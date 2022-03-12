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ПВК "Вагнера" вербує найманців для відправки на війну з Україною. Беруть усіх без обмежень, - ВВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ПВК

Приватна військова компанія "Вагнера" розпочала терміновий набір найманців для відправки на війну з Україною. Для прискореного вербування були скасовані більшість обмежень.

Про це пише російська служба ВВС, передає Цензор.НЕТ.

Вербування найманців розпочалося 28 лютого. Відповідні повідомлення почали поширитися в соціальних мережах, зокрема в пабліках у "ВКонтакте".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Планується перекидання до тисячі "вагнерівців" в Україну з метою посилення угруповання військ РФ на напрямку Києва, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 18.00 8 березня

Для нових бойовиків були зняті обмеження. Раніше в "Вагнера" не приймали нікого, крім росіян, що народилися в межах країни до 2014 року. Тепер на "службу" беруть жителів "ЛНДР", Криму та іноземців, крім громадян Грузії. Також не потрібно мати довідки про борги та несудимість.

"Панове! Хто хоче поїсти "сало", пишіть мені. Діючих співробітників без косяків на пікнік не запрошують. Борги ФССП - по****. Закордонний - по****. Довідки - по****. ЛДНР, Крим запрошуємо дуже. У кого були проблеми з працевлаштуванням у нас - телефонуйте. Хто був звільнений у нас з якихось причин - телефонуйте. Повторюю, на пікнік запрошуємо поїсти "сало"", - таке повідомлення поширюється у внутрішніх ветеранських чатах бойовиків.

Зараз пункт вербування "вагнерівців" знаходиться в селищі Молькіно під Краснодаром.

ПВК Вагнера вербує найманців для відправки на війну з Україною. Беруть усіх без обмежень, - ВВС 01
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Топ коментарі
+21
Основа всієї російської культури- «Муму».
Сильний , здоровий бугай втопив єдиного найкращого друга, рідну душу, на вимогу барині.
І навіть думки не виникло втопити бариню.
Раб.
І на цьому їх виховують поколіннями.

Сашко Лірник
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12.03.2022 13:11
+17
Вже гребуть всіх підряд? А де ж друга армія в світі?
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12.03.2022 13:08
+12
так он их не признает
скажет не его
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12.03.2022 13:09
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Порядок и основы государственности в России властями всегда удавалось поддерживать только с помощью жесточайшего террора и постоянными внешними войнами, чтобы отвлечь от себя лютую ненависть населения. Но когда власти приходили к выводу, что "так жить нельзя" и пытались провести мало-мальски либеральные реформы, немедленно начиналась война "всех против всех", а опрометчивый правитель уничтожался - часто вместе с государством. Глобальный характер приняла война после "нашествия" большевиков.
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12.03.2022 13:06 Відповісти
воювати срочниками, вагнеровцями, альтернативниками та сирійськими шайтанами проти ЗСУ просто смішно
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12.03.2022 13:41 Відповісти
Нужно выкрасть детей *****. И почтой каждый день отправлять ему то руку, то ногу!!!
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12.03.2022 13:07 Відповісти
так он их не признает
скажет не его
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12.03.2022 13:09 Відповісти
Это уже дело десятое
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12.03.2022 13:19 Відповісти
Вы проецируете свое поведение на поведение *****. Вы не понимаете, что оно - не человек. У него нет друзей, подруг, знакомых, детей... Точнее дети есть, но если бы они, к примеру, жили в Марике, то для него это вряд ли бы что-то изменило.
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12.03.2022 13:24 Відповісти
че вы там охранять собрались? "орлы" хреновы
эти 240 тыс рублей скоро бумагой будут
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12.03.2022 13:08 Відповісти
зачем платить мертвецам
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12.03.2022 13:11 Відповісти
Смилуйтесь, какие 240К мусору с улицы? Там после всех усушек и утрусок остаётся небось раза в 2-3 меньше и то, всё за свой счёт и если выживешь и без ранений останешься. Уже ведь были эти весёлые истории из "Саратова", как они на своём петушинном языке называют Сирию, всё там намного проще и менее романтичнее
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12.03.2022 13:13 Відповісти
Вже гребуть всіх підряд? А де ж друга армія в світі?
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12.03.2022 13:08 Відповісти
и чем платить будут, туалетной бумагой?
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12.03.2022 13:08 Відповісти
Да некому будет платить. Неподготовленное мясо орков сможет только нелепо сдохнуть
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12.03.2022 13:11 Відповісти
Каким надо быть тупорымым кацапом,что бы расчитывать на победу любых неподготовленных орков, без мотивации ?
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12.03.2022 13:10 Відповісти
Эти отребья.. им нужны не столько для штурмов.. сколько для подавления непокоры.. в уже захваченных населённых пунктах. На зонах вербуют заключённыхх.. без морали и жалости..
Это убийства.. изнасилование.. грабежи и мародёрства...
Вот их цель..
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12.03.2022 13:16 Відповісти
Основа всієї російської культури- «Муму».
Сильний , здоровий бугай втопив єдиного найкращого друга, рідну душу, на вимогу барині.
І навіть думки не виникло втопити бариню.
Раб.
І на цьому їх виховують поколіннями.

