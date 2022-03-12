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У полон потрапило стільки російських окупантів, що для їхнього утримання створили спеціальний штаб, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У полон потрапило стільки російських окупантів, що для їхнього утримання створили спеціальний штаб, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський звернувся до матерів російських солдат.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість убитих російських військових на території України вже перевищує 12 тисяч осіб. Кількість поранених окупантів у рази більша. Ми не звалли жодного з них. Повторюємо кожному з окупантів: ще можете врятуватися, будь-якої миті, просто складіть зброю та йдіть з нашої землі до себе додому", - сказав президент.

За словами Зеленського, кількість полонених окупантів сягнула вже такого рівня, що це питання не можна залишити тим структурам, які були в Україні до війни.

"Тому сьогодні Кабмін утворив координаційни штаб з питань поводження з військовополоненими. Тисячі солдатів ворога, які були захоплені чи здалися, отримають від нашої держави таке ставлення, якого вимагають міжанродні конвенції. Але їх так багато, що потрібна спеціальна структура, яка займатиметься усіма пов'язаними питаннями", - наголосив Зеленський.

"Хочу сказати всім російським матерям, особливо матерям строковиків. Не віддавайте своїх дітей на війну на чужій землі. Не вірте обіцянкам, що їх відправлять просто кудись на навчання, кудись в небойові умови. Перевіряйте, де ваш син. Якщо у вас з'являється хоча б найменша підозра, сумнів, що вашого сина можуть відправити воювати проти України, дійте. Дійте негайно. Не віддавайте вашого сина на смерть або в полон. Україна ніколи не хотіла цієї жахливої війни, і не хоче. Але захищатиметься стільки, скільки доведеться", - додав президент.

Також читайте: Ми домовились із Зеленським, що виступаємо єдиним фронтом, і це зруйнувало плани Путіна, - Порошенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
Зараз багато постів з'явилося, де русня розповідає, що після завершення війни хоче переїхати до України. Нам потрібен: 1. Візовий режим 2. Заборона московитам купувати нерухомість. Вони понаїдуть, а через 30 років знов почнуть кликати сюди "рузькій мір".
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12.03.2022 01:07
+13
Черчиль в 1940-м году фашистов не упрашивал и не обращался к ним вообще, а своему народу он сказал - убивать, убивать и еще раз убивать оккупанта везде где он есть. Уинстон Черчиль - Легенда и ты Владимир имеешь все шансы затмить Черчиля. Ты Владимир - стань Великим!
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12.03.2022 01:10
+11
Та це не допоможе, мамашки кредити позакривають, скломою за синка "накатят" та й підуть вихваляти і кланятись пуйлу. А адекватних в тюрму посадять і знищуть, хоча.... щось,десь,можливо і дослухаються.
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12.03.2022 01:04
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отбить от Киева главно
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12.03.2022 00:59 Відповісти
мало... слід відбити та вибити подалі в контрнаступі, най драпають у свою рашку колоною мля у 40 километрів
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12.03.2022 01:21 Відповісти
еще резерв наши не ввели
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12.03.2022 01:22 Відповісти
авжеж... резерви...
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12.03.2022 01:28 Відповісти
и ждут что бульбофюрер сделает
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12.03.2022 01:30 Відповісти
Звернення в нікуди.
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12.03.2022 01:00 Відповісти
да какая же русская баба не мечтает получить хоть сколько то денёг за старого сына, а себе нарожать ещё новых двух, как будущую такую же хорошую прибавку к пенсии?
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12.03.2022 01:02 Відповісти
Та це не допоможе, мамашки кредити позакривають, скломою за синка "накатят" та й підуть вихваляти і кланятись пуйлу. А адекватних в тюрму посадять і знищуть, хоча.... щось,десь,можливо і дослухаються.
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12.03.2022 01:04 Відповісти
мене також вразила ця мамаша в розмові з сином. пішов воювати від безгрошівя. Яка мати такий і син.
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12.03.2022 03:05 Відповісти
За гроші продати Маму рідну....це важко зрозуміти.
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12.03.2022 03:32 Відповісти
Зараз багато постів з'явилося, де русня розповідає, що після завершення війни хоче переїхати до України. Нам потрібен: 1. Візовий режим 2. Заборона московитам купувати нерухомість. Вони понаїдуть, а через 30 років знов почнуть кликати сюди "рузькій мір".
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12.03.2022 01:07 Відповісти
Это не мамкам кацапское.
Сегодня слушал аудио, где кацапская самка своему выпердышу прямым текстом говорит иди на войну. Они там конченные.
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12.03.2022 01:08 Відповісти
Черчиль в 1940-м году фашистов не упрашивал и не обращался к ним вообще, а своему народу он сказал - убивать, убивать и еще раз убивать оккупанта везде где он есть. Уинстон Черчиль - Легенда и ты Владимир имеешь все шансы затмить Черчиля. Ты Владимир - стань Великим!
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12.03.2022 01:10 Відповісти
да їм *****. ти ще не зрозуиів, ЇМ *****.
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12.03.2022 01:14 Відповісти
Зе тут робить велику помилку! Полон лише заспокоює матір. А ось фотка трупа - краща реклама! Най наші побільше фоток рашистських шашликів викладають, та трупи відосять, відосять, відосять, відосять!
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12.03.2022 01:18 Відповісти
Опрос кацапов, кацапскими блогерами

70%- я поддерживаю войну и действия *****.
20% - я против войны, но поддерживаю действия ***** (полная шиза)
10%- против войны
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12.03.2022 01:37 Відповісти
Не знаю, как в Китае, да оно и не эталон. Но в Италии на week end все площади забиты и пылают украинскими флагами и флагами "мира".
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12.03.2022 07:57 Відповісти
це звернення в абсолютну пустоту
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12.03.2022 02:12 Відповісти
Авжеж.Міністерство з питань військовополонених.Розумію складність для зеленої команди в будівництві двох-трьох таборів,та їх утриманні,особливо після розпродажу тюрем придуреним Малюською.
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12.03.2022 03:06 Відповісти
начальником управління таборів військовополонених пропоную Татарова, а його замом по юридичним питанням порткова, нехай обслужують земляків з рузге
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12.03.2022 03:07 Відповісти
я пропоную роздавити трактором-швидко дешево і приємно....
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12.03.2022 03:14 Відповісти
Надо организовать их хорошую охрану. Может специально организовали их для сдачи и последующей диверсии в тылу. Они должны быть под большим количеством пулеметов, чтобы не вырвались.
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12.03.2022 03:40 Відповісти
Зібрати в одне місце усіх в чистому полі, розказати і показати де вони є з точними координатами і кацапи їх утилізують ракетами(можливо бомбами) з гарантією. Ось так можуть вирішити всі питання з охороною та годівлею..
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12.03.2022 06:10 Відповісти
Если официально Россия не признает, что она находится в состоянии войны с Украиной, то какого черта эти ублюдки имеют статус военнопленных? Это участники бандитских формирований или члены недружественных ДРГ, которые по законам военного времени (а в Украине объявлено военное положение) должны быть расстреляны на месте!
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12.03.2022 10:23 Відповісти
 
 