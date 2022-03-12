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Росія готова відновити діалог з США щодо безпеки. Але "конфігурація змінилася", - МЗС РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія готова відновити діалог з США щодо безпеки. Але

Російська Федерація готова відновити діалог з США щодо так званих "гарантій безпеки". Але через війну проти України "конфігурація змінилася".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков в ефірі "Першого каналу".

Читайте також: "Не схоже, що Путін хоче переговорів прямо зараз", - Адміністрація Байдена

Зокрема, на питання, чи залишаються в силі пропозиції Москви щодо гарантій безпеки, спрямовані США і НАТО, він відповів, що "не став би говорити про те, що пропозиції такого роду залишаються в силі".

"Все ж повністю змінилася конфігурація, зараз ситуація радикально інша. І питання полягає в тому, щоб забезпечити досягнення тих цілей, які поставлені нашим керівництвом перед спеціальною військовою операцією", - зазначив Рябков.

Разом з тим він підкреслив, що Москва налаштована відновити діалог з Вашингтоном щодо стратегічної стабільності.

Читайте також: Байден: США дадуть відповідь на будь-яку загрозу з боку РФ, навіть якщо це спровокує третю світову війну

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон відповість Росії на будь-яку загрозу країнам НАТО, навіть якщо це призведе до третьої світової війни.
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Топ коментарі
+54
кукареки рузге потешны для внутреннего потребления - пока ванятко под бояру такое хавает
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12.03.2022 13:20
+41
Таежные племена туземцев орков будут вести переговоры с США о мировой безопасности
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12.03.2022 13:21
+40
Этого дебила еще на*й никто не посылал? Я буду первый?
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12.03.2022 13:22
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кукареки рузге потешны для внутреннего потребления - пока ванятко под бояру такое хавает
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12.03.2022 13:20 Відповісти
это пока бояра в бояр-автоматах есть.
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12.03.2022 13:33 Відповісти
выпустили ****@того на головку такое же чувырло чмо как и ***** никаких переговоров ***** ***** ВЕСТИ ИЗ БУНКЕРА НЕ СОБИРАЕТСЯ оно уже труп и давно.. этого дефективного выпускают бы напугать понты покрутить дал бы ему кто ногой в челюсть чтобы полгода эта уе@учая бл@дЪ Парашки вообще не воняло в ООН...
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12.03.2022 13:36 Відповісти
Раз русня заскулила о переговорах
значит война для них складывается хуже мы знаем...
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12.03.2022 13:36 Відповісти
Похоже готовы заднюю дать.
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12.03.2022 13:20 Відповісти
Кто сказал ?
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12.03.2022 13:21 Відповісти
Таежные племена туземцев орков будут вести переговоры с США о мировой безопасности
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12.03.2022 13:21 Відповісти
Конфигурация из трёх пальцев!
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12.03.2022 13:21 Відповісти
Рашка и безопасность - это антонимы
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12.03.2022 13:22 Відповісти
Не петушись, рябков, ваш номер теперь - 16-й! Скажут: "Засохни!" - быстро превратитесь в сухарик плесневелый...
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12.03.2022 13:22 Відповісти
Этого дебила еще на*й никто не посылал? Я буду первый?
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12.03.2022 13:22 Відповісти
🤣🤣🤣
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12.03.2022 13:31 Відповісти
Тогда я, мистер СЕКОНД!!!
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12.03.2022 13:51 Відповісти
Я за вами!
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12.03.2022 14:35 Відповісти
Рябков вместе со своим шефом в альтернативной реальности находится? В наркотической? "Конфигурация" изменилась ещё утром 24-го февраля и на сегодня абсолютно НЕТ никакого смысла вести даже разговоры, не то, что переговоры, о каких-то смешных гарантиях
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12.03.2022 13:22 Відповісти
Оцень кусЯть вкусно хоцца. Будуть торгуватися за зняття санкцій, а про Україну - та сама пісня без змін.
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12.03.2022 13:22 Відповісти
Ми хотвли ********** ботана і забрати в нього мобілу. Натомість він ******* нас! Нас за це треба пожаліти і дати дві мобіли!
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12.03.2022 13:23 Відповісти
"Концепція помінялась"..
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12.03.2022 13:23 Відповісти
Точно, точно.
"Теперь ты одноногий, бездомный ******** просящий милостыню и проживающий под мостом в Нью-Йорке".
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12.03.2022 14:17 Відповісти
Концепция изменилась - я обоср...
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12.03.2022 16:18 Відповісти
конфигурация изменилась - очко теперь не круглое, а квадратное..... )
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12.03.2022 13:23 Відповісти
Не круглое, а порванное.
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12.03.2022 15:36 Відповісти
Yulya Vernigor

