УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16088 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 595 32
війна (56444) Зеленський (17450) Мелітополь (737) мітинг (731)

Зеленський - москвичам: Якщо в Мелітополі проти окупації виходять 2 тис. людей, то скільки має бути у вас проти війни?

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський - москвичам: Якщо в Мелітополі проти окупації виходять 2 тис. людей, то скільки має бути у вас проти війни?

Росіянам слід брати приклад із українців, які вміють відстоювати свою національну позицію.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Від самого ранку в українському – назавжди українському – Мелітополі збиралися люди, наші громадяни, на чергову акцію протесту проти російських військ. Проти намагань поставити місто на коліна. Понад дві тисячі людей на площі. Почуйте, будь ласка, в Москві!", - звернувся Зеленський до росіян.

"Якщо в Мелітополі проти окупації виходять дві тисячі людей, то скільки має бути у вас проти війни? Щоб було по чесному, щоб було по справедливості", - додав глава держави. 

Читайте також: "Свободу меру!", - мелітопольці вийшли на акцію протесту і вимагають від окупантів відпустити викраденого міського голову Федорова. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+21
Москвичи це абсолютно порожні людські оболонки.
Немає там нікого і нічого.
показати весь коментар
12.03.2022 14:05
+17
Їм ніколи. Вони в магазинах останнє розбирають..
показати весь коментар
12.03.2022 14:04
+17
Та досить призивати росіян до якихось дій! Вони там неадекватні довбой"би!
показати весь коментар
12.03.2022 14:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Їм ніколи. Вони в магазинах останнє розбирають..
показати весь коментар
12.03.2022 14:04 Відповісти
Москвичи це абсолютно порожні людські оболонки.
Немає там нікого і нічого.
показати весь коментар
12.03.2022 14:05 Відповісти
Ані патдєрживают *****. Зачем глупые вопросы задаешь?
показати весь коментар
12.03.2022 14:05 Відповісти
Та досить призивати росіян до якихось дій! Вони там неадекватні довбой"би!
показати весь коментар
12.03.2022 14:06 Відповісти
А шо в Криму є фірмові магазини рошен? Чи може рошен продають у торгових мережах?
показати весь коментар
12.03.2022 14:14 Відповісти
Це якщо якийсь Вася купить Рошени і привезе їх у Крим, то винуватим назвуть Петра Олексійовича
показати весь коментар
12.03.2022 14:41 Відповісти
Надо реально воспринимать действительность. В Мелитополе проживает 150 000 жителей, а вышло менее чем 2 процента.
показати весь коментар
12.03.2022 14:24 Відповісти
Москва 13 млн населення, і на ці 13 млн виходять пару сотень,це сміх,вони краще вийдуть але в чергу в банкомат та поскиглять про закриття инстаграм
показати весь коментар
12.03.2022 14:11 Відповісти
Знову малороса включає. Вдумайтесь, президент країни на яку напали , просить одічалих орків яких 80% підтримують вбивства українців і захоплення України,щоб вони вийшли на вулиці і сказали " нєт вайне". Поки вони не будуть сдихать з голоду,ніхто нікуди не буде виходити. Досить принижуватись.
показати весь коментар
12.03.2022 14:11 Відповісти
Да они сами хотят этой войны, о чем можно говорить с кацапами, только в утиль
показати весь коментар
12.03.2022 14:12 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2022 14:13 Відповісти
даже 10 тысяч не выходят
их методично унижали и принуждали
теперь выйти на миттинг это прям героизм
то что теперь уже смысла боятся нечего, война уже идет
многие еще не поняли
только когда выйдут миллионы во всех городах и не будут уходить
может что то поменяется
но этого не произойдет, не та страна
показати весь коментар
12.03.2022 14:15 Відповісти
забудьте. "масквачи" - это элитные отбросы параши. их всегда и всюду издавна презирали.
показати весь коментар
12.03.2022 14:15 Відповісти
усе леворуционери стоять у черзі за останнім макбургером..
показати весь коментар
12.03.2022 14:20 Відповісти
Мое глубокое убеждение ,что существа, чья воля, разум парализованы страхом , из за чего у них атрофировались ( умерли ) все человеческие качества и принципы - это генетические вырожденцы, биомусор, полуживотные. Они такими будут всегда. Выход - стерилизация , содержание в зоопарках ( кормить , хорошо относиться) - ждать пока все здохнут ( проще говоря). Не думаю, что кому нибудь в мире , через пару недель их будет жалко. Здохнуть- ВСЕМ.
показати весь коментар
12.03.2022 14:21 Відповісти
зогианец! а может их лучше разбирать на органы и помогать нуждающимся в этих органах. так эти полулюди принесут пользу людям. по другому их использовать нельзя.И то в том случаэ,если у нормальных людей не будет отторжения органов полулюдей.
показати весь коментар
12.03.2022 14:27 Відповісти
Це піздєц,Зєля,***** зрозумій врешті, Украіна---не росія!!!! тут за любу херню будут виходити і бунтувати,а там миші амбарні, поки ними кіт керує,вони всі по норах сидять.
показати весь коментар
12.03.2022 14:21 Відповісти
Когда жрать захотят выползут.
показати весь коментар
12.03.2022 14:23 Відповісти
саботаж терооборони. репост. У нас в Запорожье ситуация такая: Верховный главнокомандующий-дегенерат. Оружие населению не раздают. Рашисты ползут потихоньку ,день за днём всё ближе и ближе.Пишу большими буквами - каждый день рашисты всё ближе и ближе. А БЕЗОРУЖНЫЙ народ что может сделать с голыми руками ??? И главное-народ даже не требует себе оружия. Я один требую. Да. Я один.

