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Білоруси розбирають залізничні колії та копають протитанкові рови, бо не хочуть участі своєї країни у війні, - мер Луцька Поліщук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Білоруси розбирають залізничні колії та копають протитанкові рови, бо не хочуть участі своєї країни у війні, - мер Луцька Поліщук

Більшість білорусів не підтримує участі їхньої держави у війні.

Про це заявив мер Луцька Ігор Поліщук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

Жителі Волинської області мають родичів, друзів чи знайомих в Білорусі, які, за словами мера, запевняють, що перешкоджають майбутнім діям білоруської армії у разі їх приєднання окупантів:

"Вони повідомляють нам про те, що білоруси, небажаючи допустити участі Білорусі і кровопролиття, людських жертв, вже сьогодні самовільно здійснюють такі дії, як розбирання залізничних колій для того, щоб не можна було підвезти техніку; копання протитанкових ровів, щоб танки не могли йти", - розповів Поліщук.

Також читайте: У морзі на півдні Білорусі складають купу трупів російських військових

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+41
на расии уже поздно. У беларусов еще есть шанс, если только уже без лавочек. Но временное окно сужается, и через несколько месяцем могут пойти паровозом вместе с рф. А у санкций нет тумблера "вкл-выкл". Вспомните Джексона-Вэника. Сколько десятилетий действовал?
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12.03.2022 02:32
+26
У беларуси сейчас только один нормальный вариант выхода из сложившейся ситуации, к сожалению маловероятный - это армейский переворот с переходом на сторону народа, арестом военного преступника лукашенка и переходом на сторону Украины. Да, будет больно, будут жертвы и надо делать это прямо сейчас, но иначе при любых прочих раскладах крах росии засосет беларусь за собой, а это кризис, санкции и изоляция на десятилетия
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12.03.2022 04:20
+21
В России также как в Беларуси есть только один шанс спасти свою экономику это поменять власть.
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12.03.2022 02:25
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12.03.2022 02:22 Відповісти
Если вас заставят выехать за ворота, разворачиваетесь на 180 градусов, и по белому дому, возвращаете законно избранного Президента
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12.03.2022 02:27 Відповісти
Ну хоч якось починають хробаки рухатись, хоча треба вде яму вусатому таргану копати
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12.03.2022 02:22 Відповісти
С территории братской Беларуси (адин нарот) за две недели войны с московией были обстреляны крылатыми ракетами некоторые украинские населенные пункты. Министерство обороны США (а это серьезная организация) заявило, что более семидесяти из 328 выпущенных по Украине вражеских крылатых ракет прилетели с территории Беларуси. По нормам международного права предоставление собственной территории для атаки на другое государство само по себе является актом агрессии.Таким образом, Лукашенко автоматически стал второй стороной конфликта.
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12.03.2022 12:36 Відповісти
В России также как в Беларуси есть только один шанс спасти свою экономику это поменять власть.
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12.03.2022 02:25 Відповісти
на расии уже поздно. У беларусов еще есть шанс, если только уже без лавочек. Но временное окно сужается, и через несколько месяцем могут пойти паровозом вместе с рф. А у санкций нет тумблера "вкл-выкл". Вспомните Джексона-Вэника. Сколько десятилетий действовал?
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12.03.2022 02:32 Відповісти
У беларуси сейчас только один нормальный вариант выхода из сложившейся ситуации, к сожалению маловероятный - это армейский переворот с переходом на сторону народа, арестом военного преступника лукашенка и переходом на сторону Украины. Да, будет больно, будут жертвы и надо делать это прямо сейчас, но иначе при любых прочих раскладах крах росии засосет беларусь за собой, а это кризис, санкции и изоляция на десятилетия
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12.03.2022 04:20 Відповісти
Да, белорусы как народ пока в крови не замазались, ещё можно списать всё на усатого лукашеску. И самое главное, чтобы так и осталось: пусть партизанят, пусть саботируют - хоть так.
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12.03.2022 10:05 Відповісти
Вже замазались. Росіяни атакують зі сторони Білорусі
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12.03.2022 11:17 Відповісти
Орки - так, але ж не білоруси... Хоча те, що білоруси дозволили такому відбутись також робить їх хоч і пасивними але співучасниками злочинів таргана-людожера.
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12.03.2022 11:50 Відповісти
Вчера
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12.03.2022 02:27 Відповісти
российские войска нанесли авиаудары по пограничным населенным пунктам Копани, Бухличи и Верхний Теребежов на белорусской территории, чтобы втянуть белорусскую армию в войну против Украины. В результате провокационных действий оккупантов никто не пострадал.
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12.03.2022 02:37 Відповісти
Думаю що зі всіх областей України самі дружні відносини з білорусами саме з Волинськими людьми.
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12.03.2022 02:33 Відповісти
Тому що сусідня Берестейщина ще в 1918 році належала Україні і там досі пам'ятають українську.
Ці землі ще з часів Русі належали Волинським князям і населяли їх етнічні українці.
Білорусі її передав Сралін в 1939 році
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12.03.2022 06:08 Відповісти
я би попросив дуже обережніше висловлюватися: так-само і думали жителя Харкова та Маріуполя, що руSSкіє з бєлгорода та з ростова НЕ будуть стріляти в Українців...

