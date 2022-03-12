Прем'єр Хорватії Пленкович про безпілотник, що розбився біля Загреба: Це загроза для ЄС і НАТО
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Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович вважає, що падіння безпілотника в Загребі - явна загроза ЄС і НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в коментарі Dnevnik.hr.
За словами Пленковича, зараз завершується розслідування на місці аварії безпілотного летального апарату в Яруні, біля міста Загреб.
Він розповів, що безпілотник пройшов румунський, угорський і хорватський повітряний простір. Не виключено, що його запустили з території України, з Криму.
"Є кілька ресторанів, багатоквартирні будинки, гуртожиток з 4,5 тисячами студентів. На щастя, ніхто не постраждав, пошкоджено близько сорока машин на стоянці", - сказав прем'єр-міністр Хорватії.
Також Пленкович зазначив, що ця подія – загроза для ЄС і НАТО. Він закликав активізувати співпрацю.
"Це могло статися в іншій столиці, не тільки країн НАТО, а і ЄС. Це міг бути Будапешт, Братислава або Любляна. Ми повинні активізувати співпрацю, щоб вчасно інформувати країну про те, що відбувається щось подібне. Чи було це випадково або навмисним, ми досі не знаємо", - підкреслив прем'єр-міністр Хорватії.
Також він додав, що служби зараз вивчають цей літак, щоб дізнатися, чи є в ньому які-небудь корисні дані.
"Ми не можемо терпіти цю ситуацію, і вона не повинна відбуватися. Це була чітка і недвозначна загроза, яку необхідно усунути. Ми повинні подбати, щоб цей інцидент не повторився. Ми не применшуємо цей інцидент, ми будемо говорити у всіх органах НАТО і надамо докази на всіх рівнях", - сказав Пленкович.
Прем'єр-міністр Хорватії сказав, що безпілотник рухався дуже швидко, його не встигли помітити навіть в Румунії.
Будь ласка, зачекайте...
Российские войска с начала вторжения запустили более 775 ракет в Украине.
Об этом заявил в четверг высокопоставленный представитель Минобороны США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNBC.
Чиновник, говоря на условиях анонимности, сказал, что это ракеты "всех мастей" и "различных видов", включая ракеты малой, средней дальности, баллистические и крылатые.
І це ще без врахування обстрілів реактивной артилерієй, бомбувань, та артелірійских обстрілів!
З'їли козла...
Незабаром літаки Фуйла будуть літати над Парижем
бо там живе сімейка Піськова,яких треба захищати
Закрийте небо,дайте літаки,ППО і все ,що потрібно.Збережіть наших людей,А ВОНИ ЗБЕРЕЖУТЬ ВАС.
Здається, ніякого НАТО просто не існує. Всі ці цигани там сидять і сподіваються, що Америка за них буде воювати. Ані ППО, ані своїх військ - взагалі нічого там нема, як показала ця дика історія.
За друге, це скоріш всього літаюча мішень. Навряд чи у неї є боєзаряд.
Сьогодні вже десь писали, ніби хорвати вже розшифрували GPS-трекер і вжахнулися. Там просто росіяни тупо переплутали назву населеного пункту, а навігатор по назві, підтягнув координати.
Ця "приблуда" повинна була летіти на територію України і "вскривати" місця розташування ППО та винищувальної авіації.
Може вони і не дають Україні засоби ППО, щоб не ганьбитися?
Курва, ми на стареньких ЗРК і таких же радарах, збиваємо ******* крилаті ракети, а румуни з батареями "Патріотів" прої..али старезний ще радянський літальний апарат, який проскочив всі Балкани, і, мабуть, якби було паливо "дошкандибав би до Франції або Іспанії.
Ту-141 официально на вооружении только у нас, разработан в 70-е годы и ни про какие трекеры понятия не имеет.
Скорее всего, было потеряно управление.
А НЕ официально кацапы могли его отжать в Крыму или на Донбассе в 14м.
Украина - на вооружении, некоторое количество израсходовано в ходе учений в качестве воздушных мишеней[10][11]
Россия - некоторое количество Ту-143 в войсках на 2016 год[12] и некоторое количество воздушных мишеней М-143, по состоянию на 2011 год[2]
Белоруссия - в 2009 году закуплено 50 единиц у Украины[13]
Вопрос остается открытым - как он пролетел 900+ км?
Помощь нам оказывают страны, а не блок.
Еще и невидимки для ПВО?
Супер оборона НАТО не увидела древний советский беспилотник, пролетевший ТРИ страны!!!!
Как он мог туда долететь хоть откуда-нибудь дальше, например, 250 км?
защитить,а хотят чтобы мы были буферной зоной и защищяли их.
Короче идут туда куда мацковский корабель.