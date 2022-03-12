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Окупанти розбомбили готель "Україна" у Чернігові, який був однією з візитівок міста

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

У блокадному Чернігові в самому центрі міста російські окупанти розбомбили готель "Україна", який був однією з візитівок міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК Украина із посиланням на заяву наукового співробітника в Інституті історії України НАН України Сергія Шумила.

"Вони цілеспрямовано бомблять і знищують мирні цивільні об'єкти та інфраструктуру міста - лікарні, школи, дитячі садки, бібліотеки, готелі, стадіони, житлові багатоповерхові будинки..." - зазначив Шумило.

За його словами, відбувається цілеспрямоване і планомірне знищення стародавнього міста, історія якого налічує понад 1300 років.

"Прохання поширювати інформацію про "мирні спецоперації" російських окупантів, щоб світ знав правду", - додав він.

Окупанти розбомбили готель Україна у Чернігові, який був однією з візитівок міста 01

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Шумило також зазначив, що всі ці злочини повинні стати свідченням міжнародного трибуналу в Гаазі над російськими окупантами і особисто Путіним.

Автор: Наталя Джума
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Пі.арашка по другому не вміє.
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12.03.2022 05:15 Відповісти
Гостиница, там без персонала не бывает. Хорошо бы никто не пострадал.
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12.03.2022 05:18 Відповісти
Будівлі нові побудують, лише б люди вціліли
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12.03.2022 05:33 Відповісти
Нафіг це совкове одоробло. Набагато гірше що біля Гагаріна розбомбили старовинну бібліотеку кінця 19 ст. А сталінську забудову замінимо на нову- будуть полонені кацапи відбудовувати, так само як німці будували жд вокзал і Серьожнікова
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12.03.2022 05:47 Відповісти
орда діє тими самими методами як в 1200 роках..не полініться прочитайте урок з історіїї...спалювати міста грабувати.навіть описано як Київ захищався..один в один що зараз..
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12.03.2022 05:52 Відповісти
Так йшли вона жахливим тім потоком
На Русь монгольська орда
В одному прагненні жорстокому
Спалювати і грабувати міста ».
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12.03.2022 05:54 Відповісти
Хлопці,котики,не жалійте для ваньки-каїна набоїв,знищуйте усіх!
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12.03.2022 06:46 Відповісти
Отак буде і з московю, камень на камені не зоставіми.
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12.03.2022 06:56 Відповісти
Чернигов, берегите себя, помогайте ВСУ. Как с интернетом, мобильным, светом?
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12.03.2022 09:46 Відповісти
 
 