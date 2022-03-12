У полон потрапило стільки російських окупантів, що для їхнього утримання створили спеціальний штаб, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський звернувся до матерів російських солдат.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість убитих російських військових на території України вже перевищує 12 тисяч осіб. Кількість поранених окупантів у рази більша. Ми не звалли жодного з них. Повторюємо кожному з окупантів: ще можете врятуватися, будь-якої миті, просто складіть зброю та йдіть з нашої землі до себе додому", - сказав президент.

За словами Зеленського, кількість полонених окупантів сягнула вже такого рівня, що це питання не можна залишити тим структурам, які були в Україні до війни.

"Тому сьогодні Кабмін утворив координаційни штаб з питань поводження з військовополоненими. Тисячі солдатів ворога, які були захоплені чи здалися, отримають від нашої держави таке ставлення, якого вимагають міжанродні конвенції. Але їх так багато, що потрібна спеціальна структура, яка займатиметься усіма пов'язаними питаннями", - наголосив Зеленський.

"Хочу сказати всім російським матерям, особливо матерям строковиків. Не віддавайте своїх дітей на війну на чужій землі. Не вірте обіцянкам, що їх відправлять просто кудись на навчання, кудись в небойові умови. Перевіряйте, де ваш син. Якщо у вас з'являється хоча б найменша підозра, сумнів, що вашого сина можуть відправити воювати проти України, дійте. Дійте негайно. Не віддавайте вашого сина на смерть або в полон. Україна ніколи не хотіла цієї жахливої війни, і не хоче. Але захищатиметься стільки, скільки доведеться", - додав президент.

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