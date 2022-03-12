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Визначено переможця конкурсу на ескіз для поштової марки "Русский военный корабль, иди на#уй!"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Оголошено переможця народного голосування за ескіз для поштової марки "Русский военный корабль, иди на#уй!".
Про це у Telegram повідомляє "Укрпошта", інформує Цензор.НЕТ.
"За роботу українського художника Бориса Гроха проголосувало понад 1700 людей з 8 тисяч усіх голосів!
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Залишається лиш завершити організаційні питання та передати ескіз у друк.
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Тож не будемо гаяти часу! Беремось до роботи, щоб найближчим часом ви вже змогли скористатися маркою й відправили тому, кому потрібно", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+31 - ШПАЕВ -
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+6 Rino Onix
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+4 Bagamias
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Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
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