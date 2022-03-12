Туск знімком дівчинки з України зі зброєю в руках присоромив країни ЄС: "Тільки не кажіть їй, що санкції обійдуться занадто дорого". ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном
Голова Європейської Ради Дональд Туск присоромив країни ЄС, які надто переймаються наслідками санкцій проти Росії, знімком з дівчинкою з України зі зброєю.
Відповідний допис з’явився на сторінці Туска у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Тільки не кажіть їй, будь ласка, що жорсткіші санкції обійдуться Європі занадто дорого", - звернувся він до колег у Євросоюзі.
Топ коментарі
+45 Lopik Kocur
показати весь коментар12.03.2022 12:39
+41 Юрий Хорошунов
показати весь коментар12.03.2022 12:48
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Будь ласка, зачекайте...
Жодна країна Європи не обирала собі президентами зеків і блазнів, які призначали на головні державні посади громадян країни агресора і відкритих агентів ворога.
Во-вторых, может скажешь, что и эти с беременными бабами и разбитым роддомом постановочные рашист хренов?
НЕСКОРЕНІ !!!!
Україна понад усе !!!
путін ***** !!!
у нашій сьогоднішній реальності виглядає як лубок, допоможу тому, щоб туск побачив і ральні кадри жертв і руйнувань
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA