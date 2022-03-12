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ЗСУ знищили 13 батальйонно-тактичних груп. Ще 49 повністю чи частково втратили боєздатність, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ знищили 13 батальйонно-тактичних груп. Ще 49 повністю чи частково втратили боєздатність, - Буданов

Станом на 11 березня армія окупантів повністю втратила 13 батальйонно-тактичних груп. Ще 49 повністю чи частково втратили боєздатність.

Про це заявив голова управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

Він зазначив: ""18 батальйонно-тактичних груп повністю втратили свою боєздатність, ще 13 повністю знищено. 31 батальйонно-тактична група за два тижні фактично втратила боєздатність. Це страшні втрати, яких росіяни ніколи ще не мали", – зазначив Буданов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 353 танки, 1165 броньованих машин, 57 літаків, 83 гелікоптери

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
Сухопутні москальські війська, наша армія перемеле. Велика проблема, це авіація.
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12.03.2022 00:43
+9
Мене одного напрягають бравурні реляції ? Ніби вже війну виграли хоч насправді ситуація складна! На півдні взагалі непевна
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12.03.2022 00:46
+9
По напрямкам дій - таке:
Північ: Цілком здравою є теза про накопичення агресором сил для рішучого штурму Києва, для чого противник стягує до Києва рештки 1, 2 та 35 армій. Можна предположити, що ворог спробує якщо не оточити нашу столицю, то, принаймні, перерізати основні магістралі до міста та нанести місту якомога більші руйнування дистанційними засобами (я б порадив оборонцям Києва в першу чергу нищити 2с19 та ТОС). Шансів взяти Києва у ворога - десь біля 0, але у плані наробити біди - дивимось на Харків та Маріуполь. Думку пана Купера щодо раптової атаки ЗСУ в неочікуваному місті я коментувати не буду, сюрприз - значить сюрприз. Тим більше, БТГр 1 армії і, насамперед, тилові колони, потерпають від атак Холодного Яру та гетьманців Виговського.
Північний Схід: уклін українським ССО за розгром штабної колони 41 армії та відправку до пекла начштабу цієї армії генерала Герасимова. Відмінна робота, вовкулаки. Думаю, що це гени характерників, а не іноземні інструктори. Наші завжди так вміли, не було де показувати. Думаю, що група ССО ЗСУ, між іншим, провела раптову позапланову атестацію штабу 41 армії та усунула з посад бездарне керівництво. Тут би людям грамоту від кадрового органу 41 армії якусь… Рештки 41 армії намагаються з'єднатися хоч з кимось з 36 армії десь в Чернігівській області.
Тим часом рештки 4 тд (Кантемирівської) застрягли під Охтиркою без шансів кудись просунутися.
В тилах 2 та 41 армій на комунікаціях активно діють підрозділи ЗСУ та ТрО, ускладнюючи життя окупантам. Купер їх дії оцінює як «дороги блоковано». Я вже радив киянам вшанувати Суми. Гарнізон міста усвідомлює, що обороною війни не виграти, і проводить рейди по тилах противника навколо міста, чим, знову ж таки, знижує ворожі шанси під Києвом і полегшує стан оборонців Чернігова. Молодці, хлопці-дівчата!
Під Харковом життя налагоджується. Там козаки отамана Сірка добряче ввалили в правий фланг 6 армії, котра рештками почала відповзати через Балаклею та Ізюм кудись південніше, паралельно намагаючись якось зупинити піхоту князя Мономаха. Лише за допомоги 8 та 20 армій це їй вдалося. Дві останні мусили забрати частину військ з-під Маріуполя та Волновахи.
6 армія тим часом не засвоїла урок та отримала під Чугуєвим ще один удар від нащадків Сірка, втратила назавжди БТГр 138 омсбр та вилетіла з міста. 6 армія попри гучну назву - лише 2 бригади, котрі дихають на ладан. Хлопці, вам час в полон або до дому, ви вчитися не хочете.
Схід: сепари, 8 та 20 армія (всі, хто не воює з піхотою Мономаха) не спромоглися прорвати української оборони, стоять там, де і були.
Південь: пан Купер вважає, що жодних наступальних дій на цьому напрямку чекати не варто через великі втрати у агресора. Окупованим містам ні на секунду через це не легше, але.
Командує 58 армією генерал Зусько. Судячи з того, що генерал вже підставив під удар 42 вертольоти на Чорнобаївському аеродромі, бездарно спалив БТГр 7 дшд під Вознесенськом, потім ще одну (від 20 мсд) - під Миколаєвим, угрупованням на цьому напрямку керує той ще військовий талант. Джерела повідомляють, що саме 58 армія (дислокована в Чечні і Дагестані) є кращою в ЗС РФ, а Зусько - найталановитіший з російських командувачів сьогодення. А гірші у них тоді хто, як це - відмінник бойової і політичної? Коротше, як генералу не дадуть ще 4-5 свіжих БТГр, то з наступом у нього нічого не вийде. Які там Миколаїв-Одеса?!
І тут ми отримуємо загадку з оперативного мистецтва з підвищеним логічним навантаженням: чому військові частини ЗС РФ діють не під орудою своїх командувачів мирного часу, а на різних напрямках у складі зовсім різних угруповань? Правильна відповідь - а фіг його знає. Саме тому генерал Зусько не може взяти сам у себе в 42 мсд жодної БТГр тому, що ця дивізія опинилася … на півночі України. Виходячи з оцінки ситуації пред'являть за Маріуполь слід саме Зуську.
Замість епілогу:
ЖОДНЕ з'єднання ЗСУ НЕ БУЛО РОЗБИТЕ за два тижні війни;
план операції ЗС РФ сконав, тривають пошуки плану Б;
