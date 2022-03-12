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Прем'єр Хорватії Пленкович про безпілотник, що розбився біля Загреба: Це загроза для ЄС і НАТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прем'єр Хорватії Пленкович про безпілотник, що розбився біля Загреба: Це загроза для ЄС і НАТО

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович вважає, що падіння безпілотника в Загребі - явна загроза ЄС і НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в коментарі Dnevnik.hr.

За словами Пленковича, зараз завершується розслідування на місці аварії безпілотного летального апарату в Яруні, біля міста Загреб.

Він розповів, що безпілотник пройшов румунський, угорський і хорватський повітряний простір. Не виключено, що його запустили з території України, з Криму.

"Є кілька ресторанів, багатоквартирні будинки, гуртожиток з 4,5 тисячами студентів. На щастя, ніхто не постраждав, пошкоджено близько сорока машин на стоянці", - сказав прем'єр-міністр Хорватії.

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Також Пленкович зазначив, що ця подія – загроза для ЄС і НАТО. Він закликав активізувати співпрацю.

"Це могло статися в іншій столиці, не тільки країн НАТО, а і ЄС. Це міг бути Будапешт, Братислава або Любляна. Ми повинні активізувати співпрацю, щоб вчасно інформувати країну про те, що відбувається щось подібне. Чи було це випадково або навмисним, ми досі не знаємо", - підкреслив прем'єр-міністр Хорватії.

Також він додав, що служби зараз вивчають цей літак, щоб дізнатися, чи є в ньому які-небудь корисні дані.

"Ми не можемо терпіти цю ситуацію, і вона не повинна відбуватися. Це була чітка і недвозначна загроза, яку необхідно усунути. Ми повинні подбати, щоб цей інцидент не повторився. Ми не применшуємо цей інцидент, ми будемо говорити у всіх органах НАТО і надамо докази на всіх рівнях", - сказав Пленкович.

Прем'єр-міністр Хорватії сказав, що безпілотник рухався дуже швидко, його не встигли помітити навіть в Румунії.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+57
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12.03.2022 15:43
+50
Сам факт того, что кацапский говнолет смог спокойно пролететь вглубь НАТО заставляет задуматься.
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12.03.2022 15:45
+46
беспилотник две страны пролетел и даже не заметили клоуны натовские
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12.03.2022 15:46
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беспилотник две страны пролетел и даже не заметили клоуны натовские
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12.03.2022 15:46 Відповісти
Тільки на попмпезний Бздіж!
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12.03.2022 15:54 Відповісти
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12.03.2022 15:43 Відповісти
Беспелотника испугались то как? У нас тут ракеты летают и ничо
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12.03.2022 15:44 Відповісти
Беспілотник військовий, отже могло статися будь що! А раптом він перевозив бактеріологічну зброю? Отож!
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12.03.2022 15:52 Відповісти
Ти відповів на коментар який людина написала бо вже накипіло від " глибокого занепокоєння " НАТО (( Невже ти дійсно українець якщо пишеш таку дурню ? Чи тобі під час твого проживання в ЄС теж мізки промили як кацапам , тільки трішки інакше ? " Ой Боже , а якби там щось було " (( а нам не пох. що там а якби було ? У нас щодня на міста он не " якби було" а конкретно по тонні вибухівки сотні раз із неба падає , а захід памперси шле (( хоч одна країна ПРОДАЛА нам систему ППО яка могла б літаки збивати на відстанях у десятки кілометрів - ні ! Вам стало страшно від падіння беспілотника - тоді готуйтеся відчути на собі падіння калібрів і іскандерів у разі якщо Україна не встоїть (( Бо той оскаженілий ***** на Україні зупинятися не планує (( А поки що вислоалюйте глибоку стурбованість , відмовляйтеся допомогти Україні щоб не спровокувати рашку і обсцикайтеся від падіння беспілотника , бо невдовзі кацапи прилетять до вас на пілотованих апаратах ((
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12.03.2022 16:29 Відповісти
Я з ВПН. Це по-перше! По-друге, якщо НАТО сцикуни, а ви у полоні емоцій (я теж), то відповім приказкою: "Якщо гора не йде до Магомета, то Магомет їде до гори". Зрозуміло?
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12.03.2022 16:46 Відповісти
Напишеш після Перемоги , я в гості приїду !
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12.03.2022 18:25 Відповісти
Добре Славко ))
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12.03.2022 18:38 Відповісти
Якщо в вас переполох із за 1 загубленого безпілотника, то просто вдумайтесь, що мають переживати Українці:
Российские войска с начала вторжения запустили более 775 ракет в Украине.

Об этом заявил в четверг высокопоставленный представитель Минобороны США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNBC.

