Росія цілеспрямовано використовує некеровані ракети, щоб збільшити кількість жертв серед цивільного населення, - Міноборони Британії

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що Росія у війні проти України цілеспрямовано використовує для обстрілів і завдання ударів некеровані ракети, щоб було більше жертв серед мирного населення в містах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний Twitter Міноборони Британії.

В оборонному відомстві Королівства наводять дані своєї розвідки, згідно з якими російські війська, отримуючи потужну відсіч від ЗСУ, роблять упор на обстріли та бомбардування міст України з великої відстані.

"За останні 24 години авіаційні та ракетні сили Росії здійснили удари проти міст на заході України Луцька та Івано-Франківська", - йдеться в повідомленні.

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Удари некерованими ракетами, які використовують окупанти з недоступних для українських систем протиповітряної оборони території, мають сприяти просуванню наземних сил окупантів.

У британському Міноборони пов'язують використання РФ таких некерованих ракет з наміром збільшити кількість жертв серед цивільного населення України.

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