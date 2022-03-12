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Зеленський: Це народна війна і час вимагає віддавати все, що потрібно для оборони. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українці мають надзвичайних успіх у протистоянні агресору. Ми не маємо права знижувати інтенсивність оборони, як би складно це не було.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз час, який вимагає від усіх нас бути ефективними і в рутинних справах. Виконувати свою роботу на сто відсотків, допомагати колегам, дбати про своїх близьких. І при цьому віддавати все, що необхідно для нашої оборони. Для наших захисників. Це вітчизняна війна. Це народна війна. Це війна за нашу незалежність", - зауважив глава держави.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
Не имеем права? А ты имел право закатывать деньги в асфальт,когда нет элементарной формы для ополчения,а кацапы топчатся у наших границ?
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12.03.2022 14:03
+15
Бить их и днем и ночью не давать спать и срать
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12.03.2022 13:41
+14
Де ракетна програма яку заснував Порох? Скільки ракет зроблено за твого царювання?
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12.03.2022 13:44
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Интересно, а хакеры с группы Анонимус могут как-то вывести с орбиты спутники глонаса? Что бы у этих ****** не было собственной навигации
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12.03.2022 13:36 Відповісти
Анонимам нет, военные хакеры США да. Но ведь это будет началом Третьей Мировой, как считает Байден
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12.03.2022 13:37 Відповісти
У этих ********** навигации в Украине, ГЛОНАСС на нашей территории не работает. Поэтому они так часто и блуждают по лесам.
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12.03.2022 13:41 Відповісти
Кацапи самі навряд можуть звести їх з орбіти.
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12.03.2022 14:03 Відповісти
Да ,надо втрое больше валить кацапов !
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12.03.2022 13:39 Відповісти
Бить их и днем и ночью не давать спать и срать
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12.03.2022 13:41 Відповісти
Да ,именно так ,пусть срут кровью ,при чём ртом ...
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12.03.2022 13:43 Відповісти
Они пришли нас убивать, а значит и ни каких пленных быть не должно. Только уничтожение...
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12.03.2022 15:22 Відповісти
Це теж оборона!

Активісти блокують польський кордон для російських і білоруських вантажівок.
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12.03.2022 13:44 Відповісти
Де ракетна програма яку заснував Порох? Скільки ракет зроблено за твого царювання?
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12.03.2022 13:44 Відповісти
В 2021 году мо Украины заключило с Укроборонпромом - 1 контракт. В бюджете мо не было заложено ни одного дивизиона Нептунов и только в конце года приняли какую-то хрень на три дивизиона Нептунов поставкой в марте 2022. Как понимаете то сейчас никаких дивизионов не будет.
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12.03.2022 19:09 Відповісти
Мобілізованим ВСУ у Кременчуці для організації зв'язку необхідні рації Baofeng UV-5RT. Візьмемо або придбаємо за розумні кошти. Необхідно 6-8 шт.
0675727094 В'ячеслав
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12.03.2022 13:45 Відповісти
Я поддерживаю президента. Зеленский, держимся.
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12.03.2022 14:01 Відповісти
Другого, увы, нет...
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12.03.2022 15:28 Відповісти
Как то скромненько. Ну то такое.
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12.03.2022 19:10 Відповісти
Не имеем права? А ты имел право закатывать деньги в асфальт,когда нет элементарной формы для ополчения,а кацапы топчатся у наших границ?
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12.03.2022 14:03 Відповісти
Нужно же просто перестать стрелять
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12.03.2022 15:40 Відповісти
Нічо... Перемога і тоді Народний Суд, колода, дьоготь, пір'я й "парад" цеї папуги від Чопу до Луганська........ МІНІМУМ
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12.03.2022 16:07 Відповісти
Baofeng китайская фирма. Китай - враг не только Украины, но и всего цивилизованного мира.
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12.03.2022 14:04 Відповісти
Ну то пиши зі смартфону зібраного в Канаді...
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12.03.2022 20:28 Відповісти
"інтенсивність оборони"?
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12.03.2022 14:04 Відповісти
Мы вже вісім років так живемо. А заклик гарний, да.
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12.03.2022 14:27 Відповісти
Але воно за два вивело з ладу оборону й ДЯКУЮЧИ БОГОВІ Опір його фокуси з писюнькою на роялі в гробу бачив!
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12.03.2022 16:09 Відповісти
"отдавать все, что необходимо для нашей обороны "
Надіюсь, що це нарешті дійде до українського олігархату (в тім числі до "реєстрових" патріотів)...
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12.03.2022 14:32 Відповісти
До речі, а що із власних статків віддав уже на потреби оборони України сам Зеленський?
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12.03.2022 14:36 Відповісти
Сало з хріна, шоніпанятна! Він "ніщій", шопадєлать!
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12.03.2022 16:10 Відповісти
де обьявлена мобілізація чого повно призовного віку чоловіків шатаеться і не йдуть воювати,одні кажуть що не приймають місць немае як це так
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12.03.2022 14:36 Відповісти
Ти сам у військоматі був? То запитай. Алєням там пояснюють файно, "чому", турканімецька!
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12.03.2022 16:11 Відповісти
ЗА НАШУ ПЕРЕМОГУ

