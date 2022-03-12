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Сі Цзіньпін дав Путіну карт-бланш на вторгнення до України, - Сорос

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Сі Цзіньпін дав Путіну карт-бланш на вторгнення до України, - Сорос

Китайський лідер Сі Цзіньпін дав карт-бланш президенту РФ Володимиру Путіну на вторгнення в Україну.

Таку думку у своїй колонці висловив філантроп Джордж Сорос, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Сорос пише, що вторгненню 24 лютого передувала тривала зустріч між Путіним і Сі Цзіньпіном, після якої вони оприлюднили ретельно підготовлений документ розміром у п'ять тисяч слів, у якому оголошувалося про тісне партнерство між двома країнами. На думку Сороса, цей документ сильніший за будь-який договір і обов'язково вимагав проведення детальних переговорів заздалегідь.

"Я був здивований, що Сі явно дає Путіну карт-бланш на вторгнення та розв'язання війни проти України. Путін, заручившись підтримкою Сі, зайнявся здійсненням мрії всього свого життя з неймовірною жорстокістю. Незабаром Путіну виповниться 70 років, і він відчуває, що якщо він хоче залишити слід у російській історії, йому треба діяти або зараз, або ніколи. Але в нього збочена концепція ролі Росії у світі. Зважаючи на все, він вірить, що російському народу потрібен цар, за яким він сліпо йтиме. Це пряма протилежність демократичному суспільству, і це концепція спотворює російську "душу", емоційну до сентиментальності", - заяуважив Сорос.

Зазначається також, що тим часом Сі, схоже, усвідомив, що Путін "зірвався з котушок", і 8 березня зателефонував президентові Франції Емманюелю Макрону та канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і заявив, що підтримує їхні миротворчі зусилля.

Читайте також: Сі Цзіньпін "незадоволений" вторгненням Росії в Україну, - директор ЦРУ Бернс

Сорос констатував, що напад Росії на Україну 24 лютого став початком третьої світової війни, яка потенційно може знищити нашу цивілізацію, і можна лише сподіватися, що Путін та Сі будуть відсторонені від влади до цього моменту.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+40
Ну з боку москалів не дуже білошкірі, половина жовтошкірих, половина так брудних, що не розбереш.
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12.03.2022 10:04
+34
Увы, но Сорос абсолютно прав. Без Китая за спиной, путлер на такую авантюру никогда не решился бы.
И если против *********, санкции какие-то вводяться, то против Китая мир однозначно не готов выступить.
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12.03.2022 10:05
+30
Китайцы - хитрые. Их полно в Европе с бизнесом . Вот Си и крутится как может - и нашим и вашим
А ВЕДЬ ГИБНУТ СЕЙЧАС БЕЛОКОЖИЕ ( в основном) европейцы !!!!!!
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12.03.2022 10:03
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Китайцы - хитрые. Их полно в Европе с бизнесом . Вот Си и крутится как может - и нашим и вашим
А ВЕДЬ ГИБНУТ СЕЙЧАС БЕЛОКОЖИЕ ( в основном) европейцы !!!!!!
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12.03.2022 10:03 Відповісти
Ну з боку москалів не дуже білошкірі, половина жовтошкірих, половина так брудних, що не розбереш.
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12.03.2022 10:04 Відповісти
Москалі,вони ж кацапи, русскіє, рассіянє...це штучне неприродне утворення, утворене штучним та неприродним русскім язиком.
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12.03.2022 10:09 Відповісти
Не треба уподоблятись риториці, основної частини московитів, співчуваючих московитсько-фашистським окупантам, які йдуть війною проти України. Це в московії про різного роду відмінності людей кажуть, принижуючи "інородців", щоб під психологічним тиском, ті "інородці", "на всякий випадок" оголошували себе "руССкими", щоб бути "своїми", в суспільстві фашистської московії.
Така риторика, м'яко кажучи, контрпродуктивна, знайте це.
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12.03.2022 10:53 Відповісти
ну тААк там есть и даГГестанце-чеченцы, или кабардино-буряТТы или балкаро-фИИнны, которЫЫе каКК то не оченЬЬ ся назыВВают русней, нЕЕ?
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12.03.2022 12:56 Відповісти
Рузький глаз узкий.
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12.03.2022 10:11 Відповісти
Не треба уподоблятись риториці, основної частини московитів, співчуваючих московитсько-фашистським окупантам, які йдуть війною проти України. Це в московії про різного роду відмінності людей кажуть, принижуючи "інородців", щоб під психологічним тиском, ті "інородці", "на всякий випадок" оголошували себе "руССкими", щоб бути "своїми", в суспільстві фашистської московії.
Така риторика, м'яко кажучи, контрпродуктивна, знайте це.
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12.03.2022 10:48 Відповісти
Маячня!! Ви збочений раб!!!!ТО може їх цілувати у сраку і схиляти перед ними голови????? Добрий кацап -мертвий кацап!!!
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12.03.2022 10:54 Відповісти
Я не про те, що московитсько-фашистських окупантів, які прийшли на землю України зі зброєю в руках, звичайно що треба знищувати.

