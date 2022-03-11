Російським льотчикам ріжуть стропи парашутів, щоб вони в полоні не розповідали про злочинні накази керівництва, - МВС

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив про існування версії, що російським військовим льотчикам, які виконують завдання кремля в Україні, не дають змоги катапультуватися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні ... був збитий літак біля Чернігова, і льотчик не катапультувався. Не катапультувався через ту причину, що в нього стропи катапультні були обрізані. Судячи з усього, існує зараз версія про те, що росіяни, відправляючи своїх льотчиків бомбувати наші міста, скоюючи ці злочини, вони вчиняють іще один - вони не дають можливості своїм пілотам катапультуватися", - зазначив він.

За словами Денисенка, якщо така тенденція зберігатиметься, це свідчитиме про те, що росіяни бояться своєї армії.

"Бо потрапивши в полон, (пілот. - Ред.) починає говорити правду і починає розповідати про всі ті злочини, на які їх штовхає вище керівництво кремля", - зазначив радник глави МВС.

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