вони, напевно НЕ вірили в ЦЮ Догму:
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
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12.03.2022 09:17 Відповісти
Если будет всё нормально, то будем просить, что бы с белорусов снимали санкции.
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12.03.2022 02:37 Відповісти
Отправим тебя в Білосрусь скорее
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12.03.2022 06:06 Відповісти
НЕт, это недопустимо. Они -соучасник военных преступлений рашистов.
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12.03.2022 06:45 Відповісти
Ни в коем случае, пока там лукашеску
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12.03.2022 10:06 Відповісти
Ну как бы это не правдоподобно звучало но сам лукашенко не хочет что бы его войска участвовали в этой войне тут две основных причины 1 при начале военных действий против Украины его ждут такие же санкции что и россию 2 он не уверен сам в собственной армии, да и денег от ***** он уже врядли дождеться в общем пытается в очередной раз спетлять
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12.03.2022 02:43 Відповісти
Про деньги уже смешно, усатый может получить кредит только рублями.
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12.03.2022 02:56 Відповісти
після розмови вусатого з ******,емірати і катар попередили про блокування приавтних грошей бульбофюрера,передумав зразу висувати своїх вояків
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12.03.2022 10:00 Відповісти
Мы уже поняли что "Западные партнеры" ссутся от Пуйла ... но от Бульбафюрера тоже ссуться? ... не видел ниодного интервью от бюрократических курв где бы они хоть что-то сказали о Бульбафюрере ... этому то недо-муссолини можно было бы и поставить жесткий ультиматум .... вооббще с этим бульбастаном какая-то херня получается ... оттуда летят ракеты, заходят танки, снабжение идет ... но все делают вид как буд-то этого нет
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12.03.2022 02:51 Відповісти
ну де ж ти побачив мусоліні?? так мусолінчик другої свіжості,, обісране мусоліненятко.. главдраник
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12.03.2022 03:08 Відповісти
Бо Білорусь втратила суверенітет.
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12.03.2022 07:30 Відповісти
силовиков Беларуси мы все видел во время неудавшейся революции. Они своих лупят нещадно. А наших бить им будет так же "жалко" как и оркам. Так что сильно надеяться не нужно. А их общество ну выйдет на протесты с цветочками. Так что вступление таракана официально в войну дело времени. Уж на сководке пока извивается. Смотри и оценивают ситуацию. Если сейчас орки перегруппируются и пойдут в успешной наступление то Таракан сразу пустит и свою армию. И с Приднестровья подтянуться. Без закрытого неба будет все больше и больше тяжелее
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12.03.2022 02:51 Відповісти
А знашого боку чому не розібрали раніше? Були впевнені що не полізуть? Чи чекали на білорусів
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12.03.2022 03:04 Відповісти
Думаєте у нас вони по коліях поїдуть? Хіба що в зворотньому напрямку по запчастінам.
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12.03.2022 03:11 Відповісти
Ну росіян не чекали, чомусь. З Криму особливо. Хоча всім було видно. Нехай. Ну то коли вже почалось, підірвати мости та дороги у напрямках можливого наступу необхідно, особливо якщо арти не вистачає на всіх.
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12.03.2022 03:24 Відповісти
З нашого боку усе давно зроблено.
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12.03.2022 07:32 Відповісти
Повномасштабну участь Білорусі у війні проти України не можна виключати, але досі білоруські військові від неї відмовлялися. Більшість тих, кого змусять перейти кордон, підуть на бік українців - радник Тихановської

