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Ізраїль (1229) США (14476) Туреччина (2252)

В адміністрації Байдена вважають, що зусилля Туреччини та Ізраїлю можуть виявитися ефективними для завершення війни РФ проти України, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В адміністрації Байдена вважають, що зусилля Туреччини та Ізраїлю можуть виявитися ефективними для завершення війни РФ проти України, - CNN

Деякі представники Адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що зусилля Туреччини та Ізраїлю для завершення війни Росії проти України можуть виявитися більш ефективними, ніж спроби Франції та Німеччини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у матеріалі на CNN.

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Таке переконання базується на тому факті, що у Туреччини та Ізраїлю встановлені відносини і з РФ, і Україною.

"Можуть бути інші сторони, які сприяють цьому або виступають посередниками, і, очевидно, вже робиться ряд зусиль. Але врешті-решт, швидше за все, це буде конфлікт, який триватиме ще деякий час, і в кінцевому підсумку це будуть переговори", - заявив високопоставлений чиновник Держдепартаменту США .
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Топ коментарі
+16
я шота перестал видеть разницу между немцем штайнмайером и евреем бенетом.
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12.03.2022 12:56
+13
Предложить сдаться, как беннет? Байден может идти вслед за кацапским кораблем.
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12.03.2022 12:58
+12
Жаль что в этой тёплой кампании нет участников Будапештского меморандума...
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12.03.2022 12:57
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зацените видос...., это пипец.....
https://twitter.com/i/status/1502523274177257473
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12.03.2022 12:54 Відповісти
Бачив. Цікавий фільм
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12.03.2022 13:04 Відповісти
"Я и другие" має назву, є повний у Ютюбі.
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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12.03.2022 13:05 Відповісти
я шота перестал видеть разницу между немцем штайнмайером и евреем бенетом.
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12.03.2022 12:56 Відповісти
Ну не кажи.
Німець все ж більш чемний і НЕ пропонує зразу ЗДАТИСЯ!
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12.03.2022 13:05 Відповісти
Точно! Спасибо, теперь увидел разницу. Одного нужно вежливо послать *****, а второго - сразу.
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12.03.2022 13:10 Відповісти
Але Ізраїль все ж не фінансує Кацапію в надвеликих розмірах, а Німеччина - далі шле тисячі фур щоденно і платить дуже грубі гроші за нафту-газ!

Німці - значно більше зло (для України), і тому, що їхня орієнтація на РФ є стабільною. Вона мало залежить від обставин.

Залежність Ізраїлю від кацапії не є економічною, а політична залежність - опосередкована (через Іран, Сирію).
Тобто МОЖЕ змінитися, як тільки пуйлу стане не під силу проектувати свій вплив на той регіон!
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12.03.2022 14:36 Відповісти
Різниця колосальна. Нічого спільного між ними немає. Німеччина надала Україні не мало зброї і ввела сакції. А Ізраїль іде на ***
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12.03.2022 14:33 Відповісти
(повтор коментаря на інше твердження, теж пасує тут)
Але Ізраїль все ж не фінансує Кацапію в надвеликих розмірах, а Німеччина - далі шле тисячі фур щоденно і платить дуже грубі гроші за нафту-газ!

Німці - значно більше зло (для України), і тому, що їхня орієнтація на РФ є стабільною. Вона мало залежить від обставин.

