УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16088 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
15 147 14
війна (56444) Генштаб ЗС (4510)

Війська РФ зосередилися на захопленні міст Маріуполь і Сєверодонецьк та здійснюють інженерне обладнання позицій на Чернігівщині, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ зосередилися на захопленні міст Маріуполь і Сєверодонецьк та здійснюють інженерне обладнання позицій на Чернігівщині, - Генштаб ЗСУ

Війська РФ продовжують наносити ракетно-бомбові удари по об’єктах критичної інфраструктури.

Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває сімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує наступальну операцію проти України.

Зазнавши втрат на Поліському, Сіверському, Південнобузькому напрямках, зупинений на раніше досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ, відновлює боєздатність підрозділів, поповнює запаси.

Не досягнувши поставлених цілей, продовжує наносити ракетно-бомбові удари по об’єктах критичної інфраструктури.

На Волинському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Військовим керівництвом Республіки Білорусь здійснюються заходи щодо посилення охорони кордону з Україною. Зберігається ймовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у бойових діях проти України на боці Росії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог зайшов до Маріуполя з боку Виноградного, підтягує сили. Російська авіація нанесла удар в районі дитячої поліклініки, - воїн ЗСУ Богдан. ФОТО

На Поліському напрямку активних дій з боку противника не зафіксовано. Після значних втрат російські окупанти проводять заходи з відновлення боєздатності та здійснюють перегрупування військ.

На Сіверському напрямку противник здійснює інженерне обладнання позицій у районах Михайло-Коцюбинське, Левковичі, Жукотки, Городня (Чернігівська область).

На Слобожанському напрямку при спробі відновлення наступальних дій окупанти успіху не досягли.

Противник закріпився в північній частині міста Ізюм, не полишає спроб щодо його захоплення.

На Донецькому та Таврійському напрямах основні зусилля окупантів зосереджені на захопленні міст Маріуполь та Сєверодонецьк. Противник захопив східні околиці Маріуполя.

Після невдалого штурму населеного пункту Рубіжне окупанти відступили до н.п. Капитолівка.

На Волноваському напрямку ворог намагається розвинути наступ на напрямку н.п. Красна Поляна. Здійснив спробу просування в напрямку н.п. Ольгинка.

За наявними даними, підрозділи окупантів, які здійснювали наступ у Донецькому операційному районі, зустріли потужний опір Збройних Сил України та втратили наступальні спроможності.

На Південнобузькому напрямку противник не полишає спроб відновлення наступальних дій з метою оточення Миколаєва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ ведуть обстріли з житлових кварталів Тростянця, - Геращенко. ВIДЕО

З метою підтримки наступу, загарбники намагалися розгорнути підрозділи ракетних військ і артилерії та протиповітряної оборони. Успіху не мали. Противник відступив у район н.п. Милове, здійснює інженерне обладнання зайнятих позицій та підтягує резерви.

Віримо в Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!" - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
може виникнути загроза для ООС
показати весь коментар
12.03.2022 14:14
+4
Глухо там. Грузини так взагалі хочуть стати перевалочною базою для москалів.
показати весь коментар
12.03.2022 14:35
+3
да они заходят с тыла ООС и отрезают их от поддерки, окружают. Еще е..ный Гиркин давно об этом говорил
показати весь коментар
12.03.2022 14:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
може виникнути загроза для ООС
показати весь коментар
12.03.2022 14:14 Відповісти
да они заходят с тыла ООС и отрезают их от поддерки, окружают. Еще е..ный Гиркин давно об этом говорил
показати весь коментар
12.03.2022 14:17 Відповісти
Зле. Означає, що й до кацапів дійшло, що Київ чи Харків вони не візьмуть.
Правдоподібно будуть укріплюватися і біля Києва (там, де зможуть таки налагодити логістику) - щоб зв"язувати тут чим більше сил ЗСУ.

ЗСУ теж будуть змушені міняти плани - бо дотепер переважно реагують на дії противника.
показати весь коментар
12.03.2022 14:18 Відповісти
Займатися півднем ЗСУ все ж доведеться активно. Особливо тією перемичкою на схід від Запоріжжя.
показати весь коментар
12.03.2022 14:20 Відповісти
Кацапы - лучше вам сдохнуть или получить мильон за угнанный самолёт ?

думайте , если есть чем

Предложение кацапам угонять рашкины самолеты

Угнал, посадил-получил 1 млн $!

https://youtu.be/5szWN94OVDM

09.03.2022 16:58
показати весь коментар
12.03.2022 14:19 Відповісти
Може вони не чули.
показати весь коментар
12.03.2022 14:20 Відповісти
Може у пілотів рідні в заручниках, а може ліквідатори стоять - тільки рипнешся - підірвуть.
показати весь коментар
12.03.2022 14:24 Відповісти
Тут проблема - вони ж не знають, де посадити цей літак, та й велика вірогідність бути збитим.
показати весь коментар
12.03.2022 14:50 Відповісти
Чомусь на Цензорі нема цього повідомлення Бутусова у фейсбуці. - "Друзі, треба терміново зібрати кошти на закупівлю безпілотників для Юрія Касьянова. Це дуже коштовний проект, але у Юрія є команда, яка вміє застосовувати таку техніку в інтересах наших військ. Безпілотники - це очі ******** армії. Прошу долучитись та зібрати кошти." <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbutusov.yuriy%2Fposts%2F7380693788637520&show_text=true&width=500" width="500" height="846"
показати весь коментар
12.03.2022 14:21 Відповісти
Главное в глухую оборону не становится. Ка только передовые отряды дают слабину, тылы будут разбегаться лесам.
показати весь коментар
12.03.2022 14:23 Відповісти
Резервисты днр под Мариуполем (фото вчерашнее)
показати весь коментар
12.03.2022 14:24 Відповісти
В агонии после "за 2 дня до Киева" пытаются судорожно выполнить "план В" - сухопутный коридор в Крым и продолжение замороженного конфликта?! Грузия, Молдавия, Чечня, Татарстан, Беларусь, вам не кажется, что это ваш последний и единственный ШАНС дать оккупанту по ИПАЛУ и забрать своё от кацапов?!
показати весь коментар
12.03.2022 14:32 Відповісти
Глухо там. Грузини так взагалі хочуть стати перевалочною базою для москалів.
показати весь коментар
12.03.2022 14:35 Відповісти
 
 