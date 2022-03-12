Спроби окупантів оточити столицю тривають, проте наступ на місто призупинено, - голова ВА Києва Жирнов

Голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов за підсумками попередньої доби зазначив, що наразі війська РФ призупинили наступальні дії на Київ, але від намірів оточити столицю не відмовилися.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Наразі противник призупинив наступальні дії на Київ, але від своїх намірів оточити столицю не відмовився. Ворог деморалізований та не має достатньо сил та засобів для наступу. Оборона Києва активна та змушує противника постійно нести втрати та перегруповуватися. Натомість від безсилля та злоби він продовжує варварські бомбардування наших міст", – сказав Жирнов.

Він зазначив, що "складними, але контрольованими" напрямками залишаються Житомирський та Вишгородський.

"Ми продовжуємо встановлювати блокпости, обладнувати опорні пункти, мінувати місцевість, обʼєкти на околицях та у місті", – розповів голова військової адміністрації Києва.

Він також попросив киян не ігнорувати повітряної тривоги.

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"Вчасно займайте укриття, надавайте допомогу тим, хто її потребує. Ми дали зрозуміти ординцям, що столиця їм не під силу", – сказав Жирнов.