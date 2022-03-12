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Авіація ЗСУ здійснила до 10 вильотів по колонах окупантів, проведено близько 10 повітряних боїв, сили ППО збили 1 літак та 4 гелікоптери, - Командування Повітряних Сил

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Авіація ЗСУ здійснила до 10 вильотів по колонах окупантів, проведено близько 10 повітряних боїв, сили ППО збили 1 літак та 4 гелікоптери, - Командування Повітряних Сил

Командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило інформацію про результати протидії російським окупантам у повітрі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці Командування Повітряних сил ЗСУ.

У повідомленні відзначається: "11 березня, група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації здійснили до десяти нальотів на колони ворожої техніки, під час яких нанесла потужні ракетно-бомбові удари по броньованій техніці та живій силі рашистів.

Винищувальна авіація Повітряних Сил ЗС України на літаках Су-27 та МіГ-29 за значної чисельної переваги противника провела до десяти повітряних боїв на кількох напрямках і повернулась без втрат. По ворожих літаках було випущено дев’ять ракет "повітря-повітря" середньої та малої дальності. Очікуємо гарних новин!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський літак Су-34 збито у Чернігові

"Як от від зенітних ракетних підрозділів Бук-М1 та С-300, які нині вразили п’ять повітряних цілей: безпілотний літальний апарат "Форпост" та чотири гелікоптери окупантів. Втім, інформація ще уточнюється.

Також, є інформація від протиповітряної оборони оперативного командування "Північ" про ураження рашистського винищувача-бомбардувальника Су-34 на Чернігівщині.

Цей день запам’ятається зухвалою провокацією російських фашистів, які обстріляли літаками з території України мирні білоруські села, з метою звинуватити у цьому Повітряні Сили Збройних Сил України. Мета – очевидна!"", - зазначається у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські літаки атакували територію Білорусі, залетівши з повітряного простору України. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+18
Чудова робота, так тримати!
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12.03.2022 02:28
+5
а где же апологеты "закрытого неба"?
Смена закончилась?
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12.03.2022 02:40
+5
а чего ты так постоянно стебешь закрытое небо? Пока его не будет о контрнаступлении и освобождении оккупированных территорий не может быть и речи. А на одной обороне долго не проедешь, рано или поздно нужно атаковать. А если так пойдет и дальше то останется только запад Украины или просто фронт будет по Днепру. И тут мы вспоминаем Право и Левобережную Украину. А я думаю орки так и хотят.
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12.03.2022 02:46
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Чудова робота, так тримати!
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12.03.2022 02:28 Відповісти
а где же апологеты "закрытого неба"?
Смена закончилась?
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12.03.2022 02:40 Відповісти
а чего ты так постоянно стебешь закрытое небо? Пока его не будет о контрнаступлении и освобождении оккупированных территорий не может быть и речи. А на одной обороне долго не проедешь, рано или поздно нужно атаковать. А если так пойдет и дальше то останется только запад Украины или просто фронт будет по Днепру. И тут мы вспоминаем Право и Левобережную Украину. А я думаю орки так и хотят.
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12.03.2022 02:46 Відповісти
я вижу, вы рабираетесь. Расскажите мне, дилетанту, если закрыть небо, то 9М21ОФ, 9М27К и 9М55К уже летать не смогут?
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12.03.2022 03:01 Відповісти
конечно будут. Но превосходство в воздухе определяется либо большим наличием авиации, либо закрытым воздушным пространством при котором авиация противника не имеет преимуществ. При контрнаступлении кто больше будет обнаруживать и перебивать пехоту реактивные снаряды или авиация? пока град сведется и начнет лупить колонна уже поехала дальше. А вот авиация будет постоянно разведывать палить эти колоны передавать данные тем же градам и тд.. Но я понимаю к чему вы ведете. Города закрытое небо не спасет. А вот превосходство при наступлении наших войск даст значительное.
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12.03.2022 03:10 Відповісти
ну, как дилетант вам отвечу - нихуя не даст. Потому что мы не сможем поднять в воздух ни одну фурию, ни одну лелеку, ни один спектатор, и наши артиллеристы станут просто слепыми. Мы перестанем видеть спокойно развернутые позиции 9К57, 9к58 и прочего кацапского говна. А так как у них кроме того, что кривые руки, но и им ***** куда стрелять, то пакет 9М55Ф выпущенный якобы по ВСУ из, скажем, Недригайлова, при попадании в Ичню, например, будет достаточно, что бы весь центр Ични превратить в руины. А мы не можем поднять ни ТВ2, ни су24, ни хрена не можем сделать с этим дивизионом. Мало того - мы даже не будем знать точно где он находится. Мы стали слепыми. И беспомощными. И наступления у нас никакого не будет.
Пока мы всё видим - им приходится прятать свои реакторы. А надеяться на глаза населения - это глупо. У нас народ очень редко дает информацию, достаточную для того, что бы поднять БПЛА, и следом сушку, или ударить артой. Они думают, что ВСУ будет херачить по их домам. Так что нас спасает возможность поднимать в воздух разведку, ТВ2, штурмовую авиацию, и в основном небо контролируется более чем на две трети нашей авиацией.
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12.03.2022 03:35 Відповісти
Тоже как дилетант вам отвечу, если действовать малыми мобильными группами, не сбиваясь в кучи и колонны, то вред от рашистской авиаци будет минимизирован. У них нет настоящего патрулирования и точных ударов, как скажем у амеров. Все лучшее уже повыбивали, и сейчас они кидаются старыми авиабомбами по статичным целям вдалеке от своих сил. Бомбить Украинские позици в паре сотен метров от рашистских они не могут, нет такой координаци и боеприпасов, особенно если ситуация постоянно меняется. Поэтому мобильность сейчас даже более надежная защита в наступлении, чем ПВО.
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12.03.2022 04:16 Відповісти
это освоено. Кроме того - рейды на 4х4. Один рейд - это минус минимум одной-двух единиц бронетехники.
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12.03.2022 09:15 Відповісти
Как нуб военного дела скажу, что американцы ведут наблюдение и расчёт координат целей противника вообще без помощи ВВС. Их системы раннего оповещения достаточно продвинуты и боевым бурятам об этом не сообщают, впрочем как и о боевых ТТХ Джавелинов и NLAW.
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12.03.2022 06:52 Відповісти
Ніч, сплять, сил набираються, завтра знову смуту наганяти ж треба!
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12.03.2022 02:57 Відповісти
На Сумщине надо с рассветом, под утро до -16 сомневаюсь, что у кацапов зимняя солярка в баках, а если всю ночь ее будут жечь для сугреву, то там вообще будет треш - армия Паульса к утру.
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12.03.2022 03:17 Відповісти
Красавцы!
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12.03.2022 02:58 Відповісти
Хорошие новости красавцы самолеты летять будем всех бамбить (с)
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12.03.2022 03:29 Відповісти
Су-25 по колонах - найєфективніший варіант (у випадку КМГУ), Су-24 - великий ризик для пілотів, Мі-24 - таке собі, але залежить від АСП.
Десять ракет П-П, це не обов'язково підбиті ЛА кацапів, але на пару-трійку влучань можна сподіватись (особливо Р-73).
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12.03.2022 08:57 Відповісти
 
 