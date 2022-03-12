З оточених міст у п'ятницю вдалося врятувати понад 7 тисяч людей, - Зеленський
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Попри те, що російські загарбники зірвали роботу більшості гуманітарних коридорів, у п'ятницю вдалося врятувати 7144 особи, зокрема з Енергодара, Бучі, Гостомеля.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.
"Попри все вдалося врятувати 7144 людини. З Енергодара, Бучі, Гостомеля та Козаровичів. І це 7144 причини, щоб і завтра, і післязавтра намагатися організувати порятунок для українців з оточених міст. Ми будемо це робити. Ми будемо робити все, щоб завезти в українські міста гуманітарний вантаж", - заявив глава держави.
Він констатував, що Маріуполь так і залишається заблокованим ворогом. "Російські війська не пропустили в місто нашу допомогу та продовжують катувати наших людей, наших маріупольців. Завтра все одно ми спробуємо ще раз. Ще раз направити їжу, воду та медикаменти для нашого міста", - запевнив Президент.
При цьому він висловив упевненість, що Збройні сили України дадуть відповідь за кожну хвилину страждань українців. "І це не пафос, не погроза. Це - констатація реальності", - наголосив Зеленський.
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