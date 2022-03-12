Влада РФ поставила країну за межі глобального світу, почавши війну проти України, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що курс долара в Росії виросте ще більше.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія буде позбавлена нормальної можливості торгувати з країнами "Великої сімки". Чим менше доларів заробить російський бізнес, і чим менше податків отримає російська держава, тим менше можливостей буде у російських військових, щоб вбивати наших людей", - наголосив Зеленський.
Президент наголосив, що почавши війну проти України влада Росії поставила країну за межі глобального світу.
Також Зеленський зазначив, що в московських обмінниках долар сягав навіть позначки у 200 рублів, і це тільки початок дії міжнародних санкцій.
Він пояснив, що через заборону ввезення доларів, буде дефіцит валюти і курс буде рости ще більше.
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23:01, 11 Марта, 2022
Российская Федерация пытается реализовать план уничтожения Украины по частям путем полного захвата Донбасса и Причерноморского региона, включая Николаевскую область.
Об этом пишет журналист, главный редактор «Цензор.Нет» Юрий Бутусов.
Стратегический план России по уничтожению Украины одним ударом и принуждение народа и власти к капитуляции провалился Даже несмотря на отсутствие мобилизации и развертывания резервов и терробороны в Украине, армия и народ героически остановили план ВС РФ по быстрому окружению Киева и Харькова и захвату ключевых административных центров, пишет журналист.
Россияне пытаются снизить свои огромные потери и закрепиться на захваченной территории.
«Они стремятся выбить украинские системы тяжелого вооружения, в первую очередь танки и артиллерию. Опасность остается, пока не удастся отбросить врага далеко от Броваров и Макарова. Главная задача российского командования - продавить оборону вокруг столицы, чтобы перерезать коммуникации и связать боем силы обороны столицы, чтобы не дать перебросить резервы на другие направления»,- пишет Юрий Бутусов.
Он отмечает, что сейчас на юге и востоке идут ожесточенные бои, украинская армия отражает атаки и сдерживает продвижение российских войск на Донбассе, Запорожье и Николаевщине.
Юрий Бутусов рассказывает, что главный замысел Владимира Путина просматривается по карте продвижения и развертывания российских войск на юге и на востоке Украины.
Захватить полностью Донецкую и Луганскую области.
Захватить полностью черноморское побережье Украины и создать прямой коридор из РФ в Приднестровье.
Перегруппироваться и атаковать центральные районы Украины.
«Для реализации замысла российские войска сейчас закрепляются на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей. Россия готовит очередной референдум под дулами автоматов на юге Украины, для этого подтягиваются «агитаторы» из «ЛДНР», - рассказывает журналист.
Также противник начал прокладывать дополнительную железнодорожную ветку в Херсонскую область из Крыма.
«Продвижение российских войск сдерживает только нанесение потерь. Российские механизированные колонны пробуют найти пути, где нет сопротивления, продвигаться вглубь. Российская армия уж очень истощена войной. Потери велики. Поэтому Путин требует помощи войсками от Беларуси, поэтому собирает сирийских боевиков Асада для войны в Украине. За неимением пехоты россияне стремятся бросить в бой кого угодно. Враг близок к остановке. Но чтобы его разбить и отбросить по всем направлениям, нужно тяжелое вооружение, артиллерия, беспилотники, танки, нужно уничтожать колонны на дальних подступах, наносить поражение живой силе. Нужна профессиональная организация и быстрая мобилизация», - написал Юрий Бутусов.
Нам нужно 10 000 винтовок с ночной оптикой.
Война должна быть асимметричной, если хотим выиграть.
Нужно действовать так, чего враг от нас не ожидает.
в реальності 'акраіна' - це вони!