https://www.youtube.com/watch?v=l-Vx3LBMS7I
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12.03.2022 03:54 Відповісти
Правильно роблять.
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12.03.2022 05:36 Відповісти
вспомните своих дедов которые партизанили и били гадов.бейте путинских обсосов.
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12.03.2022 05:47 Відповісти
Жителі Берестейщини, насправді - асимільовані українці, бо ці землі передали Білосрусі тільки в 1939 році. Подивіться мапу за 1918-й
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12.03.2022 06:04 Відповісти
І навіщо це розповідати?
Болтун находка для шпійона.
Я в шоці. Все ворогу розповідає.
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12.03.2022 06:09 Відповісти
а где тихановская? она должна высказаться по Украине. время для поднятие беларусов
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12.03.2022 07:10 Відповісти
Уже зробила. Зразу.
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12.03.2022 07:33 Відповісти
Эта фсбшная прокладка пару дежурных фраз. а что путин убийца ни слова
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12.03.2022 12:28 Відповісти
от і ти пішов нах,бульбаш йо..ний кацапами,бульбаші кожний день вбивають ракетами,літаками наших дітей і людей
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12.03.2022 10:07 Відповісти
Бульбашський холоп свинособак детектид
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12.03.2022 12:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zkgdhoPslhc здесь говорят белорусские солдаты
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12.03.2022 10:23 Відповісти
Наївний мер запостив дічь. Сябри копають рови для захисту від наших танків і розбирають колії, щоб ми у разі прориву не підвозили собі **********. Білоруська вата від мокшанської відрізняється лише акцентом і паспортом.
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12.03.2022 10:34 Відповісти
Только у нас этой ваты раз в несколько раз меньше, чем в России. Зэчье, провинциальное быдло, ОМОН и мусора. Запутинец = лукашист = человек с низким уровнем образования. Это всегда в одном флаконе. Если у вас есть образование и нет бомжей и бухариков среди друзей, вы за 10 лет встретите только 1 ватника, и тот будет таксистом. У вас в одном городе оголтелой ваты, которая кричала, что до сих пор пользуется советским паспортом, в прошлом году было столько, сколько у нас нет в полесских райцентрах. В каком говорить не буду, военное время. Вот эта ваша украинская вата как раз и отличается от российской только акцентом
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12.03.2022 12:55 Відповісти
Нажаль ви праві про нашу вату, її дійсно забагато по деяким містам(
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12.03.2022 20:45 Відповісти
Та йди в підводне плавання за російським корветом! Ти, монгол китайський,про який наступ на Біларусь кажеш? Які танки на Біларусь українські підуть? Засунь собі в горлянку руки і вирви через неї свої яйця!
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12.03.2022 12:56 Відповісти
Дибіла кусок, хоч сам розумієш, що написав, диванний дегенерат? Українські танки туди не збираються, але вусатому потрібна картинка для телевізора про підготовку оборони, а не нападу, от і риють окопи типу проти наших танків.
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12.03.2022 20:44 Відповісти
Ти - дурик прикоцаний, розкажи ще що в голові у Путіна! Ванга, млять, с протухшими яйцями нижче колін знайшлася!
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13.03.2022 09:35 Відповісти
у сябров еще есть шанс смыть кровью свой позор и спасти свою страну
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12.03.2022 12:13 Відповісти
У белорусов сейчас есть уникальнейший шанс. У белорусской армии, если точнее. Сейчас они могут смело развернуть танки и двинуться на Минск. Снесут Усатого и им ничего не будет. ***** не посмеет развязать боевые действия против Беларуси. Он и так еле- еле выдерживает войну с Украиной. Вступление Беларуси в войну на стороне Украины будет означать крах российской армии. Путлер молча проглотит эту пилюлю и продолжит атаковать Украину только с Востока и Юга.
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12.03.2022 12:33 Відповісти
А они не трусы и не герои! Будут стоять, как вкопанные! Хотя, для Украины это еще не самый худший вариант...
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13.03.2022 09:38 Відповісти
 
 