14 год ·



Вот такого исполнения гимна Украины я ещё не встречала. До мурашек
Вообще не понимаю как можно ТАК петь???
https://www.facebook.com/yulya.vernigor
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12.03.2022 13:24 Відповісти
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!!!
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12.03.2022 13:25 Відповісти
Вже хочуть не тільки крим, донецьку-луганську області, а половину України.
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12.03.2022 13:25 Відповісти
Нет ,они хотят ********* с Украины включая Крым и Донбасс ,но пока не могут это желание озвучить ,но озвучат и очень скоро ..
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12.03.2022 13:27 Відповісти
У нас пишут, что ***** боится "потерять фэйс" (такое рыло и лицом не назовёшь).
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12.03.2022 13:35 Відповісти
Ну так ,нравится-не нравится фейс уже теряется ...
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12.03.2022 13:41 Відповісти
Блиц криг провалился, жмурикофф около 13 000, оружие заканчивается, ФСБ - предатели, лошадь обмаразмилась так, что весь мир её высмеивает, рупель аб асфальт итд итп.
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12.03.2022 14:12 Відповісти
Там еще вся масква рыдает что инстаграм отключили, горечко горе
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12.03.2022 15:40 Відповісти
Это да ,конфигурация сменилась ,у ********* теперь НЕТ ни армии ,ни экономики ..ну мы ещё недельку-другую вату пощипаем и конфигурации вообще не будет никакой ..
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12.03.2022 13:25 Відповісти
Отримують звіздюлєй в Україні, тому і ситуація змінилася.
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12.03.2022 13:25 Відповісти
Кажуть,обісраним,лише квакати
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12.03.2022 13:37 Відповісти
верить этим ублюдкам-себя не уважать!
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12.03.2022 13:27 Відповісти
.мзс расії іде *****
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12.03.2022 13:28 Відповісти
У пукина пук Х У Й Л А рвётся!всёравно сдохнит гнида и всё его окружение!Ты путин гнида поРашу сделалбы хоть немножечко приблежонной к ЕС!Беднота торчки гоВнодрильня!тебе путин не гореть в аду это привелегия!Тебе гнить гнить гнить и всем твоим по сотое колено!!!
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12.03.2022 13:29 Відповісти
Поважаю Джо Байдена і його адміністрацію хоча б за те,що від початку військових дій він обрізав всі контакти з бункерним.Натомість злодійкуватий Шольц і інфантильний Макрон не полишають спроб підлеститись ,хоча і козі вже ясно - це безперспективно.А ********** рать грає в деменцію і щей підвищує ставки.
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12.03.2022 13:29 Відповісти
У Макрона попереду вибори, і всі його миротворчі потуги пов'язані виключно із цим. Не ведемось.
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12.03.2022 15:00 Відповісти
Це чергова димова завіса! Кацапським тварям вірити не можна... Їм потрібна пауза для перегрупування та для підтягування резервів, щоб далі спробувати окупувати Україну, а балачки про "пєрєгавори" це москальська брехня, щоб розслабити Захід, відволікти увагу, спробувати щось виторгувати для москальської орди ...
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12.03.2022 13:29 Відповісти
Конфигурация поменялась таким образом, что вторая в мире армия стала 28.
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12.03.2022 13:29 Відповісти
в сраку йдіть, конфігуранти лайноголові.
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12.03.2022 13:32 Відповісти
русский, грузи свои манатки на военный корабль и ехай ....
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12.03.2022 13:32 Відповісти
Звичайно конфігурація змінилася. Збирайте валізи або у Гаагу, або до Кобзона.
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12.03.2022 13:33 Відповісти
США вже побачили вашу армію, тепер вимоги можете запихнути собі в одне місце.
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12.03.2022 13:35 Відповісти
канфигурация проста как веник - *****!
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12.03.2022 13:35 Відповісти
😂💪
