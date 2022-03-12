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Туск знімком дівчинки з України зі зброєю в руках присоромив країни ЄС: "Тільки не кажіть їй, що санкції обійдуться занадто дорого". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

Голова Європейської Ради Дональд Туск присоромив країни ЄС, які надто переймаються наслідками санкцій проти Росії, знімком з дівчинкою з України зі зброєю.

Відповідний допис з’явився на сторінці Туска у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки не кажіть їй, будь ласка, що жорсткіші санкції обійдуться Європі занадто дорого", - звернувся він до колег у Євросоюзі.

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Туск знімком дівчинки з України зі зброєю в руках присоромив країни ЄС: Тільки не кажіть їй, що санкції обійдуться занадто дорого 01
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Топ коментарі
+45
зажравшійсі Європі насрати. Аби їх не чіпали...
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12.03.2022 12:39
+41
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12.03.2022 12:48
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12.03.2022 12:39 Відповісти
зажравшійсі Європі насрати. Аби їх не чіпали...
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12.03.2022 12:39 Відповісти
Перед тим, як "зажратися" вони багато чого зробили для цього, чого не зробили ми для себе.
Жодна країна Європи не обирала собі президентами зеків і блазнів, які призначали на головні державні посади громадян країни агресора і відкритих агентів ворога.
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12.03.2022 17:52 Відповісти
100%!Навибирали злодіїв,кремлівських посіпак!В такі часи російська вража пропаганда працює на кабельному ТБ,та "тарєлки"вещають брехню на Україну.Воняєв і скабєєва с сіманьян продовжують брехати на українському просторі!Невже це не можна вирішити раніше??А тепер!В Одесі всі срані бабці дивляться на кремлівську брехню і ждуть радянського союзу а є й молодь....
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13.03.2022 08:25 Відповісти
Тут в контексті що "дитина змушена захищатися зі зброєю", замість рожевого дєццтва із іграшками
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12.03.2022 12:42 Відповісти
С дивана пишешь, равноправный?
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12.03.2022 12:46 Відповісти
У багатьох з нас наші бітьки були "діти війни", тепер така доля спіткала наших онуків.
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12.03.2022 12:48 Відповісти
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12.03.2022 12:48 Відповісти
Еуропа- сцикуни
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12.03.2022 12:54 Відповісти
це постоновочне фото
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12.03.2022 13:06 Відповісти
А Джоконда, как думаешь, из памяти рисовалась?
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12.03.2022 13:08 Відповісти
Ваня, водки нет, только смерть. ****** назад на свой рамблер. А лучше сразу нах.уй.
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12.03.2022 13:10 Відповісти
Вам із старбаксів, може, і не видно, що від бувається, зате ми тут добре знаємо.
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12.03.2022 13:21 Відповісти
Вы то знаете и видите, а обычного обывателя из США или ЕС может поднять с дивана только что либо более масштабное и кровавое. Так как своим политикам они тоже мало верят. Против афганских талибов весь мир выступил только после того как были взорваны башни в Нью-Йорке. А сейчас, то что творится у вас, это как какие-то бои в Сирии или Ираке- далеко и неинтересно.
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12.03.2022 13:30 Відповісти
Кацапам не нужна полная и точная информация , чтобы зажмуриться ...
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12.03.2022 13:22 Відповісти
Во-первых, все что против войны хорошо.
Во-вторых, может скажешь, что и эти с беременными бабами и разбитым роддомом постановочные рашист хренов?


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13.03.2022 07:17 Відповісти
ты йолоп а мозги у тебя случайно не постановочные из мацковского дерьма.
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12.03.2022 13:10 Відповісти
Оно паскуда даже ник не потрудилось поменять. Под тем же резвится на рамблере…
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12.03.2022 13:16 Відповісти
Воно вже досить тривалий час сере на Цензорі в коментах.
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12.03.2022 13:23 Відповісти
Це наша боротьба. Допомога це добре, але воювати за себе мусимо самі. Якщо за 30 років не зрозуміли хто ворог і не підготувалися, то це наша проблема. За ці роки бачили воїн, але думали що ми не такі, думали що нас пронесе, загравали з агресором, закривали очі на всі провокації, економічні війни, п'яту колону.... В підсумку маємо те, що маємо, страждають всі, від стариків до не народжених, і чоловіки і жінки, і українці і сотні інших націй.... Треба визнати дійсність, взяти себе в руки і боронити свою землю всіма засобами, і в тилу і на фронті, і в країні і за кордоном... Переможемо в любому випадку, але коли і які будуть жертви невідомо. Тримаймося браття. Слава Україні.
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12.03.2022 13:16 Відповісти
Европейцы так и не поняли, что третья мировая уже началась, еще в 2014 г., когда они выражали нам "глубокую озабоченность"... а тут еще у нас с 2019, не приходя в сознание, пытались увидеть "мир" в очке у ***** и этим все они подбодрили москальскую ботоксную свинособаку и дали зеленый свет на уже широкомасштабную агрессию с ударами по городам и селам Украины. И пусть европейцы не надеятся, москальская ботоксная свинособака намерена бомбить и Берлин и Париж и Мадрид и все, куда сможет дотянуться, пока ее не пристрелят ...
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12.03.2022 13:17 Відповісти
они (жирнобюргеры) дождутся что ********* приголубит их в один прекрасный момент термоядом в 4 -ре утра
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12.03.2022 16:06 Відповісти
европейцы как во в 2 мировую ничего не поняли и ничему не научились!когда ***** нападёт на них будет поздно.
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12.03.2022 13:29 Відповісти
НЕЗЛАМНІ !!!!!!
НЕСКОРЕНІ !!!!
Україна понад усе !!!
путін ***** !!!
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12.03.2022 13:36 Відповісти
можу ще раз повторити, що це робота відомого фотохудожника
у нашій сьогоднішній реальності виглядає як лубок, допоможу тому, щоб туск побачив і ральні кадри жертв і руйнувань

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12.03.2022 14:16 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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12.03.2022 14:18 Відповісти
Девочка на защите НАТО.
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12.03.2022 14:19 Відповісти
Україна, як жінка - жіночна, лагідна та *******... Але не треба її вважати слабкою за ці риси. Якщо загрожують її родині, вона просто вмикається кров'ю ворогів.
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12.03.2022 14:37 Відповісти
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12.03.2022 14:38 Відповісти
não se combate um inimigo com flores !!!!
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13.03.2022 12:48 Відповісти
 
 