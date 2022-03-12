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армія РФ (13478) Велика Британія (3668) війна (56406)

Основна частина військ окупанта розташовується за 25 км від центру Києва, - Міноборони Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

За інформацією Міністерства оборони Великої Британії, основна частина сухопутних військ російських окупантів нині перебуває приблизно за 25 кілометрів від центру Києва.

Про це повідомляє НВ, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначили, що бої на північний захід від української столиці тривають.

Елементи великої російської колони на північ від Києва розпорошилися, що може свідчити про спробу РФ оточити місто.

"Це також може бути спробою Росії зменшити свою вразливість перед українськими контратаками, які завдали значної шкоди російським силам", - йдеться у повідомленні.

Міста Харків, Чернігів, Суми та Маріуполь залишаються в оточенні і продовжують зазнавати сильних артилерійських обстрілів з боку Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія цілеспрямовано використовує некеровані ракети, щоб збільшити кількість жертв серед цивільного населення, - Міноборони Британії

Автор: Наталя Джума
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На Ростовській області розбився гелікоптер Ка-52. Екіпаж здох.

Іноді окупанти самі утилізуються на території московії, навіть не долетівши до кордонів України та позбавивши українських військових додаткових клопотів.
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12.03.2022 09:51 Відповісти
Харків в оточенні?
Британці обкурилися, чи наші перекладачі...
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12.03.2022 09:56 Відповісти
encircled - окружены

Окружение, наверное, бывает полное, с 3-х, 2-х и с одной стороны
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12.03.2022 10:08 Відповісти
25 км для кацапів, те саме, що до Місяця. Вони аеропорт в Донецьку пройти не змогли
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12.03.2022 09:56 Відповісти
Там авіації не було.
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12.03.2022 10:03 Відповісти
та то не надовго
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12.03.2022 09:57 Відповісти
На хєра цю спотворену муйню тут публікувати?
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12.03.2022 09:58 Відповісти
КАЦАПИ ПРИСТОСОВУТЬСЯ,ЗМІНЮЮТЬ ТАКТИКУ МОБІЛІЗУЮТЬСЯ,ЗГУРТОВУЮТЬСЯ НАВКОЛО ФЮРЕРА І ВПЕРТО ЙДУТЬ ДО СВОЄЇ МЕТИ-ЗНИЩИТИ УКРАЇНЦІВ ФІЗИЧНО. В ПОЛОН ВОНИ НЕ ЗДАЮТЬСЯ,НІЯКІ ВИНАГОРОДИ ,АГІТАЦІЯ ТА ВМОВЛЯННЯ НЕ ДІЮТЬ. ЗДАЮТЬСЯ ЛИШЕ ВТРАТИВШИ БОЄЗДАТНІСТЬ ТА МОЖЛИВІСТЬ ВБИВАТИ НАС. ЦЕ ТРЕБА ВРЕШТІ ЗРОЗУМІТИ,УСВІДОМИТИ І НАПОЛЕГЛИВО ПРАЦЮВАТИ НА ЇХ ПОВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИНИЩЕННЯ ПО ІНШОМУ НЕ БУДЕ. ВСЕ ВСЕРЙОЗ І НАДОВГО. МЕНШЕ ПРЕС КОНФЕРЕНЦІЙ І БІЛЬШЕ КАЦАПСЬКИХ ТРУПІВ ! СЛАВА УКРАЇНІ !
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12.03.2022 10:10 Відповісти
Сто відсотків. Зараз треба додатково зосередитись.
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12.03.2022 10:23 Відповісти
 
 