Чиновник, говоря на условиях анонимности, сказал, что это ракеты "всех мастей" и "различных видов", включая ракеты малой, средней дальности, баллистические и крылатые.

І це ще без врахування обстрілів реактивной артилерієй, бомбувань, та артелірійских обстрілів!
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12.03.2022 18:18 Відповісти
А навіщо ти мені оце написав ? Так зрозумів що переполох у тебе , бо шкрябаєш що попало кому попало , ти читав що я написав ?
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12.03.2022 18:23 Відповісти
З головою все добре? Ти хоч по розташуванню текста подивись, що то написано пану з польским прапором. І да, переполох у мене має бути, бо сиджу під обстрілами, і з десяток разів що дня маю реагувати на повітряну тривогу, навіть сплю в одязі.
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12.03.2022 18:39 Відповісти
В мене з головою все ОК , то у тебе із зором трішки не склалося (( я не на сайті тобі відповідь писав , а з особистих повідомлень куди мені твоя петиція попала ((
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12.03.2022 18:46 Відповісти
Що ти верзеш, просто роззуй очі і побачиш, що ти пишеш саме на сайті. Нема тут таких можливостей щоб писати відповіді в особистих повідомленнях!
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12.03.2022 19:05 Відповісти
Ти дурень ? Бачиш свій обліковий запис у правому верхньому куті ? Наведи на нього курсор - там рядок "стрічка подій" коли туди зайдеш - там відповіді на твій комент , туди коменти іншим не скидаються і ось там твоя писанина у мою адресу(( я не програміст щоб тобі " розмними фразами" тут кидатися , але якщо тобі не дійшло , попий водички і більше мені не пиши бо буду спамити
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12.03.2022 19:28 Відповісти
Ти не тільки не програміст, але й не розумна людина, бо все що ти зараз пишеш читають тисячі відвідувачів сайту в темі: https://censor.net/ua/news/3324292/premyer_horvatiyi_plenkovych_pro_bezpilotnyk_scho_rozbyvsya_bilya_zagreba_tse_zagroza_dlya_yes_i_nato/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_78060948
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12.03.2022 19:37 Відповісти
НАТО свое небо не может закрыть а мы от них чего то требуем. Оборона Европы уже прогнила и покрылась плесенью видимо не без кремлевских агентов засевших в высоких кругах
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12.03.2022 15:45 Відповісти
Лишились від козннятки ріжки та ніжки...
З'їли козла...
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12.03.2022 15:52 Відповісти
НАТО, реализовывай 5 статью!
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12.03.2022 15:45 Відповісти
терпилы
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12.03.2022 15:47 Відповісти
Воно,її десь,загубило
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12.03.2022 15:51 Відповісти
Яка стаття - їм на днях два судна потопили , збили літак і вертоліт а вони язики в дупу позасовували щоб кацапов нє провоціровать (( історія зробила черговий виток , пробила дно і провалилася до 1939 (( цикл замкнувся (( Складається враження що людство даремно займає місце у всесвіті , нічого не навчаючись воно все більше стає схожим на колорадського жука , який спочатку зжирає картоплю , плодиться і дожирає туж картоплю до кінця , а потім здихає від голоду ((
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12.03.2022 16:37 Відповісти
Сам факт того, что кацапский говнолет смог спокойно пролететь вглубь НАТО заставляет задуматься.
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12.03.2022 15:45 Відповісти
Глюбока стюрбованість
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12.03.2022 15:50 Відповісти
eto ne fakt - skoree vsevo on tam i byl....v serbii....
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12.03.2022 15:55 Відповісти
Сербам це даром не всралося, вони зараз шлангом прикидуються бо їх ще не вистачало розлюченому Заходу
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12.03.2022 18:28 Відповісти
a kto im voobshe sprashivatj shto to budet ?
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12.03.2022 18:30 Відповісти
пуйло вас на #ую крутить, абеспакоєні ви наші
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12.03.2022 15:46 Відповісти
Зараз вилізе якийсь штангельциркуль чи орбан і будуть розказувати, що це їхнє.
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12.03.2022 15:46 Відповісти
штангенциркуль - зачот
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12.03.2022 15:49 Відповісти
НАТО всралось
Незабаром літаки Фуйла будуть літати над Парижем
бо там живе сімейка Піськова,яких треба захищати
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12.03.2022 15:47 Відповісти
Макрону надо выселить фсех кацикофф, чтоб некого было, так сказать, защищать.
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12.03.2022 16:35 Відповісти
То привіт від кацапів
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12.03.2022 15:48 Відповісти
bred. skoree vsevo bratushki serbi evo zapustili
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12.03.2022 15:49 Відповісти
іноді краще промовчати, чим усіляки нісенітниці писати, до того ж латиною
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12.03.2022 18:30 Відповісти
Хорвати діло кажуть!
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12.03.2022 15:50 Відповісти
Говорите. Говорить-не воевать.
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12.03.2022 15:51 Відповісти
Боїтесь розгнівать путьку,сподіваєтесь відсидіться за нами ,- не вийде.Не гайте часу.Хоча ви його згаяли ,да так же ,як і ми -три роки ні прощо...путіна треба душить було раніше,на крайній випадок в 2014.Ці санкції да тоді і сидів би він,чи то лежав би вже в парі з леніним.А так жирка набрав за 8 років .Не мніть яйця,якщо вони у вас є,-дійте.

