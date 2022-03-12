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Зеленський - москвичам: Якщо в Мелітополі проти окупації виходять 2 тис. людей, то скільки має бути у вас проти війни?
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росіянам слід брати приклад із українців, які вміють відстоювати свою національну позицію.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Від самого ранку в українському – назавжди українському – Мелітополі збиралися люди, наші громадяни, на чергову акцію протесту проти російських військ. Проти намагань поставити місто на коліна. Понад дві тисячі людей на площі. Почуйте, будь ласка, в Москві!", - звернувся Зеленський до росіян.
"Якщо в Мелітополі проти окупації виходять дві тисячі людей, то скільки має бути у вас проти війни? Щоб було по чесному, щоб було по справедливості", - додав глава держави.
Топ коментарі
+21 Ksenia VB
показати весь коментар12.03.2022 14:05
+17 Ksenia VB
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+17 Vitia Ma
показати весь коментар12.03.2022 14:06
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Будь ласка, зачекайте...
Немає там нікого і нічого.
их методично унижали и принуждали
теперь выйти на миттинг это прям героизм
то что теперь уже смысла боятся нечего, война уже идет
многие еще не поняли
только когда выйдут миллионы во всех городах и не будут уходить
может что то поменяется
но этого не произойдет, не та страна
в ОДЕССЕ ТОЖЕ САМОЕ У ТЕРОБОРОНЫ НЕТ НИ ОРУЖИЯ НИ КАСОК НИ ЖИЛЕТОВ
там же не с кем разговаривать, в этом рашистском лаптестане, там не люди, там биомусор прозомбированный
МОСКВИЧАМ !!!!!!!!!
Невиліковне.