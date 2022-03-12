Україна знає про всі плани Росії, її втрати, а війну хочуть продовжувати лише Путін та Шойгу, - голова ГУР Буданов

Більшість російських генералів не бажають продовжувати війну проти України. Окупаційні війська за два тижні зазнали таких втрат, яких вони ще ніколи не мали.

Про це заявив голова управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

За його словами, продовжувати війну в Росії хочуть лише президент Володимир Путін та міністр оборони Сергій Шойгу.

Буданов підкреслив, що всі мрії окупантів про швидке захоплення України впали дуже швидко. "Нам відомі майже всі їхні плани. Як тільки у великих кабінетах зароджуються якісь ідеї, ми одразу про них знаємо. Ще раз кажу, якісь спроби захопити Україну військовим шляхом, вони проваляться", – сказав він.

За його словами, у військово-політичному керівництві Росії розпочалися великі проблеми. "Зараз залишилося дві людини, які абсолютно відверто виступають за продовження бойових дій на території України, це Путін та Шойгу. Навіть генералітет РФ виступає проти.

Хтось активніший, хтось просто мовчки, іноді навіть саботуючи деякі накази керівництва Росії", – додав глава ГУР.

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