Залежність Ізраїлю від кацапії не є економічною, а політична залежність - опосередкована (через Іран, Сирію).
Тобто МОЖЕ змінитися, як тільки пуйлу стане не під силу проектувати свій вплив на той регіон!
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12.03.2022 14:38 Відповісти
Думаю зарано говорити про стабільну орієнтацію, так як економічні ланцюжки співраці так швидко не розриваються.
Німеччина в тисячу раз економічно залежніша від рашки ніж Ізраїль. Більше залежна ніж інші країни, тому їм треба більше часу і зусиль, щоб переварити це все. І навіть США постійно це підкреслюють. Але рух є і якщо раптом вони відріжуть всі звязки (може навіть хоч половину) - то це буде удар сильніших ніж робить Британія. Їх хоч на перший період можна зрозуміти, а Ізраїль навіть не боїться США, без якого вони ніхто, тільки щоб підтримати рашку, таке враження що в них якась ненависть та зверхність до України.
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12.03.2022 14:45 Відповісти
Це вірно.
Але все ж у випадку з Німеччиною економічна залежність є наслідком геополітичної співпраці - вони разом проти американців (і в меншій мірі британців), вони разом за дружбу з Китаєм.

Цілі Німеччини - домінувати над Європою (вже досягнуто), усунути конкурентів (боряться проти найсильнішого - США, це в процесі), далі буде ослаблення (ізоляція, а може й поглинання) недалекоглядної Франції. І тут їм дуже на руку співпраця з кацапами та з Китаєм.
Це головний вектор їх діяльності.

Так, вони ще не можуть собі дозволити прямолінійний рух в такому напрямку, їм доводиться відступати.

Але останніми роками в ЄС німці вже майже досягнули скасування правила консенсусу. Коли досягнуть (тут скоріше, не "якщо", але "коли") - тоді не будуть змушені вдавати (як це роблять зараз).
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12.03.2022 14:54 Відповісти
Газова залежність Німеччини від кацапні на совісті самих німців. Ії ніхто не примушував обмінювати газосховища на частку акцій газпрому. Невже ніхто не розумів до чого все призведе? Розуміли, ще й як розуміли. Але на той момент їм це було зручно. А зараз в них проблема через власні вчинки, яку вони намагаються перекласти на інших і виправдати себе.
З Ізраїлем все зрозуміло, вони як китайці тільки за самих себе.

Тому тут легко ставити знак рівняння.
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12.03.2022 15:33 Відповісти
І все таки, я особисто німцям ще даю шанс. Бо коли бачу як наші війська пересуваються на передовій з німецькими гранатометами за спиною, то це дає надію.
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12.03.2022 15:41 Відповісти
А фури з Німеччини на російських і білоруських номерах куди приткнути?
Так шо максимум тимчасові і ненадійні союзники.
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12.03.2022 15:52 Відповісти
Я бачу це так:
-Ці фури можливо були проплачені і заплановані ще пів року тому (як варіант) і то їх вже на порядок менше ніж мало б бути. Співпраця вже підірвана і в тому числі через дії Німеччини і ті санкції які вони ухвалили.
-Вже є активісти, які створюють додаткові проблеми і піднімають тему
-Вже є скукоження економіки рашки, що зменшує об'єми
-коли товарооборот буде стрімко наближатись до нуля, то після торгових обмежень США підуть якісь обмеження від ЄС, тому й сама Польща все пропускає

Якось так поняття "розрив звязків" я завжди і уявляв.

В один ряд Німеччину ставити з сраними урядами Ізраїля, Туреччини, Казахстану чи Китаю - не справедливо.
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12.03.2022 16:12 Відповісти
Турки в цьому ряді абсолютно зайві. Вони друзі. Хай і не філантропи.
Казахстан - не той рівень впливу. Перед ним мають бути десятки країн.
Ізраїль - дуже егоїстична політика. Але у них така була завжди. Це їх спосіб життя.

