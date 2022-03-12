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12 березня діятимуть понад 10 гуманітарних коридорів для евакуації населення. Повний перелік

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

12 березня діятимуть понад 10 гуманітарних коридорів для евакуації населення. Повний перелік

Сьогодні, 12 березня 2022 року, українська сторона відкриє більше десятка гуманітарних коридорів в гарячі точки. По них доставлять допомогу і будуть евакуюватися люди в більш безпечні міста.

Про це повідомила сьогодні на брифінгу віце-прем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, сьогодні відкриваються наступні гуманітарні коридори:

  • Запоріжжя - Маріуполь;
  • Пологи - Запоріжжя;
  • Гостомель - Київ;
  • Казаровичі - Київ;
  • Микуличі - Київ;
  • Андріївка - Житомир;
  • Макаров - Житомир;
  • Бородянка - Житомир
  • Тростянець - Полтава;
  • Суми - Полтава;
  • Лебедин - Полтава;
  • Конотоп - Полтава;
  • Велика Писарівка - Полтава;
  • Краснопілля - Полтава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визначено "зелені коридори" на 12 березня на Сумщині, - Живицький

Автор: Ірина Дашківська
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Смерть кацапо-рашистам!Горіти вам всім у пеклі,мерзота антилюдська!
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12.03.2022 09:39 Відповісти
Ну от об'явила Верещук вкотре про зелені коридори, туди ринуться люди, а потім, як завжди, виявиться, що кацапня продовжує обстрілювати?
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12.03.2022 10:52 Відповісти
 
 