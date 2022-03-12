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Буданов (351) Путін (21436) розвідка (3618) Шойгу (573)

Україна знає про всі плани Росії, її втрати, а війну хочуть продовжувати лише Путін та Шойгу, - голова ГУР Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна знає про всі плани Росії, її втрати, а війну хочуть продовжувати лише Путін та Шойгу, - голова ГУР Буданов

Більшість російських генералів не бажають продовжувати війну проти України. Окупаційні війська за два тижні зазнали таких втрат, яких вони ще ніколи не мали.

Про це заявив голова управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

За його словами, продовжувати війну в Росії хочуть лише президент Володимир Путін та міністр оборони Сергій Шойгу.

Буданов підкреслив, що всі мрії окупантів про швидке захоплення України впали дуже швидко. "Нам відомі майже всі їхні плани. Як тільки у великих кабінетах зароджуються якісь ідеї, ми одразу про них знаємо. Ще раз кажу, якісь спроби захопити Україну військовим шляхом, вони проваляться", – сказав він.

За його словами, у військово-політичному керівництві Росії розпочалися великі проблеми. "Зараз залишилося дві людини, які абсолютно відверто виступають за продовження бойових дій на території України, це Путін та Шойгу. Навіть генералітет РФ виступає проти.

Хтось активніший, хтось просто мовчки, іноді навіть саботуючи деякі накази керівництва Росії", – додав глава ГУР.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
Так Буданов про 24 лютого теж все знав??? Прикольно... А Єрмак каже, "ми до останнього моменту не вірили...". Когнетивний диссонанс!
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12.03.2022 00:20
+13
Російські генерали це ніхто. Пітушня сраколизна. Путін їх легко може заврта розстріляти. А в московії баби потом сразу іщє хенералов панаражают.
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12.03.2022 00:08
+10
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12.03.2022 00:07
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Там целоє насілєніє хочєт вєлічія. А кто нєхочет тот уже свалил забугор. ***** запустмл маховік долбошовінізма.
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12.03.2022 00:12 Відповісти
В Украине нет кредитов.
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12.03.2022 00:16 Відповісти
та это камментаторы из последней волны **************** ))) лижут друг дружке ))
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12.03.2022 00:22 Відповісти
Вони так маскировались, но вы их сразу обнаружили
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12.03.2022 01:04 Відповісти
А ще вони намагалися пустити електроенергію на ДНР/ЛНР, що не можливо, як писали.
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12.03.2022 00:09 Відповісти
хай переноску кинуть
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12.03.2022 00:11 Відповісти
відрами хай носють ))
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12.03.2022 00:17 Відповісти
"а ще ***** називали бункерним черв'яком" )) шо там ще написано в методичці?
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12.03.2022 00:19 Відповісти
👍
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12.03.2022 00:51 Відповісти
Чорт приехал в ночное время на блок-пост. В процессе проверки документов начал бычиться и снимать на видео блок-пост. На просьбу не снимать начал хамить и продолжал снимать.
t.me/dumskaya_net/32276
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12.03.2022 00:06 Відповісти
40 тис.грн хотів заробити?
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12.03.2022 00:08 Відповісти
Это депутат, тот что на камеру полицейских ********.
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12.03.2022 00:17 Відповісти
Та то ж куницький зі слуги народу. Ще та на*олоч. І великий друг українофоба бужанського.
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12.03.2022 00:43 Відповісти
ех, треба було його закопати за опір при затриманні
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12.03.2022 07:52 Відповісти
А як щодо арешту шойгу за наказом *****, бо той переворот готує? Тиждень закінчується, а обіцяли у вівторок. Це був черговий фейк?
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12.03.2022 00:07 Відповісти
ГУР обіцяло чи черговий експерд? Фільтруйте інформацію.
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12.03.2022 00:10 Відповісти
это александр генрихович буданову по дружбе рассказал.
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12.03.2022 00:22 Відповісти
Можливо вброс від США, спроба посварити двох ідеологів цієї війни?
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12.03.2022 00:14 Відповісти
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12.03.2022 00:07 Відповісти
Російські генерали це ніхто. Пітушня сраколизна. Путін їх легко може заврта розстріляти. А в московії баби потом сразу іщє хенералов панаражают.
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12.03.2022 00:08 Відповісти
Якщо тільки ці двое, то хто надає накази робити військові злочини?
