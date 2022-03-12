Ворог заводить в Україну нові колони. Вони намагаються взяти нас кількістю, - Зеленський
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Російські війська заводять на нашу територію нові й нові колони.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог заводить на нашу територію нові й нові колони. Вони шукають повсюди бійців для себе. Резервістів. Строковиків. Найманців. Вони намагаються взяти нас кількістю. Кількістю бійців, кількістю техніки. Використовують терор, щоб зламати нас, зламати нашу віру в перемогу і в Україну", - зауважив глава держави.
Він висловив впевненість, що у них це не вийде.
"Це не дасть їм результату. Але, щоб у них не вийшло, ще треба боротися. Ще треба бути зосередженими. Ще треба усім нам, усім українцям, і надалі зосереджено працювати на оборону нашої держави. Працювати разом. Без внутрішніх розколів. Підтримуючи одне одного. По всій Україні. Від Ужгорода до Мелітополя. Від Чернігова до Маріуполя. Від Львова до Харкова. Саме так, як ми всі робимо вже 17-й день війни!", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Саранча , а не нация.
Далеко не везде, и далеко не всегда
Не все командиры были ублюдками как Жуков
Ну и технически СССР был довольно хорош.
Ось такі зрадники і перевертні - це набільше падіння, яке тільки можна уявити. Зрадник, перевертень, виродок. Україна має знати його пику.
АРМІЯ РОСІЙСЬКОГО ГЕНЕРАЛА, РОДОМ З СЕЛА НА ВОЛИНІ, ЗАЗНАЄ НИЩІВНОЇ ПОРАЗКИ ПІД МИКОЛАЄВОМ
Санкции это смертельное оружие и русские фашисты будут из кожи вылазить чтобы сменить власть в Киеве на прокремлевскую власть, которая в дальнейшем будет инициировать снятие санкций с рашки. Если этого не произойдет, то все потуги фашистов безнадежны и украинцы обязаны сделать все возможное чтобы планы фашистов не состоялись и они были наказаны по полной программе.
І ти тут здохнеш, а потім через кілька сот років перетворишся на українську нафту.
1 hr ·
Зайшов у ВК. О*уїв. Вийшов.
Маю два висновки.
1. Не витрачайте час на суперечки з росіянами. Ваші спростування тез ворога ніяк не змінять цілей ворога.
Поясню просто.
Вас стопанув гопник у провулку. Його мета - розбити вам голову і обікрасти. Привід свого нападу він вигадає по ходу: у вас неправильний одяг, ви не туди зайшли, ви йому "дєрзко" відповіли і самі спровокували на конфлікт.
Почнете пояснювати свою правоту - вам розіб'ють лице, бо "сильно умнічали". Виправдовуватися немає змісту. Усі озвучені приводи надумані.
Так поводить себе і росія.
Вона нападає, бо їй потрібна чужа територія і економіка.
Привід вона вигадає і 1000 раз змінить на ходу, це і "братскіє народи", і "асвабаждєніє рускіх", і "ви пєрвиє напалі", і "істарічєская справєдлівость".
(Помітьте, що "істарічєская справєдлівость" - це завжди збільшення територій і ніколи не їх зменшення. Ті історичні періоди, коли території росії були меншими, ніж зараз, "справєдлівимі" не вважаються і "вастанавлєнію" не підлягають. Це все надумана срань.)
Єдиний шлях - захищатися, а не знаходити логічні хиби в аргументах гопника.
2. Коли росіяни кажуть, що вони не винні, а винне їх керівництво. Не ведіться на це.
Росіяни раділи "поверненню Криму", раділи, що "їх боїться весь світ", раділи, що в них "багато ресурсів".
Тобто, вони завжди вважали себе причетними до успіхів свого лідера. Але коли їх лідер припустився помилки, то хочуть, щоб відповідальність ніс тільки сам лідер, а не його підлеглі.
Так не буде. Хто розділяв радості зі своїм керівництвом, той розділятиме з ним і горе.
Повірте, більшість тих, хто кричить у росії "нет войне", кричав би "Киев наш!", якби план взяття за 2 дні виявився успішним.
Тому не співчувайте ворогу. Не витрачайте емоційний ресурс. Співчувайте своїм і підтримуйте своїх.
P.S. На скріншоті допис зі сторінки ВК "Третья Мировая Война". На логотипі сторінки стоїть "Z". Кількість підписників 142000.
Відповідаю всім коротко і ясно: йдіть *****.
Другий раз не пишуть.