Китай і Німеччина приблизно рівні за впливом, але Китай НЕ інвестує в кацапстан, а Німеччина цим займалася століттями! Це константа! Спільна між ними тільки брехливість влади.
Надії можуть бути тільки тому, що США (ще!) можуть їх нагнути, коли готові заплатити (фінансову) ціну - бо німці завжди потім відповідають тиском на американський експорт!
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12.03.2022 17:45 Відповісти
Німці взростили рашистів, але й тоді багато хто, як і Україна теж доклались до цього росту. Це в минулому.
Турки - не вороги, але не зайві. Подяка їм за те, що не згорнули співпрацю з Байрактаром і за закриття морського проходу. Але вони самі взагалі ніяк не вклались в захист України. Вони ведуть торгівлю на повну з рашкою, була б можливість, то вони б нарощували торгівлю на відмінну від такого бажання Німеччини, також вони у відкрито боряться за виживання російського кривавого капіталу і самих рашеншвайнов, які потім завжди зможуть знов вкладатись у війну з Україною.
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12.03.2022 18:01 Відповісти
Для України - так, в минулому.
Але Німеччина знову взялася за вигідну для себе співпрацю з РФ в 90-х роках. І поки не видно політичних сил в Німеччині, котрі б підважували цей політичний вектор - такі сили не знаходять підтримки серед бізнесу, який завжди прагматичний і безсердечний.
Поки не відбудеться якоїсь глобальної катастрофи з кацапією чи Німеччиною - це не зміниться.

Давно слід призвичаїтися до думки, що поки живий Кацапстан - доти німці (головна країна в ЄС!) будуть нашими політичними суперниками. Єдиний (хоч трішки реальний) спосіб це змінити - це зруйнувати Ерефію в її теперішньому вигляді. Хоч з теперішньою владою це нереально - дай бог, щоб дозволила хоч відвоювати офіційні кордони.
Але для руйнування Ерефії цього може не вистачити - потрібна військова підтримка тих націй з РФ, котрі захочуть визволитися. А потім - ще й далекоглядна політика, яка б не дозволила решткам кацапстану знову зайнти місце бензоколонки Європи.

Стосовно турків - ок, можна погодитися, що їх політика має дещо спільне з Іхраїлем.
Дивився на то інакше, бо Босфор має критичне значення для України і теж дуже важливий для кацапні. І тут навіть деяка симпатія до Украни багато значить; та й військова співпраця (як показує хід бойових дій) теж дуже важлива.
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12.03.2022 18:54 Відповісти
Автопромисловість, авіапромисловість, обслуговування залізниці рашки вже практично знищили і не в останню чергу це зробила Німеччина, що точно було болюче для їхнього бізнесу. Європейські та рашистські політики і екперти кажуть, що точно Європа найближчим часом буде все більше і більше відмовлятись від нафти та газу. Рашці пзц по любому. А коли там будуть 5-10 країн на їх місці, то нехай дальше качають нафту, бажано щоб і Україна взяла хоч одну таку країну під своє крило.
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12.03.2022 19:10 Відповісти
Але Німеччина чекає, не дочекається, коли вже Україна програє. Для неї поразка Кацапії - це кінець надто багатьох проєктів, в які вони інвестували шалені гроші.
Німеччина гальмує _кожні_ європейські санкції.
Німеччина ще буде сильно тиснути на Україну, щоб врятувати Кацапію від ризику розпаду!
Підтримка громадянами санкцій проти Ерефії може змінитися за тиждень, а до влади можуть прийти тільки партії, яких підтримує бізнес, значна частина якого намертво зав"язана на Кацапії (інших в Німеччині немає!)

Тому й кажу, що зараз слід трактувати Німеччину, як суперника (нехай і не показувати цього, але розуміти це треба обов"язково).
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13.03.2022 12:54 Відповісти
Жаль что в этой тёплой кампании нет участников Будапештского меморандума...
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12.03.2022 12:57 Відповісти
Предложить сдаться, как беннет? Байден может идти вслед за кацапским кораблем.
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12.03.2022 12:58 Відповісти
зацените чувака - красиво опустил всю русню вместе с кадыровцами )))
https://twitter.com/i/status/1502379000022417408
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12.03.2022 12:58 Відповісти
Супер 👍🏼👍🏼👍🏼+++++
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12.03.2022 13:04 Відповісти
Про що можна говорити із жорстоким вбивцею і психічно- хворим люмпеном із пітєрськоі підворотні ?