резервів угруповання вторгнення немає;
явна перевага ЗСУ в логістиці над логістикою агресора; хто з читачів ближче до українських військових логістів - цьомкніть там їх, люди роблять величезний внесок у перемогу.
Том Купер в темі розбирається, його тексти читати можна, це об'єктивний погляд із-за кордону на наші події. Погляд цінний тим, що Купер не зобов'язаний бути патріотом України та взагалі плекати до нас симпатії.
Прогноз Пенсіонінформбюро: ракетні удари по Луцьку, Коростеню, Овручу та Житомиру, політ бульбенфюрера за поребрик ************ до думки про початок «банзай-штурму» Києва (автор терміну - Костянтин Машовець) на фоні вторгнення ЗС РБ по двох напрямках - Ковель-Львів та Коростень-Житомир. На інших напрямках пару днів має бути відносно спокійно.
Маріуполь, тримайся!
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12.03.2022 01:00
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12.03.2022 00:41 Відповісти
Гарні новини! Всім тихої ночі!
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12.03.2022 00:41 Відповісти
Российские оккупанты обстреляли онкологическую больницу в Николаеве - управление здравоохранения
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12.03.2022 00:42 Відповісти
Николаев. Сейчас. Массированные обстрелы. В том числе и жилых районов.
https://twitter.com/i/status/1502398041088794627
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12.03.2022 00:43 Відповісти
неделю назад арестович предположил что 7-10 дней хватит окупантам для захвата запорожья может и кривого рога и николаева(но это типа им ничего не даст) -и сюдя по сегоднешниму дню атаки на николаев то запорожью с кривым рогом надо напречься -не просто так этот деятель прогнозы давал особенно если учесть что николаев отбивался до тех пор пока киев не прислал "подкрепление-управление" и после этого понеслось...
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12.03.2022 00:49 Відповісти
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12.03.2022 00:43 Відповісти
Сухопутні москальські війська, наша армія перемеле. Велика проблема, це авіація.
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12.03.2022 00:43 Відповісти
Навіть більше проблема з ракетами.
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12.03.2022 08:57 Відповісти
Мене одного напрягають бравурні реляції ? Ніби вже війну виграли хоч насправді ситуація складна! На півдні взагалі непевна
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12.03.2022 00:46 Відповісти
Штаб працює
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12.03.2022 00:57 Відповісти
Цапи розповзаються. Атакувати їх при плануванні кацапської авіації буде складно. А обороною війну не виграти
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12.03.2022 01:01 Відповісти
***, ну отползло 10 танков с орками, что дальше? Орки не знают где они, о них не знают остальные орки, солярка кончилась и пешком к папкам а по пути охотники с егерями
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12.03.2022 01:04 Відповісти
В обороні треба перемолотити ударні частини, точніше в активній обороні, а потім вже зачищати тиловиків, артилерію і т.д. Якщо наступати, то треба бути впевненими, що втримаємо, бо в наступі втрати в 3-4 рази більші.
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12.03.2022 09:00 Відповісти
Мене теж ДУЖЕ напружують, причому це роблять одіозні фігури... Я досі не знаю хто в Буданова родичі із РФ, та й де у РФ цей кадр навчався. Та й Зе щось похмурий. Нам затягування війни теж не вигідне
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12.03.2022 01:00 Відповісти
Ні, не одного.
Тому краще не якогось мутного Буданова слухати, а Генштаб. Хоча треба відмітити, що там теж якось непевно.
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12.03.2022 01:22 Відповісти
не тебя одного тут с пивдня теперь их куй выгонишь. Херсон еще можно будет взять, вот только основная часть Херсонской области находиться через Антоновский мост. А по области стоят грады и еще много куй пойми чего. Мост орки или взорвут или будут обстреливать постоянно. Переправляться через Днепр нечем. Проще говоря на юге все так печально что они про него нечего и не говорят. Иногда говорят про Николаев который тоже почти в кольце, вокруг него окапываются. Когда лопнит терпение у деда и он очень захочет Одессу. Николаев позавидует Мариуполю. Точнее сказать если Мариуполь падет все силы будут откинуты от него на Николаев и его сровняют с землей. Потому что там единственная переправа что бы попасть в Одесскую обл. с юга. Если мы не учитывает море
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12.03.2022 01:56 Відповісти
Через Херсон-Каховку буде важко. Але ж ще можна і зі сходу.
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12.03.2022 02:18 Відповісти
Приємно чути
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12.03.2022 00:46 Відповісти
А хто ж тоді утримує Херсон, штурмує Марік, кошмарить Харков, Суми, Миколаїв, Чернігів, Київ?
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12.03.2022 00:52 Відповісти
Ну так їх все одно ще дохера. Та й кошмарять переважно літаки і артилерія.
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12.03.2022 00:59 Відповісти
Продовжуй слухати переможну ***** від кварталівськихипризначенців, а потім дивуйся, що кацапи взяли або розтрощили чергове місто.

