапы стояли всю ночь у въезда в город со стороны Крыма и в этом заслуга мэра который попросил их не ехать ночью через город
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11.03.2022 23:37 Відповісти
По-моєму ЦЕ акт міжнародного тероризму...Адже за словами ***** ВІЙНИ нема...є "спецоперація"....Бандити в чужій країні ...
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12.03.2022 00:04 Відповісти
 
 