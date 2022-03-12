Очільник ОДА Кулеба назвав найбільш небезпечні траси на виїзд із Києва: "В усіх районах області йде боротьба з диверсійними групами"
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Голова Київської обласної цивільної адміністрації Олексій Кулеба перерахував найнебезпечніші траси на виїзд із Києва.
Відповідне оголошення він опублікував в своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Найбільш небезпечні напрямки:
▪️Житомирська траса
▪️Буча – Ірпінь – Гостомель
▪️Макарів
▪️північ Вишгородського району.
❌Бої на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району.
❌Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюються житлові масиви та критична інфраструктура.
❌Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами.
Сьогодні відбувається продовження евакуації населення через гуманітарні коридори з Гостомелю, Козаровичі, Микуличі, Андріївка, Макарів, Бородянка.
Гуманітарна допомога направляться в усі 7 районів Київщини", - йдеться у повідомленні.
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