УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12286 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
4 366 20
безробіття (203) війна (56406) робота (347) Росія (47208) Центр протидії дезінформації (102)

Через санкції росіяни втратили близько 100 тис. робочих місць, - Центр протидії дезінформації

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Через санкції росіяни втратили близько 100 тис. робочих місць, - Центр протидії дезінформації

Внаслідок агресії РФ проти України та санкцій західних партнерів росіяни вже втратили близько 100 тис. робочих місць.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

Мережа ресторанів McDonald's забезпечувала роботою 62 тис. росіян;
корпорація PepsiCo — 20 тис. росіян;
IKEA — 15 тис.;
Inditex — 9 тис.;
KPMG — 4500;
PWC — 3700;
H&M — 3500;
LVMH — 3500;
L'Oreal — 2200;
Starbucks — 2000.

"Всього станом на 11.03.22 про звільнення з країни або часткову, або тимчасову зупинку операцій повідомили понад 330 іноземних компаній. Відтак, після виходу з російського ринку 10 найбільших західних компаній, роботу втратять ще щонайменше 120 тисяч росіян. А за прогнозом, до кінця року без роботи залишаться близько 9 мільйонів росіян! Для більшості з них починається епоха виживання. Тепер вони зможуть замислитись навіщо ця війна і ті, хто її почав?" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виплата 6,5 тис. грн для тих, хто втратив роботу через війну, розпочнеться наступного тижня, - Шмигаль

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
показати весь коментар
12.03.2022 00:23
+6
https://twitter.com/i/status/1502374933762039808
показати весь коментар
12.03.2022 00:22
+4
"а зачем вам рабочие места, если денег всёравно нет?" (С) )
показати весь коментар
12.03.2022 00:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://twitter.com/i/status/1502374933762039808
показати весь коментар
12.03.2022 00:22 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2022 00:23 Відповісти
"а зачем вам рабочие места, если денег всёравно нет?" (С) )
показати весь коментар
12.03.2022 00:24 Відповісти
Або навіщо вам гроші, якщо нема що купляти
показати весь коментар
12.03.2022 00:27 Відповісти
Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что это войдет в историю европейской интеграции.

Основные тезисы:

▪️Украина принадлежит к «европейской семье». ЕС поддержит стремление Украины к членству.
▪️В документе отсутствуют аналогичные формулы для Грузии и Молдовы, которые подали заявку на членство сразу после Украины.

▪️Государства-члены будут больше инвестировать в совместные оборонные проекты.
▪️ЕС улучшит мобильность войск внутри Союза.
▪️Европейские институты усилят защиту критически важной инфраструктуры.

▪️ЕС будет шаг за шагом избавляться от зависимости от российского импорта газа, нефти и угля.
▪️Европейская комиссия разработает ряд мер для обеспечения того, чтобы цены при этом оставались доступными, а запасы энергии были достаточными.
▪️ЕС снизит свою зависимость от поставщиков полупроводников и критически необходимых материалов.
показати весь коментар
12.03.2022 00:25 Відповісти
Грузія і Молдова не засудили вторгнення параші в Україну, не ввели санкції разом з США та ЄС, попри ізоляцію параші Грузія веде переговори про постачання їй молочних продуктів, але хитрожопі хочуть в'їхати в Європейський союз на спині українських воїнів.
показати весь коментар
12.03.2022 00:43 Відповісти
если б не Молдова Приднестровье уже бы зачистили и не было б ножа в спину и ЗСУ БЫЛО Б свободно на этом направлении
показати весь коментар
12.03.2022 00:45 Відповісти
Тепер вони зможуть замислитись навіщо ця війна і ті, хто її почав?" Джерело: https://censor.net/ua/n3324133

То не той варіант, вони упороті.
показати весь коментар
12.03.2022 00:26 Відповісти
скажут запад виноват..не ищи у орков логики я седня в вк полдня воевал с ними..это писец
они рады что санкции
показати весь коментар
12.03.2022 00:31 Відповісти
Я це знаю по розовідях знайомих, які спілкувалися зі своїми рідними з за-порєбріка. Скажу так - вони перестали вважати їх своїми родичами, бо там суцільний кисель в голові. Кажуть, ми вас спасаємо, не стріляйто по нашим.
показати весь коментар
12.03.2022 00:37 Відповісти
Это хорошо, что рады. Это замещает процесс осмысления, и радость будет резко переходить в глубокую депрессию. Не надо им ничего объяснять. Когда будут готовы - можете им выслать рисунок-инструкцию как правильно вязать эшафотный узел.
показати весь коментар
12.03.2022 00:37 Відповісти
Україна повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива.
Нє імєющєго аналогов.
Австралія підтримала нафтове та сировинне ембарго Росії. З 26 квітня Австралія більше не закуповуватиме в Росії вугілля, газ, нафту та продукти нафтопереробки.
Канада також забороняє імпорт нафтопродуктів із РФ.
І як же вони тепер будуть харчєваться?
Google відключає можливість створення нових акаунтів з Росії в рекламній мережі Adsense і зупиняє роботу аккаунтів росіян, що діють.
Google перестала підключати до хмарного сховища Google Cloud нових користувачів із Росії.
Компанія Niantic, що розробила Pokémon GO, повідомила, що її ігри більше не доступні для завантаження в Росії та Білорусі. Найближчим часом ігровий процес у цих країнах буде припинено.
Розробники антивірусів Norton, Avast та Eset призупинили продаж у Росії й Білорусі.
DigiCert зупиняє видачу нових та перевипуск усіх типів сертифікатів безпеки в Росії. Наявність такого сертифікату у веб-ресурсах свідчить про довіру до його власника та вмісту на цьому ресурсі.
Бо в чебурнеті всі ці функції виконуватиме ФСБ.
показати весь коментар
12.03.2022 00:39 Відповісти
Бидло рацєї, далі буде🥴
показати весь коментар
12.03.2022 00:29 Відповісти
Маловато будет. Надо 100 тысяч в день.
показати весь коментар
12.03.2022 00:31 Відповісти
Це всього пару днів.Далі більше всі компанії і логистика була завязана а це мільйони людей.Це все йде на дно !
показати весь коментар
12.03.2022 00:31 Відповісти
Нащо їм та робота. Нехай цілий день дивляться с*кабеєву і вечірнього му*озвона соловйова.
показати весь коментар
12.03.2022 00:39 Відповісти
да да
показати весь коментар
12.03.2022 00:42 Відповісти
АвтоВАЗ призупиняє виробництво автомобілів Lada Granta і Lada Niva Legend через проблеми з постачанням компонентів для електронних систем ABS і динамічної стабілізації.
https://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=50816
показати весь коментар
12.03.2022 00:53 Відповісти
Коли не має роботи є багато вільного часу на роздуми, а думати на голодний шлунок досить важко. Від цього розвалюються сім'ї, росте злочинність, трудова міграція. Північна Корея на такій великій території.
показати весь коментар
12.03.2022 03:10 Відповісти
 
 