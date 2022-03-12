В адміністрації Байдена вважають, що зусилля Туреччини та Ізраїлю можуть виявитися ефективними для завершення війни РФ проти України, - CNN
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Деякі представники Адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що зусилля Туреччини та Ізраїлю для завершення війни Росії проти України можуть виявитися більш ефективними, ніж спроби Франції та Німеччини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у матеріалі на CNN.
Таке переконання базується на тому факті, що у Туреччини та Ізраїлю встановлені відносини і з РФ, і Україною.
"Можуть бути інші сторони, які сприяють цьому або виступають посередниками, і, очевидно, вже робиться ряд зусиль. Але врешті-решт, швидше за все, це буде конфлікт, який триватиме ще деякий час, і в кінцевому підсумку це будуть переговори", - заявив високопоставлений чиновник Держдепартаменту США .
Топ коментарі
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https://twitter.com/i/status/1502523274177257473
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Німець все ж більш чемний і НЕ пропонує зразу ЗДАТИСЯ!
Німці - значно більше зло (для України), і тому, що їхня орієнтація на РФ є стабільною. Вона мало залежить від обставин.
Залежність Ізраїлю від кацапії не є економічною, а політична залежність - опосередкована (через Іран, Сирію).
Тобто МОЖЕ змінитися, як тільки пуйлу стане не під силу проектувати свій вплив на той регіон!
Але Ізраїль все ж не фінансує Кацапію в надвеликих розмірах, а Німеччина - далі шле тисячі фур щоденно і платить дуже грубі гроші за нафту-газ!
Німці - значно більше зло (для України), і тому, що їхня орієнтація на РФ є стабільною. Вона мало залежить від обставин.
Залежність Ізраїлю від кацапії не є економічною, а політична залежність - опосередкована (через Іран, Сирію).
Тобто МОЖЕ змінитися, як тільки пуйлу стане не під силу проектувати свій вплив на той регіон!
Німеччина в тисячу раз економічно залежніша від рашки ніж Ізраїль. Більше залежна ніж інші країни, тому їм треба більше часу і зусиль, щоб переварити це все. І навіть США постійно це підкреслюють. Але рух є і якщо раптом вони відріжуть всі звязки (може навіть хоч половину) - то це буде удар сильніших ніж робить Британія. Їх хоч на перший період можна зрозуміти, а Ізраїль навіть не боїться США, без якого вони ніхто, тільки щоб підтримати рашку, таке враження що в них якась ненависть та зверхність до України.
Але все ж у випадку з Німеччиною економічна залежність є наслідком геополітичної співпраці - вони разом проти американців (і в меншій мірі британців), вони разом за дружбу з Китаєм.
Цілі Німеччини - домінувати над Європою (вже досягнуто), усунути конкурентів (боряться проти найсильнішого - США, це в процесі), далі буде ослаблення (ізоляція, а може й поглинання) недалекоглядної Франції. І тут їм дуже на руку співпраця з кацапами та з Китаєм.
Це головний вектор їх діяльності.
Так, вони ще не можуть собі дозволити прямолінійний рух в такому напрямку, їм доводиться відступати.
Але останніми роками в ЄС німці вже майже досягнули скасування правила консенсусу. Коли досягнуть (тут скоріше, не "якщо", але "коли") - тоді не будуть змушені вдавати (як це роблять зараз).
З Ізраїлем все зрозуміло, вони як китайці тільки за самих себе.
Тому тут легко ставити знак рівняння.
Так шо максимум тимчасові і ненадійні союзники.
-Ці фури можливо були проплачені і заплановані ще пів року тому (як варіант) і то їх вже на порядок менше ніж мало б бути. Співпраця вже підірвана і в тому числі через дії Німеччини і ті санкції які вони ухвалили.
