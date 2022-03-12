У морзі на півдні Білорусі складають купу трупів російських військових
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У морзі на півдні Білорусі в місті Мозир, куди, ймовірно, доставляють тіла загиблих російських військових, складають купу трупів – вони гниють і смердять, потім тіла кудись відвозять.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерело російської служби BBC News, яке знайоме зі співробітниками моргу в Мозирі.
"Трупи звозять навіть не в холодильник, а у звичайне приміщення – 5 на 5 квадратних метрів, там їх складають на деякий час, вони гниють, смердять – потім тіла кудись відвозять. Це роблять самі солдати, все охороняється, доступ має лише завідувач відділу.
Скільки цих трупів – ніхто не знає, але всі жахаються від того, що відбувається. Лікарі гадають, що десь існує мобільний крематорій або просто захоронюють", - повідомило джерело.
Від початку війни в незалежних білоруських та українських ЗМІ почали з'являтися повідомлення про морги та лікарні в містах на півдні Білорусі, які переповнені тілами російських військових.
Особливу увагу журналістів привернув Мозир – невелике місто (трохи більше 100 тис. осіб), розташоване приблизно за 60 кілометрів від білорусько-українського кордону.
За словами джерела, на вулицях міста багато військових – імовірно з Чечні, можна побачити автомобілі з російськими номерами.
У державних ЗМІ Білорусі, підконтрольних самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку, інформація про лікування постраждалих російських солдатів відсутня.
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А кацапи це просто наволоч
І чим їх більше, тим і ІСТИНА проявляється у всій красі.
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Путинская собака. Нет у тебя никаких "чеченских воинов". Чеченские воины стали шахидами, ин ша Аллах, сражаясь с твоими хозявами и с вами муртадами. Ты и твоя банда позорные псы Путина. Это ваша национальность "Кадыровцы" но ни как не чеченцы!!!