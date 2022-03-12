У Мінську заявляють, що Лукашенко і Путін домовилися про постачання сучасних зразків військової техніки до Білорусі
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На переговорах у Москві президент Білорусі Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, і президент РФ Володимир Путін домовилися про постачання до Білорусі сучасних зразків військової техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила прессекретарка Лукашенка.
"Багато уваги під час розмови приділили розвитку військово-промислового комплексу та оборони Союзної держави. Зокрема, домовилися про постачання найближчим часом Росією до Республіки Білорусь найсучасніших зразків військової техніки. У свою чергу Білорусь наростить постачання сучасної сільськогосподарської, пасажирської техніки та іншої машинобудівної продукції", - поінформувала речниця.
За її словами, також Лукашенко та Путін досягли взаємовигідних домовленостей у фінансовій сфері.
"Хочу додати, що, як заявив президент Білорусі після завершення переговорів, Росія пішла на серйозні та безпрецедентні кроки щодо підтримки економіки нашої країни. Для розвитку домовленостей президентів у понеділок переговори в Москві проведуть урядові делегації та вироблять конкретні рішення щодо всіх питань, які обговорювалися", - наголосила прессекретарка.
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