Я про те, щоб про колір шкіри, чи щось подібне, як в фашистській московії, основна частина московитів, співчуваючих московитсько-фашистським окупантам, кажуть про "інородців", щоб під психологічним тиском, ті "інородці", "на всякий випадок" оголошували себе "руССкими", щоб бути "своїми", в суспільстві фашистської московії.
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12.03.2022 11:00 Відповісти
Тепер треба вигнати цю китайську гидоту з усіх країн ,нехай ідуть в парашу !!!
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12.03.2022 11:01 Відповісти
Китай тримає величезні валютні резерви в США і Європі. Їх можна заблокувати одним махом.

Плюс США і Європа можуть заборонити Китаю доступ до технологій.

Після цього Китай перетвориться на північну авриканцьке плем'я з купою непрацюючих фабрик і заводів.

А США і Європа знову почнуть виробництво того, що було в Китаї.
Або ппреесутд все в умовну Бразилію чи Індонезію.

Китаю буде повний крах і Сі це чудово розуміє
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12.03.2022 11:07 Відповісти
Сорос проти Сі не пляше.
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12.03.2022 10:03 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1502549323082522626
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12.03.2022 10:03 Відповісти
клімат і дійсно не той.
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12.03.2022 10:20 Відповісти
руки раскинул, загорал видно. классический солнечный удар.
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12.03.2022 10:25 Відповісти
Си, может, дал со скрипом добро на оккупацию, но не мировую войну
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12.03.2022 10:04 Відповісти
Увы, но Сорос абсолютно прав. Без Китая за спиной, путлер на такую авантюру никогда не решился бы.
И если против *********, санкции какие-то вводяться, то против Китая мир однозначно не готов выступить.
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12.03.2022 10:05 Відповісти
Добавлю: Байден тоже пообещал не вмешиваться, поскольку у окурка на него есть очень объемный компромат еще со времен совка.
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12.03.2022 10:19 Відповісти
Байден всю жизнь положил на развал СССР. И у США всё получилось. 😝
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12.03.2022 12:48 Відповісти
Виходячи з вашого коментаря, моє бачення ситуації :

Важливим є те, як економічний блок країн, таких як США, представництво країн ЄС, і інших країн, які підтримують Україну, маючи суттєвий об'єм торгівлі з Китаєм, зможуть провести перемовини з Китаєм, щоб по можливості, Китай, зайняв позицію, країн союзників України, які проти того, що фашистська московія, пішла війною проти України, і направляє (фашистська московія) зі зброєю в руках московитсько-фашистських окупантів в Україну.
Як я розумію, перемовини такі ведуться, наприклад, недавнього часу новина :
" Китай відмовив Росії в постачанні запчастин для літаків "
https://lb.ua/economics/2022/03/10/508885_kitay_vidmoviv_rosii_postachanni.html

" Китай не збирається постачати російським авіакомпаніям запчастини для літаків. Відповідну інформацію озвучив начальник управління підтримки льотної придатності повітряних суден Росавіації Валерій Кудінов.
РФ шукатиме запчастини в Туреччині та Індії, пише російський "Интерфакс". Чи здійснюватимуть постачання ці країни - невідомо.
Влада Росії поклала відповідальність за пошук запчастин на самі авіакомпанії.