Сашко Лірник
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12.03.2022 13:11 Відповісти
Гарматне м'ясо в необмеженій кількості - вся сутність москалячої армії.
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12.03.2022 13:14 Відповісти
Одноразовому війську квиток в один кінець
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12.03.2022 13:15 Відповісти
влада України, проїдьтеся по усих селах-пригородах, роздайте усім готовим взяти зброю та **********.. хоча трохи й запізно, але краще тримати своє з калашом чим з сокирою чи вилами.. дебіли..(
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12.03.2022 13:17 Відповісти
Непереможна та легендарна армія - фсьо. Тепер усякий непотріб намагаються у м'ясорубку запхнути. Буде вам тут "сало" і "млеко" і "яйки". Ваши яйки виситимуть десь на проводах.
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12.03.2022 13:18 Відповісти
Основная цель использования зеков например.. без военной подготовки.. Это устрашение захваченных територий.. Сплошной терор.. убийства .. изнасилования... им скажут.. можно.. и за это ничего не будет, в пределах этих територий..
Это нужно.. чётко понимать.. Зачем
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12.03.2022 13:18 Відповісти
ты хрень то не лепи. зек это не обязательно убийца,да и убийцы среди зеков разные,в основном бытовуха или авария...
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12.03.2022 13:57 Відповісти
Я говорю.. про цели.. У них нет ресурсов, оставлять гарнизоны в Херсоне или Скадовске.. боевые части.. которые нужны в других местах.. И Омон.. они не могут .. уже пригнать, потому что беспорядки.. с каждой неделей будут на росии увеличиваться с пропорциональной скоростью.. это неизбежно. Они всё это знают. Единственное что может придушить возмущения.. терор.. Это всегда было действенным.. и так работала Германия во 2 мировой.. Лучший страх нагонят.. кто? особенно если их набирают.. Определённые категории граждан, у которых морали убить гражданского или нет.. не возникнет
Поэтому не нужно нести хрень.. про хрень
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12.03.2022 14:06 Відповісти
Так вагнерівці подохнуть ,як і інші російські падлюки !
ВСУ чекає !!!
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12.03.2022 13:21 Відповісти
Володимир Кличко звернувся до росіян - дивіться відео
https://www.youtube.com/watch?v=tAqHE6h7GGo&t=151s
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12.03.2022 13:32 Відповісти
Вагнеровцев сразу к стенке,они не военнослужащие.
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12.03.2022 13:35 Відповісти
мда, тут "учьєнія" не проканають,
будуть мучєнія із сухою гилякою на фініші.....
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12.03.2022 13:42 Відповісти
Вагнер это охранная военная служба,,, это бандюки которые могут только охранять объекты ,а в атаку ити или на верную смерть они не пойдут даже за большие бабки
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13.03.2022 03:06 Відповісти
Они только могут стрелять из за кустов как донбасе было ,постреляли и свалили ,а тут надо ехать в открытую по укр дорогам и получать ***** ,,по полной ,не какой вагнер на такое не подпишется
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13.03.2022 03:10 Відповісти
 
 