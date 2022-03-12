У більшості армій світу немає стільки техніки, скільки російські війська втратили в Україні, - Зеленський
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Втрати російських окупантів у технічних можливостях просто вражають.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Українці не здаються. Наші збройні сили роблять все, щоб позбавити ворога будь-якого бажання продовжувати війну проти України. Втрати російських військ колосальні. Динаміка втрат на 17-й день така, що можна впевнено говорити - це найбільший удар по російській армії за десятки років. Вони ніде не втрачали більше за таку кількість днів. Від початку вторгнення 31 БРГ ворога втратила боєздатність, російські військові здаються в полон вже не просто поодинці, а цілими групами. Групами намагаються повернутися додому", - зауважив глава держави.
За його словами, втрати загарбників у технічних можливостях просто вражають.
"Більше 360 танків, 1205 бронемашин. І це ще без підрахунку втрат минулої ночі та цього ранку. Вже майже 60 літаків, більше 80 гелікоптерів. Сотні одиниць іншої техніки, зокрема найсучасніших зразків, якими Росія завжди пишається. У більшості армій світу немає стільки техніки, скільки російські війська втратили за час вторгнення в нашу державу", - додав Зеленський.
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Добре що не деградувала до рівня спадку януковища.
Мы что с Китаем воюем?
у ютубі у Західній Європі дуже широко розганяються путінські пропагандистські тези про війну, біженців, витрати на відновлення України за рахунок західних платників податків. Якщо не протидіяти цьому зараз, через громадську думку буде надано тиску на уряди. Навіть мінімальна інформація про реальний стан справ, арешт золотовалютних резервів для контрибуцій, і т.д. для багатьох є одкровенням
уничтожено рашкиной техники больше, чем сегодня есть в армии Германии ‼️‼️
Але те, що ми могли значно краще стартувати за певних умов - то факт.
Т Г Шевченко
Кремлин
)(уйло
Тук-тук
-- Кто там ?
-- Я
-- Кто это "Я"?
-- ****** из 90-х
Вони просто знищують корупцію, упорядковують судову владу, виконують вимоги для вступу в економічні та військові союзи і не бояться ніяких братьєв!