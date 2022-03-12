Німеччина позбудеться залежності від російської нафти до кінця року, - міністр економіки Хабек
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Німеччина планує до осені 2022 року стати повністю незалежною від російського вугілля. До кінця року країна стане майже незалежною від російської нафти.
Про це заявив міністр економіки Німеччини, віце-канцлер Роберт Хабек, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Ми повинні піти від імпорту енергоносіїв з Росії", - сказав він.
За його словами, Німеччина "кожен день, фактично щогодини прощається з російським імпортом".
"Якщо нам це вдасться, то до осені ми будемо незалежні від російського вугілля, а до кінця року - майже незалежні від російської нафти. З газом складніше, тому що у нас немає власних потужностей з імпорту СПГ", - додав він.
Топ коментарі
+8 Alex L cbc8e6bb
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+5 Nikolay Ivankov 071fa753
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+5 Sophia-Maria Duglass
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https://youtu.be/gx1jxXmu9SU
Надо их успокоить созданием марионеточного проукраинского правительства в раше .
предлагаю Понамареву и Каспарову провести заседание нового кацапского правительства
Ваше отечество в опасности , кацапы
І щоб війна не затягувалась.
Запасы газа россии - 50 млрд.
Запасы газа Катара - 23 млрд.