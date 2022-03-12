Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 362 танки, 1205 броньованих машин, 58 літаків, 83 гелікоптери

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 12 тис. осіб,

танків ‒ 362 од,

ББМ ‒ 1205 од,

артилерійських систем –135 од,

РСЗВ - 62 од,

засоби ППО - 33 од,

літаків – 58 од,

гелікоптерів – 83 од,

автомобільної техніки - 585 од,

кораблі / катери - 3 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

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"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили в Генштабі ЗСУ.