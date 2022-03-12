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Зеленський: Це народна війна і час вимагає віддавати все, що потрібно для оборони. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українці мають надзвичайних успіх у протистоянні агресору. Ми не маємо права знижувати інтенсивність оборони, як би складно це не було.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз час, який вимагає від усіх нас бути ефективними і в рутинних справах. Виконувати свою роботу на сто відсотків, допомагати колегам, дбати про своїх близьких. І при цьому віддавати все, що необхідно для нашої оборони. Для наших захисників. Це вітчизняна війна. Це народна війна. Це війна за нашу незалежність", - зауважив глава держави.
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Топ коментарі
+17 Михаил 9b8cd9a5
показати весь коментар12.03.2022 14:03
+15 Василий СПРУТ
показати весь коментар12.03.2022 13:41
+14 5 копійок
показати весь коментар12.03.2022 13:44
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Будь ласка, зачекайте...
Активісти блокують польський кордон для російських і білоруських вантажівок.
0675727094 В'ячеслав
Надіюсь, що це нарешті дійде до українського олігархату (в тім числі до "реєстрових" патріотів)...
гримить війна на Україні,
Не мов скажений Путін пре.
Нам дуже тяжко стало нині,
Та страх нікого не бере.
В містах касетні бомби рвуться,
Скидають тонні з літаків,
Але бійці геройські б'ються,
Спиняють рашу козаки.
Бліцкригу в Путіна не стало,
В полон біжить його солдат.
Об нас ті зуби вже зломили,
Тисячі загарбників лежать.
Ще трішки й буде Перемога,
Прогонимо в Москву солдат.
Підвішують Путіна за ногу,
Хоч слізно буде нас благать.
З руїн повстане Україна,
Вона мов Фенікс зацвіте.
Чужину біженці покинуть,
Добробут теж до нас прийде.
Володимир Паладько.
Окуеть, а до 24 февраля 2022 года это война была Порошенко. А в голове Зеленского война кончилась в мае 2019 года. Тварь конченная.
Інакше - якщо не оборонятися активно, - то ворог зміг би окопатись і укріпитись, оговтатись, переукомплектуватися, підтягти постачання і знову продовжив би вбивати людей. Сподіваюся, що найбільш активних убивць серед ворогів вдасться знищити максимально швидко, щоб вони не показували поганий приклад іншим ворожим військам, тоді багато людей із числа ворожих військ не будуть зведені зі шляху здорового розуму і здадуться в полон Україні, щоб припинити воювати і зберегти життя усім: і нам, і собі.
Это помимо его личных средств на поддержку и "модерн" ПВО Киева!
Я зауважал такое подтверждение его слов.
Стесняюсь спросить, а Зеленский, кстати, не желает пару- тройку миллионов долларов из своего кармана "стряхнуть" в фонд Национальной обороны Украины? Или хУцпа не позволяет?.Зато регулярно оплачивает оккупантам свою крымскую недвижимость, и ещё массу ништяков по всему миру.