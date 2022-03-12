УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14578 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
34 231 60
армія РФ (13481) війна (56444) Зеленський (17450) Росія (47217)

Ворог заводить в Україну нові колони. Вони намагаються взяти нас кількістю, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог заводить в Україну нові колони. Вони намагаються взяти нас кількістю, - Зеленський

Російські війська заводять на нашу територію нові й нові колони.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог заводить на нашу територію нові й нові колони. Вони шукають повсюди бійців для себе. Резервістів. Строковиків. Найманців. Вони намагаються взяти нас кількістю. Кількістю бійців, кількістю техніки. Використовують терор, щоб зламати нас, зламати нашу віру в перемогу і в Україну", - зауважив глава держави.

Він висловив впевненість, що у них це не вийде.

"Це не дасть їм результату. Але, щоб у них не вийшло, ще треба боротися. Ще треба бути зосередженими. Ще треба усім нам, усім українцям, і надалі зосереджено працювати на оборону нашої держави. Працювати разом. Без внутрішніх розколів. Підтримуючи одне одного. По всій Україні. Від Ужгорода до Мелітополя. Від Чернігова до Маріуполя. Від Львова до Харкова. Саме так, як ми всі робимо вже 17-й день війни!", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У більшості армій світу немає стільки техніки, скільки російські війська втратили в Україні, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
Vitaliy ******

1 hr ·

Зайшов у ВК. О*уїв. Вийшов.

Маю два висновки.

1. Не витрачайте час на суперечки з росіянами. Ваші спростування тез ворога ніяк не змінять цілей ворога.

Поясню просто.

Вас стопанув гопник у провулку. Його мета - розбити вам голову і обікрасти. Привід свого нападу він вигадає по ходу: у вас неправильний одяг, ви не туди зайшли, ви йому "дєрзко" відповіли і самі спровокували на конфлікт.

Почнете пояснювати свою правоту - вам розіб'ють лице, бо "сильно умнічали". Виправдовуватися немає змісту. Усі озвучені приводи надумані.

Так поводить себе і росія.

Вона нападає, бо їй потрібна чужа територія і економіка.

Привід вона вигадає і 1000 раз змінить на ходу, це і "братскіє народи", і "асвабаждєніє рускіх", і "ви пєрвиє напалі", і "істарічєская справєдлівость".

(Помітьте, що "істарічєская справєдлівость" - це завжди збільшення територій і ніколи не їх зменшення. Ті історичні періоди, коли території росії були меншими, ніж зараз, "справєдлівимі" не вважаються і "вастанавлєнію" не підлягають. Це все надумана срань.)

Єдиний шлях - захищатися, а не знаходити логічні хиби в аргументах гопника.

2. Коли росіяни кажуть, що вони не винні, а винне їх керівництво. Не ведіться на це.

Росіяни раділи "поверненню Криму", раділи, що "їх боїться весь світ", раділи, що в них "багато ресурсів".

Тобто, вони завжди вважали себе причетними до успіхів свого лідера. Але коли їх лідер припустився помилки, то хочуть, щоб відповідальність ніс тільки сам лідер, а не його підлеглі.

Так не буде. Хто розділяв радості зі своїм керівництвом, той розділятиме з ним і горе.

Повірте, більшість тих, хто кричить у росії "нет войне", кричав би "Киев наш!", якби план взяття за 2 дні виявився успішним.

Тому не співчувайте ворогу. Не витрачайте емоційний ресурс. Співчувайте своїм і підтримуйте своїх.

P.S. На скріншоті допис зі сторінки ВК "Третья Мировая Война". На логотипі сторінки стоїть "Z". Кількість підписників 142000.
показати весь коментар
12.03.2022 14:40
+19
Всіх, що були зосереджені на кордонах. Тепер набирають нове м'ясо
показати весь коментар
12.03.2022 14:27
+13
А,кацапи,завше закидували супротивника,своїм смердючим м'ясом...
показати весь коментар
12.03.2022 14:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А говорили, еще несколько дней назад что 100 процентов завели всех.
показати весь коментар
12.03.2022 14:25 Відповісти
Навчись читати
показати весь коментар
12.03.2022 14:27 Відповісти
Всіх, що були зосереджені на кордонах. Тепер набирають нове м'ясо
показати весь коментар
12.03.2022 14:27 Відповісти
Тих, які скопичились перед нападом, але ж їдуть інші. Заліза й людей у рашки багато.
показати весь коментар
12.03.2022 14:28 Відповісти
Всех, кто стоял по периметру, но не всех, кого могут "по сусекам наскрести".
показати весь коментар
12.03.2022 14:30 Відповісти
Не розслабляйтесь. Навіть, якщо (боронь Боже) орда зайде у Київ, Одесу чи Запоріжжя, пан ПреЗЕдент все одно скаже, що у нас "стратегічний перелом". Тож тримаймо свою голову на плечах, слідкуємо за неофіційними каналами новин і тверезо оцінюймо обстановку. І разом женемо орків з Української землі.
показати весь коментар
12.03.2022 14:40 Відповісти
так не из всей раши,а те которые были изначально около границ Украины
показати весь коментар
12.03.2022 14:44 Відповісти
Лізуть на нас, немов сарана
показати весь коментар
12.03.2022 14:26 Відповісти
Они и есть саранча
Саранча , а не нация.
показати весь коментар
12.03.2022 14:43 Відповісти
О́рки (англ. Orcs або orks) - вигаданий вид або раса істот з фантастичних, переважно фентезійних творів. Зазвичай зображаються кремезними варварами зі звіриними рисами. Належать до стандартних видів фентезійних істот. Запроваджені Джоном Толкіном як злі істоти-ординці, подібні на людей, але приземкуваті, з великим іклами, гострими вухами. Пізнішими авторами образ орків було розвинено додаванням рис шляхетних дикунів.
показати весь коментар
12.03.2022 15:11 Відповісти
А,кацапи,завше закидували супротивника,своїм смердючим м'ясом...
показати весь коментар
12.03.2022 14:27 Відповісти
Как и во Второй Мировой войне.ссср брал только массой врага..немцев прямо с ума сводила эта «масса»
показати весь коментар
12.03.2022 14:28 Відповісти
Не совсем так

