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Беннет не пропонує Україні погодитися на вимоги РФ. Ізраїль закликає РФ адекватно оцінювати події, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Беннет не пропонує Україні погодитися на вимоги РФ. Ізраїль закликає РФ адекватно оцінювати події, - Подоляк

Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет абсолютно точно не пропонує Україні погодитися на якісь вимоги РФ.

Про це повідомив у твітері член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Ізраїль, прем’єр-міністр Нафталі Беннет, як і решта країн – умовних посередників, абсолютно точно не пропонує Україні погодитися на якісь вимоги РФ. Це неможливо з військово-політичних причин. Навпаки, Ізраїль пропонує Росії більш адекватно оцінювати події", - зауважив Подоляк. 

Читайте також: Ізраїль продовжить зусилля, щоб перевести Україну і РФ "з поля бою за стіл переговорів", - прем'єр Беннет

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+28
Якийсь подоляк крученонафталінистий. Голодомор хто не визнає? Росія і Ізраіль, бо союзники. Що тут ще пояснювати?
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12.03.2022 12:10
+23
Хвалений Ізраїль, навіть і слова не сказав, москалям, за обстріл Бабиного Яру.
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12.03.2022 12:10
+12
Израиль ни разу не осудил агрессию РФ против Украины, к тому же до сих пор запрещает передавать Украине вооружения своего производства, хотя Азербайджану продавал напрямую.
А нафталин беннет шастает в РФ обниматься с путиным на секретных переговорах. **** тут ещё говорить💨🤸
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12.03.2022 12:24
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Было бы с кем сорить. В Израиле сейчас вся российская элита сидит.
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12.03.2022 12:15 Відповісти
Короче, объясняю. Ты российский олигарх с израильскими корнями. Ты владеешь каким-то заводиком в России. Завод гонит на Запад и в Китай ресурс. Ты продаешь ресурс и получаешь шекели, шучу, доллары. И вот ты потом часть этих долларов спускаешь на красивую жизнь, ту самую "party like russian", а часть тратишь на благотворительность, чтобы отмыть свой имидж вора. При этом часть этой блатоворительности уходит Израилю. Оттого те же обычные россияне рады, что их олигархов мочат. Потому что они знают, что те воруют их же деньги. Но Израиль теперь не досчитается кучи денег.
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12.03.2022 12:26 Відповісти
Кстати, наших олигархов это тоже касается.
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12.03.2022 12:26 Відповісти
Получается, Jerusalem Post вкинуло фейк?

