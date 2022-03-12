Зеленський: Це народна війна і час вимагає віддавати все, що потрібно для оборони. ВIДЕО

Українці мають надзвичайних успіх у протистоянні агресору. Ми не маємо права знижувати інтенсивність оборони, як би складно це не було.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз час, який вимагає від усіх нас бути ефективними і в рутинних справах. Виконувати свою роботу на сто відсотків, допомагати колегам, дбати про своїх близьких. І при цьому віддавати все, що необхідно для нашої оборони. Для наших захисників. Це вітчизняна війна. Це народна війна. Це війна за нашу незалежність", - зауважив глава держави.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте також: З оточених міст у п'ятницю вдалося врятувати понад 7 тисяч людей, - Зеленський