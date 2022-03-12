12 березня діятимуть понад 10 гуманітарних коридорів для евакуації населення. Повний перелік

Сьогодні, 12 березня 2022 року, українська сторона відкриє більше десятка гуманітарних коридорів в гарячі точки. По них доставлять допомогу і будуть евакуюватися люди в більш безпечні міста.

Про це повідомила сьогодні на брифінгу віце-прем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, сьогодні відкриваються наступні гуманітарні коридори:

Запоріжжя - Маріуполь;

Пологи - Запоріжжя;

Гостомель - Київ;

Казаровичі - Київ;

Микуличі - Київ;

Андріївка - Житомир;

Макаров - Житомир;

Бородянка - Житомир

Тростянець - Полтава;

Суми - Полтава;

Лебедин - Полтава;

Конотоп - Полтава;

Велика Писарівка - Полтава;

Краснопілля - Полтава.

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