Тільки "ці двоє" фізично не мають можливостей надати конкретні накази бомбити 60+ лікарень, пологових будинків, садочків, ...
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12.03.2022 00:20 Відповісти
Так Буданов про 24 лютого теж все знав??? Прикольно... А Єрмак каже, "ми до останнього моменту не вірили...". Когнетивний диссонанс!
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12.03.2022 00:20 Відповісти
тю! буданову про вторжение еще за несколько дней александр генрихович за ужином рассказал.
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12.03.2022 00:25 Відповісти
Чому кацапські єнерали не мають бажання піддтримувати війну? бо падло не встигають насолодитися погонами. раз-і вже не генерал, а жмур. а почесті, а парадики, ні- не цікаво.
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12.03.2022 00:23 Відповісти
Дмитре, ви правильно кажете. Вони хочуть розкрадати армію, а не гинути у війні. Не для того вони давали хабаря за свої звання.
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12.03.2022 00:44 Відповісти
Єдине зауваження: не "росія", a "Манкуртія"!
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12.03.2022 00:23 Відповісти
Гарно але є реалії і білорускьй напрямок прогавили .Та і юг теж саме.Віримо в ЗСУ і керівництву але без пафосу що все знають.
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12.03.2022 00:34 Відповісти
На півдні мери-сепари за сприяння влади 'слуг' повністю зірвали створення тероборони своїм саботажем. Тому усюди не вистачає зброї для бажаючих, а на півдні- нема супротиву в принципі. Мітинги в містах- це інше, і давайте мухи з котлетами розділяти
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12.03.2022 06:00 Відповісти
Інші генерали такі самі нелюди.
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12.03.2022 00:38 Відповісти
Хочуть чи не хочуть, але ж воюють і вбивають. В Маріуполі що твориться. Допомогти не можемо, так що досить підбадьорювати. Ворог ще боєздатний і треба його нищити день за днем.
І звідки ви знаєте хто там хоче воювать, а хто ні? Як на мене, то там відсотків сімдесят хоче війни.
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12.03.2022 00:38 Відповісти
Да я думаю, что и Шойгу не хочет. Вопрос только один - почему никто из окружения ***** не ударит табакеркой по его плешой микроцефальной башке? Ждут, пока ***** окончательно не ******* и не начнёт ядерную войну? Или он собрал вокруг себя исключительно бесхребетных морально опущенных чмошников?
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12.03.2022 00:40 Відповісти
По-видимому ***** их подкармливает.
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12.03.2022 01:08 Відповісти
Якась дивна почалася риторика.
Всі білі та пушисті окрім окурка та олєнєвода?
Знов починається - одиннарід та мижебраття?
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12.03.2022 00:41 Відповісти
Ні, не дивна, слуги вже давно цю мислю вкидають народові, і будуть нав'язувати й далі
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12.03.2022 05:56 Відповісти
ЧЄРЄЗ «НЄМОГУ» ПРОДОВЖКЮТЬ НАС ВБИВАТИ,*****...
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12.03.2022 00:41 Відповісти
Та не може бути! Я в шокє! Добре, що у нас тепер є Квадевіт! - Треба було цього кадра з Гогілашвілі разом і секретаршою президента процитувати.
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12.03.2022 00:42 Відповісти
От перец, все разведал, все знает. А что ж не предупредил данилу и квартального пианиста про то когда ***** совершит вторжение? Что ж они с данилой трындели, что нападения не будет и пиндосы зря всех пугают.
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12.03.2022 00:58 Відповісти
Хто з мечем прийде - той і від меча загине!
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12.03.2022 02:19 Відповісти
Та ми, знаємо, ваші зелені консерви зараз будуть писати з усіх чайників що "нє всє русскіє плохіє, апазіция нє хочєт вайни"...
Але ні, рашка буде платити контрибуції, росіяни є співучасниками військових злочинів, а полонені кацапи будуть відбудовувати наші міста, як колись німці!
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12.03.2022 05:55 Відповісти
А где чухан был со своим знанием до 24.02?
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12.03.2022 07:11 Відповісти
Де воно зараз живе, у медведчука чи ківи?
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12.03.2022 08:37 Відповісти
Не можна довіряти на всі 100% тому Буданову. Нагадаю, що він прийшов на посаду на тлі вагенгейту і всіляко заперечував про "існування" тієї операції, а потім почалася зачистка професійних але "неугодних" розвідників.
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13.03.2022 16:30 Відповісти
Нам відомі майже всі їхні плани. Як тільки у великих кабінетах зароджуються якісь ідеї, ми одразу про них знаємо. Ще раз кажу, якісь спроби захопити Україну військовим шляхом, вони проваляться.

Заяви ще одного зеленого дебіла який замість роботи займався бізнесом, а може і працював питання на кого?
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14.03.2022 04:13 Відповісти
 
 