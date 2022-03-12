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Захисники Харкова утримують оборону. Ворог не просувається вперед, суттєво зменшив темпи та втрачає боєздатність, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники Харкова утримують оборону. Ворог не просувається вперед, суттєво зменшив темпи та втрачає боєздатність, - Синєгубов

Наші українські військові продовжують тримати оборону Харкова. Російський ворог не просувається вперед, суттєво зменшив темпи та втрачає боєздатність.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за минулу добу російські окупанти наносили артилерійські та мінометні обстріли по районах Харкова, Чугуєвському району, Ізюмщині, Дергачам. Всього - 84 обстріли.

"Спостерігали активність безпілотних літальних апаратів противника, які робили польоти, аби виявити позиції підрозділів ЗСУ, ТРО та НГУ. Наша Тероборона, ЗСУ, поліція фіксують окремих диверсантів, які збирають дані про військові об’єкти, розташування постів і т.д. Наприклад, учора, під час комендантської години, бійці ТРО Харкова затримали на метро "Героїв праці" двох осіб", - йдеться у повідомленні.

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Синєгубов також закликає жителів бути пильними та повідомляти правоохоронців, Тероборону про підозрілих осіб. Мета нашої тероборони - в тому числі і попереджати злочини.

Автор: Ірина Дашківська
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Тримайся Харків, Перемога буде за нами.
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12.03.2022 10:22 Відповісти
КАЦАПИ ПРИСТОСОВУТЬСЯ,ЗМІНЮЮТЬ ТАКТИКУ МОБІЛІЗУЮТЬСЯ,ЗГУРТОВУЮТЬСЯ НАВКОЛО ФЮРЕРА І ВПЕРТО ЙДУТЬ ДО СВОЄЇ МЕТИ-ЗНИЩИТИ УКРАЇНЦІВ ФІЗИЧНО. В ПОЛОН ВОНИ НЕ ЗДАЮТЬСЯ,НІЯКІ ВИНАГОРОДИ ,АГІТАЦІЯ ТА ВМОВЛЯННЯ НЕ ДІЮТЬ. ЗДАЮТЬСЯ ЛИШЕ ВТРАТИВШИ БОЄЗДАТНІСТЬ ТА МОЖЛИВІСТЬ ВБИВАТИ НАС. ЦЕ ТРЕБА ВРЕШТІ ЗРОЗУМІТИ,УСВІДОМИТИ І НАПОЛЕГЛИВО ПРАЦЮВАТИ НА ЇХ ПОВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИНИЩЕННЯ ПО ІНШОМУ НЕ БУДЕ. ВСЕ ВСЕРЙОЗ І НАДОВГО. МЕНШЕ ПРЕС КОНФЕРЕНЦІЙ І БІЛЬШЕ КАЦАПСЬКИХ ТРУПІВ ! СЛАВА УКРАЇНІ !
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12.03.2022 10:23 Відповісти
Пісня про 10 москалів
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12.03.2022 10:25 Відповісти
Ну от,Сінєгубов живий.А про що воняв отой безмозглий Антоха Гєраха,сАвєтнік -сто чортів йому в печінку.
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12.03.2022 10:29 Відповісти
 
 