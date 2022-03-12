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"Свободу меру!", - мелітопольці вийшли на акцію протесту і вимагають від окупантів відпустити викраденого міського голову Федорова. ВIДЕО
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Мелітопольці вийшли на акцію протесту і вимагають від окупантів звільнити очільника міста Івана Федорова, якого російські загарбники викрали напередодні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, мешканці міста зібралися біля будівлі міськради і скандують гасла "Свободу меру!" та "Верните мэра!".
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