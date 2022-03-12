Через санкції росіяни втратили близько 100 тис. робочих місць, - Центр протидії дезінформації
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Внаслідок агресії РФ проти України та санкцій західних партнерів росіяни вже втратили близько 100 тис. робочих місць.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.
Мережа ресторанів McDonald's забезпечувала роботою 62 тис. росіян;
корпорація PepsiCo — 20 тис. росіян;
IKEA — 15 тис.;
Inditex — 9 тис.;
KPMG — 4500;
PWC — 3700;
H&M — 3500;
LVMH — 3500;
L'Oreal — 2200;
Starbucks — 2000.
"Всього станом на 11.03.22 про звільнення з країни або часткову, або тимчасову зупинку операцій повідомили понад 330 іноземних компаній. Відтак, після виходу з російського ринку 10 найбільших західних компаній, роботу втратять ще щонайменше 120 тисяч росіян. А за прогнозом, до кінця року без роботи залишаться близько 9 мільйонів росіян! Для більшості з них починається епоха виживання. Тепер вони зможуть замислитись навіщо ця війна і ті, хто її почав?" - йдеться в повідомленні.
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Основные тезисы:
▪️Украина принадлежит к «европейской семье». ЕС поддержит стремление Украины к членству.
▪️В документе отсутствуют аналогичные формулы для Грузии и Молдовы, которые подали заявку на членство сразу после Украины.
▪️Государства-члены будут больше инвестировать в совместные оборонные проекты.
▪️ЕС улучшит мобильность войск внутри Союза.
▪️Европейские институты усилят защиту критически важной инфраструктуры.
▪️ЕС будет шаг за шагом избавляться от зависимости от российского импорта газа, нефти и угля.
▪️Европейская комиссия разработает ряд мер для обеспечения того, чтобы цены при этом оставались доступными, а запасы энергии были достаточными.
▪️ЕС снизит свою зависимость от поставщиков полупроводников и критически необходимых материалов.
То не той варіант, вони упороті.
они рады что санкции
Нє імєющєго аналогов.
Австралія підтримала нафтове та сировинне ембарго Росії. З 26 квітня Австралія більше не закуповуватиме в Росії вугілля, газ, нафту та продукти нафтопереробки.
Канада також забороняє імпорт нафтопродуктів із РФ.
І як же вони тепер будуть харчєваться?
Google відключає можливість створення нових акаунтів з Росії в рекламній мережі Adsense і зупиняє роботу аккаунтів росіян, що діють.
Google перестала підключати до хмарного сховища Google Cloud нових користувачів із Росії.
Компанія Niantic, що розробила Pokémon GO, повідомила, що її ігри більше не доступні для завантаження в Росії та Білорусі. Найближчим часом ігровий процес у цих країнах буде припинено.
Розробники антивірусів Norton, Avast та Eset призупинили продаж у Росії й Білорусі.
DigiCert зупиняє видачу нових та перевипуск усіх типів сертифікатів безпеки в Росії. Наявність такого сертифікату у веб-ресурсах свідчить про довіру до його власника та вмісту на цьому ресурсі.
Бо в чебурнеті всі ці функції виконуватиме ФСБ.
https://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=50816