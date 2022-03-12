Росія готова відновити діалог з США щодо безпеки. Але "конфігурація змінилася", - МЗС РФ
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Російська Федерація готова відновити діалог з США щодо так званих "гарантій безпеки". Але через війну проти України "конфігурація змінилася".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков в ефірі "Першого каналу".
Зокрема, на питання, чи залишаються в силі пропозиції Москви щодо гарантій безпеки, спрямовані США і НАТО, він відповів, що "не став би говорити про те, що пропозиції такого роду залишаються в силі".
"Все ж повністю змінилася конфігурація, зараз ситуація радикально інша. І питання полягає в тому, щоб забезпечити досягнення тих цілей, які поставлені нашим керівництвом перед спеціальною військовою операцією", - зазначив Рябков.
Разом з тим він підкреслив, що Москва налаштована відновити діалог з Вашингтоном щодо стратегічної стабільності.
Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон відповість Росії на будь-яку загрозу країнам НАТО, навіть якщо це призведе до третьої світової війни.
Будь ласка, зачекайте...
значит война для них складывается хуже мы знаем...
"Теперь ты одноногий, бездомный ******** просящий милостыню и проживающий под мостом в Нью-Йорке".
14 год ·
Вот такого исполнения гимна Украины я ещё не встречала. До мурашек
Вообще не понимаю как можно ТАК петь???
https://www.facebook.com/yulya.vernigor
З: - Снимай штаны плешивый, покажу.
путин немного недоумевет, но снимает штаны.
Зеленский подходит сзади и засовывает ему понятно что, понятно куда, и объясняет:
- Вот смотри дедушка Вова. Вроде и у тебя х@й в жопе и у меня х@й в жопе… Но!
Есть один нюанс…
не сцяти - триматися, друзі.. Слава Україні..
Тоді чому вони воюють не проти США, а проти України?
І чи потрібно виконувати гарантії перед країною, яка сама не виконує своїх гарантій?
Вони чітко показали, що воювати проти інших нормальних армій нездатні абсолютно, а тільки проти цивільних і мирних людей.
у ютубі у Західній Європі дуже широко розганяються путінські пропагандистські тези про війну, біженців, витрати на відновлення України за рахунок західних платників податків. Якщо не протидіяти цьому зараз, через громадську думку буде надано тиску на уряди. Навіть мінімальна інформація про реальний стан справ, арешт золотовалютних резервів для контрибуцій, і т.д. для багатьох є одкровенням