Далеко не везде, и далеко не всегда
Не все командиры были ублюдками как Жуков

Ну и технически СССР был довольно хорош.
показати весь коментар
12.03.2022 14:48 Відповісти
Во 2 МВ СССР никогда не смог бы выиграть войну, без союзников и их помощи. Союзники обеспечили армию ссср всем , всем абсолютно. Оттянули на себя 70% авиации, не допустили вход в войну Японии, уничтожили бомбардировками экономику Германии и много другого. Подавляющее большенство военных были такими же ублюдки как и Жуков, даже хуже.
показати весь коментар
12.03.2022 15:47 Відповісти
Эта не моя мысль ,а мысль немцев из документального фильма о Второй Мировой войне ..Это мысль одного пулеметчика ,который был шокирован той массой живой силы ,которую ему пришлось уничтожить .
показати весь коментар
16.03.2022 20:56 Відповісти
УПА теж масою "брала" аж до 62-го року?
показати весь коментар
12.03.2022 16:20 Відповісти
Нам тоже нужно резервы уже вводить)
показати весь коментар
12.03.2022 14:28 Відповісти
Як стало відомо, цей рашкин генерал Зусько родом із волинського села Ветли.

Ось такі зрадники і перевертні - це набільше падіння, яке тільки можна уявити. Зрадник, перевертень, виродок. Україна має знати його пику.
показати весь коментар
12.03.2022 14:29 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2022 14:29 Відповісти
Смерть ворогам !!!!!
показати весь коментар
12.03.2022 14:30 Відповісти
участник концерта кобзона....
показати весь коментар
12.03.2022 14:33 Відповісти
прізвище білоруське, генетика подібна моїй. В сім'ї (в такій великій) не без виродка.
показати весь коментар
12.03.2022 16:49 Відповісти
федерація манкуртів
показати весь коментар
12.03.2022 14:35 Відповісти
Он сделал посильный вклад в нашу победу

АРМІЯ РОСІЙСЬКОГО ГЕНЕРАЛА, РОДОМ З СЕЛА НА ВОЛИНІ, ЗАЗНАЄ НИЩІВНОЇ ПОРАЗКИ ПІД МИКОЛАЄВОМ
показати весь коментар
12.03.2022 14:44 Відповісти
А його племінник. Є начальником поліції Млинів.Рівненська обл
показати весь коментар
12.03.2022 14:53 Відповісти
У нашего подполковника двоюродный брат - депутат Госдумы. Тут надо по делам судить
показати весь коментар
12.03.2022 14:55 Відповісти
Таких багато, але бiльше непокоять тi що залишились в Украiнi - херсонську область i Запорiзьку АЕС здали без бою. Чому? Невже не знали про оркiв з Криму? А тепер це "мавпа з гранатою".
показати весь коментар
12.03.2022 14:47 Відповісти
Вони там, де ними вміють ефективно користуватись.
показати весь коментар
12.03.2022 14:52 Відповісти
лучшие войска уже превращены в удобрение, щас рабов погонят, потом пенсионеров и детей.
показати весь коментар
12.03.2022 14:35 Відповісти
Собирают орков и гоблинов со всего мордора
показати весь коментар
12.03.2022 14:36 Відповісти
А у нас огнеметов нет? Как в фильме Чужие. Палить их пачками.
показати весь коментар
12.03.2022 14:38 Відповісти
Тактика войны которую проводят фашисты путина, это тактика обескравливания путем многочисленных надрезов тела Украины. Против этой тактики есть единственное действенное оружие, это всеобщая мобилизация украинского общества которому нужно немедленно переключится в режим войны.

