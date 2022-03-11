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Російським льотчикам ріжуть стропи парашутів, щоб вони в полоні не розповідали про злочинні накази керівництва, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російським льотчикам ріжуть стропи парашутів, щоб вони в полоні не розповідали про злочинні накази керівництва, - МВС

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив про існування версії, що російським військовим льотчикам, які виконують завдання кремля в Україні, не дають змоги катапультуватися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні ... був збитий літак біля Чернігова, і льотчик не катапультувався. Не катапультувався через ту причину, що в нього стропи катапультні були обрізані. Судячи з усього, існує зараз версія про те, що росіяни, відправляючи своїх льотчиків бомбувати наші міста, скоюючи ці злочини, вони вчиняють іще один - вони не дають можливості своїм пілотам катапультуватися", - зазначив він.

За словами Денисенка, якщо така тенденція зберігатиметься, це свідчитиме про те, що росіяни бояться своєї армії.

"Бо потрапивши в полон, (пілот. - Ред.) починає говорити правду і починає розповідати про всі ті злочини, на які їх штовхає вище керівництво кремля", - зазначив радник глави МВС.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Це теж непогано. Вже достатньо війскових злочинців спіймали. Іншим - смерть.
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11.03.2022 23:59
+12
пф-фф... как будто мы должны жалеть этот ватный биомусор!
свидетельств уже захваченных в плен пилотов более чем достаточно, всю остальную русню, пришедшую в Украину - в расход! без жалости и сожаления
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12.03.2022 00:01
+11
Це добра новина. Може буде більший мотив в багатьох кацапських льотчиків перелетіти на нашу сторону, бо іншої дороги не буде.
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12.03.2022 00:01
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Це теж непогано. Вже достатньо війскових злочинців спіймали. Іншим - смерть.
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11.03.2022 23:59 Відповісти
Зачем так сложно? Просто демонтировать парашютные системы. Пиропатрон можно оставить.
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11.03.2022 23:59 Відповісти
Пирапатроны просроченные и не срабатывают. Хлам такой же как и парашюты...
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12.03.2022 00:02 Відповісти
это совершенно не имеет значения, сработает пиропатрон или нет.
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12.03.2022 00:10 Відповісти
Так ж ніхто в здоровому глузді не полетить тоді.
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12.03.2022 00:02 Відповісти
странно. Вы сейчас вот это серьёзно про здоровий глузд?
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12.03.2022 00:11 Відповісти
Пилотов из Японии тогда придется заказывать
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12.03.2022 00:07 Відповісти
Они уже все заангажированы на Курилы.
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12.03.2022 00:12 Відповісти
)) а не проще ли им, своим перед вылетом давать фуфырик бояры вместо сакэ и чусссс-папаааааа!
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12.03.2022 00:14 Відповісти
Бомбувати?
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12.03.2022 00:01 Відповісти
пф-фф... как будто мы должны жалеть этот ватный биомусор!
свидетельств уже захваченных в плен пилотов более чем достаточно, всю остальную русню, пришедшую в Украину - в расход! без жалости и сожаления
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12.03.2022 00:01 Відповісти
Це добра новина. Може буде більший мотив в багатьох кацапських льотчиків перелетіти на нашу сторону, бо іншої дороги не буде.
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12.03.2022 00:01 Відповісти
їх можуть утилізувати навіть якщо їх не зіб"ють, раптом щось змінитися, треба буде козла-відбувайла і все.
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12.03.2022 00:16 Відповісти
А ось за це благодарочка москалю. Харе вже полонених брати. Годувати їх. Мити. Обігрівати. Ми воююча держава. Кожен ресурс на вагу золота.
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12.03.2022 00:02 Відповісти
угу, а якщо сяде разом із літаком скажімо на автостраду? Як тобі такий ресурс?
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12.03.2022 00:08 Відповісти
це буде гарный трофей
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12.03.2022 00:11 Відповісти
