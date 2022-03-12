Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 24:00 11.03.2022
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Закінчується шістнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Противник продовжує ведення наступальної операції проти України.
Російські війська здійснили бомбардування прикордонних населених пунктів Копани, Бухличи та Верхній Теребежів на території Білорусі. В результаті бомбових ударів на білоруській території ніхто не постраждав.
Підступна провокація здійснена з метою втягування збройних сил Республіки Білорусь у військову операцію проти України на боці Росії.
На Поліському напрямку наступальних дій з боку окупантів не відзначено. Противник продовжує утримувати рубіж в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів. Проводив заходи з відновлення боєздатності та здійснював перегрупування військ.
На Сіверському напрямку ворог намагається проводити наступальну операцію у смузі на напрямках н.п. Зазимья та Вишеньки. На окремих ділянках має частковий успіх. З метою блокування Чернігова із південно-західного напрямку, намагається зайняти н.п. Михайло-Коцюбинське та Шестовиця.
На Слобожанському напрямку ворог зосередив сили в районах н.п. Сєверодонецьк, Сватове, Купянськ, Велика Писарівка, Московський Бобряк, Лебедин, але активних наступальних дій не проводить. Здійснює переміщення резервів до Сум.
На Донецькому та Таврійському напрямках противник основні зусилля зосередив на захопленні українських міст Маріуполь та Сєвєродонецьк.
На Південнобузькому напрямку ворог утримує раніше захоплений рубіж.
Окремі підрозділи противника закріпились в районах н.п. Степове, Щербаки та продовжують виконання завдань в районі н.п. Гуляй Поле.
Щодо діяльності повітряної компоненти ворога. Стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС ПКС РФ застосовані крилаті ракети повітряного базування по об’єктах на території України у містах Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ. До завдання ракетного удару залучалось не менше шести літаків Ту-95МС, які здійснили пуск не менше 10 крилатих ракет.
Ворог безуспішно намагається відновити шляхи логістичного забезпечення своїх підрозділів.
На тимчасово захоплених територіях проходять антиросійські мітинги.
Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовим сил оборони дають гідну відсіч, завдаючи російським загарбникам втрат у живій силі та військовій техніці, чим суттєво знижують їх волю до подальшого протистояння.
Будь ласка, зачекайте...
генерал Клаузевиць
8 березня з'явилася публікація австрійського воєнного експерта Тома Купера. Зацікавився, бо раніше не чув. Також не зміг пригадати про видатних австрійських полководців, як показник розвиненої воєнної школи. Згадав Василя Вишиваного (наш хлопака) та Євгена Савойського (Жека розбив турків біля Відню і врятував Європу). Потім я знайшов головний військовий виш Австрії - Терезіанську військову академію (перший вимпел академії особисто вишила імператриця Марія-Терезія). Серед відомих широкому загалу випускників - Лотар Рендулич, засуджений в Нюрнберзі, та Ференц Салаши, керівник фашистської диктатури в Угорщині. Щось одразу все якось не дуже стало виглядати.
Але ж генерал Клаузевиць написав, що воєнна наука доступна здоровому розуму, тому пошукав я про пана Купера: австрійський аналітик та історик повітряної війни, успішний менеджер в транспортному бізнесі, автор і співавтор 560 книг і понад 1000 статей, консультант і сценарист фільмів про війну (5 серіалів War). Пан Купер - в темі. Але повітряної війни на Близькому Сході, в Азії та Африці. Особисто у мене до колеги - жодних претензій, просто хотілося знати, хто дає оцінку ситуації в Україні.
Оцінки австрійського експерта щодо чисельності сторін, наявності у противника ресурсів збігаються з моїми. Погоджуюсь з тезою наявної у ворога переваги повітрі. Щодо більшої кількості артилерії у агресора - суперечливе твердження: це все ще треба ефективно застосовувати, а тут є питання. Погоджуся з тим, що ВПС ЗС РФ не контролюють 2/3 українського неба. Швидше за все - більше.
По напрямкам дій - таке:
Північ: Цілком здравою є теза про накопичення агресором сил для рішучого штурму Києва, для чого противник стягує до Києва рештки 1, 2 та 35 армій. Можна предположити, що ворог спробує якщо не оточити нашу столицю, то, принаймні, перерізати основні магістралі до міста та нанести місту якомога більші руйнування дистанційними засобами (я б порадив оборонцям Києва в першу чергу нищити 2с19 та ТОС). Шансів взяти Києва у ворога - десь біля 0, але у плані наробити біди - дивимось на Харків та Маріуполь. Думку пана Купера щодо раптової атаки ЗСУ в неочікуваному місті я коментувати не буду, сюрприз - значить сюрприз. Тим більше, БТГр 1 армії і, насамперед, тилові колони, потерпають від атак Холодного Яру та гетьманців Виговського.
Північний Схід: уклін українським ССО за розгром штабної колони 41 армії та відправку до пекла начштабу цієї армії генерала Герасимова. Відмінна робота, вовкулаки. Думаю, що це гени характерників, а не іноземні інструктори. Наші завжди так вміли, не було де показувати. Думаю, що група ССО ЗСУ, між іншим, провела раптову позапланову атестацію штабу 41 армії та усунула з посад бездарне керівництво. Тут би людям грамоту від кадрового органу 41 армії якусь… Рештки 41 армії намагаються з'єднатися хоч з кимось з 36 армії десь в Чернігівській області.
