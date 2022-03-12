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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 362 танки, 1205 броньованих машин, 58 літаків, 83 гелікоптери
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.03 орієнтовно склали:
особового складу - понад 12 тис. осіб,
танків ‒ 362 од,
ББМ ‒ 1205 од,
артилерійських систем –135 од,
РСЗВ - 62 од,
засоби ППО - 33 од,
літаків – 58 од,
гелікоптерів – 83 од,
автомобільної техніки - 585 од,
кораблі / катери - 3 од,
цистерн з ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили в Генштабі ЗСУ.
Топ коментарі
+22 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар12.03.2022 09:58
+12 клаус хаус
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+8 J Jack 9877a296
показати весь коментар12.03.2022 10:02
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