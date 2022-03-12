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12 березня діятимуть понад 10 гуманітарних коридорів для евакуації населення. Повний перелік
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Сьогодні, 12 березня 2022 року, українська сторона відкриє більше десятка гуманітарних коридорів в гарячі точки. По них доставлять допомогу і будуть евакуюватися люди в більш безпечні міста.
Про це повідомила сьогодні на брифінгу віце-прем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, сьогодні відкриваються наступні гуманітарні коридори:
- Запоріжжя - Маріуполь;
- Пологи - Запоріжжя;
- Гостомель - Київ;
- Казаровичі - Київ;
- Микуличі - Київ;
- Андріївка - Житомир;
- Макаров - Житомир;
- Бородянка - Житомир
- Тростянець - Полтава;
- Суми - Полтава;
- Лебедин - Полтава;
- Конотоп - Полтава;
- Велика Писарівка - Полтава;
- Краснопілля - Полтава.
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Донетчанин Донцов
показати весь коментар12.03.2022 09:39 Відповісти Мені подобається 2
Oleksandr Yevtushenko
показати весь коментар12.03.2022 10:52 Відповісти Мені подобається 0
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