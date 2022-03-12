Очільник ОДА Кулеба назвав найбільш небезпечні траси на виїзд із Києва: "В усіх районах області йде боротьба з диверсійними групами"

Голова Київської обласної цивільної адміністрації Олексій Кулеба перерахував найнебезпечніші траси на виїзд із Києва.

Відповідне оголошення він опублікував в своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільш небезпечні напрямки:

▪️Житомирська траса

▪️Буча – Ірпінь – Гостомель

▪️Макарів

▪️північ Вишгородського району.

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❌Бої на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району.

❌Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюються житлові масиви та критична інфраструктура.

❌Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами.

Сьогодні відбувається продовження евакуації населення через гуманітарні коридори з Гостомелю, Козаровичі, Микуличі, Андріївка, Макарів, Бородянка.

Гуманітарна допомога направляться в усі 7 районів Київщини", - йдеться у повідомленні.