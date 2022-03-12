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Білоруси розбирають залізничні колії та копають протитанкові рови, бо не хочуть участі своєї країни у війні, - мер Луцька Поліщук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Більшість білорусів не підтримує участі їхньої держави у війні.
Про це заявив мер Луцька Ігор Поліщук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".
Жителі Волинської області мають родичів, друзів чи знайомих в Білорусі, які, за словами мера, запевняють, що перешкоджають майбутнім діям білоруської армії у разі їх приєднання окупантів:
"Вони повідомляють нам про те, що білоруси, небажаючи допустити участі Білорусі і кровопролиття, людських жертв, вже сьогодні самовільно здійснюють такі дії, як розбирання залізничних колій для того, щоб не можна було підвезти техніку; копання протитанкових ровів, щоб танки не могли йти", - розповів Поліщук.
Топ коментарі
+41 Urs
показати весь коментар12.03.2022 02:32
+26 vadyan
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+21 Rino Onix
показати весь коментар12.03.2022 02:25
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Будь ласка, зачекайте...
Ці землі ще з часів Русі належали Волинським князям і населяли їх етнічні українці.
Білорусі її передав Сралін в 1939 році
вони, напевно НЕ вірили в ЦЮ Догму:
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
https://www.youtube.com/watch?v=l-Vx3LBMS7I
Болтун находка для шпійона.
Я в шоці. Все ворогу розповідає.