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Російська влада намагається закрити всі джерела інформації. Росіяни, бережіть свої смартфони від силовиків, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська влада намагається закрити всі джерела інформації. Росіяни, бережіть свої смартфони від силовиків, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський порадив "думаючим росіянам" протистояти репресіям.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Можливо зараз через зусилля пропагандистів більшість росіян ще не розуміють, що їх чекає, але російська влада вже розуміє. Це дуже добре. І розуміє дуже детально. І дуже боїться. Саме тому вони намагаються закрити всі вільні джерела інформації. В принципі всі джерела інформації. Навіть Instagram та Facebook. Але сучасний світ навчився боротися і з такою цензурою", - наголосив президент.

Зеленський порадив "думаючим росіянам" шукати способи отримувати правдиву інформацію.

"Бережіть свої смартфони та комп'ютери від силовиків на вулицях. Вони готуються перевіряти, що в людей у телефонах, що в ноутбуках. Я спеціально вас попереджаю. Вчіться протистояти репресіям, які ваша влада планує посилити. Тому що думаючі люди мають бути в кожній країні. І в Росії також, і в Росії вони є", - підсумува глава держави.

Також читайте: Зеленський - матерям російських військових: Не віддавайте своїх дітей на війну проти України

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
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12.03.2022 01:14
+6
россиянам пофиг. зайдите на их паблики, они все очень рады и еще жалуются, что мало крови льется. они только выглядят как люди
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12.03.2022 01:21
+4
Ви скажіть чесно хоч одного алкаша вилікували? Отож, там сторіччями психіатри десертації будуть наукові писати, до піzди всі ці розмови доки воно по їбалу особисто не отримає - нічого не зміниться Особистий приклад - телефонує мій дядька до росії, до брата, рідного, показує прямо по вайберу селфі, Харків, а у відповідь чує - це натовские фейки, я тебе неверю.... Завіса
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12.03.2022 02:20
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12.03.2022 01:14 Відповісти
Смерть окупантам!
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12.03.2022 01:19 Відповісти
россиянам пофиг. зайдите на их паблики, они все очень рады и еще жалуются, что мало крови льется. они только выглядят как люди
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12.03.2022 01:21 Відповісти
Це треба всі гаджети забрати, або в кого потім знайдуть - расстрел на месте..
І хіба це суть питання?

Питання що довбойоби, хоч будуть мати 100 різних джерел, ТУПО не бУДУТЬ думати.
Крапка
Добрий вечір ми з України..
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12.03.2022 01:24 Відповісти
Щось ти трохи ***********, дядьку... До біса ці заклики, бо по-перше вони до них не дійдуть, а по друге їм чхати. Там просто раби, тому забудь.
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12.03.2022 02:01 Відповісти
А тим часом дурний Захід вимикає росіянам інет (( Зе бий на сполох! Бо ми втратимо потужний отверезуючий вплив правди на їх задурманений брехнею розум!
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12.03.2022 02:06 Відповісти
Ви скажіть чесно хоч одного алкаша вилікували? Отож, там сторіччями психіатри десертації будуть наукові писати, до піzди всі ці розмови доки воно по їбалу особисто не отримає - нічого не зміниться Особистий приклад - телефонує мій дядька до росії, до брата, рідного, показує прямо по вайберу селфі, Харків, а у відповідь чує - це натовские фейки, я тебе неверю.... Завіса
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12.03.2022 02:20 Відповісти
Уявіть собі, пробував, навіть людину спровокував принаймні мислити! Але поступово, наче нашарування знімаючи. Бо йти в лоба - марно. Але якщо потихеньку, починаючи із розкриття соціального устрою, із подолання нігілізму, відтак вихід на причино-наслідкові приклади, далі обговорення перспектив, ну і вже так можна дійти до пояснення суті громадянського суспільства, до усвідомлення розширення поля можливостей громадянина. Це потребує часу, відповідно слід підкріплювати наочними прикладами. Ось тут світова мережа неймовірно у нагоді стає. Тому позбавлення росіян правди, наочного прикладу, висвітлювання якісного та достойного життя - це вода на млин чебурнету! А ще розрив зв'язків із рідними заручників із Криму, або тих хто реально активно працює проти режиму в РФ ((
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12.03.2022 17:12 Відповісти
Шановний, 8 років йде віїна!!! то скільки вам ще часу "пагаварить" треба? Може достатьно розмовляти, та пробовутаи достуачатись там кудись?
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12.03.2022 22:36 Відповісти
Трупи де вони бачитимуть, розірвані танки, зруйновані міста, полонених, розжовування санкцій, аналітику свого майбутнього? Лише інтернет вбогим у допомогу! Так розкладемо їх мізки, бо у вакуумі вони будуть завжди на заваді нашому прогресу. Не відстануть від нас ніколи ((
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13.03.2022 00:51 Відповісти
Как я понял, это не запад росиянцам инет отключает, а сами росиянцы изнутри отключаются.
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12.03.2022 02:51 Відповісти
Біда,та й годі ! Для кого ж наш през буде знімати рускоязичниє відосіках,переконуючи,що рускоязичниє та рускій язик в безпеці ? Для кого ж тоді рускоязичний ДОМ зі склаженим бюджетом і порушенням закону ?
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12.03.2022 02:55 Відповісти
 
 