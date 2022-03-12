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У більшості армій світу немає стільки техніки, скільки російські війська втратили в Україні, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У більшості армій світу немає стільки техніки, скільки російські війська втратили в Україні, - Зеленський

Втрати російських окупантів у технічних можливостях просто вражають.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Українці не здаються. Наші збройні сили роблять все, щоб позбавити ворога будь-якого бажання продовжувати війну проти України. Втрати російських військ колосальні. Динаміка втрат на 17-й день така, що можна впевнено говорити - це найбільший удар по російській армії за десятки років. Вони ніде не втрачали більше за таку кількість днів. Від початку вторгнення 31 БРГ ворога втратила боєздатність, російські військові здаються в полон вже не просто поодинці, а цілими групами. Групами намагаються повернутися додому", - зауважив глава держави.

За його словами, втрати загарбників у технічних можливостях просто вражають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не маємо права знижувати інтенсивність оборони, - звернення Зеленського щодо російського вторгнення. ВIДЕО

"Більше 360 танків, 1205 бронемашин. І це ще без підрахунку втрат минулої ночі та цього ранку. Вже майже 60 літаків, більше 80 гелікоптерів. Сотні одиниць іншої техніки, зокрема найсучасніших зразків, якими Росія завжди пишається. У більшості армій світу немає стільки техніки, скільки російські війська втратили за час вторгнення в нашу державу", - додав Зеленський.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+28
Треба так їбашіть москалів, шоб аж Талібан хрестився!
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12.03.2022 13:49
+16
Это правда
уничтожено рашкиной техники больше, чем сегодня есть в армии Германии ‼️‼️
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12.03.2022 13:56
+15
Бойцы с Мариуполя отдельный привет передают за т72б3 2016 года выпуска
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12.03.2022 13:49
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Треба так їбашіть москалів, шоб аж Талібан хрестився!
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12.03.2022 13:49 Відповісти
Вы сути высказывания не поняли. Талибан - это исламские радикалы. В реальной жизни они как бы не крестятся.
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12.03.2022 16:43 Відповісти
Бойцы с Мариуполя отдельный привет передают за т72б3 2016 года выпуска
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12.03.2022 13:49 Відповісти
Свіжачок, тільки но муха зібралася потрахати... Але подивилась і продзизчала "Та тут лайна кацапського на мульон поуолінь" Полетіла товарок кликати.
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12.03.2022 13:57 Відповісти
***** ******, а чим ти оснастив ЗСУ?
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12.03.2022 13:51 Відповісти
Армія з 2019 не змінилась.
Добре що не деградувала до рівня спадку януковища.
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12.03.2022 14:08 Відповісти
Зате народ зріс. І активно долучився до боротьби.
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12.03.2022 14:09 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1502595603410599947
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12.03.2022 13:52 Відповісти
зсу супер. а народ Украины бесценны. слава такому народу. мы не спим невозможно уснут читая новости об любимой украине. очень переживаем очень. дай Аллах береги Украину. открой глаза пенсионеркам россии чтобы очнулись.
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12.03.2022 13:53 Відповісти
Их глаза не откроются никогда пока они смотрят *******. И если им отключить ******* и показать правду, то всё равно не сразу поверят увиденному. Их головы засраны величием на 10 лет вперёд.
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12.03.2022 13:59 Відповісти
їх треба денацифіковувати як колись німців.
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12.03.2022 14:00 Відповісти
Рашке надо запретить иметь армии
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12.03.2022 14:57 Відповісти
Рашке надо запретить иметь армии
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12.03.2022 14:57 Відповісти
В январе 2022 года санинструктор #5отбр Митупов Бадма Балданович из села Ушарбай Забайкальского края поехал на совместные учения «Союзная решимость-2022» в Республику Беларусь, там заблудился и погиб в Украине

Мы что с Китаем воюем?
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12.03.2022 13:54 Відповісти
эвенк что ли
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12.03.2022 13:56 Відповісти
Этничный русский за русский язык сдох
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12.03.2022 13:57 Відповісти
кацап в натурі ,хіба не видно
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12.03.2022 14:04 Відповісти
братейка наш, славянин, христианин
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12.03.2022 14:08 Відповісти
Нет , бо вин бурят ! Забайкальский край, це Раша . Китай приготовился .
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12.03.2022 15:51 Відповісти
и как показали события,в этих армиях нет столько героев,сколько у тех граждан Украины.которые воюют с превосходящими силами врага..
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12.03.2022 13:54 Відповісти
Хочу закликати українську діаспору за кордоном доносити правду про війну у соціальних мережах. Наразі це наш тил що дестабілізують кремлівські пропагандони!
у ютубі у Західній Європі дуже широко розганяються путінські пропагандистські тези про війну, біженців, витрати на відновлення України за рахунок західних платників податків. Якщо не протидіяти цьому зараз, через громадську думку буде надано тиску на уряди. Навіть мінімальна інформація про реальний стан справ, арешт золотовалютних резервів для контрибуцій, і т.д. для багатьох є одкровенням
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12.03.2022 13:55 Відповісти
Убивать, убивать і убивать і не тільки танки, а і кацапів!
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12.03.2022 13:56 Відповісти
Это правда
уничтожено рашкиной техники больше, чем сегодня есть в армии Германии ‼️‼️
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12.03.2022 13:56 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1502615236100206594
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12.03.2022 14:01 Відповісти
в любой нормальной армии мира генералы за такие потери писали бы рапорта и садились бы под трибунал но не в армии рашкостана
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12.03.2022 13:59 Відповісти
Чому ? ЗСУ працює. Звільнення територій це питання часу.
Але те, що ми могли значно краще стартувати за певних умов - то факт.
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12.03.2022 14:02 Відповісти
якби ви вчились так як треба
Т Г Шевченко
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12.03.2022 14:04 Відповісти
Не помітила що бійцям сумно.
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12.03.2022 14:13 Відповісти
А що дивує в словах свинособаки, яка стверджує, що ситуація не на їхню користь?
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12.03.2022 14:10 Відповісти
кацап на бутылку конечно не в вашу
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12.03.2022 14:02 Відповісти
Масквабад
Кремлин
)(уйло

Тук-тук
-- Кто там ?
-- Я
-- Кто это "Я"?
-- ****** из 90-х
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12.03.2022 14:05 Відповісти
То й що? Це їх зупинило?
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12.03.2022 14:05 Відповісти
Більшості країн світу і не потрібен той хлам, яким кацапи засіяли нашу землю.
Вони просто знищують корупцію, упорядковують судову владу, виконують вимоги для вступу в економічні та військові союзи і не бояться ніяких братьєв!
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12.03.2022 14:09 Відповісти
 
 