Нагадаємо, ЄС через повномасштабний напад Росії на Україну заборонив постачати запчастини для літаків країні-окупанту.

США своєю чергою попередили, що можуть застосувати "руйнівні" заходи проти китайських компаній, які ігнорують санкції проти Росії. "
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12.03.2022 12:11 Відповісти
Китай просто толкнул Россию на войну, которая её обессилит
и оставит без союзников.
Теперь, Китай наблюдает, как Россия плывёт к нему по реке
с широко раздвинутыми ногами.
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12.03.2022 12:50 Відповісти
это 100%, забыл кто писал что как раз Китай науськал патлира чтобы петлер напал. Потлер пробует на твердость Микрона и если тот пытлера не накажет, то Китай вводит вежливых желтых членовечков в Тайбей.
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12.03.2022 12:58 Відповісти
і не просто дозволив, а ще й наперед підготувався протягом минулого року! Бо і Україна і роССія - найбільші експортери зерна у світі, якого цього року практично НЕ БУДЕ, а китайози благополучно закупились минулого року всім необхідним зерном!
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12.03.2022 10:06 Відповісти
Зерно не мебель. Китайцы сожрут это зерно за месяц.
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12.03.2022 10:23 Відповісти
Найбільші експортери зерна США, Австралія ... Ми у п*ятірці.
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12.03.2022 11:44 Відповісти
еЛЛь МюрИИдка кстААти пиШШет что бУУдет мол гООлод, типо таММ фсаТТники опоККААЛЛипсися и ТТ. ДД.
хотя вродЕЕ он норм., ну, ААтеист тОО естЬЬ.
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12.03.2022 13:00 Відповісти
Всем выгодно ослабить россию, чтоб легко оторвать кусок, жаль только за счет нас украинцев
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12.03.2022 10:06 Відповісти
Если на самой рашке с голоду не помрут, будут талоны на еду и гулаг, то что будет с Кенинсбергом? Там же вообще будет изоляция абсолютная. Так что скоро ждем возвращение в родную Немецкую гавань исконно Германских земель. Ибо там жопа будет похуже воронежа
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12.03.2022 10:10 Відповісти
Не переживайте. Якщо Іскандери вивезуть, одразу набіжать стурбовані німці !
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12.03.2022 11:45 Відповісти
Колективний Захід вже декілька разів за вуха витягував з гівна цю рассію...вигадна аслаблять бл...
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12.03.2022 10:12 Відповісти
Точніше -- особисто США . 5 разів , починаючи , з кінця 19 століття .
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12.03.2022 10:18 Відповісти
Не тільки зі сторони США, спасіння від голоду московії було :
В 1999 році, країни НАТО, відгукнувшись, на прохання московії про гуманітарну допомогу 1998 року, БЕЗКОШТОВНО, виділили в 1999 році :

США виділила 100 тис. тон рису, муки, олії, сухого молока, в якості гуманітарної допомоги + 1,5 млн.тон продовольчої пшениці, в дар.

ЄС виділив 1 млн. тон продовольчого зерна, 500 тис.тон жита, 150 тис.тон яловичини, 100 тис.тон свинини, 50 тис. тон рису, в якості дару.

