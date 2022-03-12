ЗСУ знищили 13 батальйонно-тактичних груп. Ще 49 повністю чи частково втратили боєздатність, - Буданов
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Станом на 11 березня армія окупантів повністю втратила 13 батальйонно-тактичних груп. Ще 49 повністю чи частково втратили боєздатність.
Про це заявив голова управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.
Він зазначив: ""18 батальйонно-тактичних груп повністю втратили свою боєздатність, ще 13 повністю знищено. 31 батальйонно-тактична група за два тижні фактично втратила боєздатність. Це страшні втрати, яких росіяни ніколи ще не мали", – зазначив Буданов.
Топ коментарі
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Тому краще не якогось мутного Буданова слухати, а Генштаб. Хоча треба відмітити, що там теж якось непевно.
Чи ти не пам'ятаэш, хто такий Буданов та куди поділися справжні розвідники ГУР після вагнергейту?
Якось так.
Мабуть, вже зрозуміло, що роззброїти Україну пуйлу не вдасться. І така перспектива точно не додасть Асаду охоти надавати добровольців.
Та й 16 тисяч голів для формування повноцінного резерву... хай навіть плюс 16 тисяч (і то не факт) вірмен-казахів-киргизів - не достатньо для формування повноцінного резерву.
Тому *********** лишається одне: спостерігати, як методично перемелюється його "нєпобєдімоє воїнство".
Асад, звісно, зобов"язаний пуйлу... але, як і Лукашенко, в першу чергу дбає про власні інтереси. Не думаю, що Асад не зможе діяти, як Лукашенко - обіцяти-обіцяти-скаржитись-що-не-вдалося-обіцяти-обіцяти. Лукашенко ж вже бачить, що пуйло слабкий.
Та хоч би навіть перевдягнути своїх за ІДІЛівців і наробити трохи шуму, щоб створити привід не надавати (або надати тільки символічну) допомогу пуйлу.
Не скажу, що погрозами-на-погрози це рецепт добрий... але часом (і при відповідній репутації) він працює. В кожному разі, дипломати мають бути активними.
Північ: Цілком здравою є теза про накопичення агресором сил для рішучого штурму Києва, для чого противник стягує до Києва рештки 1, 2 та 35 армій. Можна предположити, що ворог спробує якщо не оточити нашу столицю, то, принаймні, перерізати основні магістралі до міста та нанести місту якомога більші руйнування дистанційними засобами (я б порадив оборонцям Києва в першу чергу нищити 2с19 та ТОС). Шансів взяти Києва у ворога - десь біля 0, але у плані наробити біди - дивимось на Харків та Маріуполь. Думку пана Купера щодо раптової атаки ЗСУ в неочікуваному місті я коментувати не буду, сюрприз - значить сюрприз. Тим більше, БТГр 1 армії і, насамперед, тилові колони, потерпають від атак Холодного Яру та гетьманців Виговського.
Північний Схід: уклін українським ССО за розгром штабної колони 41 армії та відправку до пекла начштабу цієї армії генерала Герасимова. Відмінна робота, вовкулаки. Думаю, що це гени характерників, а не іноземні інструктори. Наші завжди так вміли, не було де показувати. Думаю, що група ССО ЗСУ, між іншим, провела раптову позапланову атестацію штабу 41 армії та усунула з посад бездарне керівництво. Тут би людям грамоту від кадрового органу 41 армії якусь… Рештки 41 армії намагаються з'єднатися хоч з кимось з 36 армії десь в Чернігівській області.
Тим часом рештки 4 тд (Кантемирівської) застрягли під Охтиркою без шансів кудись просунутися.
В тилах 2 та 41 армій на комунікаціях активно діють підрозділи ЗСУ та ТрО, ускладнюючи життя окупантам. Купер їх дії оцінює як «дороги блоковано». Я вже радив киянам вшанувати Суми. Гарнізон міста усвідомлює, що обороною війни не виграти, і проводить рейди по тилах противника навколо міста, чим, знову ж таки, знижує ворожі шанси під Києвом і полегшує стан оборонців Чернігова. Молодці, хлопці-дівчата!
