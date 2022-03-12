Сі Цзіньпін дав Путіну карт-бланш на вторгнення до України, - Сорос
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Китайський лідер Сі Цзіньпін дав карт-бланш президенту РФ Володимиру Путіну на вторгнення в Україну.
Таку думку у своїй колонці висловив філантроп Джордж Сорос, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
Сорос пише, що вторгненню 24 лютого передувала тривала зустріч між Путіним і Сі Цзіньпіном, після якої вони оприлюднили ретельно підготовлений документ розміром у п'ять тисяч слів, у якому оголошувалося про тісне партнерство між двома країнами. На думку Сороса, цей документ сильніший за будь-який договір і обов'язково вимагав проведення детальних переговорів заздалегідь.
"Я був здивований, що Сі явно дає Путіну карт-бланш на вторгнення та розв'язання війни проти України. Путін, заручившись підтримкою Сі, зайнявся здійсненням мрії всього свого життя з неймовірною жорстокістю. Незабаром Путіну виповниться 70 років, і він відчуває, що якщо він хоче залишити слід у російській історії, йому треба діяти або зараз, або ніколи. Але в нього збочена концепція ролі Росії у світі. Зважаючи на все, він вірить, що російському народу потрібен цар, за яким він сліпо йтиме. Це пряма протилежність демократичному суспільству, і це концепція спотворює російську "душу", емоційну до сентиментальності", - заяуважив Сорос.
Зазначається також, що тим часом Сі, схоже, усвідомив, що Путін "зірвався з котушок", і 8 березня зателефонував президентові Франції Емманюелю Макрону та канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і заявив, що підтримує їхні миротворчі зусилля.
Сорос констатував, що напад Росії на Україну 24 лютого став початком третьої світової війни, яка потенційно може знищити нашу цивілізацію, і можна лише сподіватися, що Путін та Сі будуть відсторонені від влади до цього моменту.
Будь ласка, зачекайте...
А ВЕДЬ ГИБНУТ СЕЙЧАС БЕЛОКОЖИЕ ( в основном) европейцы !!!!!!
Така риторика, м'яко кажучи, контрпродуктивна, знайте це.
Така риторика, м'яко кажучи, контрпродуктивна, знайте це.
Я про те, щоб про колір шкіри, чи щось подібне, як в фашистській московії, основна частина московитів, співчуваючих московитсько-фашистським окупантам, кажуть про "інородців", щоб під психологічним тиском, ті "інородці", "на всякий випадок" оголошували себе "руССкими", щоб бути "своїми", в суспільстві фашистської московії.
Плюс США і Європа можуть заборонити Китаю доступ до технологій.
Після цього Китай перетвориться на північну авриканцьке плем'я з купою непрацюючих фабрик і заводів.
А США і Європа знову почнуть виробництво того, що було в Китаї.
Або ппреесутд все в умовну Бразилію чи Індонезію.
Китаю буде повний крах і Сі це чудово розуміє
И если против *********, санкции какие-то вводяться, то против Китая мир однозначно не готов выступить.
Важливим є те, як економічний блок країн, таких як США, представництво країн ЄС, і інших країн, які підтримують Україну, маючи суттєвий об'єм торгівлі з Китаєм, зможуть провести перемовини з Китаєм, щоб по можливості, Китай, зайняв позицію, країн союзників України, які проти того, що фашистська московія, пішла війною проти України, і направляє (фашистська московія) зі зброєю в руках московитсько-фашистських окупантів в Україну.
Як я розумію, перемовини такі ведуться, наприклад, недавнього часу новина :
" Китай відмовив Росії в постачанні запчастин для літаків "
https://lb.ua/economics/2022/03/10/508885_kitay_vidmoviv_rosii_postachanni.html
" Китай не збирається постачати російським авіакомпаніям запчастини для літаків. Відповідну інформацію озвучив начальник управління підтримки льотної придатності повітряних суден Росавіації Валерій Кудінов.
РФ шукатиме запчастини в Туреччині та Індії, пише російський "Интерфакс". Чи здійснюватимуть постачання ці країни - невідомо.
Влада Росії поклала відповідальність за пошук запчастин на самі авіакомпанії.
Нагадаємо, ЄС через повномасштабний напад Росії на Україну заборонив постачати запчастини для літаків країні-окупанту.
США своєю чергою попередили, що можуть застосувати "руйнівні" заходи проти китайських компаній, які ігнорують санкції проти Росії. "
и оставит без союзников.
Теперь, Китай наблюдает, как Россия плывёт к нему по реке
с широко раздвинутыми ногами.
хотя вродЕЕ он норм., ну, ААтеист тОО естЬЬ.
В 1999 році, країни НАТО, відгукнувшись, на прохання московії про гуманітарну допомогу 1998 року, БЕЗКОШТОВНО, виділили в 1999 році :
США виділила 100 тис. тон рису, муки, олії, сухого молока, в якості гуманітарної допомоги + 1,5 млн.тон продовольчої пшениці, в дар.
