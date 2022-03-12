Російська влада намагається закрити всі джерела інформації. Росіяни, бережіть свої смартфони від силовиків, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський порадив "думаючим росіянам" протистояти репресіям.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Можливо зараз через зусилля пропагандистів більшість росіян ще не розуміють, що їх чекає, але російська влада вже розуміє. Це дуже добре. І розуміє дуже детально. І дуже боїться. Саме тому вони намагаються закрити всі вільні джерела інформації. В принципі всі джерела інформації. Навіть Instagram та Facebook. Але сучасний світ навчився боротися і з такою цензурою", - наголосив президент.

Зеленський порадив "думаючим росіянам" шукати способи отримувати правдиву інформацію.

"Бережіть свої смартфони та комп'ютери від силовиків на вулицях. Вони готуються перевіряти, що в людей у телефонах, що в ноутбуках. Я спеціально вас попереджаю. Вчіться протистояти репресіям, які ваша влада планує посилити. Тому що думаючі люди мають бути в кожній країні. І в Росії також, і в Росії вони є", - підсумува глава держави.

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