Закрийте небо,дайте літаки,ППО і все ,що потрібно.Збережіть наших людей,А ВОНИ ЗБЕРЕЖУТЬ ВАС.
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12.03.2022 15:51 Відповісти
Скоріш за все кацапи втратили управління, система самознищення не спрацювала і БАЛА летів поки не закінчилося паливо.
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12.03.2022 15:54 Відповісти
Хвалене НАТО починає нагадувати совок кінця 80х, коли на Красні площі приземлився німець на Сессні… зрештою, чого очікувати від розжирілих і отупілих німаків, французів чи італійців… Але хорвати мали б пам'ятати, адже самі недавно воювали за свою незалежність, невже теж не розуміють, що НІХТО в НАТО не стане ні за одну малу країну аоювати, якщо рашка, чи китай ( та ще ****), чи інший диктатор на них нападе, бо на сьогоднішній момент НАТО - це фікція
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12.03.2022 15:58 Відповісти
Історія схожа на посадку Руста на їбучій красній площі в 1987 році.
Здається, ніякого НАТО просто не існує. Всі ці цигани там сидять і сподіваються, що Америка за них буде воювати. Ані ППО, ані своїх військ - взагалі нічого там нема, як показала ця дика історія.
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12.03.2022 15:58 Відповісти
Европе на заметку, это только проверочка ваших срак была, не поможете нам, будут и ракеты с 500кг озабоченности
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12.03.2022 16:00 Відповісти
За перше, це не безпілотник, бо він не керується, а, як балістична ракета іде по раніше визначених координатах.
За друге, це скоріш всього літаюча мішень. Навряд чи у неї є боєзаряд.
Сьогодні вже десь писали, ніби хорвати вже розшифрували GPS-трекер і вжахнулися. Там просто росіяни тупо переплутали назву населеного пункту, а навігатор по назві, підтягнув координати.
Ця "приблуда" повинна була летіти на територію України і "вскривати" місця розташування ППО та винищувальної авіації.
Може вони і не дають Україні засоби ППО, щоб не ганьбитися?
Курва, ми на стареньких ЗРК і таких же радарах, збиваємо ******* крилаті ракети, а румуни з батареями "Патріотів" прої..али старезний ще радянський літальний апарат, який проскочив всі Балкани, і, мабуть, якби було паливо "дошкандибав би до Франції або Іспанії.
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12.03.2022 16:02 Відповісти
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12.03.2022 16:08 Відповісти
Не лепи горбатого.
Ту-141 официально на вооружении только у нас, разработан в 70-е годы и ни про какие трекеры понятия не имеет.
Скорее всего, было потеряно управление.
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12.03.2022 16:12 Відповісти
Официально.
А НЕ официально кацапы могли его отжать в Крыму или на Донбассе в 14м.
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12.03.2022 16:22 Відповісти
У них могли быть еще и свои на консервации и один из них использовали для провокации.
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12.03.2022 16:26 Відповісти
Состоит на вооружении[править | править код]

