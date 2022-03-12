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На Чернігівщині дуже потужно працює рух спротиву. Ми знищуємо ворога скрізь в області, - голова ОВА Чаус

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Чернігівщині дуже потужно працює рух спротиву. Ми знищуємо ворога скрізь в області, - голова ОВА Чаус

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус заявляє, що ситуація в регіоні цілком контрольована, а на території тимчасово зайнятих російськими окупантами населених пунктів області розгорнувся активний рух спротиву загарбникам.

"У всіх чернігівців дуже сильний бойовий дух, ситуація в області контрольована та зрозуміла. А там, де неконтрольована (на тимчасово зайнятих окупантами територіях. – Ред.), у нас дуже потужно працює рух спротиву. Ми знищуємо ворога скрізь в області", - сказав Чаус в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він уточнив, що влада області вірить не лише в чернігівських партизанів, "а й у Бога та ЗСУ".

Глава ОВА також розповів, що окупанти використовують "жахливу" тактику ведення бою.

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"Вони заходять до населених пунктів і звідти ведуть обстріл, зокрема по Чернігову. Наші ЗС не працюють по населених пунктах. Ми чекаємо, доки вони виходять на якісь марші, якусь релокацію, і можемо їх (знищити. – Ред.) між населеними пунктами. Втрати противника дуже вагомі", - наголосив Чаус.

Він також розповів про ситуацію в обласному центрі, повідомивши, що в місті відсутнє електро-, водо, тепло- та газопостачання.

"Місто відрізане від усіх мереж забезпечення. Але працюють бригади обленерго, Чернігівгазу та водоканалу. Ситуація потроху починає вирівнюватися. Постійно ми збільшуємо кількість абонентів, яким відновлюється постачання послуг. Найголовніша проблема - вода", - підсумував Чаус.
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12.03.2022 11:30 Відповісти
***** не годен нас, хрещених,
В сраку цілувати,
А не то, щоб Украіну
Під собою мати!
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12.03.2022 11:37 Відповісти
Слава Захисникам Украіни!
Смерть московським окупантам!!!
Слава Украіні!
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12.03.2022 11:41 Відповісти
Хлопці тримайтеся! Хай вам Бог допомагає!
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12.03.2022 11:56 Відповісти
в Чернігові може хоч ліс зберігся, може ще можновладці не встигли його вирубати, в лісах партизанити ще можливо, а в населених пунктах - не дуже попартизаниш
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12.03.2022 12:22 Відповісти
Ось тому важливо берегти природу та не вирубати ліси.
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12.03.2022 12:38 Відповісти
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!!!
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12.03.2022 12:59 Відповісти
 
 