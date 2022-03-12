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війна (56444) Київська область (3131) евакуація (1928) гуманітарна допомога (729) гуманітарний коридор (168)

Очільник ОДА Кулеба назвав найбільш небезпечні траси на виїзд із Києва: "В усіх районах області йде боротьба з диверсійними групами"

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

Очільник ОДА Кулеба назвав найбільш небезпечні траси на виїзд із Києва:

Голова Київської обласної цивільної адміністрації Олексій Кулеба перерахував найнебезпечніші траси на виїзд із Києва.

Відповідне оголошення він опублікував в своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільш небезпечні напрямки:

▪️Житомирська траса
▪️Буча – Ірпінь – Гостомель
▪️Макарів
▪️північ Вишгородського району.

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❌Бої на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району.
❌Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюються житлові масиви та критична інфраструктура.
❌Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами.

Сьогодні відбувається продовження евакуації населення через гуманітарні коридори з Гостомелю, Козаровичі, Микуличі, Андріївка, Макарів, Бородянка.

Гуманітарна допомога направляться в усі 7 районів Київщини", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+14
Окупанти їдуть по асфальтованим та освітленим дорогам і дуже дякують за них.
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12.03.2022 12:58
+7
Тому що треба було спочатку мільярд дерев сажати, тоді би вони заблукали, і не змогли продратися через хащі.
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12.03.2022 13:02
+6
Власне притомні люди завжди казали, що так може бути, бо у зеленої камарильї не вірно розставлені приорітети.
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12.03.2022 13:08
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Окупанти їдуть по асфальтованим та освітленим дорогам і дуже дякують за них.
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12.03.2022 12:58 Відповісти
Тому що треба було спочатку мільярд дерев сажати, тоді би вони заблукали, і не змогли продратися через хащі.
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12.03.2022 13:02 Відповісти
Таки Армія! Мова! Віра! Але повернімось в 2019-ий та спробуймо переконати тогочасного виборця. Люди були наївні, тому війна така тяжка.
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12.03.2022 13:18 Відповісти
Вже пишуть - я краще в трусах драних буду ходить, але що ППО було
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12.03.2022 13:38 Відповісти
Власне притомні люди завжди казали, що так може бути, бо у зеленої камарильї не вірно розставлені приорітети.
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12.03.2022 13:08 Відповісти
Да радуйтесь, что тупо прут по дорогам. Шли бы вне дорог - дошли бы не до окраины Великой Дымерки а до Лесного массива!
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12.03.2022 13:41 Відповісти
я уже запутался, кто у нас министр обороны, а кто глава МИДа.
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12.03.2022 13:05 Відповісти
Це інший Кулеба, це голова Київської обл.держ.адміністрації.
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12.03.2022 22:11 Відповісти
 
 