+ літачок. Супер.
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12.03.2022 00:15 Відповісти
Какие стропы катапультирования? Летчик тянет за рукоятки катапультирования со стальным тросом, которые находятся впереди сидения кресла перед РУС и приводит в действие механизм катапультирования. А вот какого качества пиропатроны установлены в кресле это уже вопрос. Опять же укладка спасательного парашюта тоже вопрос. Рукожопость рулит на срабссее.
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12.03.2022 00:11 Відповісти
Добре, що не залишають жодних шансів. Можливо хтось там теж бажає їм скорішої смерті.
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12.03.2022 00:21 Відповісти
Думаю ріжуть лише дрібноті, а ось особам не нижче полковника вони не наважуються... А дрібних най стропи не жаліють, підполковників, майорів там всяких й т.п.
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12.03.2022 00:24 Відповісти
Гарно було б російских лётчиків просто ріжуть
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12.03.2022 00:37 Відповісти
Краще б вони їм відразу горлянки різали
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12.03.2022 00:40 Відповісти
почему-то вспомнилось, как эти орки каждое 9 мая обвешиваются ********** полосатыми лентами и хором верещат -- на Берлин, можем повторить... даже не представляю как глубоко их надо мордой в говно окунуть, что бы они одумались... похоронки? так они привыкли уже давно, это у них национальная традиция -- получать своих воинов домой в ящиках из-за границы. они плачут, рожают других и засматриваются киношками всякими патриотическими... а этих жмуров и домой же не везут -- потом вообще их уволят задним числом и скажут мамкам -- да не было их в Украине. так что таки да -- нафиг нужны эти пленные с их -- ах нас обманом завезли, ох извините. хоть один бы сказал -- вы имеете полное моральное право нас убивать на своей земле, это ваш долг, мы это заслужили. говорят -- не верь улыбке прокурора, слезам шлюхи и извинениям пленного москаля. хотя у меня язык не поворачивается этих тварей со шюхами сравнивать, шлюха все-таки человек. а про летунов вообще отдельная тема. если наши заявляли, что артиллеристы пусть на плен не рассчитывают, то эти тем более. сегодня на пресс конференции тип рассказал -- видел, что цель в Харькове не военный объект, но проявил слабость и выполнил преступный приказ -- скинул 4 тонны фугасных бомб на город. командир его преступник, а он извинился -- теперь его тортом накормить и отпустить
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12.03.2022 00:51 Відповісти
когда-то в ОК читал ветку новостей одного городка на БАМе, жители города обсуждают свои проблемы -- ругают свое начальство, возмущаются пьянками малолеток в подъездах, детские площадки, бродячие собаки -- короче местный треп между своими. и вот поднимают тему -- как вы относитесь к добровольцам, которые едут воевать на Донбасс, в Сирию. и часто даже не вспоминали про бИндеровцев, а совершенно спокойно писали -- ну а что, дома работы нету, семью кормить надо, кредиты платить надо -- работа как работа. вы вдумайтесь. эти люди гавкали в нашу сторону -- а ваши работяжки к нам на зарабтки ехали дома строить, а ваши шлюхи к нам ехали трахаться... хотя в чем проблема? стройте сами свои дома, ***** своих жен и все дела. так вот эти люди, осуждают шлюху, которая трахается за деньги, но вполне спокойно относятся к своим работяжкам, которые едут за границу за деньги убивать людей. просто работа. они моральные уроды и даже понять их не пытайтесь, мы слишком давно не живем с ними вместе и это просто в голове не укладывается. щас на камеру они сопли по морде мажут -- мы не хотели нас обманули, потом домой вернутся и будут рассказывать как браво резали укров, а на камеру под стволом автомата говорили и им поверят. вот я прекрасно понимаю, что НЕ ВСЕ там такие в стране, конечно не все. но пусть у них дома будет много цветов, играет музыка и стоит ящик с их воином. после того горя, которое они принесли в наш дом -- заслужили
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12.03.2022 01:20 Відповісти
хм... а че это у меня флаг сша? впн включен... 🇺🇦
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12.03.2022 01:26 Відповісти
Тому треба здаватися разом з літаками, та отримувати свій мільон
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12.03.2022 01:37 Відповісти
Ноу-хау Оркостану: "одноразові льотчики"! 🤔😁
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12.03.2022 03:33 Відповісти
Катапультуватися дають змогу. А от приземлитися - це інше питання!
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13.03.2022 16:23 Відповісти
 
 