Але московія, відївшись на харчах країн НАТО, вже в 2003 році, вчинила агресію проти України, що проявилось у конфлікті навколо острова Тузла

(далі, коли конфлікт навколо острова Тузла припинився, була інформаційна
(яка почала набирати обертів, під час передвиборчої кампанії 2004 року, коли московія підтримувала януковича. )
і економічна
(після програшу кандидата якого підтримувала московія (за рахунок переголосування 2 туру виборів, на який погодилась московія, за умови зміни форми правління в Україні, з " президентсько-парламентської" , на "парламентсько-презедентську" ), московія вже взимку 2004-2005 рр. влаштувала першу "газову війну", а в зимку 2008-2009 рр. другу "газову війну". )
агресія проти України, за допомогою яких (інформаційної і економічної агресії московії, проти України)
, московії таки вдалось поставити януковича президентом в 2010 році, який зразу ж, відмінив поправки по яким була зміна форми правління, повернувши повноваження, які були при "президентсько-парламннтській" формі правління, потім були поставлені на керівні посади, в міністерство оборони України, в військово-промисловий комплекс, і в СБУ, осіб з паспортами московії, які зробили "вклад", в знищення безпеки України, яка (безпека України) через постійне накручування
(ще есесерівськими міфами про НАТО)
громадян України, комуняками, на чолі з симоненко, була (безпека України) мінімальною, бо Україна, будучи в статусі нейтральної країни, а не перебуваючи, в будь якому військово-політично-економічному блоці, опинялась "сам, на сам", у випадку агресії з будь якої сторони, як і сталось у 2014 році, коли Україна, була найбільш вразливою, московія пішла підлою ("их там нет") війною проти України, мінімум 20.02.2014 (дата на медалі московії) року, і та підла війна проти України, відбувалась впритул до 24.02.2022 року, коли 24.02.2022 року, московія пішла вже широкомасштабною війною проти України.)
.

московитсько-фашистські окупанти = військо гітлера 21 століття, які пішли війною проти України.

московитсько-фашистські окупанти, хай йдуть до пекла.

Станом на 10-00 годин, 12.03.2022 року, понад 12 000 московитсько-фашистських окупантів, вже в пеклі.



Україна переможе !!!
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12.03.2022 13:14 Відповісти
Сейчас Россия это буферная зона между Штатами и Китаем, но и у Японии есть свои интересы
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12.03.2022 10:40 Відповісти
Си скоро завоет ему войну кончать надо тож скоро жрать нечего будет..а так как у него больше интерес в европе то надавит на пу
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12.03.2022 10:07 Відповісти
аддидас подделывают, подделают и пшеницу 😁😁😁.
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12.03.2022 10:07 Відповісти
Тим більше досвід мають - рис виготовляють штучний , капусту , навіть яйця штучні є ((
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12.03.2022 12:02 Відповісти
Та не так всё просто у азиатов. Дал добро, забрал добро. Они тоже пшеничку кушать хотят и нефть и газ нахаляву, и когда нет у рузьге швайн рынков то впарить свое втридорога и сибирьнаш и т.д. Тут налицо китайская много-многоходовочка. Они свое поимеют.
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12.03.2022 10:08 Відповісти
Дуже цікава думка 90-річного маразматика,котрий рятував рашку в 90-х.
Особливо про російську душу
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12.03.2022 10:08 Відповісти
Китай дал добро, а Байден поддержал! Лишь бы не было войны. Суки!
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12.03.2022 10:09 Відповісти
А що Байден паддєржал?
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12.03.2022 10:13 Відповісти
Звичайно, сі (саме з маленької букви) дав згоду, адже основним вигодонабувачем після війни кацапів буде саме Китай. Навіть дибілу було зрозуміло, що кацапів в разі вторгнення в Україну обкладуть санкціями і економіка параші посиплеться. А китай за безцінь скупить всі їх компанії і забере землі до Уралу без будь-якої війни.
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12.03.2022 10:09 Відповісти
У 1918 теж Китай?...
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12.03.2022 10:14 Відповісти
якби москалі за 2-3 дні порішали бліц-криг, як про це бункерний впарював сі, то Захід не вводив би проти рахи таких жорстких санкцій. поверхнево би щось там ввів, як за Донбас і за Крим (і навіть тоді при тих санкціях економіка раши через рік після їх введення почала знову зростати). Так що плани бункерного і сі поламав виключно героїчний спротив української армії і народу. і сі то зразу вже вкурив, а бункерний злетів до кінця з котушок. от сі зараз починає вже виляти перед Заходом.
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12.03.2022 10:44 Відповісти
Что то мне кажется что этот е*нутый и так бы напал. А Китай все правильно сделал, он сразу заявил что с рашкой не союзники и сейчас он таки рашку начнет дрючить по полной. Просто как не крути а Китаю это выгодно.
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12.03.2022 11:14 Відповісти
після того, як Україна буде стерті з лиця землі, вони може й оговтаються. ...але нам вже буде байдуже.
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12.03.2022 10:10 Відповісти
"валодя нападай, а ми помозем"
после
"ой валодя, ми не мозем помогать
мы санкций баимся
изивини
мозем за пол цени тваю нефть и газа покупать"
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12.03.2022 10:10 Відповісти
азиаты вообще попутали берега ... еврогейцы с амерами вырастили двух людоедов на гамбургерах
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12.03.2022 10:15 Відповісти
Китай це зло світове...
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12.03.2022 10:15 Відповісти
ми це знали
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12.03.2022 10:15 Відповісти
Залежність світу від Китаю приблизна така , що якщо світ відмовиться від усього китайського , то ціни на усе зростуть до 30% . Це дуже неконфортне життя , але не критично .

