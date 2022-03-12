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армія РФ (13478) Велика Британія (3668) війна (56406) обстріл (21057) Росія (47208)

Росія цілеспрямовано використовує некеровані ракети, щоб збільшити кількість жертв серед цивільного населення, - Міноборони Британії

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство Війна в Україні

Росія цілеспрямовано використовує некеровані ракети, щоб збільшити кількість жертв серед цивільного населення, - Міноборони Британії

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що Росія у війні проти України цілеспрямовано використовує для обстрілів і завдання ударів некеровані ракети, щоб було більше жертв серед мирного населення в містах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний Twitter Міноборони Британії.

В оборонному відомстві Королівства наводять дані своєї розвідки, згідно з якими російські війська, отримуючи потужну відсіч від ЗСУ, роблять упор на обстріли та бомбардування міст України з великої відстані.

"За останні 24 години авіаційні та ракетні сили Росії здійснили удари проти міст на заході України Луцька та Івано-Франківська", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Полонений російський льотчик Кріштоп знав, що скидав бомби на мирних українців, і робив би це далі, якби його не збили

Удари некерованими ракетами, які використовують окупанти з недоступних для українських систем протиповітряної оборони території, мають сприяти просуванню наземних сил окупантів.

У британському Міноборони пов'язують використання РФ таких некерованих ракет з наміром збільшити кількість жертв серед цивільного населення України.

Читайте: Росія може готуватися до нового наступу на Київ найближчими днями, - Британія

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
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12.03.2022 07:15
+3
Три. Відпрацювали сили ППО.
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12.03.2022 07:31
+2
Управляемые просто тупо закончились...хотя у паРаши и управляемые имеют непредсказуемую траекторию полета...
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12.03.2022 07:19
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УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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12.03.2022 07:12 Відповісти
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12.03.2022 07:15 Відповісти
Зе хорош тормозить.
Ну организовал ВП, санкции, но пора уже не давать передышку оккупантам .
С утра прилетело, мама не горюй.
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12.03.2022 07:17 Відповісти
Смерть цапам!
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12.03.2022 07:17 Відповісти
Управляемые просто тупо закончились...хотя у паРаши и управляемые имеют непредсказуемую траекторию полета...
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12.03.2022 07:19 Відповісти
7 махів..з непредсказуємой траєкторієй польота на нових фізіческіх законах..сам )(уйло ж в мультиках розказував...на Флоріду
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12.03.2022 08:09 Відповісти
В Днепре 4 прилёта ракет. в 6-45
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12.03.2022 07:19 Відповісти
Бачив (і чув). Летіло по частині ППО за Чаплями. Схоже, перехопили, бо диму на обрії ніт.
Але вікна ******** аштрісло.
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12.03.2022 07:30 Відповісти
Навіщо писати в відкритому інтернеті де частина ППО? Не допомагайте ворогу!
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12.03.2022 10:53 Відповісти
Це база той іще "секрет Полішинеля" - ще з часів СРСР ))
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13.03.2022 15:42 Відповісти
А тепер давайте координати свого нужника. Якщо позбуватися ппо - то вже усього.
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03.04.2022 10:09 Відповісти
Три. Відпрацювали сили ППО.
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12.03.2022 07:31 Відповісти
Да, три
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12.03.2022 07:57 Відповісти
По Кропивницкому тоже с утра ракетами ударили,в основном по аэродромам..
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12.03.2022 10:17 Відповісти
НАТО проводитиме масштабні навчання в Норвегії із залученням 30 тисяч військ.
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12.03.2022 07:20 Відповісти
Дніпро: серія потужних вибухів з боку частини ППО у передмісті. За усіма ознаками, тьху-тьху, щоб не зглазити, рвонуло в повітрі.
Схоже, у ***** вже нема сечі вести наземну війну - перейшов до систематичних ракетних обстрілів. І вчора, і сьогодні приблизно в один і той самий час...
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12.03.2022 07:27 Відповісти
над левым берегом был один взрыв в воздухе
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12.03.2022 07:35 Відповісти
Більше. Нарахував три точно.
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12.03.2022 07:46 Відповісти
я шось не розумію? чи як?..раніше ж на початку війни до Дніпра не долітало а тепер?
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12.03.2022 08:11 Відповісти
Долітало у перші години війни, коли був обстріл об'єктів по всій Україні. Дві ракети теж перехопили над частиною ППО біля нас, і щось влучило у летовище. Той обстріл усіх деморалізував до паніки (ніт).
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12.03.2022 09:24 Відповісти
Это известная тактика орды, в 33 году они уничтожали украинцев голодом, теперь ракетами.
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12.03.2022 07:49 Відповісти
Тобто навєйшиє та дєфіцитниє калібри кацапів на Заході вважаються некерованими ракетами
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12.03.2022 09:09 Відповісти
У них непрідскізуїма траектірія.
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12.03.2022 09:17 Відповісти
В них лише напрямок пуску
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12.03.2022 12:08 Відповісти
 
 