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У Маріуполі війська РФ обстріляли мечеть, де ховаються громадяни Туреччини, - МЗС України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Маріуполі війська РФ обстріляли мечеть, де ховаються громадяни Туреччини, - МЗС України

У Маріуполі Донецької області російські війська обстріляли мусульманську мечеть.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України 12 березня, передає Цензор.НЕТ.

"Мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани (Гюррем Султан) у Маріуполі обстріляли російські окупанти. Від обстрілів там ховається понад 80 дорослих та дітей, зокрема громадяни Туреччини", – ідеться в повідомленні.

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Топ коментарі
+11
Эрдогану ***** , у него торговля на первом месте с росией
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12.03.2022 12:51
+8
Они роддомы обстреливают Что им мечеть?????А садики??????Смерть фашистским окупантам.Земля вам бетоном твари.
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12.03.2022 13:10
+7
навідь якщо орки вщент знищать мечеть
Ердогану важливіше продавати помідори
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12.03.2022 13:11
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Эрдогану ***** , у него торговля на первом месте с росией
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12.03.2022 12:51 Відповісти
як турецькою буде "виражаем озабоченность"
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12.03.2022 12:54 Відповісти
как-то неудобно, для всех, получилось.. ай-йяй-яй, а кто это сделал?..(
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12.03.2022 12:56 Відповісти
интересно, Эрдоган и на этот раз проглотит или покажет свои яйца
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12.03.2022 12:59 Відповісти
Они роддомы обстреливают Что им мечеть?????А садики??????Смерть фашистским окупантам.Земля вам бетоном твари.
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12.03.2022 13:10 Відповісти
навідь якщо орки вщент знищать мечеть
Ердогану важливіше продавати помідори
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12.03.2022 13:11 Відповісти
****************** пофиг шо обстреливать... абы куда... твари проклятые...
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12.03.2022 13:22 Відповісти
Сожалением читаю высокомерные и пахнущие шовинизмом комменты безответственных "героев". В то же время радует то что, таких к счастью в Украине мало. Настоящие герои пишут историю Украины на поле боя. Слава им! О Аллах - Бог храни их! 🤲 🇦🇿❤️🇺🇦✊✌️
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12.03.2022 13:22 Відповісти
Интересно получается 🤔
Под обстрел попал офис ОБСЕ в Мариуполе, те молча собрались и эвакуировались из Украины.
Авиацией (специально!) расхерачили международный офис "Красного креста" и его склады в Мариуполе. И тишина.
Вчера мечеть с турецкими гражданами.
И Эрдоган будет молчать?
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12.03.2022 13:23 Відповісти
Чисто бизнес ничего личного.
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12.03.2022 13:41 Відповісти
Ердоган дай байрак тари
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12.03.2022 13:40 Відповісти
Дону-гандону розкажіть, хай іде москалів різати.
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12.03.2022 14:31 Відповісти
 
 