Санкции это смертельное оружие и русские фашисты будут из кожи вылазить чтобы сменить власть в Киеве на прокремлевскую власть, которая в дальнейшем будет инициировать снятие санкций с рашки. Если этого не произойдет, то все потуги фашистов безнадежны и украинцы обязаны сделать все возможное чтобы планы фашистов не состоялись и они были наказаны по полной программе.
показати весь коментар
12.03.2022 14:38 Відповісти
По воплям свинопса Штефана виходить що за Бандеру воюють діти Харкова віком від 3 до 6 місяців.
показати весь коментар
12.03.2022 14:49 Відповісти
Долго ты ждал этого момета вафельник смотри своим искандером диван не взорви
показати весь коментар
12.03.2022 15:01 Відповісти
Ню ню придурок, ми ще Кенигсберг і Єкатеринодар повернемо власникам, тобі добре, шизіків поки що в армію параши ***** не бере.
показати весь коментар
12.03.2022 15:02 Відповісти
Ми не за Бандеру воюємо, а за Україну.
І ти тут здохнеш, а потім через кілька сот років перетворишся на українську нафту.
показати весь коментар
12.03.2022 14:50 Відповісти
ні, нафта - продукт виділень із ядра і мантії Землі. А от той просто згниє з виділенням метану і аміаку та сірководню.
показати весь коментар
12.03.2022 16:53 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2022 14:40 Відповісти
Vitaliy ******

1 hr ·

Зайшов у ВК. О*уїв. Вийшов.

Маю два висновки.

1. Не витрачайте час на суперечки з росіянами. Ваші спростування тез ворога ніяк не змінять цілей ворога.

Поясню просто.

Вас стопанув гопник у провулку. Його мета - розбити вам голову і обікрасти. Привід свого нападу він вигадає по ходу: у вас неправильний одяг, ви не туди зайшли, ви йому "дєрзко" відповіли і самі спровокували на конфлікт.

Почнете пояснювати свою правоту - вам розіб'ють лице, бо "сильно умнічали". Виправдовуватися немає змісту. Усі озвучені приводи надумані.

Так поводить себе і росія.

Вона нападає, бо їй потрібна чужа територія і економіка.

Привід вона вигадає і 1000 раз змінить на ходу, це і "братскіє народи", і "асвабаждєніє рускіх", і "ви пєрвиє напалі", і "істарічєская справєдлівость".

(Помітьте, що "істарічєская справєдлівость" - це завжди збільшення територій і ніколи не їх зменшення. Ті історичні періоди, коли території росії були меншими, ніж зараз, "справєдлівимі" не вважаються і "вастанавлєнію" не підлягають. Це все надумана срань.)

Єдиний шлях - захищатися, а не знаходити логічні хиби в аргументах гопника.

2. Коли росіяни кажуть, що вони не винні, а винне їх керівництво. Не ведіться на це.

Росіяни раділи "поверненню Криму", раділи, що "їх боїться весь світ", раділи, що в них "багато ресурсів".

Тобто, вони завжди вважали себе причетними до успіхів свого лідера. Але коли їх лідер припустився помилки, то хочуть, щоб відповідальність ніс тільки сам лідер, а не його підлеглі.

Так не буде. Хто розділяв радості зі своїм керівництвом, той розділятиме з ним і горе.

Повірте, більшість тих, хто кричить у росії "нет войне", кричав би "Киев наш!", якби план взяття за 2 дні виявився успішним.

Тому не співчувайте ворогу. Не витрачайте емоційний ресурс. Співчувайте своїм і підтримуйте своїх.

P.S. На скріншоті допис зі сторінки ВК "Третья Мировая Война". На логотипі сторінки стоїть "Z". Кількість підписників 142000.
показати весь коментар
12.03.2022 14:40 Відповісти
Безпросвітний жах.
показати весь коментар
12.03.2022 14:43 Відповісти
Ага, починають вже писати мені.
Відповідаю всім коротко і ясно: йдіть *****.
Другий раз не пишуть.
показати весь коментар
12.03.2022 15:06 Відповісти
Третя волна будет из бабушек *****, прорывать оборону будут иксперды на боевых диванах)
показати весь коментар
12.03.2022 14:40 Відповісти
🇺🇦✊✌️
показати весь коментар
12.03.2022 14:40 Відповісти
Якщо б українці керувалися спічами цього йолопа, то найнервовіші вже мали б з'їхати з глузду...
показати весь коментар
12.03.2022 14:44 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2022 14:44 Відповісти
Просто интересно, чем мотивирует ******* своих орков когда посылает очередную свору трусливых кровожадных шакалов? Армия федерастов не сильная, а длинная.
показати весь коментар
12.03.2022 14:45 Відповісти
Україна матиме металобрухту на 10 років.
показати весь коментар
12.03.2022 15:04 Відповісти
"...А потом мы всех их убьем!" (С) Кто-то из блогеров, еще в феврале...
показати весь коментар
12.03.2022 15:13 Відповісти
Вроде Ярош
показати весь коментар
12.03.2022 17:49 Відповісти
Гитлера и Сталина выгнали из пекла.
показати весь коментар
12.03.2022 15:22 Відповісти
 
 