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12.03.2022 13:37 Відповісти
З повними штанями погрожжують,що,ще більше наваляють
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12.03.2022 13:35 Відповісти
Конфігурація для кацапів змінилася кардинально, бо зараз вони здатні воювати хиба що з Грузією або Монголією
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12.03.2022 13:36 Відповісти
Моксели хотели встать с колен, а стали раком и принимают от всех, конечно конфигурация изменилась
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12.03.2022 13:36 Відповісти
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12.03.2022 13:37 Відповісти
Тільки не "лєчєніє алкоголізма", а "Алкоголізм - ето благо?" "Бояришнік ілі дєнатурат: что прєдпачесть?" "Пачіму закуска - ето зло?"
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12.03.2022 14:14 Відповісти
негр дико ржёт над кацапскими овощами https://www.youtube.com/watch?v=p9l6BECfCH8
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12.03.2022 13:37 Відповісти
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12.03.2022 15:15 Відповісти
Конфигурация называется: расия идет *****!
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12.03.2022 13:37 Відповісти
Підорашисти-фашисти хочуть звязати США переговорами щоб відтягнути свій кінець! Діалог з рашистськими дипломатами має тривати не довше автоматної черги!!!
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12.03.2022 13:38 Відповісти
Оркі, забирайте свій металобрухт якій ще їздить, та йдить на х%й зо всіх українстких земель, крим також. Потім почнемо розмовляти скількі ви нам винні.
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12.03.2022 13:38 Відповісти
Ні. Не можна їх випускать. Множимо всіх на нуль.
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12.03.2022 15:10 Відповісти
путин блефує ! він грає в покер а в картах ноль !! він шантажує вибухом на атомних станціях весь світ ! тільки Україна нікого і нічого не боїться !! нам немає чого втрачати !!!
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12.03.2022 13:39 Відповісти
обосрались по полной, какие гарантии обосранным ?, не ну можно гарантировать рулон туалетной бумаги )
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12.03.2022 13:41 Відповісти
Ну да, весь світ побачи голу дупу російської клоуно-недоармії, тому позиції російської п"дорасії значно погіршились
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12.03.2022 13:43 Відповісти
Вашингтону бы следовало не спешить с принятием "возобновления диалога",а продолжить помогать Украине с отбитием агресии.Тогда уже точно по итогам Вашингтону можно будет видеть.насколько стОит брать во внимание условия Кремля.а то и вообще "продолжение диалога" в нынешнем составе со стороны Москвы.
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12.03.2022 13:44 Відповісти
путин (П) спрашивает у Зеленского (З): "Володя, а что такое нюанс?"
З: - Снимай штаны плешивый, покажу.
путин немного недоумевет, но снимает штаны.
Зеленский подходит сзади и засовывает ему понятно что, понятно куда, и объясняет:
- Вот смотри дедушка Вова. Вроде и у тебя х@й в жопе и у меня х@й в жопе… Но!
Есть один нюанс…
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12.03.2022 13:45 Відповісти
Наверняка сын этого толстожопого №дараса не на войне, поэтому пальцы веером и гнет. Тупые балалечные понты для местной киздоты.
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12.03.2022 13:47 Відповісти
Які "переговори", утирок кацапорилий? Забезпечення безпеки - це повне знищення твого довбаного Кацаплянду НАЗАВЖДИ!
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12.03.2022 13:47 Відповісти
Твари, после того сколько уничтожили,разбомбили ,убили,всю жизнь и ваши дети будете выплачивать Украине
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12.03.2022 13:48 Відповісти
..та вже увесь Світ побачив, що "друга" армія Мордора виявилася у третьому десятку , як максимум, а Українська Армія з третього десятку опинилася у десятці Лідерів..
не сцяти - триматися, друзі.. Слава Україні..
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12.03.2022 13:48 Відповісти
США їм не дають гарантій (що вони не візьмуть Україну в НАТО).
Тоді чому вони воюють не проти США, а проти України?
