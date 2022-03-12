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"Свободу меру!", - мелітопольці вийшли на акцію протесту і вимагають від окупантів відпустити викраденого міського голову Федорова. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Мелітопольці вийшли на акцію протесту і вимагають від окупантів звільнити очільника міста Івана Федорова, якого російські загарбники викрали напередодні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мешканці міста зібралися біля будівлі міськради і скандують гасла "Свободу меру!" та "Верните мэра!".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Викрадення мера Мелітополя Федорова. ВIДЕО з камер спостереження

Автор: Сергій Яковенко
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Смотрите рабсеяне, как народ защищает свой выбор.
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12.03.2022 10:15 Відповісти
Как вроде им это слово известно.."выбор"
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12.03.2022 10:21 Відповісти
Так же как и народ.
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12.03.2022 10:22 Відповісти
КАЦАПИ ПРИСТОСОВУТЬСЯ,ЗМІНЮЮТЬ ТАКТИКУ МОБІЛІЗУЮТЬСЯ,ЗГУРТОВУЮТЬСЯ НАВКОЛО ФЮРЕРА І ВПЕРТО ЙДУТЬ ДО СВОЄЇ МЕТИ-ЗНИЩИТИ УКРАЇНЦІВ ФІЗИЧНО. В ПОЛОН ВОНИ НЕ ЗДАЮТЬСЯ,НІЯКІ ВИНАГОРОДИ ,АГІТАЦІЯ ТА ВМОВЛЯННЯ НЕ ДІЮТЬ. ЗДАЮТЬСЯ ЛИШЕ ВТРАТИВШИ БОЄЗДАТНІСТЬ ТА МОЖЛИВІСТЬ ВБИВАТИ НАС. ЦЕ ТРЕБА ВРЕШТІ ЗРОЗУМІТИ,УСВІДОМИТИ І НАПОЛЕГЛИВО ПРАЦЮВАТИ НА ЇХ ПОВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИНИЩЕННЯ ПО ІНШОМУ НЕ БУДЕ. ВСЕ ВСЕРЙОЗ І НАДОВГО. МЕНШЕ ПРЕС КОНФЕРЕНЦІЙ І БІЛЬШЕ КАЦАПСЬКИХ ТРУПІВ ! СЛАВА УКРАЇНІ !
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12.03.2022 10:31 Відповісти
Все правильно, за каждого убитого украинского ребенка нужно расстреливать двоих пленных кацапов.
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12.03.2022 11:03 Відповісти
за каждого убитого украинского ребенка нужно расстреливать 100 пленных кацапов.....
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12.03.2022 11:17 Відповісти
Тогда они быстро закончатся.
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12.03.2022 15:39 Відповісти
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13.03.2022 12:11 Відповісти
 
 