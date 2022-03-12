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Зеленський (17439) звернення (350) ЗСУ (5712)

Викрадення мера Мелітополя Федорова - це тактика терористів ІДІЛ, - звернення Зеленського до українців 11 березня. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців ввечері 11 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ,  відеозвернення українського президента розміщено на його телеграм-каналі.

"Сьогодні кожен здобуває Україні славу на своєму місці. Показує світу, хто такі українці і яку ми маємо силу. Стоїмо! Тримаємось! Переможемо!", - підкреслив Зеленський.

Автор: Роман Свиридович
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Живые украинцы будут до последнего мстить за убитых. Параша должна исчезнуть вместе с тупыми русскими свиньями.
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12.03.2022 00:58 Відповісти
І так зрозуміло вже всім,хто террорист номер 1 в світі, остальні це його друзяки.
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12.03.2022 00:58 Відповісти
Кем захвачены - 200 росо-фашисто? Так их за пол часа зачистят если приказ поступит.
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12.03.2022 01:05 Відповісти
Как минимум не паниковать и раздувать зраду 😉 Когда рашка в целом ляжет это будет наименьшая из проблем.
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12.03.2022 04:17 Відповісти
 
 