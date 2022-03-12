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Беннет не пропонує Україні погодитися на вимоги РФ. Ізраїль закликає РФ адекватно оцінювати події, - Подоляк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет абсолютно точно не пропонує Україні погодитися на якісь вимоги РФ.
Про це повідомив у твітері член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Ізраїль, прем’єр-міністр Нафталі Беннет, як і решта країн – умовних посередників, абсолютно точно не пропонує Україні погодитися на якісь вимоги РФ. Це неможливо з військово-політичних причин. Навпаки, Ізраїль пропонує Росії більш адекватно оцінювати події", - зауважив Подоляк.
Топ коментарі
+28 Микола Мазуренко 7ef4c839
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+23 PREDATOR PREDATOR
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+12 Доминик Радван
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https://www.jpost.com/israel-news/article-701041
Поэтому: Верим, верим !
там много наивритеговорящих.
их притесняют и заставляют говорить паляниця.
А нафталин беннет шастает в РФ обниматься с путиным на секретных переговорах. **** тут ещё говорить💨🤸
Головне, щоб ЗСУ не залежали від всяких поляків і зеленський, та робили свою справу на відмінно.
Як тільки вони начнуть свої нові предвиборчі компанії , то конкуренти закидають їх фотами вбитих в України українців
І це буде крах їх карьер
ЦЕ ПОТРІБНО ПРЯСНИТИ ВСІМ ХТО НЕ ДОПАМАГАЕ УКРАЇНІ
Бо как жить с рашей - они знают, а как жить рядом с сильной Украиной- нет. И при этом будут путаться осколки от раши в виде разных государств под ногами.
РЕКОМЕНДОВАЛА БЫ посольствам Украины усилить работы с украинскими диаспорами и элитами стран
Но в ЕС надо усилить работу среди украинских жён европейцев. А они смотрели все годы российские тв и не понимают происходящего
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у ютубі у Західній Європі дуже широко розганяються путінські пропагандистські тези про війну, біженців, витрати на відновлення України за рахунок західних платників податків. Якщо не протидіяти цьому зараз, через громадську думку буде надано тиску на уряди. Навіть мінімальна інформація про реальний стан справ, арешт золотовалютних резервів для контрибуцій, і т.д. для багатьох є одкровенням