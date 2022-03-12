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блокада (620) окупація (5834) Харків (3880) евакуація (1928)

Алевтина Шерніна пережила блокаду в Ленінграді, а тепер потерпає від обстрілів російських окупантів у Харкові

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Родина 91-річної Алевтини Шерніної не може виїхати зі спального району Салтівка в Харкові, де вже не лишилося вцілілих висоток – бо не може кинути лежачу бабусю.

Про це повідомляє Марія Малєвська у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Вони навіть до підвалу не можуть спуститися – бо старенька тоді лишиться у квартирі з простріляними вікнами сама. Посвідчення блокадниці видане Російською Федерацією. Адміністрацією Невського району. Посвідчення їздив отримувати до Петербурга 2005 року онук Алевтини Семенівни. Зараз у бабусиній кімнаті – посічені, простріляні вікна. Коли ми були у них в гостях, пролунала повітряна тривога. Знімали ось це посвідчення, ось ці її світлини - молодої, з чоловіком-військовим - під звуки сирени", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "за бабусею Алею доглядають невістка Наталя та онука Тетяна. Таня - лікарка у пологовому. До роботи – 10 кілометрів – ходить пішки. Бо більше – нікому. Третина медиків евакуювалися".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терехов про ситуацію в Харкові: Обстріли житлових масивів майже не припиняються

Автор: Наталя Джума
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русня не победила фашизм-она его усыновила.горите в аду рюские мрази
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12.03.2022 10:46 Відповісти
Для таких людей це руйнування всього життя, вони б удар НАТО сприйняли легше ніж московських фашистів.
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12.03.2022 10:47 Відповісти
Премьер Израиля посоветовал Зеленскому принять условия РФ и сдаться - Jerusalem Post
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12.03.2022 10:54 Відповісти
Надеюсь избиратели отблагодарят эту падаль
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12.03.2022 11:02 Відповісти
Почему в разных городах разная тактика: города Чернигов Харьков Сумы Бородянка Буча Ирпень превращаются в руины, а в Херсоне Мелитополе Приморске почти нормальная жизнь?
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12.03.2022 11:17 Відповісти
Ну так в захоплених німцями Мінську і Києві було "нормальне" життя, а от в Сталінграді ні.
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12.03.2022 11:30 Відповісти
томущо свинособаки роблять коридор до моря і криму
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12.03.2022 11:39 Відповісти
 
 