Під Харковом життя налагоджується. Там козаки отамана Сірка добряче ввалили в правий фланг 6 армії, котра рештками почала відповзати через Балаклею та Ізюм кудись південніше, паралельно намагаючись якось зупинити піхоту князя Мономаха. Лише за допомоги 8 та 20 армій це їй вдалося. Дві останні мусили забрати частину військ з-під Маріуполя та Волновахи.
6 армія тим часом не засвоїла урок та отримала під Чугуєвим ще один удар від нащадків Сірка, втратила назавжди БТГр 138 омсбр та вилетіла з міста. 6 армія попри гучну назву - лише 2 бригади, котрі дихають на ладан. Хлопці, вам час в полон або до дому, ви вчитися не хочете.
Схід: сепари, 8 та 20 армія (всі, хто не воює з піхотою Мономаха) не спромоглися прорвати української оборони, стоять там, де і були.
Південь: пан Купер вважає, що жодних наступальних дій на цьому напрямку чекати не варто через великі втрати у агресора. Окупованим містам ні на секунду через це не легше, але.
Командує 58 армією генерал Зусько. Судячи з того, що генерал вже підставив під удар 42 вертольоти на Чорнобаївському аеродромі, бездарно спалив БТГр 7 дшд під Вознесенськом, потім ще одну (від 20 мсд) - під Миколаєвим, угрупованням на цьому напрямку керує той ще військовий талант. Джерела повідомляють, що саме 58 армія (дислокована в Чечні і Дагестані) є кращою в ЗС РФ, а Зусько - найталановитіший з російських командувачів сьогодення. А гірші у них тоді хто, як це - відмінник бойової і політичної? Коротше, як генералу не дадуть ще 4-5 свіжих БТГр, то з наступом у нього нічого не вийде. Які там Миколаїв-Одеса?!
І тут ми отримуємо загадку з оперативного мистецтва з підвищеним логічним навантаженням: чому військові частини ЗС РФ діють не під орудою своїх командувачів мирного часу, а на різних напрямках у складі зовсім різних угруповань? Правильна відповідь - а фіг його знає. Саме тому генерал Зусько не може взяти сам у себе в 42 мсд жодної БТГр тому, що ця дивізія опинилася … на півночі України. Виходячи з оцінки ситуації пред'являть за Маріуполь слід саме Зуську.
Замість епілогу:
ЖОДНЕ з'єднання ЗСУ НЕ БУЛО РОЗБИТЕ за два тижні війни;
план операції ЗС РФ сконав, тривають пошуки плану Б;
резервів угруповання вторгнення немає;
явна перевага ЗСУ в логістиці над логістикою агресора; хто з читачів ближче до українських військових логістів - цьомкніть там їх, люди роблять величезний внесок у перемогу.
Том Купер в темі розбирається, його тексти читати можна, це об'єктивний погляд із-за кордону на наші події. Погляд цінний тим, що Купер не зобов'язаний бути патріотом України та взагалі плекати до нас симпатії.
Прогноз Пенсіонінформбюро: ракетні удари по Луцьку, Коростеню, Овручу та Житомиру, політ бульбенфюрера за поребрик ************ до думки про початок «банзай-штурму» Києва (автор терміну - Костянтин Машовець) на фоні вторгнення ЗС РБ по двох напрямках - Ковель-Львів та Коростень-Житомир. На інших напрямках пару днів має бути відносно спокійно.
Маріуполь, тримайся!
Якщо оркам вистачить інстинкту самозбереження не лізти вбиватися до Київа, а будуть (недорогою ціною) утримувати позиції біля Києва кілька тижнів...
- чи витримає стільки Маріуполь?
- чи не відріжуть від України наших в Волновасі,Пісках,ітд чи то з Півдня, чи то з Півночі (скажімо під час гуманітарного перемир"я, котре наші делегації до кацапстану та чомусь Верещучка весь час пропихають)?
(тут найдосвідченіші, та найзатятіші наші бійці - їх втрата може бути важчою втратою, а ніж втрата позицій)
- чи зможуть українці якось зарадити ядерному шантажу (не кажучи вже про гірші варіанти) щодо ЧАЕС чи ЗАЕС?