УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13934 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
30 986 19
армія РФ (13478) війна (56406) Генштаб ЗС (4507) Росія (47208)

Від початку бойових дій 31 БТГ РФ втратила боєздатність, спостерігається рух груп російських дезертирів до кордону, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку бойових дій 31 БТГ РФ втратила боєздатність, спостерігається рух груп російських дезертирів до кордону, - Генштаб ЗСУ

За результатами бойових дій більшість підрозділів збройних сил Російської Федерації, що мали безпосередній вогневий контакт з підрозділами Збройних Сил України деморалізовано, морально-психологічний стан особового складу продовжує знижуватися, фіксуються випадки здачі в полон окремими групами.

Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпочалась сімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках. Противник, в Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах, має великі втрати у живій силі та техніці, зупинений та намагається закріпитись на раніше захоплених рубежах.

На Донецькому напрямку під час спроб просунутися вперед окупанти отримали гідну відсіч від Українських Захисників та були зупинені на окремих напрямах, на решті - ворог суттєво зменшив темпи просування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія цілеспрямовано використовує некеровані ракети, щоб збільшити кількість жертв серед цивільного населення, - Міноборони Британії

Від початку бойових дій тридцять одна батальйонно-тактична група противника, що діяла на території України, втратила боєздатність.

За результатами бойових дій більшість підрозділів збройних сил російської федерації, що мали безпосередній вогневий контакт з підрозділами Збройних Сил України деморалізовано, морально-психологічний стан особового складу продовжує знижуватися, фіксуються випадки здачі в полон окремими групами. Протягом останніх трьох діб спостерігається рух малих груп дезертирів противника у напрямку державного кордону.

Ворог відчуває велику проблему з комплектування резерву.

Збройні Сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+37
ВСІМ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
показати весь коментар
12.03.2022 07:44
+25
показати весь коментар
12.03.2022 07:53
+24
Горіть у пеклі маскалі! Для вас гостинна українська земля - це вхід на всі кола пекла.
показати весь коментар
12.03.2022 07:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ВСІМ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
показати весь коментар
12.03.2022 07:44 Відповісти
Душіть гнид!
показати весь коментар
12.03.2022 07:45 Відповісти
Горіть у пеклі маскалі! Для вас гостинна українська земля - це вхід на всі кола пекла.
показати весь коментар
12.03.2022 07:46 Відповісти
По моему "старший брат" оказался сестрой шлюшкой, фу пустышки!!!!
показати весь коментар
12.03.2022 07:48 Відповісти
та взагалі не родич, "старший" менший, сестра, так паршива сусідка алкоголічка
показати весь коментар
12.03.2022 07:56 Відповісти
Вбивати цапів без жалю! Цапи не мають право на життя!
показати весь коментар
12.03.2022 07:51 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2022 07:53 Відповісти
Пора!
показати весь коментар
12.03.2022 08:17 Відповісти
Ви так сильно не радійте в генштабі...не забувайте Чечня 2.0
показати весь коментар
12.03.2022 07:59 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2022 07:59 Відповісти
Ніхто не давав гарантії..що орда знову не збереться
показати весь коментар
12.03.2022 08:00 Відповісти
Окупанти, ідіть ***** з України!
показати весь коментар
12.03.2022 08:19 Відповісти
Пора им делать целую серию Сталинградов.
показати весь коментар
12.03.2022 08:25 Відповісти
Нехай *****...ть, але менше ейфорії. Поранений звір ще страшніший. Висновок-не ранити, а зразу перетворювати на 200. Думаю так буде справедливо і правильно..горіть в пеклі ординці
показати весь коментар
12.03.2022 08:35 Відповісти
Таке рішення підтримує кожен свідомий українець. У кацапів тільки один вихід - вихід в Пекло!
показати весь коментар
12.03.2022 09:53 Відповісти
 
 