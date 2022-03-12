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Якщо уявити, що економіка Росії - це танк, то зараз в неї закінчується солярка, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Якщо уявити, що економіка Росії - це танк, то зараз в неї закінчується солярка, - Кулеба

Сьогодні оголошенням нових санкцій по російській економіці було завдано чергового удару з боку США та інших країн Сімки і Євросоюзу.

Про це у Facebook повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Заходить російський танк в українське село. Страшний, потужний, гордо віє триколор над ним. Реально страшно.

Але тут виявляється, що у нього закінчується солярка. Танк зупинився, танкісти сидять в танку. Все норм, довкола просте село, всередині танку безпечно і дозаправка десь є, тішать себе думкою танкісти. Зараз дочекаємося допомоги і поїдемо далі. Але доволі швидко, спочатку лише в глибині душі, танкісти починають розуміти, що до неї не дістатися, і що вона до них теж не дістанеться.

Зрештою, танк глохне. Танк, який заглох, обступають селяни. Танкісти остаточно розуміють, що дозаправки не буде, і кивають п‘ятами. Селяни зривають триколор і йдуть відловлювати танкістів по полям та лісопосадкам", - йдеться в повідомленні.

"Якщо уявити, що російська економіка - це танк, то завдяки усім застосованим санкціям вона зараз на тій стадії, коли солярка добігає кінця. І фінал буде такий самий, як у танкістів, які зараз ще вірять, що вони ж в танку. Ми щодня наближаємо цей фінал.

Сьогодні оголошенням нових санкцій по російській економіці було завдано чергового удару з боку США та інших країн Сімки і Євросоюзу.

У нас ще є декілька потужних креативних ідей щодо нових санкцій - економічних та особистих. І ми не зупинимося поки тих, хто в танку, не почнуть відловлювати по всьому світу за їхню участь у злочині агресії та воєнних злочинах", - підсумував він.

Читайте: "Якщо ми не можемо бути членами НАТО, то можемо побудувати навколо себе щось на зразок НАТО", - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Подивіться останнє відео Корчинського там він пояснює чому москалі не визнають, що програють. Тому що в їх розумінні вони виграють. Так само як у Чечні чи Фінляндії... Тупорилі рашковани дійсно вважають, що якщо поставити прапор чи зняти ролік для пропаганди то це перемога...
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12.03.2022 03:46
+5
Как сказал Невзоров, экономика росии не рухнула, она просто ушла. Как таковой, своей экономики у московии нет, она вся держалась на иностранных инвестициях и филиалах иностранных компаний. Иностранцы ушли, и там даже рушиться нечему, экономика просто исчезла, такой мгновенный скачок на 25 лет назад....
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12.03.2022 03:50
+3
Лучше бы закончились боеприпасы!
А солярки хватило до границы с Китаем.
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12.03.2022 07:34
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Подивіться останнє відео Корчинського там він пояснює чому москалі не визнають, що програють. Тому що в їх розумінні вони виграють. Так само як у Чечні чи Фінляндії... Тупорилі рашковани дійсно вважають, що якщо поставити прапор чи зняти ролік для пропаганди то це перемога...
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12.03.2022 03:46 Відповісти
Украина начала работы по восстановлению внешнего электроснабжения ЧАЭС.
Уточняется, что украинские специалисты уже сумели отремонтировать одну секцию, однако внешнее электроснабжение всё ещё не функционирует, что говорит о повреждениях на других участках сети. Отмечается, что восстановительные работы продолжатся, несмотря на "сложную ситуацию за пределами АЭС".

Это инфа от пропагандонов с РФ, может быть неправдой.
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12.03.2022 03:49 Відповісти
Как сказал Невзоров, экономика росии не рухнула, она просто ушла. Как таковой, своей экономики у московии нет, она вся держалась на иностранных инвестициях и филиалах иностранных компаний. Иностранцы ушли, и там даже рушиться нечему, экономика просто исчезла, такой мгновенный скачок на 25 лет назад....
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12.03.2022 03:50 Відповісти
на 100 даже!
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12.03.2022 04:37 Відповісти
Враг без двух рук но с ногами будет убегать, а с руками но без ног будет отстреливаться. Аналогия про танк и солярку не очень хорошая
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12.03.2022 03:55 Відповісти
как то говорил на эту тему. Нужно отрезать указательные пальцы, что бы больше не стреляли.
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12.03.2022 04:37 Відповісти
Бензоколонка.
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12.03.2022 03:58 Відповісти
Це точно міністр ЗС?
В країні війна, гинуть невинні люди...
Шо воно верзе? Літератор жуїв...
Може б хай його психіатри оглянули?
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12.03.2022 03:59 Відповісти
Ти напевно більш знаєш хто міністр ЗС у лаптестані. Пішов на#у
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12.03.2022 04:45 Відповісти
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12.03.2022 04:50 Відповісти
на самом деле, если немного знать историю, становится предельно ясно, что нет такого унижения и нет такой степени рабства, какой руцкий мужик не смог бы стерпеть ... эта страна, начиная с Владимирского княжества, фактически построенна на рабском менталите холопов, но, тут вопрос в рашистских "элитках", которые грабили казну чтобы загорать на пляжах Испании, в своем домике, а не среди быдла в Анапе ... поэтому будет вопрос, как эти касты рашастана себе проявят, смогут ли они сковырнуть хана Путина или он их задавит какими-то хунвейбинами ... а нам это время нужно держатся, время на нашей стороне .... и санкции нужно увеличивать и закрывать пути их обхода, в первую очередь нашим политикам нужно за этим следить, иначе эффект будут лишь на словах, а в рашастан снова поедут белорашисткие креветки, и все в том же духе .... еще один момент - нужно оказывать огромное общественное давление (через соцсети, рассылки) на частные компании, которые пока не вышли с рашастна, это критично важно!
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12.03.2022 04:14 Відповісти
Солярка скінчилась але в башті ще є ******** ядерні набої
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12.03.2022 04:51 Відповісти
І пуйло на місці.
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12.03.2022 06:23 Відповісти
Лучше бы закончились боеприпасы!
А солярки хватило до границы с Китаем.
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12.03.2022 07:34 Відповісти
танкісти обісралися солярка кінчилась
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12.03.2022 09:40 Відповісти
а в нашому танку солярки фате
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12.03.2022 09:52 Відповісти
 
 