Білоруси розбирають залізничні колії та копають протитанкові рови, бо не хочуть участі своєї країни у війні, - мер Луцька Поліщук

Більшість білорусів не підтримує участі їхньої держави у війні.

Про це заявив мер Луцька Ігор Поліщук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

Жителі Волинської області мають родичів, друзів чи знайомих в Білорусі, які, за словами мера, запевняють, що перешкоджають майбутнім діям білоруської армії у разі їх приєднання окупантів:

"Вони повідомляють нам про те, що білоруси, небажаючи допустити участі Білорусі і кровопролиття, людських жертв, вже сьогодні самовільно здійснюють такі дії, як розбирання залізничних колій для того, щоб не можна було підвезти техніку; копання протитанкових ровів, щоб танки не могли йти", - розповів Поліщук.

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