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12.03.2022 13:54 Відповісти
Які можуть бути гарантії країні, яка сама не виконує своїх гарантій? (по Будапештському меморандуму)
І чи потрібно виконувати гарантії перед країною, яка сама не виконує своїх гарантій?
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12.03.2022 13:56 Відповісти
так, Україна за три тижні повністю знищила міф про 'нєпабєдімаю армію міра'. І це західний світ побачив у всій красі і повноті! Єдине, що в них залишось - це ядерні ракети. Цей міф також буде ЗРУЙНОВАНО!
Вони чітко показали, що воювати проти інших нормальних армій нездатні абсолютно, а тільки проти цивільних і мирних людей.
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12.03.2022 13:57 Відповісти
Хочу закликати українську діаспору за кордоном доносити правду про війну у соціальних мережах. Наразі це наш тил що дестабілізують кремлівські пропагандони!
у ютубі у Західній Європі дуже широко розганяються путінські пропагандистські тези про війну, біженців, витрати на відновлення України за рахунок західних платників податків. Якщо не протидіяти цьому зараз, через громадську думку буде надано тиску на уряди. Навіть мінімальна інформація про реальний стан справ, арешт золотовалютних резервів для контрибуцій, і т.д. для багатьох є одкровенням
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12.03.2022 13:58 Відповісти
Это у тебя в башке - "конфигурация изменилась"!!! Несете ахинею на весь мир, и думаете никто ничего не видит и не слышит! Одни вы *** умные!!!
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12.03.2022 14:19 Відповісти
Рябков: "Концепция изменилась - мы обосрались в Украине."
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12.03.2022 14:21 Відповісти
Следующие раунды переговоров по срокам выплат репараций должен пройти в украинских Ялте, Донецке и Луганске с исполнением всеми сторонами переговоров Гимна Великой Украины и кричалки харьковских футбольных фанатов.
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12.03.2022 14:26 Відповісти
Таки да, змінилася, тепер у раши треба відібрати ядерну зброю!
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12.03.2022 14:28 Відповісти
проснись калцапский придурок, вы обосрались)))
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12.03.2022 14:31 Відповісти
...а теперь сосите г-н рябков.....
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12.03.2022 14:59 Відповісти
тільки не віртуально.хай приїжджає,наприклад,в Туречину,
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12.03.2022 15:02 Відповісти
eto tot pridurok kotory velel NATO sobirat monatki ?
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12.03.2022 15:19 Відповісти
вопрос состоит в том, чтобы обеспечить достижение тех целей, которые поставлены нашим руководством перед специальной военной операцией", - отметил Рябков. То есть Украина сдайся, признай лугандон и Крым, пусти оккупантов по всей территории Украины. Похоже они так нихрпена и не поняли про украинцев и Украину. И до сих пор верят в обкуренных нацистов и бендеровцев и что их будут встречать с цветами.
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12.03.2022 15:27 Відповісти
Іди *****, смердюча раша! Всьо - вам СРАКА!
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12.03.2022 15:32 Відповісти
В ближайшее 100 лет никто в цивилизационном мире не будут иметь с вами, орки дела.Сгниете в изоляции как сев.Корея!
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12.03.2022 16:14 Відповісти
Зуби будуть заговорювати! Ці ******** вже для себе все вирішили. Зараз наші дурні знову побіжать дарма витрачати час на цю нечисть.
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12.03.2022 16:34 Відповісти
**** печерна рашиська паскуда, хто ти таке і що таке твоя дика орда ?
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12.03.2022 16:38 Відповісти
Можете вже насипати собі і своєму уйлу з кодлом ***** солі!Армія кремлівської мафії дуже здивувала (просто велика...але гола ,боса,підперезана)може знищувати Алєппо (беззбройне) травити дітей Сирії.....бомбити мирне населення,розстрілювати мирне населення і міста ракетами градами з ростовської області по Донбасу,воювати 10 років в Чечні,напасти на Молдову,Грузію,Україну.
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13.03.2022 08:58 Відповісти
 
 