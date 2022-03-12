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Чернігів залишився без електрики, газу, води та опалення, - голова ОВА Чаус. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Голова Чернігівської ОДА т а ОВА В’ячеслав Чаус показав зруйнований готель "Україна" та розповів про стан справ у місті.

Він розповів, що у Чернігові продовжуються ракетні удари по цивільній інфраструктурі, у тому числі з використанням авіації, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, Чернігів вранці залишився без електрики, газу, води та опалення, але міські служби займаються ремонтом.

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"Гинуть мирні люди, дуже багато хто отримав поранення. Ворог наносить удари туди, де військових немає і не було. Сьогодні ворог наніс удар по готелю "Україна". Готелю більше немає, але Україна є", - розповів він.
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Топ коментарі
+10
Харків став бандерівським і дуже русофобським. Бачив , як вигнали з укриття мужика, що шось там про Россію став клекотати..Так і мовили, от і іди до них..і трезуб тобі у дупу
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12.03.2022 10:34
+9
КАЦАПИ ПРИСТОСОВУТЬСЯ,ЗМІНЮЮТЬ ТАКТИКУ МОБІЛІЗУЮТЬСЯ,ЗГУРТОВУЮТЬСЯ НАВКОЛО ФЮРЕРА І ВПЕРТО ЙДУТЬ ДО СВОЄЇ МЕТИ-ЗНИЩИТИ УКРАЇНЦІВ ФІЗИЧНО. В ПОЛОН ВОНИ НЕ ЗДАЮТЬСЯ,НІЯКІ ВИНАГОРОДИ ,АГІТАЦІЯ ТА ВМОВЛЯННЯ НЕ ДІЮТЬ. ЗДАЮТЬСЯ ЛИШЕ ВТРАТИВШИ БОЄЗДАТНІСТЬ ТА МОЖЛИВІСТЬ ВБИВАТИ НАС. ЦЕ ТРЕБА ВРЕШТІ ЗРОЗУМІТИ,УСВІДОМИТИ І НАПОЛЕГЛИВО ПРАЦЮВАТИ НА ЇХ ПОВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИНИЩЕННЯ ПО ІНШОМУ НЕ БУДЕ. ВСЕ ВСЕРЙОЗ І НАДОВГО. МЕНШЕ ПРЕС КОНФЕРЕНЦІЙ І БІЛЬШЕ КАЦАПСЬКИХ ТРУПІВ ! СЛАВА УКРАЇНІ !
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12.03.2022 10:27
+8
Славние місто, добрі люди!!!Чернігів,ти вистоїш!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🙏
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12.03.2022 10:30
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КАЦАПИ ПРИСТОСОВУТЬСЯ,ЗМІНЮЮТЬ ТАКТИКУ МОБІЛІЗУЮТЬСЯ,ЗГУРТОВУЮТЬСЯ НАВКОЛО ФЮРЕРА І ВПЕРТО ЙДУТЬ ДО СВОЄЇ МЕТИ-ЗНИЩИТИ УКРАЇНЦІВ ФІЗИЧНО. В ПОЛОН ВОНИ НЕ ЗДАЮТЬСЯ,НІЯКІ ВИНАГОРОДИ ,АГІТАЦІЯ ТА ВМОВЛЯННЯ НЕ ДІЮТЬ. ЗДАЮТЬСЯ ЛИШЕ ВТРАТИВШИ БОЄЗДАТНІСТЬ ТА МОЖЛИВІСТЬ ВБИВАТИ НАС. ЦЕ ТРЕБА ВРЕШТІ ЗРОЗУМІТИ,УСВІДОМИТИ І НАПОЛЕГЛИВО ПРАЦЮВАТИ НА ЇХ ПОВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИНИЩЕННЯ ПО ІНШОМУ НЕ БУДЕ. ВСЕ ВСЕРЙОЗ І НАДОВГО. МЕНШЕ ПРЕС КОНФЕРЕНЦІЙ І БІЛЬШЕ КАЦАПСЬКИХ ТРУПІВ ! СЛАВА УКРАЇНІ !
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12.03.2022 10:27 Відповісти
І якщо вже кацапи сдалися, то не витрачать на них набої, а просто перерізати горлянки. Ефективно, швидко, надійно!!!
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12.03.2022 10:31 Відповісти
Не поширюйте глупства! Ваші дії допомагають не Україні, а її ворогам.
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12.03.2022 10:33 Відповісти
ЧИМ ДОПОМАГАЮТЬ? ТИМ,,ЩО Я НАЗИВАЮ РЕЧІ СВОЇМИ ІМЕНАМИ?
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12.03.2022 10:37 Відповісти
Ви кажете що вони в полон на здаються, а їх нема вже де тримати, ви провокатор.
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12.03.2022 11:09 Відповісти
Не брешіть, в полон рашисти здаються пачками, їх вже нікуди дівати! Виключіть капслок, бо це дратує та ще більше демонструє дурню, яку ви демонструєте в коментах.
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12.03.2022 14:03 Відповісти
Славние місто, добрі люди!!!Чернігів,ти вистоїш!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🙏
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12.03.2022 10:30 Відповісти
Тупые ублюдки. На что они рассчитывают, я не понимаю. Допустим они даже захватят всю Украину, что дальше дятлы? Это только у вас ****, от одного омоновца сто человек бежит в рассыпную. Как сдерживать будут? Расстреливать?
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12.03.2022 10:31 Відповісти
Харків став бандерівським і дуже русофобським. Бачив , як вигнали з укриття мужика, що шось там про Россію став клекотати..Так і мовили, от і іди до них..і трезуб тобі у дупу
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12.03.2022 10:34 Відповісти
Как "они захватят Украину"? Кем и чем?
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12.03.2022 10:34 Відповісти
НЕ ТРЕБА ВВОДИТИ ЛЮДЕЙ В ОМАНУ ТА НЕДООЦІНКУ. ВОРОГ ЩЕ СИЛЬНИЙ ,І ЙОГО ТРЕБА БИТИ!
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12.03.2022 10:40 Відповісти
Помогайте ВСУ и они защитят от бешенных нацистов. ВСУ единственный союзник украинского народа который не предаст Украину.
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12.03.2022 11:09 Відповісти
московська осатаніла орда нищить древні міста стародавньої Русі - Київ, Чернигів ... москалі в черговий раз доказують, що вони потомки золотоординців, здичавілі азіати, нащадки Улуса Джучі, свінособаки, котрі вміють лише руйнувати та паплюжити чуже ... русня це планетарне біосміття, котре має бути знищене або ізольоване від цивілізованого світу назавжди.
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12.03.2022 12:32 Відповісти
 
 