А ось Китая залежність така , що без корпорації з ЕС , США й іншими розвинутими країнами Китай повернеться в часи "культурної революції" , коли усі півтора міліарда будуть жити на рівні Північної Кореї . Тобто в надголодь й дефіцітом усього побутового .
До речі , навіть зараз в Китаю десь міліард існує дуже в убогих умовах .
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12.03.2022 10:15 Відповісти
Вже ні. У разі блокади, китайці зразу розпочнуть війну з роїсєю і, можливо з Тайванем.
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12.03.2022 10:22 Відповісти
З Тайванєм ?
А як ?
В них є військовий досвіт десантування ?!
В них є авіаносці ?

Ні , якщо буде напад якись , то на Рабсію , і світ зробить "глибоке нанеспокоєння" й там не буде спротиву !
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12.03.2022 10:27 Відповісти
а який напад на росію? вони їх і без нападу заберуть. як мінімум до Уралу. без крові. проте з ресурсами.
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12.03.2022 10:47 Відповісти
касабів лапшою закидають без паличок
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12.03.2022 11:33 Відповісти
Не пишіть єрунди б.л. Усе залежить від ситуації, яка буде у РФ. Якщо буде стійка влада, вони абсолютно законно у разі агресії Китаюзможуть нажати на кнопку - їх ніхто не осудить. Співчувати і допомагати мало хто буде.
У Китая лише 450-500 одиниць ЯЗ. Проти 6500 у РФ.
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12.03.2022 11:58 Відповісти
Китайцям вигідно ослабити росію якомога більше. Тим вигідніше, якщо це зроблено руками українців і союзників. Тепер кацапи віддадуть китайцям свою нафту з доплатою щоб Сибір не окупували. Тільки пізно пить боржомі коли нирка відвалилась. У цій війні Китай має зиск при любих розкладах. Але в стратегічному плані його теж чекає ізоляція. Світова війна вже почалася. Це гібридна війна. Наше завдання знищувати ваньок щоб розвалити Імперію Зла. І нехай Китай її доїть до нестями.
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12.03.2022 10:18 Відповісти
Сі ЦЗІНЬПІН-ШМАТОК СМЕРДЮЧОГО ЛАЙНА...
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12.03.2022 10:22 Відповісти
Сі дозволив зал****фюреру "спецоперацію"з захоплення України як обкатку захоплення Тайваню. Тобто ,якщо вийде у х*йла то вийде і у Сі. До того ж Сі чудово розумів що санкції проти рашки будуть, а це наближує хаос на росії та захист китайців на Уралі та Сибіру.
Та здається і його розвідка теж обісралась з прогнозами. Тепер Китай має проблеми з економікою та інші. Це Сі не подобається і х*йло відповість перед "паханом за балабола"
100%.
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12.03.2022 10:22 Відповісти
А пахан, що не знав що він балабол.
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12.03.2022 11:54 Відповісти
Надо и китай брать плотнее за мошонку экономически. Что бы не вы***вались
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12.03.2022 10:22 Відповісти
Сі Цзіньпін "незадоволений" вторгненням Росії в Україну, - директор ЦРУ Бернс .... ???
Сі Цзіньпін дав Путіну карт-бланш на вторгнення до України, - Сорос ???

