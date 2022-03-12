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Визначено переможця конкурсу на ескіз для поштової марки "Русский военный корабль, иди на#уй!"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оголошено переможця народного голосування за ескіз для поштової марки "Русский военный корабль, иди на#уй!".

Про це у Telegram повідомляє "Укрпошта", інформує Цензор.НЕТ.

"За роботу українського художника Бориса Гроха проголосувало понад 1700 людей з 8 тисяч усіх голосів!

Залишається лиш завершити організаційні питання та передати ескіз у друк.

Тож не будемо гаяти часу! Беремось до роботи, щоб найближчим часом ви вже змогли скористатися маркою й відправили тому, кому потрібно", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Автором легендарного вислову "Русский военный корабль - иди нах#й" є український воїн з Черкащини Роман Грибов. ФОТО

Визначено переможця конкурсу на ескіз для поштової марки Русский военный корабль, иди на#уй! 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
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12.03.2022 01:59
+6
Коштовна марка для любої колекції.
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12.03.2022 02:03
+4
Показал знакомым чехам. Хотят купить. Есть смысл их продавать дорого, как еще один способ собрать денег - на армию, на помощь гражданским, походу есть на что.
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12.03.2022 03:05
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У ХХІ сторіччі поштові марки зразу після випуску становляться раритетом та антикваріатом.
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12.03.2022 01:56 Відповісти
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12.03.2022 01:59 Відповісти
а чому корабель на марці не підбитий, не горить і не тоне??? досить посередня марка.
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12.03.2022 02:02 Відповісти
Смерть путлеру!
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12.03.2022 02:03 Відповісти
Коштовна марка для любої колекції.
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12.03.2022 02:03 Відповісти
смотря какой тираж
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12.03.2022 02:08 Відповісти
Показал знакомым чехам. Хотят купить. Есть смысл их продавать дорого, как еще один способ собрать денег - на армию, на помощь гражданским, походу есть на что.
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12.03.2022 03:05 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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12.03.2022 03:11 Відповісти
Станем, браття, в бій кривавий

Від Сяну до Дону

Рідний край занепастити

Не дамо нікому!
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12.03.2022 03:19 Відповісти
Не удачна. На мій погляд, були кращі пропозиції.
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12.03.2022 07:52 Відповісти
Чому люди не думають, що стали жертвою російської культири через вживання лайки (матюків). Послухайте розмови синів з дружинами з матерями. Матюк на матюку, гидко слухати. Це культура росіян. Чого ви навчите дітей наслідуючи цю огидну культуру росіян? Схаменіться. Ви подаєте приклад поведінки, або навіть заохочуєте і схвалюєте щоб так поводились діти. Адже діти наслідують дорослих.
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12.03.2022 08:28 Відповісти
Они .ука про марки думают..... Думайте как посевную проводить.
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12.03.2022 10:46 Відповісти
То є лозунг для бидлюків, один раз посміялись і добре, але робити с цього шось велике тільки росіє допомагати.
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12.03.2022 11:08 Відповісти
Є багато висловів які можна розкручувати, а вибрали дебільний вислів і розкручують по всій Україні.
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12.03.2022 14:20 Відповісти
Євросоюз та америка дивляться та розуміють шо одне бидло бьє іньше та якось не дуже хочуть до того втручатися. Піар цього лозунгу то є зрада, адже руйнує обличчя країни.
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12.03.2022 15:34 Відповісти
100% згідний з Вами. Це й вислів вже і додатку Дія є. Це позор
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13.03.2022 09:51 Відповісти
смерть кацапам!
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12.03.2022 11:17 Відповісти
СЛАБО, для такого сильного мема! Нужно продолжить конкурс!
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12.03.2022 12:49 Відповісти
 
 