Путлера потрібно негайно або повісити , або відпраляти в Гаагу , за воєнні злочини проти людства
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12.03.2022 13:00 Відповісти
Допоки існує лаптєрейх, доти і будуть війни.
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12.03.2022 13:01 Відповісти
Все елиты запада боятся победы Украины и развала раши . Бо как жить с коррумпованной рашей они знают , а что делать с разваленной рашей - ещё нет
предлагаю Кулебе Зе и Пороху создать план по установлению марионеточного украинского режима в осколках раши и УСПОКОИТЬ ЗАПАД - на украинско китайской границе будет мир
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12.03.2022 13:02 Відповісти
Вот оппозиционера Понамарева можно поставить президентом раши или Каспарова
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12.03.2022 13:05 Відповісти
Шамана Габишєва.
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12.03.2022 15:34 Відповісти
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12.03.2022 13:07 Відповісти
Ізраїль буде за себе домовлятись.
Теж мені посередник.
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12.03.2022 13:08 Відповісти
Не кажіть їй, що санкції занадто дорогі: Туск потролив Європу фото української дівчини зі зброєю.
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12.03.2022 13:14 Відповісти
Беннет-Х...ЛО!
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12.03.2022 13:15 Відповісти
Франция и германия уже показали свои настоящие рыла. Израиль догоняет семимильными шагами циников в позоре
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12.03.2022 13:15 Відповісти
США шукають більш ефективних посередників для примусу України до капітуляції і самим залишитися чистими.
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12.03.2022 13:18 Відповісти
40 000 хасидов почему-то не спешат защитить могилу своего полубога. Приезжать в Умань и водку жрать в промышленных масштабах у них лучше получается!
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12.03.2022 13:18 Відповісти
Вы о чем? Они даже в родном государстве не служа и не работают...
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12.03.2022 13:31 Відповісти
Та треба цього полубога відкопати і з почестями перепоховати біля стіни плачу. Всім одразу стане зручніше.
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12.03.2022 15:37 Відповісти
Израиля????Он уже дал совет Зеленскому ..тот вежливо отказал..Израиль-занимает сторону «пу»и посредником быть не может ..да украинский народ этого уже не захочет.
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12.03.2022 13:19 Відповісти
После стольких лет не понять чего стоит любая договоренность с ******? Еще остались надежды?? Или просто ссыте?
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12.03.2022 13:21 Відповісти
Щоб всі зрозуміли авторитет США на сьогодні - країни опек просто ігнорують дзвінки адміністрації Байдена, і які можуть бути з ними ядерні угоди після всього, вас будуть просто посилати за кораблем, як і ми мали.
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12.03.2022 13:29 Відповісти
турки і євреї повісять путіна? Бо як ще можна завершити цю війну?
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12.03.2022 13:31 Відповісти
Так, але якщо ефективність 0, то байдуже у скільки разів вона краща.
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12.03.2022 13:32 Відповісти
Не тре смішити...
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12.03.2022 13:39 Відповісти
Після героїчної відмови Байдена закрити небо України,хто сприйматиме,його сер'йозно?
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12.03.2022 13:42 Відповісти
О, да! Особливо Ізраїля!
А може закрити цю сторінку і не марнувати дорогоцінного часу. Теж мені знайшли секунданта і порадничка!
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12.03.2022 14:33 Відповісти
А як щодо Туреччіни?
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12.03.2022 15:12 Відповісти
Туреччина - ок, прихильна до Україна, але не настільки, щоб пуйло мав великі застереження.

Для України звісно кращі Британія або Польща... але для цього треба впевнено перемагати.
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12.03.2022 17:48 Відповісти
Це зусилля бенета эффективные, когда мразь предложила квартальному сдаться на милость *********?гребаные пиндосы, вы тоже уже решили слить Украину *****?
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12.03.2022 15:38 Відповісти
 
 