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Німеччина позбудеться залежності від російської нафти до кінця року, - міністр економіки Хабек

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Німеччина позбудеться залежності від російської нафти до кінця року, - міністр економіки Хабек

Німеччина планує до осені 2022 року стати повністю незалежною від російського вугілля. До кінця року країна стане майже незалежною від російської нафти.

Про це заявив міністр економіки Німеччини, віце-канцлер Роберт Хабек, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми повинні піти від імпорту енергоносіїв з Росії", - сказав він.

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За його словами, Німеччина "кожен день, фактично щогодини прощається з російським імпортом".

"Якщо нам це вдасться, то до осені ми будемо незалежні від російського вугілля, а до кінця року - майже незалежні від російської нафти. З газом складніше, тому що у нас немає власних потужностей з імпорту СПГ", - додав він.
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Топ коментарі
+8
Жодному слову німчури не вірю. Вони та рашисти це одне і теж лайно.
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12.03.2022 14:33
+5
Простьіе немцьі уже плюются на наших у**ков-политиков.
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12.03.2022 14:35
+5
Немцы сейчас должны провести зачистку всех менеджеров правительства Меркель - бо все они брали гроши у убийцы из раши
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12.03.2022 14:40
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Німецькі еліти дуже бояться, що Україна переможе, а Росія розпадеться - Сергій Сумленний

https://youtu.be/gx1jxXmu9SU
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12.03.2022 14:32 Відповісти
Западные элиты очень боятся победы Украины и развал раши
Надо их успокоить созданием марионеточного проукраинского правительства в раше .
предлагаю Понамареву и Каспарову провести заседание нового кацапского правительства
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12.03.2022 14:34 Відповісти
И призвать уйти из Украины рашкиных военных и взять власть в хремле !!!!
Ваше отечество в опасности , кацапы
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12.03.2022 14:37 Відповісти
Тому вони мають працювати на відсторонення фуйла.
І щоб війна не затягувалась.
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12.03.2022 14:40 Відповісти
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12.03.2022 14:42 Відповісти
Жодному слову німчури не вірю. Вони та рашисти це одне і теж лайно.
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12.03.2022 14:33 Відповісти
Простьіе немцьі уже плюются на наших у**ков-политиков.
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12.03.2022 14:35 Відповісти
Т.е. ни хера не откажется.
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12.03.2022 14:36 Відповісти
Німеччині повинно бути все пофіг. Їм однаково звідки отримувати носії чи від путіна, чи від нової росії. Чому б швидко не збанкротувати путінську рашу?
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12.03.2022 14:36 Відповісти
А с кем они будут договариваться И от кого коррупционные гроши брать ?

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12.03.2022 14:39 Відповісти
Якутия будет в шоколаде! А масквабад без якутских алмазов в новых высотных офисах без нефти, леса и алмазов будет лапти вязать.
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12.03.2022 14:52 Відповісти
Немцы сейчас должны провести зачистку всех менеджеров правительства Меркель - бо все они брали гроши у убийцы из раши
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12.03.2022 14:40 Відповісти
такая чистка нужна по всей европе. дофига скупили себе политиканов повсюду.
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12.03.2022 14:43 Відповісти
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12.03.2022 14:48 Відповісти
Постройте газопровод с Катара. Через Ирак, или через Средиземное море.

Запасы газа россии - 50 млрд.

Запасы газа Катара - 23 млрд.

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12.03.2022 14:50 Відповісти
немцы добьются что кацапы придут к ним домой ещё раз!
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12.03.2022 15:44 Відповісти
Козли фінансують теториста світового масштабу. Можуть відмовитись вже, а за місяць ситуація нормалізується. В них війни нема і місяць потерпіти незручності не має бути проблемою
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12.03.2022 15:59 Відповісти
То есть зазор на то что будет дальше с Украиной ? Спасибо и за каски.
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12.03.2022 16:49 Відповісти
 
 