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Коли суспільство дізнається про втрати РФ у війні, воно жахнеться, - російський льотчик-випробувач Гарнаєв, який виступив проти нападу на Україну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Коли суспільство дізнається про втрати РФ у війні, воно жахнеться, - російський льотчик-випробувач Гарнаєв, який виступив проти нападу на Україну

Знаменитий російський льотчик-випробувач Олександр Гарнаєв хоче стати посередником в переговорах щодо звільнення російських полонених.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Він заначив, що запропонував себе як переговірника з українською стороною щодо полонених.

"Для мене нестерпно бачити наших хлопців, деяких я знаю особисто, бачити, як вони сильно страждають. Це нестерпно для мене… І я хотів би отримати санкцію влади на цю роботу. І лише після отримання санкції влади я готовий розгорнути гуманітарну та гуманну місію. З цією метою я вибрав з того боку свого друга, Героя України №1 Олександра Васильовича Галуненка, і вже отримав від нього відповідь, що Галуненко Олександр Васильович сидить у підвалі свого будинку між Гостомелем та Бучею, які безперервно бомбардують та обстрілюють. Ми з ним дуже дружні. Олександр Васильович - заслужений льотчик-випробувач СРСР. Олександр Васильович Галуненко – Герой України номер один. Наберіть у будь-якому пошуковику його ім'я, і ​​ви дізнаєтеся, що це за людина (знаменитий радянський льотчик-випробувач, випускник Ленінградського інституту авіаційного приладобудування (ГУАП) багато років працював в Авіаційному науково-технічному комплексі імені Антонова, пройшов шлях від льотчика-випробувача на підприємстві до одного з його керівників, колишній депутат Верховної ради від Партії регіонів.). Він першим підняв і випробував літак Ан-225 "Мрія" - той літак, який на його очах розбомбили... А зараз бомбардують його будинок", - додав Гарнаєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський льотчик-випробувач Гарнаєв виступив проти нападу РФ на Україну

Також він наголосив, що не один серед російських військових професіоналів, які критично ставляться до війни РФ з Україною.

Відповідаючи на запитання, коли і за яких умов російське суспільство дізнається про остаточні цифри людських втрат і втрат у техніці, Гарнаєв відповів: "Це дві події, які відбудуться одночасно. По-перше, суспільство дізнається. По-друге, суспільство жахнеться. Або спочатку суспільство жахнеться, а потім дізнається. Ці дві події матимуть дуже маленький часовий інтервал. Вони відбудуться майже одночасно. Коли це інше питання".
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Топ коментарі
+60
Послухала я розмови мокшів з їхніми мамками і зайками...зробила висновок :
Останні значно гірші.
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12.03.2022 15:16
+49
Йому нестерпно бачити як страждають полонені російські стерв'ятники які вбивали з повітря мирне населення і він хоче їх визволити з полону.
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12.03.2022 15:18
+44
Та їм насрати на втрати, вони один одного ненавидять не то що весь світ. Їх зомбували що тре йти вмирати за раїсю матушку, вот і виконують свій "долг"
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12.03.2022 15:16
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Та їм насрати на втрати, вони один одного ненавидять не то що весь світ. Їх зомбували що тре йти вмирати за раїсю матушку, вот і виконують свій "долг"
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12.03.2022 15:16 Відповісти
Послухала я розмови мокшів з їхніми мамками і зайками...зробила висновок :
Останні значно гірші.
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12.03.2022 15:16 Відповісти
Видел ролик как один пленный сестре звонил. Сложилось впечатление, что он номером ошибся.
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12.03.2022 15:31 Відповісти
Самки
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12.03.2022 15:33 Відповісти
Йому нестерпно бачити як страждають полонені російські стерв'ятники які вбивали з повітря мирне населення і він хоче їх визволити з полону.
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12.03.2022 15:18 Відповісти
У кацапов напрочь отбита мораль. Вот совсем, я столько лет об этом твердил, и все вокруг говорили, что я преувеличиваю. Но нет, на самом деле так оно и есть, в моральном отношении они деградировали на уровень хуже животных. Он просит человека помочь освободить пленных, которые бомбили его дом, и не видит в этом ничего необычного. Свои люди, сочтемся, так обычно кацапы в таких случаях говорят.
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12.03.2022 15:25 Відповісти
До победы летчиков НЕЛЬЗЯ менять! Они отъедятся, отдохнут и снова с остервенением будут бомбить наши города и села...
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12.03.2022 17:10 Відповісти
До победы вообще никого нельзя менять. Что-то я не помню, чтобы во вторую мировую Гитлер и Сталин обменивали пленных. Сталин даже собственного сына не стал спасать. Говорить сейчас об обмене пленными - только провоцировать россию на дальнейшую агрессию.
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12.03.2022 17:48 Відповісти
Хiба що тiльки на обмiн. А так хай працюють на зруйнованих територiях.
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12.03.2022 15:39 Відповісти
Китайське вторгнення до Росії після її агресії проти України не викличе жодної міжнародної відповіді. Агресора ніхто захищати не буде, не буде санкцій та кризи.
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12.03.2022 15:20 Відповісти
Наскiльки вiдомо з вiдкритих джерел - Китай "благословив" путiна на вiйну з Украiною, невже друг встромить ножа в спину?
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12.03.2022 15:27 Відповісти
Я теж так раніше думав, але потім зрозумів, що Китаю і вторгнення не знадобиться, раша і так все віддасть... маже задарма...
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12.03.2022 15:38 Відповісти
7 000 0000 деревяшек при наличии тела. Бизнес на Кацапии.
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12.03.2022 15:21 Відповісти
А как российская пропаганда своим гражданам обьясняет почему на россию санкции накладывают?

