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У Маріуполі війська РФ обстріляли мечеть, де ховаються громадяни Туреччини, - МЗС України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Маріуполі Донецької області російські війська обстріляли мусульманську мечеть.
Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України 12 березня, передає Цензор.НЕТ.
"Мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани (Гюррем Султан) у Маріуполі обстріляли російські окупанти. Від обстрілів там ховається понад 80 дорослих та дітей, зокрема громадяни Туреччини", – ідеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 ingvarr papusha
показати весь коментар12.03.2022 12:51
+8 Женя Чайка 365b02b3
показати весь коментар12.03.2022 13:10
+7 Eugen Konovalenko 5e17cf20
показати весь коментар12.03.2022 13:11
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Ердогану важливіше продавати помідори
Под обстрел попал офис ОБСЕ в Мариуполе, те молча собрались и эвакуировались из Украины.
Авиацией (специально!) расхерачили международный офис "Красного креста" и его склады в Мариуполе. И тишина.
Вчера мечеть с турецкими гражданами.
И Эрдоган будет молчать?