https://www.jpost.com/israel-news/article-701041
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12.03.2022 12:21 Відповісти
мабуть... "получается" бенет дав задню. Як завжди... "не так зрозуміли. поганий переклад"
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12.03.2022 12:33 Відповісти
Zаднеприводный дал заднюю!
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12.03.2022 14:02 Відповісти
Якийсь подоляк крученонафталінистий. Голодомор хто не визнає? Росія і Ізраіль, бо союзники. Що тут ще пояснювати?
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12.03.2022 12:10 Відповісти
ты что присутствовал при телефонном разговоре подоляк????????????? харе *******
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12.03.2022 12:10 Відповісти
а ты присутствовал?
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12.03.2022 12:15 Відповісти
Хвалений Ізраїль, навіть і слова не сказав, москалям, за обстріл Бабиного Яру.
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12.03.2022 12:10 Відповісти
Навпаки.Саме після того обстрілу ,тиждень тому,прем'єр Бенкет вилетів терміново до Москви.І таки все порєшав.
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12.03.2022 12:28 Відповісти
Общины, кроме москальской, сказали. Понятно, что без одобрения Израиля они бы молчали. А что касается москальской, то они давно для Израиля москали.
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12.03.2022 12:36 Відповісти
Senas Katinas 9494c432 І де офіційна заява Ізраїлю?
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12.03.2022 12:40 Відповісти
А зачем заява? Израиль очень жестко проверяет заяву евреев на эмиграцию из России. Не москаль ли шукают.
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12.03.2022 12:45 Відповісти
Як нас кусати,то одразу роблять офіційні заяви.А тут промовчать,бо ******* наживою.Але наживи часто вилазять боком.
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12.03.2022 12:48 Відповісти
єдине, чого нам нині не вистачає - це погромів... най ті, хто причетний, все фвксують на плівки/відео... потім розберемость, чиї то гніди були...
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12.03.2022 12:14 Відповісти
Откуда тогда взялась вообще эта новость?
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12.03.2022 12:15 Відповісти
Подоляк известнейший киздун.
Поэтому: Верим, верим !
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12.03.2022 12:15 Відповісти
А мы то грешным делом подумали ,что Беннет **** .
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12.03.2022 12:16 Відповісти
пане бенет, а чи не хочете захопити одесу??????
там много наивритеговорящих.
их притесняют и заставляют говорить паляниця.
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12.03.2022 12:17 Відповісти
Ізраїль (і Емірати)нині масово приймає російську бізнес і політ еліту.тож шкура роми абрамовича знаєте дорога для них.а ще ксюша Собчак,урагани,валєрія,диви скоро газманов окошерниться.причому найцікавіше що факти про участь хезболли увійні проти України пишуть найчесніші змі Ізраїлю.а це вам ще приклад щедрості вавиних друганіів:https://news.israelinfo.co.il/politics/101457
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12.03.2022 12:18 Відповісти
...По информации «Хадашот 12», четыре тысячи беженцев из Украины уже находятся в Израиле, и установленная квота будет исчерпана в ближайшие дни. После этого Израиль намерен захлопнуть двери перед нееврейскими беженцами из Украины...
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12.03.2022 12:27 Відповісти
В таких случаях надо громкую связь включать или хотя бы включить запись разговора...
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12.03.2022 12:20 Відповісти
Ізраїль-ворожа до України держава.З 1991 року.
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12.03.2022 12:23 Відповісти
Засцяв?
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12.03.2022 12:23 Відповісти
Израиль ни разу не осудил агрессию РФ против Украины, к тому же до сих пор запрещает передавать Украине вооружения своего производства, хотя Азербайджану продавал напрямую.
А нафталин беннет шастает в РФ обниматься с путиным на секретных переговорах. **** тут ещё говорить💨🤸
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12.03.2022 12:24 Відповісти
Израиль - не дружественное к нам государство. К ним относиться нужно с осторожностью.
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12.03.2022 12:24 Відповісти
Падляк вже отримав гарантії евакуації на землю обетовану?
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12.03.2022 12:26 Відповісти
Мутна історія.
Головне, щоб ЗСУ не залежали від всяких поляків і зеленський, та робили свою справу на відмінно.
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12.03.2022 12:26 Відповісти
"Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса». Автором этой фразы является израильская политическая и государственная деятельница, 5-й премьер-министр Израиля Голда Меир"(с)
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12.03.2022 12:27 Відповісти
Подоляк , політики , шо якось підтримують хутина ( даже на 1%) - це вже ПОЛІТИЧНІ ТРУПИ
Як тільки вони начнуть свої нові предвиборчі компанії , то конкуренти закидають їх фотами вбитих в України українців
І це буде крах їх карьер
ЦЕ ПОТРІБНО ПРЯСНИТИ ВСІМ ХТО НЕ ДОПАМАГАЕ УКРАЇНІ
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12.03.2022 12:27 Відповісти
Израиль = Грузия увы. Народ может и за нас но власть пророссийская. Ничего не поделаешь.
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12.03.2022 12:29 Відповісти
Я бачу багато хто забув хто такі ці подоляки і арєстовічі, і що вони робили і казали всі ці роки. Із самого початку було зрозуміло навіщо вони зеленському.
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12.03.2022 12:29 Відповісти
А какой АДЕКВАТНОЙ ОЦЕНКЕ может иди речь, пока ОНО правит МОРДОРОМ?
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12.03.2022 12:30 Відповісти
Кто брэше?
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12.03.2022 12:34 Відповісти
Многих на Западе пугает победа Украины над рашей.
Бо как жить с рашей - они знают, а как жить рядом с сильной Украиной- нет. И при этом будут путаться осколки от раши в виде разных государств под ногами.
РЕКОМЕНДОВАЛА БЫ посольствам Украины усилить работы с украинскими диаспорами и элитами стран
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12.03.2022 12:36 Відповісти
С диаспорами не надо. Излишне. Видели бы вы какой огромный флаг Украины пронесли по главной улице Вильнюса вчера при праздновании дня восстановления независимости Литвы! И Украины флаги на жилых домах! Море!
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12.03.2022 12:41 Відповісти
В Литве - да.