Они же "денацификаторы", "освободители", "миротворцы".

Почему же весь мир тогда на них санкции накладывает?
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12.03.2022 15:22 Відповісти
Потому что весь мир завидует героям и асвабадителям. Вы не смейтесь, в их мозгу это выглядит именно так.
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12.03.2022 15:27 Відповісти
Ніяк, бо у рабів таких питань не виникає. Козиряють газом.
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12.03.2022 15:30 Відповісти
кацапам - пох, вони обстрілювали і продовжать обстрілювати і Гостомель і область і Україну, допоки не здохнуть від української арти та не розбіжаться з обісраними штанями.. нажаль, нам тут, під боком, нічим їх добивати, хіба що сапами та сокирами проти АКМів.. дебілам-засланцям, арахнідам-невіруючим - привіт..(
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12.03.2022 15:23 Відповісти
Судя по всему летчики у ниха теперячи камикадзе. Стропы подрезают, чтоб не болтали в плену! ОЗВЕРЕВШИЕ ОРКИ НЕ ЖАЛЕЮТ НИ ДЕТЕЙ НИ СТАРИКОВ НИ ЖЕНЩИН! Грабят и убивают, насилуют вот это и есть родня!! Мы зажаты между молотом и наковальней, одни убивают другие обеспокоенность выражают! Хотя в войне сегодня европейцы виноваты! Они еще не поняли что ну нельзя упрашивать агрессора, он понимает только силу!
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12.03.2022 15:24 Відповісти
Люди на рашке много лет живущие в путинской лжи скажут, что это фейк, фокусы с переодеваним и закрашиванием знаков отличия.
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12.03.2022 15:25 Відповісти
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12.03.2022 15:26 Відповісти
Яке,ще,звільнення? Арбайтен мерзота,арбайтен. У рудники
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12.03.2022 15:27 Відповісти
жахнуться одиниці, а баби просто почнуть ширше розставляти ноги щоб нарожать наступну партію добрив. судячи по їхнім розмовам по телефону, їхніх баб цікавлять тільки гроші, які муженьок намародерить
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12.03.2022 15:27 Відповісти
Гарнаев, ты тоже иди *****!
Не было бы таких потерь и санкций, славил бы армию и войну... гниды там все до единого, ну может тысяча нормальных людей наскребеться
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12.03.2022 15:29 Відповісти
Я знаю лишe одного гарного Москаля, Гeннадієм звуть, .добра людина😃.
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12.03.2022 20:33 Відповісти
Кацапи нелюді. Їх НІКОЛИ НЕ ЗВИЛЮЄ СКІЛЬКИ ВБИТО ХОЧЬ СВОЇХ, ХОЧЬ ДІТЕЙ !!!
НЕ Х#Й ТУТ СЕРТИ У ВУХА НАМ ЩО У КАЦАПА Є ЯКАСЬ ЛЮДЯНІСТ !!! НЕМАЄ ЇЇ У КАЦАПОВ, ТІЛЬКИ СТРАХ З ВЛАСНУ ШКУРУ.
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12.03.2022 15:30 Відповісти
Рязея підлягає Припиненню! Зі всіма,її ряженими хєроями. Нехай вжахаються недолюди
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12.03.2022 15:31 Відповісти
не надо очеловечивать оккупантов, после того, как простой русский солдат ступил на чужую землю, он подлежит уничтожению или пленению, после того, как русский летчик сбросил бомбу, выпустил ракету на мирный украинский город, он подлежит уничтожению или пленению, как ценный свидетель, а затем желательно также уничтожению, артиллеристы вообще не обсуждаются - ликвидация и все...
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12.03.2022 15:32 Відповісти
Итак в России с фашистами остаются Метро, Ашан, Леруа Мерлен+Орифлейм
Они продолжают зарабатывать деньги для этого кровавого режима.
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12.03.2022 15:33 Відповісти
Треба ретельно перевірити тих друзів кацапів на предмет державної зради.
Сидіти у підвалі та літати на мрії - це нічого не доводить, а от якщо людина реально послала нах... усіх кацапських друзєй, родичів та знайомих - то тільки тоді можна довіряти
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12.03.2022 15:36 Відповісти
