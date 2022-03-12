Росія цілеспрямовано використовує некеровані ракети, щоб збільшити кількість жертв серед цивільного населення, - Міноборони Британії
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У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що Росія у війні проти України цілеспрямовано використовує для обстрілів і завдання ударів некеровані ракети, щоб було більше жертв серед мирного населення в містах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний Twitter Міноборони Британії.
В оборонному відомстві Королівства наводять дані своєї розвідки, згідно з якими російські війська, отримуючи потужну відсіч від ЗСУ, роблять упор на обстріли та бомбардування міст України з великої відстані.
"За останні 24 години авіаційні та ракетні сили Росії здійснили удари проти міст на заході України Луцька та Івано-Франківська", - йдеться в повідомленні.
Удари некерованими ракетами, які використовують окупанти з недоступних для українських систем протиповітряної оборони території, мають сприяти просуванню наземних сил окупантів.
У британському Міноборони пов'язують використання РФ таких некерованих ракет з наміром збільшити кількість жертв серед цивільного населення України.
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Ну организовал ВП, санкции, но пора уже не давать передышку оккупантам .
С утра прилетело, мама не горюй.
Але вікна ******** аштрісло.
Схоже, у ***** вже нема сечі вести наземну війну - перейшов до систематичних ракетних обстрілів. І вчора, і сьогодні приблизно в один і той самий час...