Есть книга Генри Киссинджера "О Китае". - рекомендую кому проСМореть, а кому внимательно прочитать http://loveread.ec/read_book.php?id=74591&p=1

Китай имел много неприятелей и соперников, но враг всегда в Китая был один - Россия

Стратегическая ошибка Байдена в том, что он начал д*очить против Китая и пытался привлечь в это д*очилово Кремль-Путина...

Китай не враг США, а соперник в экономическом развитии.

Но, Байден, этот старый помощник и последователь Обамы, "умиротворителя" 21-го века стал организовывать фронт против соперника, а против врага человечества.

Вот и Украина...
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12.03.2022 10:26 Відповісти
Заоаз Сі придивляється до рашки і приміряє до себе що відбудеться після захоплення тайваню. Вчиться на чужих помилках. Такий собі експеремент на тварині (росії)їх не шкода.
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12.03.2022 10:27 Відповісти
На росію повертається Dolce Banana i Abibas
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12.03.2022 10:28 Відповісти
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12.03.2022 10:30 Відповісти
Саме рашиська паскуда іздила на відкриття Олімпіади показували коли воно спало на стадіоні ,саме ця мерзота і просила благословення на вторгнення від Сі. А ось у створенні цього дракона КНР ,вині Західні краіни , адже китай до 90 років минулого століття був економічно відсталий.
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12.03.2022 10:45 Відповісти
Китай завжди в +. Вже інформацію про безхребетність НАТО, ЕС зібрали, з орками торгівлю ведуть собі в вигоду, а потім ще більше придушать Пуйлівське царство.
Тибет, а тепер Тайвань на підході.
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12.03.2022 10:46 Відповісти
ПуСі - спонсори світового тероризма
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12.03.2022 10:50 Відповісти
Ну звісно дав, бо для красносраких китайців - це чергова можливість нажитися та закріпитися, так само, як це було з коронавірусом.
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12.03.2022 10:55 Відповісти
путин останется в истории как гитлер2. нацист, фашист, главный подонок мира.
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12.03.2022 10:56 Відповісти
о, ще дружочок виплив, сорос, той самий сорос що лівацтво усього Світу годує, то саме лівацтво що зараз жметься і санкції проти рашки вводити і зброю Україні дати, і все чого хочуть так це щоб ми погодилися на всі хотілки путіна, щоб і дали хороводи водити. чия би корови мичала.
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12.03.2022 10:58 Відповісти
Си и легко может остановить эту войну. просто сказав путину "брысь!"
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12.03.2022 11:02 Відповісти
Так такі жадібні, як Сорос і викохали китайців.
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12.03.2022 11:08 Відповісти
Я в цьому і без Сороса був впевнений навіть не знаючи подробиць зустрічі. І не тільки я, багато хто писав тут на Цензор.Нет, що Путлєр їздив не на олімпіаду, а за благословенням до хазяїна Тайги. Хреново тільки, що дЄрмаки ніколи нічого не знали, не бачили, не чули і не хотіли чути. А перешіптування прищуреного з філіалом Газпрому і безхребетним французом нічого доброго не принесе. Надія на Джонсона, англійський парламент і американських сенаторів, Байден без їхнього пендаля не пошивелиться, а також на народи Європи, які можуть легенько наступити на китайські яєчка. Отоді Сі одним щиглем виб'є імперськи амбіції у скаженого недоросля.
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12.03.2022 11:10 Відповісти
а что, кто то этого не знал? хитросделанные китаезы, эти биороботы, которым не свойственны человеческие эмоции, у которых на территории китая - концлагерь и фашистская диктатура..