Украина - на вооружении, некоторое количество израсходовано в ходе учений в качестве воздушных мишеней[10][11]
Россия - некоторое количество Ту-143 в войсках на 2016 год[12] и некоторое количество воздушных мишеней М-143, по состоянию на 2011 год[2]
Белоруссия - в 2009 году закуплено 50 единиц у Украины[13]
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12.03.2022 16:29 Відповісти
Это не стриж, а рейс - облегченная модернизация аппарата.
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12.03.2022 16:38 Відповісти
Стриж - 180 км, Рейс - 200 км
Вопрос остается открытым - как он пролетел 900+ км?
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12.03.2022 16:53 Відповісти
Чтобы хоть как-то зацепить Румынию, ему нужно было вылетать из Тячева, ну пусть даже из Велятино. Это 600 км
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12.03.2022 16:58 Відповісти
Шо то було? мабуть НЛО. Да й фіг з ним, якшо московитський то є добре адже всі живі та здорові.
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12.03.2022 16:03 Відповісти
Цікаво а іскандер побачили б?
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12.03.2022 16:03 Відповісти
Почули б. )))
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12.03.2022 16:23 Відповісти
это путин прощупывает НАТО будет и дальше бояться или даст ему пиз№ы
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12.03.2022 16:05 Відповісти
Росиянцы пишут, что это Украина запустила ту141 стриж. Понятно, что это спецом провокация специально в ту страну, где есть поклонники орды
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12.03.2022 16:07 Відповісти
Для любых действий должен быть 'мотив'". Украине не до Хорватии. А ***** только и суёт свой шнобель куда ни попало.
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12.03.2022 16:39 Відповісти
Выражаем глубокую озабоченность
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12.03.2022 16:12 Відповісти
Не накидывайте на НАТО - если бы не поставляли нам оружие и много других полезных вещей (разведданные,спутниковые снимки,техническая помощь,топливо...) то враг как минимум был бы западнее чем сейчас и жертв/разрушений было бы на порядок больше. Они со своей безопасностью разберутся - была бы Украина членом НАТО жили бы сейчас спокойно и радовались весеннему солнышку в мирном небе - ну нет у них оккупаций территории,непризнанных ряспублик,обстрелов и прочих "прелестей" иностранной агрессии...Сложилось мнение что некоторые товарисчи хотят создать негативное отношение украинцев к НАТО - чтоб легче,наверное,впарить необходимость нейтрального статуса которого добивается ********* и вот если это пройдет то ужас войны будут расхлебывать не только наши дети но и внуки!
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12.03.2022 16:15 Відповісти
Не путайте блок НАТО и страны, которые входят и не входят в НАТО.
Помощь нам оказывают страны, а не блок.
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12.03.2022 16:24 Відповісти
Надання зброї у даному випадку виглядає як відхараскування, таке собі відшкодування за провитки та прогини перед Пуйлом. Але ж даруйте, навіщо тоді сам сенс НАТО, коли вже війна йде 1 проти двох (РФ та РБ), та ось ось й Сірія буде 3-ю країною агресором???? Що це як не світова війна???
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12.03.2022 18:35 Відповісти
НАТО зобовязане захищати своїх членів - це оборонний блок і захист інших країн в яких немає навіть пдч навряд чи можливий так як прогнозовано не буде консенсусу по такому рішенню...Сенс членства в НАТО без сумніву є - пригадайте щодо якої з країн цього блоку було скоєно вторгнення,окуповано територію,де нищать цілі міста,створюють фейкові республіки - немає такого! Юридично Україна зараз воює лише з **********,з білорусами навіть дипломатичні відносини не розірвано і з сирійцями також - не дивлячись на пряму агресію з території рб - чому так то питання до влади...
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12.03.2022 19:58 Відповісти
Крылатая ракета тоже является "беспилотником"!
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12.03.2022 16:26 Відповісти
И нафига мы закупали Bayraktar, если у нас были свои, выпускаемые в Харькове Ту-141?
Еще и невидимки для ПВО?
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12.03.2022 16:26 Відповісти
Грёбаный стыд.
Супер оборона НАТО не увидела древний советский беспилотник, пролетевший ТРИ страны!!!!
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12.03.2022 16:29 Відповісти
Вы не любите рузьке мир,тогда они идут к вам.Всё как в рекламе про порошок.
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12.03.2022 16:34 Відповісти
Википедия говорит, что Ту-141 может летать 13 минут со скоростью 950км\ч и практическая дальность у него 180 км.
Как он мог туда долететь хоть откуда-нибудь дальше, например, 250 км?
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12.03.2022 16:34 Відповісти
* Ту-143
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12.03.2022 16:35 Відповісти
це ніяка не мішень, летів ударний безпілотник. Мета склади(досвід є в Україні, це арахамії і верещук на замітку,їх комісія ще не розпущена). Там два варіанти, або із Сербії запустили (навряд) або із Криму. Взірвався бо був озброєний. Хорвати надають допомогу Україні, а орки мстиві. получайте. Он в Чехії склади взірвались на другий день після їх відвідин шпілевими. Там теж хтось був із шпілевих, упоротих орків там багато, наставили міток. А потім будуть говорити, не хочете підривів-беріть приклад з Угорщини.
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12.03.2022 16:36 Відповісти
Вот спрашивается зачем Украине это гавняное нато,оно не в состоянии себя
защитить,а хотят чтобы мы были буферной зоной и защищяли их.
Короче идут туда куда мацковский корабель.
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12.03.2022 17:39 Відповісти
Виражаю вам озабочэнность ! Навіть глибокую, якщо на те пішло, якщо допоможе...
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12.03.2022 18:25 Відповісти
НАТО невдахи! ((
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12.03.2022 18:31 Відповісти
Нуи что? Это вторгнення в нату или "нипонятный инцендент"???
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14.03.2022 18:23 Відповісти
 
 