Но в ЕС надо усилить работу среди украинских жён европейцев. А они смотрели все годы российские тв и не понимают происходящего
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12.03.2022 12:43 Відповісти
Вы правы. Знаю в Финляндии украинскую диаспору уже гнобят рашисты.
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12.03.2022 13:46 Відповісти
Мне больше верится в "фейк", чем в это "опровержение".
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12.03.2022 12:37 Відповісти
подоляк вместе с дерьмаком - главные ссыкуны и бредящие о переговорах с фашистской рф
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12.03.2022 12:38 Відповісти
Защитник бенета. Позор и тому и другому
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12.03.2022 13:10 Відповісти
Подоляк переляк. Вважаю, що там простіше. нафталінова сара (а він підкаблучник) побачила, що мікрон два рази злітав до *****, взяв в руки телефон, і рейтинг його у жабоїдів зріс у 2.5 рази. І той заразу ж заспішив на болота і викотив Бубі. Але достойний єврей злив цю возню журналюгам і нате -надії нафталіна на рейтинг луснули, у Єрмака заштормило, знову пішли в хід памперси - і звертається переляк до спільноти, то все не так, неправильно зрозуміли, вирвано з контексту. А там вже член "кАманди" ушеров прохав ще одну консерву шредера допомогти "порозумітись. І, як завжди у запроданців, все зірвалось. І шоб не говорили в євреїв більше державників а не слюньтяїв.
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12.03.2022 13:12 Відповісти
Згадаємо про те, ніякі подоляки не уповноважені коментувати міжнародні відносини України!
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12.03.2022 13:33 Відповісти
Г-н Подоляк, из-за ваших "переговоров" с фашистским руссо режимом было убито, покалечено уже море наших людей и разрушено домов. Каждый раз, когда вам "надо переговорить", вы своей наивностью, упрямостью, тупостью, убиваете своих сограждан!!!! Вы и кто едет с вами, и кто вас посылает на этот циничный цирк с убийцами, есть подонки и убийцы своего народа. Никаких переговоров с террористамивы в своём уме?????????????почитайте, посмотрите, что думает общество о ваших "переговорах" с сатаной
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12.03.2022 13:44 Відповісти
подоляк слащавый ***** жмущий ручки кацарылым убийцам, и агрохимия, патаму шта этикет *****
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12.03.2022 13:46 Відповісти
Хочу закликати українську діаспору за кордоном доносити правду про війну у соціальних мережах. Наразі це наш тил що дестабілізують кремлівські пропагандони!
у ютубі у Західній Європі дуже широко розганяються путінські пропагандистські тези про війну, біженців, витрати на відновлення України за рахунок західних платників податків. Якщо не протидіяти цьому зараз, через громадську думку буде надано тиску на уряди. Навіть мінімальна інформація про реальний стан справ, арешт золотовалютних резервів для контрибуцій, і т.д. для багатьох є одкровенням
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12.03.2022 14:00 Відповісти
Короче . Совестно за брата
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12.03.2022 14:08 Відповісти
 
 