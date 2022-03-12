Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10.00 12 березня
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17-й день героїчного спротиву українців зухвалій агресії РФ. Українська дипломатія цілодобово працює над втіленням подальшого санкційного тиску на Росію
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну обстановку на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10.00 12 березня.
Як зазначається, нові санкції, оголошені США та іншими країнами Групи семи та ЄС, завдають нищівного удару по російській економіці, наближаючи її до остаточного краху.
Санкції
- Міністерство фінансів США розширило список осіб, які потрапили під санкції через вторгнення військ РФ в Україну. Під обмеження потрапила родина речника Кремля Дмитра Пєскова. Також санкції запровадили проти 12 членів Держдуми Росії, причетних до процесу визнання так званих "ДНР" та "ЛНР". Обмеження, зокрема, передбачають заморожування нерухомості та активів у США та заборону на будь-які фінансові операції
- Фінансова гвардія Італії наклала арешт на яхту російського олігарха Андрія Мельниченка вартістю 530 мільйонів євро
Ізоляція РФ
- Німецький виробник віконного профілю, водяної підлоги та труб опалення Rehau повідомив про припинення діяльності в Росії
- Американська компанія Colgate-Palmolive вирішила обмежити постачання своєї продукції до РФ
- Німецький Deutsche Bank оголосив про згортання бізнесу у РФ та засудив агресію проти України
- Усі твори всесвітньо відомого рок-гурту Pink Floyd та сольні записи його соліста Девіда Гілмора будуть видалені з музичних платформ у Росії та Білорусі
- Керівник Instagram Адам Моссері повідомив, з 14 березня соціальна мережа припинить свою роботу в Росії
- Організація LINX відключає ключових провайдерів РФ (Ростелеком, Мегафон) від міжнародного обміну трафіком.
Гуманітарна допомога
- Канада надішле великий гуманітарний вантаж до України. Допомога включатиме брезентові накриття, переносні кухні, гігієнічні набори та ковдри
- Від початку повномасштабної агресії РФ Польща надала Україні 9 вантажівок гуманітарної допомоги з ліками, медичними засобами, медобладнанням, провізією, дитячим харчуванням, термоковдрами, електрогенераторами, засобами гігієни та одягом
- Угорщина передала понад 10 тисяч герметичних контейнерів для крові, які вже доставлені до України
- Зі Швейцарії до України вже відправлено 15 великогабаритних вантажівок з допомогою, яка включає медикаменти, медичне обладнання, апарати ШВЛ, продукти, одяг, засоби гігієни, намети, респіратори тощо
Будь ласка, зачекайте...
хватит ждать укрепления русских фашистов на захваченых наших территорриях!!1
надо начинать долбить их везде !
Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10.00 12 березня
1)Pink Floyd - это вишенка на торте.
2)Если бы прозвучала какая-нибудь другая группа - это было бы не так заметно и влиятельно на умы (особенно для западной публики)
Есть маркер принадлежности к интеллектуальной публике: "Знакомы ли вы с творчеством Pink Floyd?" Если человек в ответ спрашивает "А что это?" - разговор обычно просто переводят в другое русло, при этом для себя отмечая уровень образованности собеседника..
UPD. Примечательно, что в сводке говорится о творчестве Дэвида Гилмора и коллектива группы ПОСЛЕ 1987 года. Т.к. права на остальной материал (1965-1983) принадлежат еще и Роджеру Уотерсу, с которым у группы был нелёгкий разрыв и судебные тяжбы. О позиции Уотерса относительно нынешней войны пока ничего не известно...