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Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10.00 12 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10.00 12 березня

17-й день героїчного спротиву українців зухвалій агресії РФ. Українська дипломатія цілодобово працює над втіленням подальшого санкційного тиску на Росію

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну обстановку  на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10.00 12 березня.

Як зазначається, нові санкції, оголошені США та іншими країнами Групи семи та ЄС, завдають нищівного удару по російській економіці, наближаючи її до остаточного краху.

Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10.00 12 березня 02 Санкції

-  Міністерство фінансів США розширило список осіб, які потрапили під санкції через вторгнення військ РФ в Україну. Під обмеження потрапила родина речника Кремля Дмитра Пєскова. Також санкції запровадили проти 12 членів Держдуми Росії, причетних до процесу визнання так званих "ДНР" та "ЛНР". Обмеження, зокрема, передбачають заморожування нерухомості та активів у США та заборону на будь-які фінансові операції

- Фінансова гвардія Італії наклала арешт на яхту російського олігарха Андрія Мельниченка вартістю 530 мільйонів євро

Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10.00 12 березня 02 Ізоляція РФ

- Німецький виробник віконного профілю, водяної підлоги та труб опалення Rehau повідомив про припинення діяльності в Росії

- Американська компанія Colgate-Palmolive вирішила обмежити постачання своєї продукції до РФ

- Німецький Deutsche Bank оголосив про згортання бізнесу у РФ та засудив агресію проти України

- Усі твори всесвітньо відомого рок-гурту Pink Floyd та сольні записи його соліста Девіда Гілмора будуть видалені з музичних платформ у Росії та Білорусі

- Керівник Instagram Адам Моссері повідомив, з 14 березня соціальна мережа припинить свою роботу в Росії

- Організація LINX відключає ключових провайдерів РФ (Ростелеком, Мегафон) від міжнародного обміну трафіком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС виступає за те, щоб заявку України на членство в ЄС розглядали окремо від Грузії та Молдови

Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10.00 12 березня 02 Гуманітарна допомога

- Канада надішле великий гуманітарний вантаж до України. Допомога включатиме брезентові накриття, переносні кухні, гігієнічні набори та ковдри

- Від початку повномасштабної агресії РФ Польща надала Україні 9 вантажівок гуманітарної допомоги з ліками, медичними засобами, медобладнанням, провізією, дитячим харчуванням, термоковдрами, електрогенераторами, засобами гігієни та одягом

- Угорщина передала понад 10 тисяч герметичних контейнерів для крові, які вже доставлені до України

- Зі Швейцарії до України вже відправлено 15 великогабаритних вантажівок з допомогою, яка включає медикаменти, медичне обладнання, апарати ШВЛ, продукти, одяг, засоби гігієни, намети, респіратори тощо

Автор: Ірина Дашківська
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хватит ! терпеть!
хватит ждать укрепления русских фашистов на захваченых наших территорриях!!1
надо начинать долбить их везде !
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12.03.2022 10:51 Відповісти
Ну так всі на тебе чекають
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12.03.2022 10:56 Відповісти
а я долблю !
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12.03.2022 14:15 Відповісти
Всему своё время ,********* кацапов будем так ,шо аж гай будет шуметь ,но всему своё время а время работает на нас !
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12.03.2022 10:57 Відповісти
⚡️🇺🇦⚡️Хочу закликати українську діаспору за кордоном доносити правду про війну у соціальних мережах. Наразі це наш тил що дестабілізують кремлівські пропагандони!
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12.03.2022 10:54 Відповісти
треба визнати що дипкорпус працює непогано.
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12.03.2022 11:00 Відповісти
- Усі твори всесвітньо відомого рок-гурту Pink Floyd та сольні записи його соліста Девіда Гілмора будуть видалені з музичних платформ у Росії та Білорусі? Очень и очень болезненный удар по режиму Путина. Какое горе, какое горе непоправимое...Как будто абрикосы не уродили в садах МурмАнска... Кто составляет эту солянку типа
Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10.00 12 березня
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12.03.2022 11:00 Відповісти
Видите ли, бамбино...
1)Pink Floyd - это вишенка на торте.
2)Если бы прозвучала какая-нибудь другая группа - это было бы не так заметно и влиятельно на умы (особенно для западной публики)
Есть маркер принадлежности к интеллектуальной публике: "Знакомы ли вы с творчеством Pink Floyd?" Если человек в ответ спрашивает "А что это?" - разговор обычно просто переводят в другое русло, при этом для себя отмечая уровень образованности собеседника..
UPD. Примечательно, что в сводке говорится о творчестве Дэвида Гилмора и коллектива группы ПОСЛЕ 1987 года. Т.к. права на остальной материал (1965-1983) принадлежат еще и Роджеру Уотерсу, с которым у группы был нелёгкий разрыв и судебные тяжбы. О позиции Уотерса относительно нынешней войны пока ничего не известно...
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12.03.2022 13:02 Відповісти
Работайте над получением вооружения, долбни, воевать нечем.
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12.03.2022 11:05 Відповісти
 
 