Алевтина Шерніна пережила блокаду в Ленінграді, а тепер потерпає від обстрілів російських окупантів у Харкові

Родина 91-річної Алевтини Шерніної не може виїхати зі спального району Салтівка в Харкові, де вже не лишилося вцілілих висоток – бо не може кинути лежачу бабусю.

Про це повідомляє Марія Малєвська у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Вони навіть до підвалу не можуть спуститися – бо старенька тоді лишиться у квартирі з простріляними вікнами сама. Посвідчення блокадниці видане Російською Федерацією. Адміністрацією Невського району. Посвідчення їздив отримувати до Петербурга 2005 року онук Алевтини Семенівни. Зараз у бабусиній кімнаті – посічені, простріляні вікна. Коли ми були у них в гостях, пролунала повітряна тривога. Знімали ось це посвідчення, ось ці її світлини - молодої, з чоловіком-військовим - під звуки сирени", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "за бабусею Алею доглядають невістка Наталя та онука Тетяна. Таня - лікарка у пологовому. До роботи – 10 кілометрів – ходить пішки. Бо більше – нікому. Третина медиків евакуювалися".

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