Чи ти не пам'ятаэш, хто такий Буданов та куди поділися справжні розвідники ГУР після вагнергейту?
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12.03.2022 01:07 Відповісти
Если не ошибаюсь всего их было 90 бтгр. Если правда, то новость хорошая.
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12.03.2022 00:53 Відповісти
Те, що москалі змогли зібрати і похмелити, вони стягли до наших кордонів. Тим і вторглися. Зараз резерви у них ся скінчили. Відловлювати нових ваньок по всєй нєоб'ятной - як видно, дурне діло: видно, відловлювати нема кого або ж триватиме ця ловитва ну дуже довго. На бульбофюрера надії мало - він мутний і слизький. Певно, тому і появились розмови про підтримку від вірмен-казахів-киргизів та "бабаїв" із Сирії. Навіть якщо все це вдасться здійснити, створити повноцінний резерв не вийде.
Якось так.
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12.03.2022 01:28 Відповісти
"Бабаїв" з Сирії можна спробувати недопустити, якщо переконати Асада в тому, що в такому разі в України з"явиться помітна мотивація для допомоги його ворогам.
Мабуть, вже зрозуміло, що роззброїти Україну пуйлу не вдасться. І така перспектива точно не додасть Асаду охоти надавати добровольців.
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12.03.2022 02:12 Відповісти
Переконувати в чомусь Асада - марна справа. Бо лише завдяки втручанню ***** він залишився при владі у країні зі знищеною економікою та зруйнованими містами (між іншим, знищеною і зруйнованими завдяки *******, але то таке). Хочуть бабаї сюди приїхати? Та на здоров'я. Вояки з них, м'яко кажучи, не дуже. Тому для багатьох із них це буде остання дурниця в житті. Інші про це довго шкодуватимуть.
Та й 16 тисяч голів для формування повноцінного резерву... хай навіть плюс 16 тисяч (і то не факт) вірмен-казахів-киргизів - не достатньо для формування повноцінного резерву.
Тому *********** лишається одне: спостерігати, як методично перемелюється його "нєпобєдімоє воїнство".
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12.03.2022 02:38 Відповісти
Історично вояки з сирійців були непогані (як для того регіону). В нас ранньою весною вони будуть безрадні, але якщо війна затягнеться до травня, тоді все ж додадуть роботи.