Тим часом рештки 4 тд (Кантемирівської) застрягли під Охтиркою без шансів кудись просунутися.
В тилах 2 та 41 армій на комунікаціях активно діють підрозділи ЗСУ та ТрО, ускладнюючи життя окупантам. Купер їх дії оцінює як «дороги блоковано». Я вже радив киянам вшанувати Суми. Гарнізон міста усвідомлює, що обороною війни не виграти, і проводить рейди по тилах противника навколо міста, чим, знову ж таки, знижує ворожі шанси під Києвом і полегшує стан оборонців Чернігова. Молодці, хлопці-дівчата!
Під Харковом життя налагоджується. Там козаки отамана Сірка добряче ввалили в правий фланг 6 армії, котра рештками почала відповзати через Балаклею та Ізюм кудись південніше, паралельно намагаючись якось зупинити піхоту князя Мономаха. Лише за допомоги 8 та 20 армій це їй вдалося. Дві останні мусили забрати частину військ з-під Маріуполя та Волновахи.
6 армія тим часом не засвоїла урок та отримала під Чугуєвим ще один удар від нащадків Сірка, втратила назавжди БТГр 138 омсбр та вилетіла з міста. 6 армія попри гучну назву - лише 2 бригади, котрі дихають на ладан. Хлопці, вам час в полон або до дому, ви вчитися не хочете.
Схід: сепари, 8 та 20 армія (всі, хто не воює з піхотою Мономаха) не спромоглися прорвати української оборони, стоять там, де і були.
Південь: пан Купер вважає, що жодних наступальних дій на цьому напрямку чекати не варто через великі втрати у агресора. Окупованим містам ні на секунду через це не легше, але.
Командує 58 армією генерал Зусько. Судячи з того, що генерал вже підставив під удар 42 вертольоти на Чорнобаївському аеродромі, бездарно спалив БТГр 7 дшд під Вознесенськом, потім ще одну (від 20 мсд) - під Миколаєвим, угрупованням на цьому напрямку керує той ще військовий талант. Джерела повідомляють, що саме 58 армія (дислокована в Чечні і Дагестані) є кращою в ЗС РФ, а Зусько - найталановитіший з російських командувачів сьогодення. А гірші у них тоді хто, як це - відмінник бойової і політичної? Коротше, як генералу не дадуть ще 4-5 свіжих БТГр, то з наступом у нього нічого не вийде. Які там Миколаїв-Одеса?!
І тут ми отримуємо загадку з оперативного мистецтва з підвищеним логічним навантаженням: чому військові частини ЗС РФ діють не під орудою своїх командувачів мирного часу, а на різних напрямках у складі зовсім різних угруповань? Правильна відповідь - а фіг його знає. Саме тому генерал Зусько не може взяти сам у себе в 42 мсд жодної БТГр тому, що ця дивізія опинилася … на півночі України. Виходячи з оцінки ситуації пред'являть за Маріуполь слід саме Зуську.
Замість епілогу:
ЖОДНЕ з'єднання ЗСУ НЕ БУЛО РОЗБИТЕ за два тижні війни;
план операції ЗС РФ сконав, тривають пошуки плану Б;
резервів угруповання вторгнення немає;
явна перевага ЗСУ в логістиці над логістикою агресора; хто з читачів ближче до українських військових логістів - цьомкніть там їх, люди роблять величезний внесок у перемогу.
Том Купер в темі розбирається, його тексти читати можна, це об'єктивний погляд із-за кордону на наші події. Погляд цінний тим, що Купер не зобов'язаний бути патріотом України та взагалі плекати до нас симпатії.
Прогноз Пенсіонінформбюро: ракетні удари по Луцьку, Коростеню, Овручу та Житомиру, політ бульбенфюрера за поребрик ************ до думки про початок «банзай-штурму» Києва (автор терміну - Костянтин Машовець) на фоні вторгнення ЗС РБ по двох напрямках - Ковель-Львів та Коростень-Житомир. На інших напрямках пару днів має бути відносно спокійно.
Маріуполь, тримайся!
в. Кевлюк
Тут немає розкриття ніякої військової таємниці і в той же час стають зрозумілішим багато моментів.
ще рік тому вони побоялися вмирати за своє майбутнє.
то невже захочуть вмирати за якісь скрєпні ідеї чужого іботька?
это полезне, чем читать на ензоре паникёров и икспердов по закрытию неба.
раSSія країна терорист!
Фишка в том что позиционной войны не будет ибо слишком большие пространства и фронта как такового нет.ВСУ будут спокойно заходить в тылы,перерезать логистику и комуникацию противнику и устраивать котлы.
Здесь самая главная задача в ближайшие недели это решить проблему с воздухом и окончательно решить РФию преобладания в воздухе.Тогда на суше можно действовать более раскрепощенно и спокойнее.Ведь сейчас ВСУ скованы тем что им приходится уклонятся от авианалетов.Хотя полного превосходства РФии в воздухе нет.И это уже хорошо.