ЄС виділив 1 млн. тон продовольчого зерна, 500 тис.тон жита, 150 тис.тон яловичини, 100 тис.тон свинини, 50 тис. тон рису, в якості дару.
Але московія, відївшись на харчах країн НАТО, вже в 2003 році, вчинила агресію проти України, що проявилось у конфлікті навколо острова Тузла
(далі, коли конфлікт навколо острова Тузла припинився, була інформаційна
(яка почала набирати обертів, під час передвиборчої кампанії 2004 року, коли московія підтримувала януковича. )
і економічна
(після програшу кандидата якого підтримувала московія (за рахунок переголосування 2 туру виборів, на який погодилась московія, за умови зміни форми правління в Україні, з " президентсько-парламентської" , на "парламентсько-презедентську" ), московія вже взимку 2004-2005 рр. влаштувала першу "газову війну", а в зимку 2008-2009 рр. другу "газову війну". )
агресія проти України, за допомогою яких (інформаційної і економічної агресії московії, проти України)
, московії таки вдалось поставити януковича президентом в 2010 році, який зразу ж, відмінив поправки по яким була зміна форми правління, повернувши повноваження, які були при "президентсько-парламннтській" формі правління, потім були поставлені на керівні посади, в міністерство оборони України, в військово-промисловий комплекс, і в СБУ, осіб з паспортами московії, які зробили "вклад", в знищення безпеки України, яка (безпека України) через постійне накручування
(ще есесерівськими міфами про НАТО)
громадян України, комуняками, на чолі з симоненко, була (безпека України) мінімальною, бо Україна, будучи в статусі нейтральної країни, а не перебуваючи, в будь якому військово-політично-економічному блоці, опинялась "сам, на сам", у випадку агресії з будь якої сторони, як і сталось у 2014 році, коли Україна, була найбільш вразливою, московія пішла підлою ("их там нет") війною проти України, мінімум 20.02.2014 (дата на медалі московії) року, і та підла війна проти України, відбувалась впритул до 24.02.2022 року, коли 24.02.2022 року, московія пішла вже широкомасштабною війною проти України.)
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московитсько-фашистські окупанти = військо гітлера 21 століття, які пішли війною проти України.
московитсько-фашистські окупанти, хай йдуть до пекла.
Станом на 10-00 годин, 12.03.2022 року, понад 12 000 московитсько-фашистських окупантів, вже в пеклі.
Україна переможе !!!
Особливо про російську душу
после
"ой валодя, ми не мозем помогать
мы санкций баимся
изивини
мозем за пол цени тваю нефть и газа покупать"
А ось Китая залежність така , що без корпорації з ЕС , США й іншими розвинутими країнами Китай повернеться в часи "культурної революції" , коли усі півтора міліарда будуть жити на рівні Північної Кореї . Тобто в надголодь й дефіцітом усього побутового .
До речі , навіть зараз в Китаю десь міліард існує дуже в убогих умовах .
А як ?
В них є військовий досвіт десантування ?!
В них є авіаносці ?
Ні , якщо буде напад якись , то на Рабсію , і світ зробить "глибоке нанеспокоєння" й там не буде спротиву !
У Китая лише 450-500 одиниць ЯЗ. Проти 6500 у РФ.
Та здається і його розвідка теж обісралась з прогнозами. Тепер Китай має проблеми з економікою та інші. Це Сі не подобається і х*йло відповість перед "паханом за балабола"
100%.
Сі Цзіньпін дав Путіну карт-бланш на вторгнення до України, - Сорос ???
Есть книга Генри Киссинджера "О Китае". - рекомендую кому проСМореть, а кому внимательно прочитать http://loveread.ec/read_book.php?id=74591&p=1
Китай имел много неприятелей и соперников, но враг всегда в Китая был один - Россия
Стратегическая ошибка Байдена в том, что он начал д*очить против Китая и пытался привлечь в это д*очилово Кремль-Путина...
Китай не враг США, а соперник в экономическом развитии.
Но, Байден, этот старый помощник и последователь Обамы, "умиротворителя" 21-го века стал организовывать фронт против соперника, а против врага человечества.
Вот и Украина...
Тибет, а тепер Тайвань на підході.
конечно китаезы заинтересованы в уничтожении Украины, в том, чтобы рф завязла в войне.. а на людей китаезам плевать, это их традиции.. у них китайская стена - это кладбище для тысяч рабов, которые умирали на этой стройке.. а у раши кладбище на их центральной кровавой площади в масквабаде..
у кнр и рф - одни традиции - оккупировать, ограбить и оболгать..
Оно таки точно оставит след в учебниках истории...
Правда не так как ему хочется....
Послать в жопу экономику такой страны и вырезать молодых правда тупых самцов... Когда демография и так в жопе.... Это достойно пару параграфов.
Вже зараз, блогери і журналісти мабуть озолотяться на своїх коментах для переляканого загалу.
І всьо ...