Асад, звісно, зобов"язаний пуйлу... але, як і Лукашенко, в першу чергу дбає про власні інтереси. Не думаю, що Асад не зможе діяти, як Лукашенко - обіцяти-обіцяти-скаржитись-що-не-вдалося-обіцяти-обіцяти. Лукашенко ж вже бачить, що пуйло слабкий.
Та хоч би навіть перевдягнути своїх за ІДІЛівців і наробити трохи шуму, щоб створити привід не надавати (або надати тільки символічну) допомогу пуйлу.

Не скажу, що погрозами-на-погрози це рецепт добрий... але часом (і при відповідній репутації) він працює. В кожному разі, дипломати мають бути активними.
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12.03.2022 02:53 Відповісти
Згідний з Вами.
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12.03.2022 03:21 Відповісти
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12.03.2022 01:14 Відповісти
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12.03.2022 01:17 Відповісти
Буданову не вірю, вірю ЗСУ
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12.03.2022 00:57 Відповісти
По напрямкам дій - таке:
Північ: Цілком здравою є теза про накопичення агресором сил для рішучого штурму Києва, для чого противник стягує до Києва рештки 1, 2 та 35 армій. Можна предположити, що ворог спробує якщо не оточити нашу столицю, то, принаймні, перерізати основні магістралі до міста та нанести місту якомога більші руйнування дистанційними засобами (я б порадив оборонцям Києва в першу чергу нищити 2с19 та ТОС). Шансів взяти Києва у ворога - десь біля 0, але у плані наробити біди - дивимось на Харків та Маріуполь. Думку пана Купера щодо раптової атаки ЗСУ в неочікуваному місті я коментувати не буду, сюрприз - значить сюрприз. Тим більше, БТГр 1 армії і, насамперед, тилові колони, потерпають від атак Холодного Яру та гетьманців Виговського.
Північний Схід: уклін українським ССО за розгром штабної колони 41 армії та відправку до пекла начштабу цієї армії генерала Герасимова. Відмінна робота, вовкулаки. Думаю, що це гени характерників, а не іноземні інструктори. Наші завжди так вміли, не було де показувати. Думаю, що група ССО ЗСУ, між іншим, провела раптову позапланову атестацію штабу 41 армії та усунула з посад бездарне керівництво. Тут би людям грамоту від кадрового органу 41 армії якусь… Рештки 41 армії намагаються з'єднатися хоч з кимось з 36 армії десь в Чернігівській області.
Тим часом рештки 4 тд (Кантемирівської) застрягли під Охтиркою без шансів кудись просунутися.
В тилах 2 та 41 армій на комунікаціях активно діють підрозділи ЗСУ та ТрО, ускладнюючи життя окупантам. Купер їх дії оцінює як «дороги блоковано». Я вже радив киянам вшанувати Суми. Гарнізон міста усвідомлює, що обороною війни не виграти, і проводить рейди по тилах противника навколо міста, чим, знову ж таки, знижує ворожі шанси під Києвом і полегшує стан оборонців Чернігова. Молодці, хлопці-дівчата!
Під Харковом життя налагоджується. Там козаки отамана Сірка добряче ввалили в правий фланг 6 армії, котра рештками почала відповзати через Балаклею та Ізюм кудись південніше, паралельно намагаючись якось зупинити піхоту князя Мономаха. Лише за допомоги 8 та 20 армій це їй вдалося. Дві останні мусили забрати частину військ з-під Маріуполя та Волновахи.
6 армія тим часом не засвоїла урок та отримала під Чугуєвим ще один удар від нащадків Сірка, втратила назавжди БТГр 138 омсбр та вилетіла з міста. 6 армія попри гучну назву - лише 2 бригади, котрі дихають на ладан. Хлопці, вам час в полон або до дому, ви вчитися не хочете.
