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У Мінську заявляють, що Лукашенко і Путін домовилися про постачання сучасних зразків військової техніки до Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

У Мінську заявляють, що Лукашенко і Путін домовилися про постачання сучасних зразків військової техніки до Білорусі

На переговорах у Москві президент Білорусі Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, і президент РФ Володимир Путін домовилися про постачання до Білорусі сучасних зразків військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила прессекретарка Лукашенка.

"Багато уваги під час розмови приділили розвитку військово-промислового комплексу та оборони Союзної держави. Зокрема, домовилися про постачання найближчим часом Росією до Республіки Білорусь найсучасніших зразків військової техніки. У свою чергу Білорусь наростить постачання сучасної сільськогосподарської, пасажирської техніки та іншої машинобудівної продукції", - поінформувала речниця.

За її словами, також Лукашенко та Путін досягли взаємовигідних домовленостей у фінансовій сфері.

"Хочу додати, що, як заявив президент Білорусі після завершення переговорів, Росія пішла на серйозні та безпрецедентні кроки щодо підтримки економіки нашої країни. Для розвитку домовленостей президентів у понеділок переговори в Москві проведуть урядові делегації та вироблять конкретні рішення щодо всіх питань, які обговорювалися", - наголосила прессекретарка.

Також читайте: Лукашенко сам не розуміє, наскільки контролює свої війська, – радник Тіхановської

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
😂😂😂
Це слід розуміти що бомж постачає жебраку пусті пляшки😂😂
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12.03.2022 04:26
+18
А звідки Росія їх візьме
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12.03.2022 04:24
+12
Говна и палок у рабсии - миллиарды.
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12.03.2022 04:24
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А это и доказывать не надо, тепло сейчас в твоём офисе? Сирены часто воют? Когда бомбили последний раз? Хлеб в магазинах есть? В очередях родители на гуманитарку стоят? Нет? Так иди *****, кацап крашенный.
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13.03.2022 16:08 Відповісти
кацап крашенный
---
Які ты, аказваецца, модны... Ікона стылю!
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13.03.2022 16:12 Відповісти
Да, я модный. У нас сегодня в моде стиль "милитари". А вас за "пагоню" на швабру садят. Правда вы уже привыкли, вам не мешает
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13.03.2022 16:19 Відповісти
Да, я модный.
---
Я заўважыў.
.
.
на швабру садят
---
Спачуваю.
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13.03.2022 16:23 Відповісти
Третья стадия скоро - принятие
Но, собсно, после того как ваших девченок избивали и насиловали, а вы по норам ховались...
Вы это заслужили сполна
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13.03.2022 16:26 Відповісти
Как всегда ложь для прессы, а то что на самом деле обсуждалось - осталось за кадром
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12.03.2022 05:51 Відповісти
Я предполагаю что поскольку белорусские вояки отказываются воевать, то поставка техники из мордора будет проводится вместе с экипажами, БМП и БМД будут вместе с пехотой и десантом, но с белорусскими нашивками, иначе пуйло денег луке не даст
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12.03.2022 06:11 Відповісти
Віншую! Украінцаў чакаюць багатыя трафеі...
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12.03.2022 07:22 Відповісти
Сирійські найманьці? Новий вид ******** техніки в залякувані від орків, тепер і вусач в ділі.
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12.03.2022 08:29 Відповісти
що ********* може бути у кацапа мабуть те що зробили після 1991 року то *******, хоча сумніваюся що таке е шось
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12.03.2022 09:21 Відповісти
армату передадут на буксире?
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12.03.2022 09:25 Відповісти
так пусть беларусские селяне уже начинают ту технику растаскивать по хозяйствам )
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12.03.2022 09:46 Відповісти
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