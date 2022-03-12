Викрадення мера Мелітополя Федорова - це тактика терористів ІДІЛ, - звернення Зеленського до українців 11 березня. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців ввечері 11 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ, відеозвернення українського президента розміщено на його телеграм-каналі.
"Сьогодні кожен здобуває Україні славу на своєму місці. Показує світу, хто такі українці і яку ми маємо силу. Стоїмо! Тримаємось! Переможемо!", - підкреслив Зеленський.
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Виктор Дийнега
показати весь коментар12.03.2022 00:58 Відповісти Мені подобається 2
Aut Ogen
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Виктор Дийнега
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Muni
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