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У морзі на півдні Білорусі складають купу трупів російських військових

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У морзі на півдні Білорусі складають купу трупів російських військових

У морзі на півдні Білорусі в місті Мозир, куди, ймовірно, доставляють тіла загиблих російських військових, складають купу трупів – вони гниють і смердять, потім тіла кудись відвозять.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерело російської служби BBC News, яке знайоме зі співробітниками моргу в Мозирі.

"Трупи звозять навіть не в холодильник, а у звичайне приміщення – 5 на 5 квадратних метрів, там їх складають на деякий час, вони гниють, смердять – потім тіла кудись відвозять. Це роблять самі солдати, все охороняється, доступ має лише завідувач відділу.

Скільки цих трупів – ніхто не знає, але всі жахаються від того, що відбувається. Лікарі гадають, що десь існує мобільний крематорій або просто захоронюють", - повідомило джерело.

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Від початку війни в незалежних білоруських та українських ЗМІ почали з'являтися повідомлення про морги та лікарні в містах на півдні Білорусі, які переповнені тілами російських військових.

Особливу увагу журналістів привернув Мозир – невелике місто (трохи більше 100 тис. осіб), розташоване приблизно за 60 кілометрів від білорусько-українського кордону.

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За словами джерела, на вулицях міста багато військових – імовірно з Чечні, можна побачити автомобілі з російськими номерами.

У державних ЗМІ Білорусі, підконтрольних самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку, інформація про лікування постраждалих російських солдатів відсутня.
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Топ коментарі
+12
Чем больше дохлой и раненой кацапни, тем ближе победа!
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12.03.2022 00:36
+11
прочитал "в морі на півдні білорусі"..... уже начал представлять по чём же будут такие крупные креветки, которые на парашеньку поставлять будут )
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12.03.2022 00:34
+8
Подарунки для рузьких мамок-алкашок.
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12.03.2022 00:36
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12.03.2022 00:32 Відповісти
Осьо би із космосу американці сфоткали. Най побільшає палання пердаків рашистів
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12.03.2022 00:33 Відповісти
прочитал "в морі на півдні білорусі"..... уже начал представлять по чём же будут такие крупные креветки, которые на парашеньку поставлять будут )
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12.03.2022 00:34 Відповісти
то мясо прожарки разной Бурденко на москвабаде забит офицерами армии рф
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12.03.2022 00:36 Відповісти
и шо там хотят у бурденко нейрохирурги, моск у этих прожаренных офицеров найти? )))
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12.03.2022 00:40 Відповісти
та там со времён первой чеченской такого наплыва не было причём везут именно офицеров а уровень хирургов упал в разы так что можно порадоваться куче обрубков и скопцов из армии РФ
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12.03.2022 00:46 Відповісти
валаам ждёт новых самоваров на утилизацию )) ну не кормить же их, не приносящих ни малейшей прибыли? их сегодняшняя и тем более завтрашняя экономика не вынесет столько едоков )
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12.03.2022 00:50 Відповісти
такова их селеяви их сюда не кто не звал Орда мля
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12.03.2022 00:54 Відповісти
На слово "орда" ображаються казахи, бо в них "Орда" це: (древнетюрк. ordu «ставка, резиденция хана, дворец»[1]) - кочующее племя и их становище, часть кочевого народа, под правлением хана (султана)[2], затем в средние века - ставка правителя государства, позже военно-административная организация у тюркских и монгольских народов.

А кацапи це просто наволоч
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12.03.2022 07:31 Відповісти
Колись люди мали приказку, що істина у вині, а в кацапів, істина в їх трупах.
І чим їх більше, тим і ІСТИНА проявляється у всій красі.
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12.03.2022 07:23 Відповісти
Чем больше дохлой и раненой кацапни, тем ближе победа!
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12.03.2022 00:36 Відповісти
Подарунки для рузьких мамок-алкашок.
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12.03.2022 00:36 Відповісти
Хай складають, буде з чого ковбасу робити.
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12.03.2022 00:36 Відповісти
Мацковську для мацквічей
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12.03.2022 00:37 Відповісти
чайную по рупль двацать (( на мацковскую ната сала , а хдє на кацапах сала ? ((
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12.03.2022 01:38 Відповісти
То нехай вже трупами слово ***** викладуть, може так до фашистів дійде наш посил до їхнього корабля
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12.03.2022 00:36 Відповісти
Може щей не гниють бо морозець вдарив. Але скоро сонечко почне припікати..
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12.03.2022 00:37 Відповісти
Короче кажучи, москальське лайно.
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12.03.2022 00:39 Відповісти
народ не поверите зашла я почитать книгу отвлечься немного а там деньги собирают на пополнении средств для жителей Казахстана и Беларуси это они готовятся гробы покупать?https://tl.rulate.ru/search/index/tags%5B0%5D/1071/Book_page/8
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12.03.2022 00:41 Відповісти
Они воруют наши удобрения!!!!!
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12.03.2022 00:43 Відповісти
в Мозыре - это там где делают белорусские кремы для рук и варят мыло?
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12.03.2022 00:43 Відповісти
Смерть цапам!
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12.03.2022 00:45 Відповісти
"Скільки цих трупів - ніхто не знає, але всі жахаються від того, що відбувається. Лікарі гадають, що десь існує мобільний крематорій або просто захоронюють".

Я знаю. Закатать в банки из-под тушёнки и отправить в запоребриковые магазины, недорого. 100% гарантия, что разберут быстро.
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12.03.2022 01:11 Відповісти
Будут пеплом санкционные удобрения импортозамещать.
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12.03.2022 03:50 Відповісти
Кадыров гавкнул, мол, "Bayraktar не сможет остановить чеченских воинов"

Путинская собака. Нет у тебя никаких "чеченских воинов". Чеченские воины стали шахидами, ин ша Аллах, сражаясь с твоими хозявами и с вами муртадами. Ты и твоя банда позорные псы Путина. Это ваша национальность "Кадыровцы" но ни как не чеченцы!!!
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12.03.2022 04:13 Відповісти
Просто за давньої мокшанською традіцею тіло свинособак має загнисти та посмердіти перед похованням, скрєпа ***...
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12.03.2022 08:40 Відповісти
И что у работников морга ни одного смартфона с камерой не оказалось?Была бы неплохая агитка против войны.
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12.03.2022 09:33 Відповісти
 
 