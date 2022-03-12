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Окупанти викрали координаторку протестів у Мелітополі Гайсумову просто з мітингу, - активісти

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти викрали координаторку протестів у Мелітополі Гайсумову просто з мітингу, - активісти

Російські військові забрали з мітингу у Мелітополі координаторку щоденних акцій протесту в місті Ольгу Гайсумову, повідомили на її сторінці.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Гайсумової, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти викрали Ольгу Гайсумову просто з мітингу! Мелітополь, виходьте!" - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Свободу меру!", - мелітопольці вийшли на акцію протесту і вимагають від окупантів відпустити викраденого міського голову Федорова. ВIДЕО

У місцевих телеграм-каналах теж повідомляють про це.

Наразі, у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області мешканці вийшли на мітинг із вимогою до окупантів – звільнити мера міста Івана Федорова.
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Топ коментарі
+11
терористи довбані, всіх не перекрадете і не повбиваєте, пупок розв"яжеться і досить скоро.
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12.03.2022 12:05
+5
Главная проблема Росии на юге в том, что они не могут пообещать вообще никаких пряников. Россия международный изгой, который бомбит наши же города и ворует наши же товары из магазинов. Как к таким можно относится?
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12.03.2022 12:09
+4
Они доиграются что люди их будут рвать на куски как куриц гриль, голыми руками. У терпения есть пределы.
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12.03.2022 12:07
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терористи довбані, всіх не перекрадете і не повбиваєте, пупок розв"яжеться і досить скоро.
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12.03.2022 12:05 Відповісти
Они доиграются что люди их будут рвать на куски как куриц гриль, голыми руками. У терпения есть пределы.
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12.03.2022 12:07 Відповісти
Кацапы сами делают вид ,что не при делах , сейчас позаводили на окупированные с ордло и те на местах лютуют , выискивают родственников военных , недовольных ,
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12.03.2022 12:12 Відповісти
Главная проблема Росии на юге в том, что они не могут пообещать вообще никаких пряников. Россия международный изгой, который бомбит наши же города и ворует наши же товары из магазинов. Как к таким можно относится?
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12.03.2022 12:09 Відповісти
Та когда уже поймут все, что с оккупантами и палачами мирными протестами ничего не добьешься? Стрелять сук из-за углов, кидать на голову коктейли молотова, травить как тараканов, взрывать, резать. Мирные протесты - это только путь в тюрягу и пополнение обменного фонда. Т
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12.03.2022 12:10 Відповісти
Ну чому не вберегли?
Який жаль, катуватимуть падли парашні.....
Плачу....
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12.03.2022 12:11 Відповісти
Ни сантиметра украинской земли оккупантам. Украинская земля должна кормить украинцев, для оккупанта она должна стать смертельным ядом.
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12.03.2022 12:12 Відповісти
Митинги хорошо ,но оккупантов ими не испугаешь ,в них надо херачить с каждой крыши и каждого подвала ,жечь ,травить ,душить ,резать ..от тогда они свалят из каждого города ,каждого села ..
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12.03.2022 12:19 Відповісти
Краіна, дзе любая звычайная бяззбройная жанчына - "военный объект", які наводзіць непераадольны жах на ўзброеных да зубоў "высокоточным оружием" акупантаў, - непераможная!
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12.03.2022 12:20 Відповісти
кацапня, це ви так воюєте з мирним населенням? безперспективно! Український народ генерує лідерів спротиву бистріше, ніж ви дихаєте, а дихати вам не довго!
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12.03.2022 12:31 Відповісти
Українців НЕ ЗЛАМАТИ !!!!
Смерть російським агресорам-москалям !
путін ***** ! ПЕДОФІЛ ! ТЕРОРИСТ !!!
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12.03.2022 13:16 Відповісти
 
 