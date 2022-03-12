Коли суспільство дізнається про втрати РФ у війні, воно жахнеться, - російський льотчик-випробувач Гарнаєв, який виступив проти нападу на Україну
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Знаменитий російський льотчик-випробувач Олександр Гарнаєв хоче стати посередником в переговорах щодо звільнення російських полонених.
Про це він розповів в інтерв'ю журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Він заначив, що запропонував себе як переговірника з українською стороною щодо полонених.
"Для мене нестерпно бачити наших хлопців, деяких я знаю особисто, бачити, як вони сильно страждають. Це нестерпно для мене… І я хотів би отримати санкцію влади на цю роботу. І лише після отримання санкції влади я готовий розгорнути гуманітарну та гуманну місію. З цією метою я вибрав з того боку свого друга, Героя України №1 Олександра Васильовича Галуненка, і вже отримав від нього відповідь, що Галуненко Олександр Васильович сидить у підвалі свого будинку між Гостомелем та Бучею, які безперервно бомбардують та обстрілюють. Ми з ним дуже дружні. Олександр Васильович - заслужений льотчик-випробувач СРСР. Олександр Васильович Галуненко – Герой України номер один. Наберіть у будь-якому пошуковику його ім'я, і ви дізнаєтеся, що це за людина (знаменитий радянський льотчик-випробувач, випускник Ленінградського інституту авіаційного приладобудування (ГУАП) багато років працював в Авіаційному науково-технічному комплексі імені Антонова, пройшов шлях від льотчика-випробувача на підприємстві до одного з його керівників, колишній депутат Верховної ради від Партії регіонів.). Він першим підняв і випробував літак Ан-225 "Мрія" - той літак, який на його очах розбомбили... А зараз бомбардують його будинок", - додав Гарнаєв.
Також він наголосив, що не один серед російських військових професіоналів, які критично ставляться до війни РФ з Україною.
Відповідаючи на запитання, коли і за яких умов російське суспільство дізнається про остаточні цифри людських втрат і втрат у техніці, Гарнаєв відповів: "Це дві події, які відбудуться одночасно. По-перше, суспільство дізнається. По-друге, суспільство жахнеться. Або спочатку суспільство жахнеться, а потім дізнається. Ці дві події матимуть дуже маленький часовий інтервал. Вони відбудуться майже одночасно. Коли це інше питання".
Будь ласка, зачекайте...
Останні значно гірші.
Они же "денацификаторы", "освободители", "миротворцы".
Почему же весь мир тогда на них санкции накладывает?
Не было бы таких потерь и санкций, славил бы армию и войну... гниды там все до единого, ну может тысяча нормальных людей наскребеться
НЕ Х#Й ТУТ СЕРТИ У ВУХА НАМ ЩО У КАЦАПА Є ЯКАСЬ ЛЮДЯНІСТ !!! НЕМАЄ ЇЇ У КАЦАПОВ, ТІЛЬКИ СТРАХ З ВЛАСНУ ШКУРУ.
Они продолжают зарабатывать деньги для этого кровавого режима.
Сидіти у підвалі та літати на мрії - це нічого не доводить, а от якщо людина реально послала нах... усіх кацапських друзєй, родичів та знайомих - то тільки тоді можна довіряти