Схід: сепари, 8 та 20 армія (всі, хто не воює з піхотою Мономаха) не спромоглися прорвати української оборони, стоять там, де і були.
Південь: пан Купер вважає, що жодних наступальних дій на цьому напрямку чекати не варто через великі втрати у агресора. Окупованим містам ні на секунду через це не легше, але.
Командує 58 армією генерал Зусько. Судячи з того, що генерал вже підставив під удар 42 вертольоти на Чорнобаївському аеродромі, бездарно спалив БТГр 7 дшд під Вознесенськом, потім ще одну (від 20 мсд) - під Миколаєвим, угрупованням на цьому напрямку керує той ще військовий талант. Джерела повідомляють, що саме 58 армія (дислокована в Чечні і Дагестані) є кращою в ЗС РФ, а Зусько - найталановитіший з російських командувачів сьогодення. А гірші у них тоді хто, як це - відмінник бойової і політичної? Коротше, як генералу не дадуть ще 4-5 свіжих БТГр, то з наступом у нього нічого не вийде. Які там Миколаїв-Одеса?!
І тут ми отримуємо загадку з оперативного мистецтва з підвищеним логічним навантаженням: чому військові частини ЗС РФ діють не під орудою своїх командувачів мирного часу, а на різних напрямках у складі зовсім різних угруповань? Правильна відповідь - а фіг його знає. Саме тому генерал Зусько не може взяти сам у себе в 42 мсд жодної БТГр тому, що ця дивізія опинилася … на півночі України. Виходячи з оцінки ситуації пред'являть за Маріуполь слід саме Зуську.
Замість епілогу:
ЖОДНЕ з'єднання ЗСУ НЕ БУЛО РОЗБИТЕ за два тижні війни;
план операції ЗС РФ сконав, тривають пошуки плану Б;
резервів угруповання вторгнення немає;
явна перевага ЗСУ в логістиці над логістикою агресора; хто з читачів ближче до українських військових логістів - цьомкніть там їх, люди роблять величезний внесок у перемогу.
Том Купер в темі розбирається, його тексти читати можна, це об'єктивний погляд із-за кордону на наші події. Погляд цінний тим, що Купер не зобов'язаний бути патріотом України та взагалі плекати до нас симпатії.
Прогноз Пенсіонінформбюро: ракетні удари по Луцьку, Коростеню, Овручу та Житомиру, політ бульбенфюрера за поребрик ************ до думки про початок «банзай-штурму» Києва (автор терміну - Костянтин Машовець) на фоні вторгнення ЗС РБ по двох напрямках - Ковель-Львів та Коростень-Житомир. На інших напрямках пару днів має бути відносно спокійно.
Маріуполь, тримайся!
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12.03.2022 01:00 Відповісти
Це справді тішить, але на деякі питання бракує відповідей.
Якщо оркам вистачить інстинкту самозбереження не лізти вбиватися до Київа, а будуть (недорогою ціною) утримувати позиції біля Києва кілька тижнів...

- чи витримає стільки Маріуполь?

- чи не відріжуть від України наших в Волновасі,Пісках,ітд чи то з Півдня, чи то з Півночі (скажімо під час гуманітарного перемир"я, котре наші делегації до кацапстану та чомусь Верещучка весь час пропихають)?

(тут найдосвідченіші, та найзатятіші наші бійці - їх втрата може бути важчою втратою, а ніж втрата позицій)

- чи зможуть українці якось зарадити ядерному шантажу (не кажучи вже про гірші варіанти) щодо ЧАЕС чи ЗАЕС?
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12.03.2022 01:43 Відповісти
МАбуть гогішвілі дав таку інформацію
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12.03.2022 07:20 Відповісти
 
 