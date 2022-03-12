У більшості армій світу немає стільки техніки, скільки російські війська втратили в Україні, - Зеленський

Втрати російських окупантів у технічних можливостях просто вражають.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Українці не здаються. Наші збройні сили роблять все, щоб позбавити ворога будь-якого бажання продовжувати війну проти України. Втрати російських військ колосальні. Динаміка втрат на 17-й день така, що можна впевнено говорити - це найбільший удар по російській армії за десятки років. Вони ніде не втрачали більше за таку кількість днів. Від початку вторгнення 31 БРГ ворога втратила боєздатність, російські військові здаються в полон вже не просто поодинці, а цілими групами. Групами намагаються повернутися додому", - зауважив глава держави.

За його словами, втрати загарбників у технічних можливостях просто вражають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не маємо права знижувати інтенсивність оборони, - звернення Зеленського щодо російського вторгнення. ВIДЕО

"Більше 360 танків, 1205 бронемашин. І це ще без підрахунку втрат минулої ночі та цього ранку. Вже майже 60 літаків, більше 80 гелікоптерів. Сотні одиниць іншої техніки, зокрема найсучасніших зразків, якими Росія завжди пишається. У більшості армій світу немає стільки техніки, скільки російські війська втратили за час вторгнення в нашу державу", - додав Зеленський.