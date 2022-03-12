Захисники Харкова утримують оборону. Ворог не просувається вперед, суттєво зменшив темпи та втрачає боєздатність, - Синєгубов

Наші українські військові продовжують тримати оборону Харкова. Російський ворог не просувається вперед, суттєво зменшив темпи та втрачає боєздатність.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за минулу добу російські окупанти наносили артилерійські та мінометні обстріли по районах Харкова, Чугуєвському району, Ізюмщині, Дергачам. Всього - 84 обстріли.

"Спостерігали активність безпілотних літальних апаратів противника, які робили польоти, аби виявити позиції підрозділів ЗСУ, ТРО та НГУ. Наша Тероборона, ЗСУ, поліція фіксують окремих диверсантів, які збирають дані про військові об’єкти, розташування постів і т.д. Наприклад, учора, під час комендантської години, бійці ТРО Харкова затримали на метро "Героїв праці" двох осіб", - йдеться у повідомленні.

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Синєгубов також закликає жителів бути пильними та повідомляти правоохоронців, Тероборону про підозрілих осіб. Мета нашої тероборони - в тому числі і попереджати злочини.