в ОДЕССЕ ТОЖЕ САМОЕ У ТЕРОБОРОНЫ НЕТ НИ ОРУЖИЯ НИ КАСОК НИ ЖИЛЕТОВ
показати весь коментар
12.03.2022 14:23 Відповісти
к кому он там обращается? к ватным лишнехромосомным ********, которые от своего же "амона" в штаны наваливают, к этим, что ли?
там же не с кем разговаривать, в этом рашистском лаптестане, там не люди, там биомусор прозомбированный
показати весь коментар
12.03.2022 14:23 Відповісти
Некому их просто повести за собой, Навального путлер посадил, Каспаров ссыт,ну а основного чечены гандоны завалили,а без вожака ,----это просто стадо.....
показати весь коментар
12.03.2022 14:25 Відповісти
Цікаво, з ким буде спілкуватися цей клоун, коли кацапам вирублять інтернет? Поїде у бункер до путіна на "переговори"?
показати весь коментар
12.03.2022 14:34 Відповісти
Все "масквичи" сдрыснули кто куда. Вот такой этот народ
показати весь коментар
12.03.2022 14:41 Відповісти
Бессмысленное сотрясание воздуха. Кацапы рады всему происходящему (кроме цен и банковских счетов, но они уверены Китай поможет, пока уверены. Нам надо продержатся месяца 2 лучше 3, тогда закончатся товары на складах и кацапы начнут спрашивать "а нас за что, мы ведь вне политики?"), у них сейчас Z эйфория Ымперия возрождается укропов убиваем мы молодцы, Хутин наш фюрер!!!! Причем они знают количество потерь, они знают катастрофу в экономике, но думают, что когда захватят Украину всё прекратится и макдональдс опять заработает! Если не верите почитайте их, на их же форумах, они больные! Эти дебилы, даже не понимают масштаб ЖОПЫ, в которую они попали....
показати весь коментар
12.03.2022 14:48 Відповісти
Москвичам,****.
МОСКВИЧАМ !!!!!!!!!
Невиліковне.
показати весь коментар
12.03.2022 14:56 Відповісти
Зеленський, займийся своїми прямими обов"язками Президента і Верховного Головнокомандувача!
показати весь коментар
12.03.2022 16:36 Відповісти
 
 