Все летуны в Гаагу. Они все военные преступники им светит пожизненое, если вышку времено невозратят.
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12.03.2022 15:44 Відповісти
Сумніваюся, що жахнуться. Для них, якщо дізнаються про втрати - це "гєраічєскі" полеглі в боях із "фашистамі", із "праклятай амєрікай". Вони ж вірять, що тут "біалабараторійі" і усіляка хрень. Більш того, почнуть волати, що "ми за ету землю кровь пралівалі, ана наша, нізабудім павтаріть".
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12.03.2022 15:45 Відповісти
Ой, далана! Мне вполне внешне адекватньіе люди говорили, что українцьі сами себе устроили Голодомор, просто из ненависти к русским - а он хочет, чтобьі те же самьіе люди ужаснулись от зверств своих бедненьких мальчиков в трусиках?
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12.03.2022 15:46 Відповісти
Хер а не обмен... Наших мы вернём. А кацапы будут работать как немцы и румыны после второй мировой .
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12.03.2022 15:51 Відповісти
Чи то він ще не чув про сруський корабель... та Україні зараз не до таких переговорників!!! По вказаному маршруту... шагом марш!!!!
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12.03.2022 15:52 Відповісти
Зеленський вже наміняв терористів на таксистів. Досить. Літунів, артилеристів не міняти. Якщо відразу не розстріляли, то нехай сидять пожиттєво. Я думаю наші зк скоротять оте пожиттєво.
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12.03.2022 15:53 Відповісти
Какой нахер переговорщик. Преступления против человечности. Трибунал и все.
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12.03.2022 15:54 Відповісти
Рашистських льотчиків не варто "брати в полон", ця мерзота не має права на життя. Допитати, і все, офіційно "парашут не розрився" .
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12.03.2022 15:54 Відповісти
Когда узнают потери,-да российскому быдлу по фиг. Украина даже слишком занижает потери орков.
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12.03.2022 15:55 Відповісти
****** их звильнять?
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12.03.2022 15:59 Відповісти
Страждають вони. Нагодовані, в теплі. А що ж тоді казати про тих же маріупольців (як приклад), які без їжі, без води, в холоді і підари твої їх ********? Вони не страждають?
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12.03.2022 16:18 Відповісти
Всех пленных-убийц и Гарнаева - расстрелять!
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12.03.2022 16:20 Відповісти
Там нет ОБЕЩЕСТВА, только НАСЕЛЕНИЕ!
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12.03.2022 16:31 Відповісти
Знаменитий російський льотчик-випробувач Олександр Гарнаєв - іді нах@й!
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12.03.2022 16:36 Відповісти
йди *****! полонених орків судитимуть в Україні на довічне, тут вони і повиздихають
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12.03.2022 16:37 Відповісти
Слухаючи переговори двох кацапських мамусь: як одна жалілась другій Що не родила двох *********,бо получила би 14 млн рублів,а так тільки 7 млн за одонго.То це вже не россійське суспільство,а зазомбована мертв"ячина.Цим смердячим трупам,треба ще кілок осиновий вбивати.
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12.03.2022 16:39 Відповісти
Лише після перемоги.
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12.03.2022 16:45 Відповісти
Якщо тобі аж так нестерпно, то повісся.
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12.03.2022 17:53 Відповісти
Які полонені ??? У нас немає полонених. Раша не оголошувала війни. У нас є затримані терористи. А цей "герой" хоче вести переговори про їх звільнення ??? А він не хоче боротися на раші проти війни ??? Герой хрєнов!.
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12.03.2022 19:46 Відповісти
 
 