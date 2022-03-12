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Окупанти викрали координаторку протестів у Мелітополі Гайсумову просто з мітингу, - активісти
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські військові забрали з мітингу у Мелітополі координаторку щоденних акцій протесту в місті Ольгу Гайсумову, повідомили на її сторінці.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці Гайсумової, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти викрали Ольгу Гайсумову просто з мітингу! Мелітополь, виходьте!" - йдеться у повідомленні.
У місцевих телеграм-каналах теж повідомляють про це.
Наразі, у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області мешканці вийшли на мітинг із вимогою до окупантів – звільнити мера міста Івана Федорова.
Топ коментарі
+11 Solsky Wasyl
показати весь коментар12.03.2022 12:05
+5 Иван Петров d4225322
показати весь коментар12.03.2022 12:09
+4 Виктор Дийнега
показати весь коментар12.03.2022 12:07
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Який жаль, катуватимуть падли парашні.....
Плачу....
Смерть російським агресорам-москалям !
путін ***** ! ПЕДОФІЛ ! ТЕРОРИСТ !!!