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Спроби окупантів оточити столицю тривають, проте наступ на місто призупинено, - голова ВА Києва Жирнов

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

Спроби окупантів оточити столицю тривають, проте наступ на місто призупинено, - голова ВА Києва Жирнов

Голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов за підсумками попередньої доби зазначив, що наразі війська РФ призупинили наступальні дії на Київ, але від намірів оточити столицю не відмовилися.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Наразі противник призупинив наступальні дії на Київ, але від своїх намірів оточити столицю не відмовився. Ворог деморалізований та не має достатньо сил та засобів для наступу. Оборона Києва активна та змушує противника постійно нести втрати та перегруповуватися. Натомість від безсилля та злоби він продовжує варварські бомбардування наших міст", – сказав Жирнов.

Він зазначив, що "складними, але контрольованими" напрямками залишаються Житомирський та Вишгородський.

"Ми продовжуємо встановлювати блокпости, обладнувати опорні пункти, мінувати місцевість, обʼєкти на околицях та у місті", – розповів голова військової адміністрації Києва.

Він також попросив киян не ігнорувати повітряної тривоги.

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"Вчасно займайте укриття, надавайте допомогу тим, хто її потребує. Ми дали зрозуміти ординцям, що столиця їм не під силу", – сказав Жирнов.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Якраз НІ, шановний.
Час суцільних ліній окопів та цілих полів протитанкових їжаків минув.
******* війна - маневрена. І ніяких фронтів. Тим більш, що все зосереджено біля доріг.
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12.03.2022 08:25
+9
Для окружения Киева нужно войск немерено а тем более войск ватных ,плюс надо иметь надёжный тыл ,ни того, ни другого у кацапов НЕТ а посему им ***** !
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12.03.2022 08:31
+9
Які фронти, потєряшка? Ти згадав 41-й минулого століття?
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12.03.2022 08:32
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...а Маріупіль тим часом оточують вже другим колом- від Волновахи+ від Запоріжжя...
Просрали, ні, просаботували створення тероборони півдня
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12.03.2022 08:13 Відповісти
я так понимаю тер обороны вообще не было на юге. Ну мне значит не так обидно. Я ж говорю задача была слить юг и тем временем укреплять другие рубежи. Я посмотрю как потом юг будут освобождать, жители конечно помогут, оружие только хотя бы в этот раз надеюсь не забудут завести.
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12.03.2022 08:18 Відповісти
Яка тероборона? Будували дороги для рос техніки і скільки опозиція не кричала про необхідність тероборони інша сторона призивала до травневих шашликів. Але сьогодні повинні всі разом відбиватись від ворога
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12.03.2022 09:04 Відповісти
Хорошо что Вы сказали оппозиция, но не назвали кого-то конкретно. Начинаем выздоравливать. Но все равно эти разговоры на потом
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12.03.2022 09:13 Відповісти
Так, у нас уся історія в такому ключі і пишеться щоб конкретно ніхто не був винуватий, бо ж потім їх треба судити а вони не хочуть цього. Безвідповідальність- ключ до безладу.
Саме так, ми це відкладемо на потім, але не треба ілюзій- ніхто нічого не забуде
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12.03.2022 11:15 Відповісти
Цікаво яка вишиватна тупа тварюка не вподобала те що я написав про Маріупіль. Подивіться на карту і не треба ховатись від реальності.
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12.03.2022 11:11 Відповісти
Це урок на Майбутнє.
Крім того нам потрібно потім проаналізувати чому саме так , а не інакше склались обставини.
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12.03.2022 08:38 Відповісти
русофашисти зуби зламають об Україну!
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12.03.2022 08:14 Відповісти
Отож...бо...не треба розказувати..про перемоги
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12.03.2022 08:14 Відповісти
Їм вдається, бо вони засіли на ЧАЕС, по якій ми не можемо стріляти.
Звідти йде вся небезпека.
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12.03.2022 08:18 Відповісти
"Ми продовжуємо встановлювати блокпости"
----
на войне воюют не блокпостами, а фронтами. и где они?
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12.03.2022 08:20 Відповісти
Реально нам ніхто нічого не розповість.
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12.03.2022 08:23 Відповісти
Які фронти, потєряшка? Ти згадав 41-й минулого століття?
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12.03.2022 08:32 Відповісти
Якраз НІ, шановний.
Час суцільних ліній окопів та цілих полів протитанкових їжаків минув.
******* війна - маневрена. І ніяких фронтів. Тим більш, що все зосереджено біля доріг.
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12.03.2022 08:25 Відповісти
Точно как в далекую Гражданскую войну..Батько Махно удачно совершал рейды по тылам пр-ка и даже вчистую освобождал города..Нам бы сейчас так пройтись и погромить тылы орков..
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12.03.2022 12:13 Відповісти
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12.03.2022 08:28 Відповісти
Смерть Московії!
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12.03.2022 08:30 Відповісти
Для окружения Киева нужно войск немерено а тем более войск ватных ,плюс надо иметь надёжный тыл ,ни того, ни другого у кацапов НЕТ а посему им ***** !
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12.03.2022 08:31 Відповісти
Может использовать уже бандеромобили? Тысячи таких едениц смогли бы решить задачу.
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12.03.2022 08:39 Відповісти
воно не заслуговує на життя.
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12.03.2022 08:46 Відповісти
 
 