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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 362 танки, 1205 броньованих машин, 58 літаків, 83 гелікоптери

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 362 танки, 1205 броньованих машин, 58 літаків, 83 гелікоптери

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 12 тис. осіб,

танків ‒ 362 од,

ББМ ‒ 1205 од,

артилерійських систем –135 од,

РСЗВ - 62 од,

засоби ППО - 33 од,

літаків – 58 од,

гелікоптерів – 83 од,

автомобільної техніки - 585 од,

кораблі / катери - 3 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку бойових дій 31 БТГ РФ втратила боєздатність, спостерігається рух груп російських дезертирів до кордону, - Генштаб ЗСУ

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили в Генштабі ЗСУ.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
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12.03.2022 09:58
+12
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12.03.2022 10:05
+8
ЗСУ повністю розгромили 488 полк із Брянська.

Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
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12.03.2022 10:02
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Уже 4ый день 12 тыс...
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12.03.2022 09:53 Відповісти
Ага, мабуть ворог вирішив закріпитися і не лізе...
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12.03.2022 09:55 Відповісти
Наверно подтягивает обоз с провиантом .
Вот бы все это спалить
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12.03.2022 09:59 Відповісти
просто собры и омоны в количество военных потерь не входят. Вот если гнать на пулемёты стадо баранов вместо военных, Вы же не станете убиенных баранов считать военными потерями.
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12.03.2022 10:05 Відповісти
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12.03.2022 09:58 Відповісти
Как-то снизились темпы утилизации металлолома. Есть подозрения, что ВСУ ныкают технику, и незаметно от прессцентра Генштаба присваивают ее, перекрасив. То есть, пользуясь неразберихой в военное время, там где подразделению по штату положено иметь 12 единиц данного вида вооружения, а в реальности их 16. Непорядок.
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12.03.2022 10:01 Відповісти
жмуров тоже ныкает третий день?
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12.03.2022 10:02 Відповісти
я уже выше объяснил этот феномен - просто собры и омоны в количество военных потерь не входят. Вот если гнать на пулемёты стадо баранов вместо военных, Вы же не станете убиенных баранов считать военными потерями.
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12.03.2022 10:06 Відповісти
Это у вас "Вечерний Тамбов" пишет?
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12.03.2022 10:16 Відповісти
ДЕМІЛІТИРИЗАЦІЯ ОРКОСТАНУ
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12.03.2022 10:02 Відповісти
ЗСУ повністю розгромили 488 полк із Брянська.

Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
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12.03.2022 10:02 Відповісти
Интересно, а в Брянске об этом знают?
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12.03.2022 10:08 Відповісти
А кого это колышет? Брянским свимомобакам знать не положено
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12.03.2022 10:15 Відповісти
Бяда! Значит, наследники всё равно будут выплачивать ипотеку за сбежавшего в неведомые края батю.
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12.03.2022 10:21 Відповісти
В Брянске отмечают пятое взятие Киева.
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12.03.2022 13:39 Відповісти
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12.03.2022 10:05 Відповісти
эпично.
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12.03.2022 10:09 Відповісти
Валенки, почему у вас на Швабростане запрещены картины Айвазовского "Корабль помощи" и "Раздача продовольствия" ?
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12.03.2022 10:10 Відповісти
КАЦАПИ ПРИСТОСОВУТЬСЯ,ЗМІНЮЮТЬ ТАКТИКУ МОБІЛІЗУЮТЬСЯ,ЗГУРТОВУЮТЬСЯ НАВКОЛО ФЮРЕРА І ВПЕРТО ЙДУТЬ ДО СВОЄЇ МЕТИ-ЗНИЩИТИ УКРАЇНЦІВ ФІЗИЧНО. В ПОЛОН ВОНИ НЕ ЗДАЮТЬСЯ,НІЯКІ ВИНАГОРОДИ ,АГІТАЦІЯ ТА ВМОВЛЯННЯ НЕ ДІЮТЬ. ЗДАЮТЬСЯ ЛИШЕ ВТРАТИВШИ БОЄЗДАТНІСТЬ ТА МОЖЛИВІСТЬ ВБИВАТИ НАС. ЦЕ ТРЕБА ВРЕШТІ ЗРОЗУМІТИ,УСВІДОМИТИ І НАПОЛЕГЛИВО ПРАЦЮВАТИ НА ЇХ ПОВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИНИЩЕННЯ ПО ІНШОМУ НЕ БУДЕ. ВСЕ ВСЕРЙОЗ І НАДОВГО. МЕНШЕ ПРЕС КОНФЕРЕНЦІЙ І БІЛЬШЕ КАЦАПСЬКИХ ТРУПІВ ! СЛАВА УКРАЇНІ !
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12.03.2022 10:21 Відповісти
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12.03.2022 13:47 Відповісти
Реальная картина продвижения оккупации никак не вяжется с победными докладами Генштаба ВСУ.
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12.03.2022 13:16 Відповісти
А где продвигается оккупация?
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13.03.2022 07:40 Відповісти
Сколько мокшан на ветке! Когда же им интернет обрубят?
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12.03.2022 16:02 Відповісти
 
 