конечно китаезы заинтересованы в уничтожении Украины, в том, чтобы рф завязла в войне.. а на людей китаезам плевать, это их традиции.. у них китайская стена - это кладбище для тысяч рабов, которые умирали на этой стройке.. а у раши кладбище на их центральной кровавой площади в масквабаде..
у кнр и рф - одни традиции - оккупировать, ограбить и оболгать..
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12.03.2022 11:11 Відповісти
кнр і окупація ?? це Ви переборщили ... історіографи пишуть, що усе навпаки.
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12.03.2022 11:51 Відповісти
Китайці відправили пуйла в 'розвідку боєм', а тепер вже знов дали хабар своїм улюбленцям арахаміям, щоб ті співали яке погане нато і треба нейтральний статус закріпити
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12.03.2022 11:18 Відповісти
Ну шо таки я вам скажу - Путин добился своего....
Оно таки точно оставит след в учебниках истории...
Правда не так как ему хочется....
Послать в жопу экономику такой страны и вырезать молодых правда тупых самцов... Когда демография и так в жопе.... Это достойно пару параграфов.
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12.03.2022 11:18 Відповісти
Хм ... Буде купа монографій !
Вже зараз, блогери і журналісти мабуть озолотяться на своїх коментах для переляканого загалу.
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12.03.2022 11:49 Відповісти
Санкции против Китая рассматриваются
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12.03.2022 11:21 Відповісти
Може, таким чином він хоче послабити Московію, аби легше повернути собі Далекий Схід?
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12.03.2022 11:41 Відповісти
Вже пишуть - Китай націлився скупати Газпрос, Русал, Роснєфть і т.п.
І всьо ...
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12.03.2022 11:47 Відповісти
*Китай за ГОД может построить целый город*
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12.03.2022 13:12 Відповісти
Я думаю не проблема
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12.03.2022 13:13 Відповісти
Самоліквідація рашки вигідна всім. Тому умовний *****, якщо він взагалі існує, отримав благословення зовсім не від Китаю. Держави - фікція для гоїв. Світом керує Сатана і його слуги жеруть гаввах. Наступні кілька десятиліть вони будуть жерти москалів. Хоч раз буде страждати той, хто заслужив.
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12.03.2022 14:36 Відповісти
Все подсказывает что именно так и было. Сейчас пинь-дзинь-дзинь хочет выкупить «Газпром» и «Русал», по факту это экономическая поддержка мордора, и вывод из под санкций этих двух монополия, если они перейдут в собственность другого государства. Также он "спасает" их от перехода в собственность Украины в качестве репараций, в случае проигрыша орков в войне. Когда кремлевский уродец приехал в Китай накануне полномасштабной войны, и как психически больной демонстративно жмурился во время выхода украинской сборной, уже все было ясно.
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12.03.2022 16:54 Відповісти
По данным АНБ США, Путин не информировал Си о полномасштабном вторжении в Украину, он всего лишь просил помощи в связи с ожидаемым усилением санкций против России из за планируемого признания ЛДНР и нападении на Украину с целью расширения этих орков до административных границ соответствующих областей. По сути, обманув китайцев. Поэтому, позиция Китая меняется буквально на глазах, ведь Украина самый большой поставщик продуктов питания в КНР! А ещё и американцы давят! Очередная ху@ловская многоходовочк
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13.03.2022 18:35 Відповісти
чи зможуть США одночасно підтримувати Україну і Тайвань? Якщо ні то війна Китаю з Тайванем гарантована.
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25.05.2022 08:59 Відповісти
 
 