гримить війна на Україні,

Не мов скажений Путін пре.

Нам дуже тяжко стало нині,

Та страх нікого не бере.

В містах касетні бомби рвуться,

Скидають тонні з літаків,

Але бійці геройські б'ються,

Спиняють рашу козаки.

Бліцкригу в Путіна не стало,

В полон біжить його солдат.

Об нас ті зуби вже зломили,

Тисячі загарбників лежать.

Ще трішки й буде Перемога,

Прогонимо в Москву солдат.

Підвішують Путіна за ногу,

Хоч слізно буде нас благать.

З руїн повстане Україна,

Вона мов Фенікс зацвіте.

Чужину біженці покинуть,

Добробут теж до нас прийде.

Володимир Паладько.
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12.03.2022 14:41 Відповісти
Ты народная война, для начала хоть вид сделай что мариуполю помогаешь... Херсонщина сдана за 1 день...бункерный херой
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12.03.2022 14:53 Відповісти
бункерний, то інший вол де мор... цей в бункері нонстоп не сидить!
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13.03.2022 03:38 Відповісти
Зеленский: Это народная война - и время требует отдавать все, что нужно для обороны. Источник: https://censor.net/ru/v3324253===========
Окуеть, а до 24 февраля 2022 года это война была Порошенко. А в голове Зеленского война кончилась в мае 2019 года. Тварь конченная.
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12.03.2022 15:25 Відповісти
А все таки интересно сколько из того что есть отдал ты? В полной уверенности, что многие благодаря тебе отдали уже самое дорогое по результатам твоих гулянок на корпоративам на буковелях и по заграницам!
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12.03.2022 15:26 Відповісти
Честь й совість воно віддало. Ще у середині 90-х через маслюка мацквє... ДОБРЕ знаємо!
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12.03.2022 16:12 Відповісти
Запальна балачка футбольного коментатора не впливає на хід матчу...
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12.03.2022 16:55 Відповісти
українець на рохунку не має і 500 долл, а ле є декілька людей в Україні, які мають більше нас разом взятих
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12.03.2022 18:47 Відповісти
Інтенсивність оборони?
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12.03.2022 20:56 Відповісти
Інтенсивність оборони повинна бути високою до перемоги. - Повністю погоджуюсь із цією ідеєю.

Інакше - якщо не оборонятися активно, - то ворог зміг би окопатись і укріпитись, оговтатись, переукомплектуватися, підтягти постачання і знову продовжив би вбивати людей. Сподіваюся, що найбільш активних убивць серед ворогів вдасться знищити максимально швидко, щоб вони не показували поганий приклад іншим ворожим військам, тоді багато людей із числа ворожих військ не будуть зведені зі шляху здорового розуму і здадуться в полон Україні, щоб припинити воювати і зберегти життя усім: і нам, і собі.
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12.03.2022 22:44 Відповісти
Вот Порошенко сравнительно недавно закупил 100 импортных снайперских винтовок в полном "обвесе" на подразделения ВСУ чисто ИЗ СВОЕГО КАРМАНА.
Это помимо его личных средств на поддержку и "модерн" ПВО Киева!
Я зауважал такое подтверждение его слов.
Стесняюсь спросить, а Зеленский, кстати, не желает пару- тройку миллионов долларов из своего кармана "стряхнуть" в фонд Национальной обороны Украины? Или хУцпа не позволяет?.Зато регулярно оплачивает оккупантам свою крымскую недвижимость, и ещё массу ништяков по всему миру.
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13.03.2022 02:14 Відповісти
"... згинуть наші вороженьки, як роса на сонці..."!
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13.03.2022 03:37 Відповісти
гнида зеленая ... на Мариуполь посмотри вместо своих дебильных видосиков... просрал страну за 2 года отдыха...
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13.03.2022 05:32 Відповісти
 
 