-Вже є активісти, які створюють додаткові проблеми і піднімають тему
-Вже є скукоження економіки рашки, що зменшує об'єми
-коли товарооборот буде стрімко наближатись до нуля, то після торгових обмежень США підуть якісь обмеження від ЄС, тому й сама Польща все пропускає
Якось так поняття "розрив звязків" я завжди і уявляв.
В один ряд Німеччину ставити з сраними урядами Ізраїля, Туреччини, Казахстану чи Китаю - не справедливо.
Казахстан - не той рівень впливу. Перед ним мають бути десятки країн.
Ізраїль - дуже егоїстична політика. Але у них така була завжди. Це їх спосіб життя.
Китай і Німеччина приблизно рівні за впливом, але Китай НЕ інвестує в кацапстан, а Німеччина цим займалася століттями! Це константа! Спільна між ними тільки брехливість влади.
Надії можуть бути тільки тому, що США (ще!) можуть їх нагнути, коли готові заплатити (фінансову) ціну - бо німці завжди потім відповідають тиском на американський експорт!
Турки - не вороги, але не зайві. Подяка їм за те, що не згорнули співпрацю з Байрактаром і за закриття морського проходу. Але вони самі взагалі ніяк не вклались в захист України. Вони ведуть торгівлю на повну з рашкою, була б можливість, то вони б нарощували торгівлю на відмінну від такого бажання Німеччини, також вони у відкрито боряться за виживання російського кривавого капіталу і самих рашеншвайнов, які потім завжди зможуть знов вкладатись у війну з Україною.
Але Німеччина знову взялася за вигідну для себе співпрацю з РФ в 90-х роках. І поки не видно політичних сил в Німеччині, котрі б підважували цей політичний вектор - такі сили не знаходять підтримки серед бізнесу, який завжди прагматичний і безсердечний.
Поки не відбудеться якоїсь глобальної катастрофи з кацапією чи Німеччиною - це не зміниться.
Давно слід призвичаїтися до думки, що поки живий Кацапстан - доти німці (головна країна в ЄС!) будуть нашими політичними суперниками. Єдиний (хоч трішки реальний) спосіб це змінити - це зруйнувати Ерефію в її теперішньому вигляді. Хоч з теперішньою владою це нереально - дай бог, щоб дозволила хоч відвоювати офіційні кордони.
Але для руйнування Ерефії цього може не вистачити - потрібна військова підтримка тих націй з РФ, котрі захочуть визволитися. А потім - ще й далекоглядна політика, яка б не дозволила решткам кацапстану знову зайнти місце бензоколонки Європи.
Стосовно турків - ок, можна погодитися, що їх політика має дещо спільне з Іхраїлем.
Дивився на то інакше, бо Босфор має критичне значення для України і теж дуже важливий для кацапні. І тут навіть деяка симпатія до Украни багато значить; та й військова співпраця (як показує хід бойових дій) теж дуже важлива.
Німеччина гальмує _кожні_ європейські санкції.
Німеччина ще буде сильно тиснути на Україну, щоб врятувати Кацапію від ризику розпаду!
Підтримка громадянами санкцій проти Ерефії може змінитися за тиждень, а до влади можуть прийти тільки партії, яких підтримує бізнес, значна частина якого намертво зав"язана на Кацапії (інших в Німеччині немає!)
Тому й кажу, що зараз слід трактувати Німеччину, як суперника (нехай і не показувати цього, але розуміти це треба обов"язково).
https://twitter.com/i/status/1502379000022417408
Путлера потрібно негайно або повісити , або відпраляти в Гаагу , за воєнні злочини проти людства
предлагаю Кулебе Зе и Пороху создать план по установлению марионеточного украинского режима в осколках раши и УСПОКОИТЬ ЗАПАД - на украинско китайской границе будет мир
Теж мені посередник.
А може закрити цю сторінку і не марнувати дорогоцінного часу. Теж мені знайшли секунданта і порадничка!
Для України звісно кращі Британія або Польща... але для цього треба впевнено перемагати.